Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Φανταστείτε ότι από αύριο Παρασκευή εγκαινιάζεται το εμβληματικό και θερινό «Σινέ Παρί». Λοιπόν, λόγω τέλους εποχής οι εταιρείες διανομής απαλλάσσονται από το φορτίο μέτριων έως ασήμαντων ταινιών.Εξ όλων αυτών των οκτώ προτείνω τρεις: το καθηλωτικό και ρεαλιστικό «I was a Stranger» του Αμερικανού Μπραντ Αντερσεν καθώς και το «γυναίκες έξω» του Μάριο Μαρτόνε με μια Βαλέρια Γκολίνο που τα δίνει όλα και τέλος το προσωπικό ντοκιμαντέρ του Γιάννη Μεγγρέλη «πες μου» σχετικά με τους Ελληνες Εβραίους στο Αουσβιτς.Ρεαλιστικό, ιδρωμένο, καθηλωτικό. Όταν μια γιατρός από Συρία αναγκάζεται να εγκαταλείψει το Χαλέπι μαζί με τη μικρή της κόρη, πυροδοτεί αλυσίδα γεγονότων που ξεπερνά σύνορα και παρασύρει εκείνη και τέσσερις αγνώστους στην ίδια καταιγίδα. Έναν διακινητή που προσπαθεί να σώσει τον γιο του. Έναν στρατιώτη που παλεύει με τη συνείδησή του. Έναν ποιητή που αναζητά μία πατρίδα. Έναν Έλληνα κυβερνήτη του λιμενικού, διχασμένο ανάμεσα στο καθήκον και την ανθρωπιά. Οι πορείες τους συγκρούονται μέσα σε μια νύχτα στη Μεσόγειο, εκεί όπου η επιβίωση είναι αβέβαιη και η ανθρωπιά αποκαλύπτεται στην πιο ωμή της μορφή-καθηλώθηκα!Συγκινητικό, αληθινό και από την Βαλάρια Γκολίνο ερμηνευμένο μοναδικά. Ρώμη, 1980. Η Γκολιάρντα Σαπιέντσα βλέπει το μεγάλο της έργο και καρπό δέκα χρόνων δουλειάς, «Η Τέχνη της Χαράς», να απορρίπτεται από όλους τους ιταλικούς εκδοτικούς οίκους. Οικονομικά εξαντλημένη και βαθιά απογοητευμένη, θα βρεθεί στη φυλακή για μια μικροκλοπή. Τόσο αυτοκαταστροφική όσο και δημιουργική. Το έργο της στην Ιταλία αναγνωρίστηκε το 2008. Όταν ήδη το βιβλίο της ξεπουλούσε παντού. Απίστευτο--Ο, τι καλύτερο έχουν κάνει ο Μαρτόνε και η ΓκολίνοΑπογοητευτικό. Στιγμές από την ταραγμένη διαδρομή του Μάικλ Τζάκσον. Από τότε που αναδείχθηκε επικεφαλής των Jackson Five, ωσότου εδραιώθηκε ως ίνδαλμα. Στιγμές από την προσωπική του ζωή όσο και από τις πιο εμβληματικές του εμφανίσεις. Όμως ελάχιστα για τη μανία του να «λευκανθεί». Ελάχιστα για την «περίεργη» σχέση του με μικρά παιδιά. Στην πραγματικότητα η περίπτωσή του συνιστά τον πλήρη ορισμό της αλλοτρίωσης--- Ο Φουκουά σκηνοθετεί την αγιογραφία του Μάικλ Τζάκσον

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ

Αληθινό περιστατικό. Το Ospedalle della Pietà στο οποίο ξετυλίγεται η ιστορία, ήταν ουσιαστικά ορφανοτροφείο για εγκαταλειμμένα παιδιά. Εκεί ο Βιβάλντι εργάστηκε τις περιόδους 1703-1705 και 1723-1740. Από τα ορφανά κορίτσια επέλεξε τις πιο ταλαντούχες για να συγκροτήσει μια αξιομνημόνευτη ορχήστρα. Η οποία έπαιζε κρυμμένη από τα βλέμματα των αριστοκρατών της Βενετίας. Οι ευυπόληπτοι άρχοντες της κοινωνίας άκουγαν συνεπαρμένοι τις επουράνιες νότες του Βιβάλντι. Αλλά τα βλέμματά τους δεν «βρόμιζαν» από τα ορφανά πλάσματα. Ανατριχιαστικό. Εκεί λοιπόν ο Βιβάλντι συνθέτει μερικά από τα κορυφαία έργα του. Εκεί τα ευαίσθητα θηλυκά πλάσματα αποδεικνύουν την υπεροχή τους. Εκεί οι «έσχατοι» έρχονται πρώτοι. Η επουράνια μουσική από επίγειους αγγέλους-- «Στιγμή» αλησμόνητη και αγγελική

Δεύτερη επιλογή. Από το πάνω ράφι. Ο Τσάρλι ερωτεύεται την Εμμα. Η ζωή μοιάζει ιδανική, μέχρι που, σε μια βραδιά με φίλους και ένα παιχνίδι εξομολογήσεων υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως η ερώτηση «ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που έχεις κάνει;», η Εμμα αποκαλύπτει ότι σκέφτηκε να αρπάξει όπλο, να μπουκάρει σε σχολείο και να σκοτώσει όποιον βρει μπροστά της. Αυτό ήταν. Και πριν το γάμο τους επικρατεί αβεβαιότητα, αμφιβολία και χάος. Μπας και όλα αυτά προέρχονται από την αχαλίνωτη φαντασία του Τσάρλι;

Ο Ο Τζορτζ Οργουελ λοιπόν, με τη δική του φωνή, εξηγεί με ποιο τρόπο και ποια μέθοδο το δύο συν δύο κάνουν πέντε. Μα φυσικά με την κυβερνητική προπαγάνδα. Η οποία, εκτός των άλλων, επιχειρεί και καταφέρνει να πείθει τις μάζες ότι ο πόλεμος είναι ειρήνη. Το story αυτού του ποταμιαίου ντοκιμαντέρ συγκροτείται μέσα από πρωτότυπα χειρόγραφα και επιστολές του. Καθώς και αναγνώσεις αποσπασμάτων από τα έργα του. Επίσης με αρχειακές εικόνες και ταινίες, αποκαλύπτεται το πόσο προφητική κι επίκαιρη παραμένει η σκέψη του-υπόδειγμα ντοκουμέντου!

Αρνούμενη να ξεριζωθεί από τον τόπο της, η Ισπανίδα Μαρία Άνχελες ξεκινά αγώνα να ζήσει τη ζωή της όπως εκείνη επιθυμεί. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία, ανακαλύπτει απροσδόκητα ξανά τον έρωτα. Η Μαρία με φυσικότητα και τρυφερότητα απέναντι ένα από τα μεγάλα κοινωνικά ταμπού: του ρατσισμού στην ηλικία. Η χαρά και ο έρωτας χρόνια δεν κοιτούν. Τι εξήντα, τι εβδομήντα, τι ογδόντα! Αν μου έλεγαν ποια κινηματογραφική ιστορία εκπέμπει τόση ελπίδα και αισιοδοξία, θα έλεγα «οδός Μάλαγα»--Αγαπημένες , όλων των ηλικιών, μη το χάσετε. Θα σας φτιάξει την ημέρα!

Ένας πατέρας φτάνει με τον γιο του σε rave πάρτι βαθιά στα βουνά και την έρημο του νότιου Μαρόκου. Αναζητούν τη Μαρ, κόρη και αδελφή, που εξαφανίστηκε πριν από μήνες. Περιτριγυρισμένοι από ηλεκτρονική, χορευτική, μονότονη μουσική μοιράζουν από χέρι σε χέρι ξανά και ξανά τη φωτογραφία της. Η ελπίδα σβήνει, όμως εκείνοι συνεχίζουν και ακολουθούν μια ομάδα ravers που κατευθύνεται σε ένα τελευταία πάρτι στην έρημο. Και προχωρούν. Και παρασύρονται. Και βυθίζονται στην καυτή, αφιλόξενη ερημιά—απλώς αριστούργημα

Πάει για πολλά Οσκαρ. Αγγλία, 1580. Ο φτωχός δάσκαλος λατινικών Ουίλιαμ Σαίξπηρ και η ανοιχτόμυαλη Άνιες βιώνουν έναν παθιασμένο δεσμό που οδηγεί σε γάμο. Θα αποκτήσουν τρία παιδιά και όσο εκείνος καταξιώνεται επαγγελματικά στη θεατρική σκηνή του μακρινού Λονδίνου, εκείνη αναλαμβάνει μόνη της την οικογένεια τους. Ένα τραγικό γεγονός κλονίζει τον άλλοτε ισχυρό δεσμό τους, όμως αυτή η κοινή εμπειρία θα γίνει ο σπόρος για τον Άμλετ, το διαχρονικό αριστούργημα του Σαίξπηρ—οπωσδήποτε!

Τι συμβαίνει; Ακατάσχετο υβρεολόγιο από ανθρωποειδή που η περίπτωσή τους ταιριάζει με το πορτραίτο του μέσου Ελληνάρα. Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, πνιγμένος από τα χρέη του. Όταν ο τοκογλύφος της περιοχής του βάζει το μαχαίρι στο λαιμό απειλώντας να αρπάξει το σπίτι του, ο Θωμάς καταφεύγει σε ακραίες λύσεις. Και τον ζιγκολό γηραιάς, πλούσιας κυρίας, παριστάνει και από τον γιό του ζητάει βοήθεια. Το φινάλε είναι τόσο σοκαριστικό που δικαιώνει όλη η ταινία—κατακλυσμιαίο!

Η Top ιστορία του επταήμερου. Το στόρι με μα φράση: Όταν ο εχθρός τους επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών ενώνεται για να σώσει έναν δικό τους άνθρωπο. Η εκδίκηση είναι δική μου. Το σενάριο και η σκηνοθεσία από τον εξαιρετικό Πολ Τόμας Αντερσον («Θα χυθεί αίμα») μέσα στους καλύτερους δημιουργούς στις ΗΠΑ. Ο Ντι Κάπριο κομμένος και ραμμένος για τον ρόλο του. Την παράσταση κλέβει ο Μπενίσιο Ντελ Τόρο. Θα σαρώσει στα ταμεία των πολυκινηματογράφων!—θα σκίσει



ΑΞΙΖΟΥΝ

Το story πάει κάπως έτσι. Κάτι τραβάει τον Ενζο σε ένα διαφορετικό μονοπάτι και ξεκινά μια μαθητεία τοιχοποιού, ανάμεσα σε ανθρώπους που εργάζονται όχι επειδή το επιλέγουν, αλλά επειδή πρέπει. Έτσι συναντά τον Βλαντ, έναν χαρισματικό Ουκρανό εργάτη που δέχεται πιέσεις να επιστρέψει και να πολεμήσει στον πόλεμο της χώρας του εναντίον της Ρωσίας. Η αρρενωπότητα του Βλαντ και το αβέβαιο μέλλον του ξυπνούν κάτι στο αγόρι: είναι όλα όσα εύχεται ο Ένζο να ήταν. Καθώς η φιλία τους βαθαίνει, ο Ένζο θα αναγκαστεί να αντιμετωπίσει ερωτήματα μεγαλύτερα από την επιθυμία: για την κοινωνική τάξη και για τις σεξουαλικές του προτιμήσεις—με επιφυλάξεις

Η πρόταση της Ολλανδίας για τα Οσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης παραγωγής. Υπόδειγμα κινηματογράφησης. Η διαρκής επανάληψη των ίδιων σκηνών σε υπνωτίζει. Μεσήλικας αγρότης που φροντίζει την έφηβη εγγονή του ανακαλύπτει ανάμεσα στις καλαμιές το πτώμα μιας νεαρής κοπέλας. Η φαινομενική αδιαφορία της αστυνομίας να εντοπίσει τον δολοφόνο καλλιεργεί μέσα του την εμμονή και τον οδηγεί να πάρει την κατάσταση στα χέρια του-μόνο για σκληρούς σινεφίλ

Συγκινητικό. Αληθινή ιστορία. Ο νεαρός Τζον Ντέιβιντσον πάσχει από το σύνδρομο Τουρέτ. Δηλαδή χωρίς να το θέλει, εκτοξεύει ύβρεις, κάνοντας σπασμωδικές κινήσεις. Στην αρχή η μικρή κοινωνία τον χλευάζει. Μετά, και αφού αγωνίζεται να περιορίσει τα συμπτώματα της πάθησής του, ο κόσμος κοντά του. Με αποτέλεσμα ο αγώνας του να αναγνωριστεί και έτσι η μακαρίτισσα βασίλισσα Ελισάβετ να τον παρασημοφορήσει!—συμπαθέστατο!

Τρία τα πλεονεκτήματα, οι αρετές της τελευταίας βιογραφίας που σκηνοθέτησε ο Γιάννης Σμαραγδής: η παραγωγή της ταινίας. Το πρώτο. Η ιστορική διαδρομή και περιπέτεια του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας. Το δεύτερο. Και τέλος, το καλύτερο, η απίστευτη ομοιότητα του πρωταγωνιστή Αντώνη Μυριαγκού με τον Καποδίστρια. Τέτοιο πράγμα δεν ξανάγινε—αξίζει παρά τις κάποιες αφέλειες στην εξιστόρηση των γεγονότων



ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ

Από Δανία. Τρυφερό και ενίοτε συγκινητικό. Η Έινε και ο Τόμας βρίσκονται στη μέση ενός διαζυγίου. Ο Τόμας ετοιμάζεται να μετακομίσει για να ζήσει με τη νέα του σύντροφο, όταν η σύζυγός του παθαίνει εγκεφαλικό. Τότε εκείνος αρχίζει να πηγαινοέρχεται ανάμεσα στην Εινε και την ερωμένη του. Και καθώς εκείνη παλεύει αποφασιστικά να ξαναβρεί τον παλιό της εαυτό, ο Τόμας επιστρέφει σ αυτήν. Σιγά σιγά αλλά σταθερά. Η πρώτη, μεγάλη αγάπη ποτέ δεν πεθαίνει—κι αυτή η ταινία με επιφυλάξεις!

Ατελείωτο Ιαπωνικό έπος. Ναγκασάκι το 1964. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, αρχηγού μιας συμμορίας Γιακούζα, ο δεκατετράχρονος ταλαντούχος Κικούο γίνεται προστατευόμενος ενός διάσημου ηθοποιού του θεάτρου Καμπούκι. Μαζί με τον Σουνσούκε, τον γιο του ηθοποιού, αποφασίζει να αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό το παραδοσιακό θεατρικό είδος. Για δεκαετίες, οι δύο νέοι μεγαλώνουν και εξελίσσονται μαζί, από τη σχολή έως τα μεγαλύτερα θέατρα του της Ιαπωνίας, μέσα σε δόξα, αποθέωση και σκάνδαλα, αδερφοσύνη και προδοσίες. Ένας από τους δύο θα γίνει ο σπουδαιότερος ηθοποιός της τέχνης του Καμπούκι-μόνο για Ιάπωνες

Από το Ιράν, παραγωγής 2023. Η κρίση ενός ζευγαριού παντρεμένου εδώ και δώδεκα χρόνια, διαταράσσει βίαια την οικογενειακή ισορροπία και απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο των παιδιών τους. Μέσα από τα μάτια των παιδιών. Θυμίζει το αριστουργηματικό «ένας χωρισμός» του Ασγκάρ Φαραντί--χμ

Ρομαντική κομεντί σε ειδυλλιακά Ιταλικά τοπία.. Ο Ματ αποταμίευε χρήματα για χρόνια για να πραγματοποιήσει τον γάμο των ονείρων της αγαπημένης του στην Ιταλία, και να σχεδιάσει ένα πολυτελές ταξίδι του μέλιτος. Από τoυς εκπληκτικούς αμπελώνες της Τοσκάνης μέχρι τους γοητευτικούς δρόμους της Ρώμης, ο πολυτελής γάμος και ο μήνας του μέλιτος υποτίθεται ότι θα ήταν η αρχή μιας ζωής γεμάτης αγάπη. Αλλά τα σχέδια του ανατρέπονται, όταν την ημέρα του γάμου, η Χέδερ δεν εμφανίζεται στην εκκλησία!—Συμπαθές!

Ανθρακας ο θησαυρός. Η πολυαναμενόμενη εμφάνιση της Αν Χάθαγουεη σε ρόλο διάσημης τραγουδίστριας της ποπ αλλά και κάτι σαν μοντέλο, μου προκάλεσε βαθιά χασμουρητά. Ακατάσχετη φλυαρία. Ακατάσχετη επίδειξη αυταρέσκειας και θηλυκότητας. Ακατάσχετη επανάληψη της ίδιας, πάνω κάτω, σκηνής. Η Χαθαγουέι αγκαλιά με την Μικαέλα Κόελ. Υποτίθεται ότι είναι εγκλωβισμένη στο είδωλό της και υποτίθεται ότι βρίσκεται σε κρίση ταυτότητας--Μια ιστορία για ταινία μικρού μήκους, επιμηκύνεται με προορισμό τα ταμεία μέσω του δήθεν εναλλακτικού κινηματογράφου.

Από τον σκηνοθέτη του αριστουργηματικού Animation «το τρίο της Μπελβίλ». Όμως εδώ ο πήχης πιο χαμηλά. Το story για τις μνήμες του θρυλικού Γάλλου σκηνοθέτη Μαρσέλ Πανιόλ (1895-1974).Ολα διαδραματίζονται στο Παρίσι το 1955. Όταν ο εκδότης ζητάει από τον σκηνοθέτη να γράψει για την παιδική του ηλικία. Τα σκίτσα ιδιαίτερα αλλά η αφήγηση φλύαρη και μονοδιάστατη--Κρίμα!

Το νέο animation από τον κόσμο του παιχνιδιού Super Mario Bros που ακολουθεί το πρώτο κεφάλαιο. Η πρώτη ταινία κυκλοφόρησε το 2023 με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως—συμπαθές μόνο για μικρά παιδιά

Πρόκειται για παραλλαγή της γνωστής υπόθεσης του Σορίν Ματέι που μπουκάρισε σε διαμέρισμα, κράτησε μια οικογένεια σε ομηρία και ταυτοχρόνως, επικοινωνώντας με τον Σπύρο Ευαγγελάτο καθήλωσε το σύμπαν μπροστά στις τηλεοπτικές οθόνες. Όλα μπορείτε να τα διαβάσετε στην Wikipedia. Στο σενάριο έγιναν κάποιες αλλαγές τόσο στα ονόματα όσο και στον χρόνο--Καλοφτιαγμένο αλλά εντελώς προβλέψιμο!

Φλόδοξο αλλά και φλύαρο. Καθηγητής φυσικών επιστημών σε Γυμνάσιο, ξυπνάει σε ένα διαστημόπλοιο έτη φωτός μακριά από το σπίτι του χωρίς να θυμάται ποιος είναι ή πώς βρέθηκε εκεί. Καθώς η μνήμη του επιστρέφει, αρχίζει να ανακαλύπτει την αποστολή του: να λύσει τον γρίφο της μυστηριώδους ουσίας που προκαλεί το σβήσιμο του ήλιου. Εξαιρετικός ο Γκόσλινγκ--Ποτ πουρί πασίγνωστων ιστοριών «φαντασίας»

Η φιλόζωη Μέιμπελ χρησιμοποιεί νέα τεχνολογία που της επιτρέπει να μεταφέρει τη συνείδησή της σε έναν ρομποτικό κάστορα και να επικοινωνεί απευθείας με τα ζώα. Καθώς ανακαλύπτει απίθανα μυστήρια στον κόσμο των ζώων, γίνεται φίλη με τον Βασιλιά Τζορτζ και καλείται να συσπειρώσει ολόκληρο το ζωικό βασίλειο για να αντιμετωπίσει τον γοητευτικό αλλά πανούργο Δήμαρχο Τζέρι--Μεταγλωττισμένο Animation για νήπια

Υμνος στην ακεραιότητα ενός (υποθετικού) Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας. Ο ίδιος από τους καλύτερους, σεβάσμιους «υπηρέτες» της Δικαιοσύνης. Στο πλευρό του, ως βοηθός του, η κόρη του, επίσης Νομικός. Ο Ντε Σάντις (αυτό το όνομά του) μπροστά σε δύο κρίσιμες, τελευταίες αποφάσεις. Η πρώτη να υπογράψει το νόμο περί ευθανασίας. Το δεύτερο να δώσει χάρι σε δύο φυλακισμένους-δολοφόνους--Η σκηνοθεσία κέντημα. Το περιεχόμενο έτσι κι έτσι



ΑΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Ο Κρόνιν είχε υπογράψει και το «Κάλεσμα». Το περιστατικό στην οικογένεια Αμερικανού ανταποκριτή στην Αίγυπτο. H μικρή κόρη του «καταπίνει» έντομο που της έδωσε μια κάποια Λειλά, με αποτέλεσμα να εξαφανιστεί για οκτώ χρόνια. Όταν η δαιμονισμένη από την Μούμια Κέιτι (αυτό το όνομά της) επανακάμπτει μετατρέπει την οικογενειακή ευτυχία σε εφιάλτη. Η φωτογραφία και η σκηνοθεσία είναι της πρώτης γραμμής, η γλίτσα που εκτοξεύεται από τα στόματα σου προκαλεί ναυτία--Τόσο ταλέντο πεταμένο στα σκουπίδια του τρόμου!

Τρόμου. Μια podcaster υπερφυσικών ιστοριών λαμβάνει σειρά από ανησυχητικά ηχητικά αρχεία ενώ φροντίζει την κωματώδη μητέρα της στο σπίτι των παιδικών της χρόνων. Από την οθόνη του υπολογιστή της, αναλύει τις αινιγματικές ηχογραφήσεις στη μέση της νύχτας, προσπαθώντας να κατανοήσει τον τρόμο που βίωσε ένα παντρεμένο ζευγάρι που περίμενε παιδάκι μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Μυστηριώδεις δυνάμεις αρχίζουν να διαχέονται επιταχύνοντας την ψυχολογική της κατάρρευση. Μακριά!

Τίποτα δεν κατάλαβα. Ούτε τι ακριβώς εννοεί ο ποιητής. Ούτε τι είναι αυτοί οι τρεις. Ούτε τον λόγο που έγινε η ταινία. Στο επίκεντρο δύο μεσήλικες φίλοι που περιπλανώνται στα ομιχλώδη τοπία της ιταλικής περιφέρειας του Βένετο, από μπαρ σε μπαρ και από ποτό σε ποτό. Η γνωριμία τους με έναν ντροπαλό φοιτητή αρχιτεκτονικής θα λειτουργήσει ευεργετικά. Επί δύο ώρες μπεκροπίνουν, αμολάνε διάφορες κοινοτοπίες και με κάποιο σαράβαλο μετακινούνται- Τι να σας πω; Εξαντλήθηκα;Ο σκηνοθέτης δεν έχει αποφασίσει ποιο ύφος να επιλέξει. Κομεντί, δράμα, ρομάντζο; Στοιχειώδες. Παρόλα αυτά, η Μαρία Αποστολακέα υπέροχη. Υποδύεται μια 40χρονη που ανακαλύπτει πως είναι έγκυος όταν ταξιδεύει στην Αθήνα για το μνημόσυνο της μητέρας της, φιλοξενούμενη από τη θρήσκα αδερφή της. Εχει και μια κόρη που που κρυφίως «κοιμάται» με μια φίλη της. Ο Δημητρόπουλος έπρεπε να αναπτύξει τη σχέση της θεούσας με τον πνευματικό και ιερέα καθώς και το κουβάρι στη σχέση με την σαραντάχρονη, ταραγμένη, αδερφή της –μόνο η Μαρία ΑποστολακέαΕχει πλάκα. Κυρίως για το τηλεοπτικό κοινό της Ισπανίας. Από το 2018, η ισπανική σειρά «Αϊντα» παραμένει τηλεοπτικό φαινόμενο. Αλλά η διαμαρτυρία μιας ηθοποιού για ένα προσβλητικό αστείο προκαλεί ένταση στα γυρίσματα. Με φόντο την αντίδραση στα κοινωνικά δίκτυα και τον φόβο ακύρωσης του σίτκομ, το καστ προσπαθεί να μείνει ενωμένο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του πιο αμφιλεγόμενου επεισοδίου στην ιστορία του σίριαλ. Υπερβολές--Όπως σας είπα, μόνο για Ισπανούς.Αποκαλυπτικό και προσωπικό ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους του Νίκου Μεγγρέλη . Η ταινία ακολουθεί την προσπάθεια του διευθυντή φωτογραφίας Ρενέ Ρεβάχ να ανασυνθέσει τη διαδρομή της οικογένειάς της — Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης — οι οποίοι εκτοπίστηκαν στο Auschwitz κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν επέστρεψαν ποτέ—αυυεντικό!Animation από Ρωσία για μικρά παιδιά—Ο έφηβος Φιλ, στην προσπάθειά του να εντυπωσιάσει τη συμμαθήτριά του, στέλνει κατά λάθος όλη την παρέα... στην εποχή των δεινοσαύρων! Παγιδευμένοι σε μια ζούγκλα γεμάτη προϊστορικούς κινδύνους, ο Φιλ και ο παλαιοντολόγος πατέρας του πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τον χαμένο στον χρόνο παππού της οικογένειας για να επιβιώσουν!—συμπαθές--θα το ξαναδώ