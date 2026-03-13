Τα βραβεία της Αγοράς του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Δείτε ποιοι κέρδισαν





Αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και τις νέες τεχνολογίες, η Αγορά του







Κλείσιμο



Η Αγορά του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης απένειμε τα βραβεία της στην Αποθήκη Γ, την Τετάρτη 11 Μαρτίου, μέσα σε θερμή ατμόσφαιρα.Αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και τις νέες τεχνολογίες, η Αγορά του Φεστιβάλ παρουσίασε έναν νέο κύκλο δράσεων και υποστήριξε επιτυχημένες πρωτοβουλίες που πραγματοποιήθηκαν τόσο σε φυσικούς χώρους στη Θεσσαλονίκη , όσο και διαδικτυακά. Η φετινή Αγορά στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, καθώς περισσότεροι από 500 διεθνείς επισκέπτες συμμετείχαν στις εκδηλώσεις της.Το κοινό καλωσόρισε η επικεφαλής της Αγοράς, Αγγελική Βέργου: «Ελπίζω ότι είχατε σπουδαίες συναντήσεις και ουσιαστικές συζητήσεις, αλλά και να είδατε πολλές ταινίες. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τα θαρραλέα σας πρότζεκτ και να ευχαριστήσουμε τις δημιουργικές ομάδες. Χάρη στους υπέροχους συνεργάτες μας είμαστε σε θέση να απονέμουμε τόσο πολλά βραβεία. Σε αυτό το σημείο, υποδεχόμαστε τη Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Ελίζ Ζαλαντό».Παίρνοντας τον λόγο, η Ελίζ Ζαλαντό είπε: «Αγαπητοί συνεργάτες, ελπίζουμε ότι η Αγορά του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης να κύλησε υπέροχα και να έδωσε στις ταινίες σας —είτε βρίσκονται ακόμη σε στάδιο εξέλιξης ή ένα βήμα πριν την επιτυχημένη ολοκλήρωσή τους— μια αληθινή ώθηση! Ο μεγάλος μας στόχος είναι να δημιουργήσουμε έναν ασφαλή και φιλικό χώρο για ανταλλαγή ιδεών, διεξαγωγή σπουδαίων συζητήσεων και την προώθηση φωνών από κάθε γωνιά του πλανήτη. Και για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να έρθουμε κοντά ο ένας με τον άλλο, όπως κάνουμε πάντοτε. Αυτό ακριβώς κάναμε εξάλλου και τις τελευταίες μέρες, και δεν μπορούμε να σας ευχαριστήσουμε αρκετά για την ενέργεια και την ολόψυχη συμμετοχή σας στην Αγορά, αλλά και για το πάθος σας για το είδος του ντοκιμαντέρ! Προτού προχωρήσουμε στα βραβεία, ένα πελώριο και εγκάρδιο ευχαριστώ στη φανταστική ομάδα της Αγοράς και όλους τους συνεργάτες μας. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχαν συμβεί χωρίς εσάς».Στη συνέχεια, η Αγγελική Βέργου ευχαρίστησε όσους βοήθησαν στην προετοιμασία των δημιουργών και στην εποικοδομητική διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της Αγοράς. «Ένα θερμό χειροκρότημα για τους Brigid O’Shea, Babette Dieu, Zeynep Güzel, Ieva Ubele, Arkaitz Basterra, Ove Jensen, Peter Jaeger, Mila Turajlić, Vassiliki Khonsari, Tobey Coffey, Corine Meijers, Annette Mees και Ειρήνη Λαμπίρη. Για το AGORA XR Lab θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Vassiliki Khonsari και τον Λάζαρο Μπουδακίδη, με τους οποίους σχεδιάσαμε το Lab και επιλέξαμε τα πρότζεκτ. Θα θέλαμε, επίσης, να ευχαριστήσουμε όσους διάβασαν τα πρότζεκτ που κατατέθηκαν στο Thessaloniki Pitching Forum και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Brigid O’Shea και Ove Jensen, αλλά και τα υπέροχα πάνελ μας για το feedback που έδωσαν στους συμμετέχοντες. Την επιτροπή επιλογής που αποτελούταν από τους Malin Hüber, Carmina Orozco López και Rohan Berry Crickmar. Όπως και τους συναδέλφους μας στο Διεθνές και Ελληνικό Πρόγραμμα, και γι’ αυτό καλούμε στη σκηνή τους επικεφαλής Γιώργο Κρασσακόπουλο και Ελένη Ανδρουτσοπούλου, γιατί αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Αγοράς!»Αμέσως μετά, ο Μάνατζερ της Αγοράς Θάνος Σταυρόπουλος δήλωσε: «Είμαστε τόσο τυχεροί που έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι τόσο όμορφο όλοι μαζί. Τόσο τυχεροί που έχουμε σπουδαίους συνεργάτες, συναδέλφους και φίλους. Είμαστε ένα πολύβουο μελίσσι, και όλοι μαζί φτιάξαμε αυτή την υπέροχη σειρά δράσεων και εκδηλώσεων, για τις οποίες είμαστε υπερήφανοι. Φυσικά, τίποτα δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τη συνεργασία με τους συναδέλφους μας από όλα τα τμήματα του Φεστιβάλ, αλλά και χωρίς την αφοσίωση και την αγάπη που προσφέρει η ομάδα της Αγοράς. Χειροκροτήστε την Έρρικα, την Έλενα, τη Δήμητρα, τη Ραφαέλα, την Ερμιόνη, την Άννα, τη Lilith, τον Κωνσταντίνο, την Έλενα Χ., την εξαιρετική ομάδα παραγωγής, την υπέροχη ομάδα των τεχνικών και τη φανταστική ομάδα των εθελοντών μας».Η Αγγελική Βέργου έκλεισε τις εισαγωγικές τοποθετήσεις, λέγοντας: «Είμαι τόσο ευτυχισμένη που περιβάλλομαι από τόσο εκλεκτούς συναδέλφους. Πριν προχωρήσουμε στα βραβεία, μια μικρή ανακοίνωση. Προχωρώντας όλοι μαζί μπροστά, θα θέλαμε να ανακοινώσουμε πως αναλαμβάνω τον ρόλο της Συμβούλου Διεθνών Συνεργασιών και Ανάπτυξης της Αγοράς. Η Αγορά θα παραμείνει στα ικανά χέρια του Θάνου Σταυρόπουλου και της υπόλοιπης ομάδας, το ίδιο δηλαδή συλλογικό πνεύμα που βρίσκεται πίσω από τις δράσεις της Αγοράς».Έπειτα, η Ελίζ Ζαλαντό ευχαρίστησε την Αγγελική Βέργου εκ μέρους όλου του Φεστιβάλ: «Ευχαριστούμε την Αγγελική για την εκπληκτική δουλειά της. Το όραμα και η ενέργειά της, η κατάρτιση και οι δεξιότητές της, το πάθος και η διαίσθησή της, αλλά και η ηγετική της προσωπικότητα συνέβαλαν τα μέγιστα ώστε η Αγορά τόσο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου όσο και του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ να γίνουν σημεία αναφοράς για τον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό τομέα. Ευτυχώς, θα παραμείνει μαζί μας, ως κομμάτι της ομάδας του Φεστιβάλ, ώστε να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, με στόχο να αποκτήσει το σινεμά από την Ευρώπη και τα υπόλοιπα μέρη της ευρύτερης περιοχής μας, αλλά και τα ντοκιμαντέρ ειδικότερα, ακόμη μεγαλύτερη δύναμη και ουσία. Ευχαριστούμε Αγγελική!»

Tα βραβεία του Thessaloniki Pitching Forum Το Thessaloniki Pitching Forum είναι η πλατφόρμα συμπαραγωγής και συγχρηματοδότησης του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης για δημιουργικά και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ, ντοκιμαντέρ για παιδιά και σειρές ντοκιμαντέρ που προορίζονται για κινηματογραφική διανομή και τηλεοπτική προβολή.



​Στο Thessaloniki Pitching Forum συμμετέχουν 14 πρότζεκτ ντοκιμαντέρ σε ανάπτυξη από 17 χώρες, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γεωργία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Σαουδική Αραβία, η Νορβηγία, η Πολωνία, το Κατάρ, η Ρουμανία, η Συρία, η Τυνησία, η Τουρκία, η Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η επιλογή επικεντρώνεται σε θεματικές όπως o εκτοπισμός, η συντροφικότητα και η ψυχική υγεία, ενώ αναδεικνύονται ιστορίες που φωτίζουν κρυφές πτυχές της ιστορίας και προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.



H διεθνής κριτική επιτροπή του Thessaloniki Pitching Forum που αποτελείται από τους:

Malin Hüber | Παραγωγός, HER Film - Σουηδία

Èric Motjer | Επικεφαλής DocsBarcelona Pro & Καλλιτεχνικός συν-διευθυντής, DocsBarcelona International Documentary Film Festival - Ισπανία

Selin Murat | Επικεφαλής, IDFA Bertha Fund - Ολλανδία

απένειμε τα ακόλουθα βραβεία:



Το βραβείο IEFTF για Καλύτερο Ντοκιμαντέρ σε Ανάπτυξη, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ. Οι Lianne Llewellyn και Gary Springer από την IEFTF ανέβηκαν στη σκηνή για να απονείμουν το βραβείο στο ντοκιμαντέρ:



NAVA MAMǍ



Σκηνοθεσία: Ana Vijdea, Παραγωγή: Ana Vijdea, Ana Gheorghe, Cosmin Nicoara - Remora Films, Συμπαραγωγή: Louis Beaudemont - Les Steppes Productions, Ρουμανία, Γαλλία



Σκεπτικό: Ταξιδεύοντας με οικειότητα και λεπτότητα στους εσωτερικούς και εξωτερικούς κόσμους ενός απίθανου νεαρού ατόμου, μια πρωτοεμφανιζόμενη σκηνοθέτρια επιδεικνύει σθένος, ευαισθησία και δημιουργικότητα στην απεικόνιση της αδιάκοπης προσαρμογής στους περιορισμούς της ζωής. Η σκηνοθέτρια και ο πρωταγωνιστής της δημιουργούν από κοινού έναν μαγικό χώρο για αληθινή συνεργασία και εξερεύνηση της νιότης. Η ταινία μάς άγγιξε βαθιά, και με μεγάλη μας χαρά απονέμουμε το βραβείο IEFTF στην ταινία NAVA MAMǍ.



Το Βραβείο ΕΡΤ-Thessaloniki Pitching Forum, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, απονεμήθηκε από τον Άρη Παναγιωτίδη, Γενικό Διευθυντή της ΕΡΤ3, στο ντοκιμαντέρ:



ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ



Σκηνοθεσία: Θανάσης Βασιλείου, Παραγωγή: Κωνσταντίνος Βασίλαρος - StudioBauhaus, Ελλάδα



Σκεπτικό: Πρόκειται για μια ταινία που αναζητά την αλήθεια και την αναγνώριση παρά τις ακούραστες προσπάθειες ενός έθνους να τις εξαλείψει αμφότερες, γι’ αυτό και νιώθουμε την ανάγκη να ενισχύσουμε τον σκηνοθέτη και το πρότζεκτ στην απόπειρά τους να αντιμετωπίσουν ένα σκοτεινό και αποσιωπημένο παρελθόν. Το Βραβείο ΕΡΤ – Thessaloniki Pitching Forum απονέμεται στο πρότζεκτ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ.



To βραβείο της DAE-Documentary Association of Europe, που περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες, απονεμήθηκε από την Brigid O’Shea, διευθύντρια της DAE και Διεθνή Σύμβουλο, στο ντοκιμαντέρ:



OF THE TREES UNMOVED



Σκηνοθεσία: Nino Benashvili, Παραγωγή: Tekla Machavariani - Nushi Film, Συμπαραγωγή: Eva Blondiau, Elmar Imanov - Color of May, Γεωργία, Γερμανία



Σκεπτικό: H σκηνοθέτρια υφαίνει ένα οικείο πορτρέτο εξορίας, διερευνώντας τις σωματικές και συναισθηματικές επιπτώσεις της Ιστορίας, της απόστασης και της αίσθησης του ανήκειν. Στην πορεία, συναντά μια αδελφή ψυχή στο πρόσωπο της παραγωγού της, και έτσι οι δύο κόσμοι τους έρχονται ήδη πιο κοντά. Σε ένα πνεύμα κοινότητας, απευθύνουμε πρόσκληση στο πρότζεκτ για τη δημιουργία περισσότερων συνδέσεων με τους δημιουργούς ντοκιμαντέρ. Το βραβείο της DAE απονέμεται στο ντοκιμαντέρ OF THE TREES UNMOVED.



To βραβείο DOK Leipzig δίνει τη δυνατότητα σε ένα πρότζεκτ να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Open Program, ενώ προσφέρει δύο δωρεάν διαπιστεύσεις και διαμονή, για τον Οκτώβριο του 2026. Το βραβείο απονεμήθηκε από την Nadja Tennstedt στην ταινία:



WHO WE ARE



Σκηνοθεσία: Sophie Ataya, Παραγωγή: Thomas Kaske, Marion Schmidt - Seera Films, Γερμανία

Σκεπτικό: Αναγνωρίζοντας τη συλλογιστική της ομάδας για τον αφανισμό της παλαιστινιακής εμπειρίας, η κριτική επιτροπή θέλησε να βοηθήσει στο επόμενο βήμα του πρότζεκτ προς την ορατότητα, με σκοπό να διηγηθεί μια ζωτικής σημασίας διεθνή και βαθιά προσωπική ιστορία. Το βραβείο DOK Leipzig απονέμεται στο πρότζεκτ WHO WE ARE.



Το βραβείο Aylon Productions Digital Services (Υψηλής ποιότητας ψηφιακή μεταφορά αρχειακού υλικού, διάρκειας μίας ώρας) απονεμήθηκε από τη Selin Murat στο ντοκιμαντέρ:



WHO WE ARE



Σκηνοθεσία: Sophie Ataya, Παραγωγή: Thomas Kaske, Marion Schmidt - Seera Films, Γερμανία



Σκεπτικό: Μέσα από ένα οικογενειακό αρχείο γεμάτο σιωπή και ανείπωτο παρελθόν, η σκηνοθέτρια εκκινεί ένα προσωπικό ταξίδι επαν-ανακάλυψης, από τα δημόσια αρχεία στους δρόμους της Δαμασκού και της Παλαιστίνης. Επιθυμώντας να προσφέρουμε στήριξη στις ανακαλύψεις της, το βραβείο Aylon απονέμεται στο πρότζεκτ WHO WE ARE.



Στο πλαίσιο της Αγοράς του 28ου ΦΝΘ απονεμήθηκαν και μια σειρά από ανεξάρτητα βραβεία:



Το Onassis Culture, στηρίζοντας με συνέπεια την ανάπτυξη του ανεξάρτητου ελληνικού κινηματογράφου, στο πλαίσιο συνεργασίας του με το Φεστιβάλ, τιμά με το Onassis Film Award (5.000 ευρώ) ένα από τα ελληνικά πρότζεκτ που συμμετέχουν στο Thessaloniki Pitching Forum ή στο Agora Docs in Progress. Το Onassis Film Award απονεμήθηκε από τον Χρήστο Σαρρή και την Ελιζαμπέτα Γεωργιάδου σε ντοκιμαντέρ που συμμετείχε στο Thessaloniki Pitching Forum, και πιο συγκεκριμένα στο πρότζεκτ:



ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ



Σκηνοθεσία: Θανάσης Βασιλείου, Παραγωγή: Κωνσταντίνος Βασίλαρος - StudioBauhaus, Ελλάδα



Σκεπτικό: Το Onassis Film Award απονέμεται σε μια ταινία που, τόσο με ορμή όσο και με ευαισθησία, φέρνει στην επιφάνεια το τραύμα ενός ολόκληρου έθνους. Μέσα από ένα πολιτικό γεγονός που σημάδεψε διάφορες γενιές, η ταινία βρίσκει τη δική του διακριτή φωνή και ένα ιδιαίτερο κινηματογραφικό βλέμμα προκειμένου να μιλήσει τη μνήμη, το σθένος και τη συλλογική έκκληση για δικαιοσύνη, που είναι πιο επείγουσα από ποτέ. Το βραβείο απονέμεται στο πρότζεκτ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ του Θανάση Βασιλείου.



Το βραβείο EURODOC, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ και VIP συνδρομή μέλους, απονεμήθηκε από τον Leonard Cortana, επικεφαλής του Προγράμματος Συμπερίληψης και των Στρατηγικών Συνεργασιών στο EURODOC, στο ντοκιμαντέρ:



ΦΩΝΕΣ



Σκηνοθεσία: Περσεφόνη Μήλιου, Παραγωγή: Περσεφόνη Μήλιου - Per Se Productions, Σοφία Μαυραγάνη, Ελλάδα



Σκεπτικό: Το EURODOC με χαρά απονέμει το βραβείο του σε ένα πρότζεκτ ντοκιμαντέρ, του οποίου η δημιουργική φιλοδοξία διευρύνει τη συλλογική μας φαντασία γύρω από τις ικανότητες του σώματος και την αφήγηση, ρίχνοντας παράλληλα φως στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συνδεθούμε με ενσυναίσθηση με ιστορίες ζωής που υπερβολικά συχνά αντιμετωπίζεται ως παθογενείς στα κυρίαρχα μέσα. Ως ειδικοί στις διεθνείς συμπαραγωγές, θα θέλαμε επίσης να υποστηρίξουμε την ομάδα ανοίγοντας την πόρτα στην εκτενή μας επαγγελματική κοινότητα, διευκολύνοντας τις διεθνείς προοπτικές του πρότζεκτ. Μας απασχολεί ιδιαίτερα να προσφέρουμε στήριξη στη διαδικασία του post-production, προκειμένου να υλοποιηθεί με ορίζοντα ενός ισχυρού αντίκτυπου, που θα επιτρέψει στο πρότζεκτ να αναπτύξει σε πλήρη βαθμό την κοινωνική του διάσταση.



Η Ειδική Μνεία EURODOC, που περιλαμβάνει VIP συνδρομή μέλους, απονεμήθηκε από τον Leonard Cortana στο ντοκιμαντέρ:



THE LAST CLASS



Σκηνοθεσία: Michele Fornasero, Παραγωγή: Alice Drago - Epica Film, Συμπαραγωγή: Francesca Portalupi - Indyca, Ιταλία



Σκεπτικό: Το EURODOC με χαρά απονέμει την Ειδική Μνεία του σε ένα πρότζεκτ του οποίου η αφήγηση έχει ισχυρές πιθανότητες όχι μόνο να εγείρει ευαισθητοποίηση, αλλά και να εκκολάψει έναν γόνιμο διάλογο τόσο στην Ευρώπη όσο και πέρα από αυτή σχετικά με τις πολυπλοκότητες της μετανάστευσης, της διαπολιτισμικής ευαισθησίας και των συχνά αποσωπημένων συνεπειών του δομικού ρατσισμού. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το όραμα της ομάδας συμβαδίζει απόλυτα με την αποστολή του Eurodoc: να διδασκόμαστε από τις κινηματογραφικές μας πρακτικές, και μάλιστα με τρόπους που μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, ενώ ταυτόχρονα μετασχηματίζουμε τις δικές μας πρακτικές ως παραγωγοί. Το πρότζεκτ ανοίγει ένα εύρος από δυνατότητες στο πεδίο της στρατηγικής αντίκτυπου — από την πιθανή χρήση αρχειακού υλικού μέχρι τις προσεγγίσεις πολλαπλής διανομής, αλλά και την ηθική συμμετοχή νεανικών χαρακτήρων και νεανικού κοινού. Όλες οι παραπάνω κουβέντες είναι ζωτικής σημασίας στο πλαίσιο του προγράμματός μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι να προσφέρουμε διδακτική υποστήριξη μέσα από το δίκτυο των επαγγελματιών που διαθέτουμε, καθώς η γνώση και εξειδίκευσή τους θα βοηθήσουν την ομάδα να αναγνωρίσει τις ουσιώδεις οδούς για συνεργασία και ανάπτυξη. Ελπίζουμε πως το πρότζεκτ THE LAST CLASS θα συνεχίσει να ανοίγει προοπτικές, επιδεικνύοντας παράλληλα σεβασμό σε κοινότητες στις οποίες συχνά αποδίδουμε την ταμπέλα του «άλλου», παρότι αποτελούν ισότιμο κομμάτι της κοινωνίας.



Το βραβείο Μεσογειακού Ινστιτούτου Κινηματογράφου-Γιώργος Καλογερόπουλος, που περιλαμβάνει υποτροφία για το Doc Lab, ένα πρόγραμμα ανάπτυξης σεναρίου για ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο του προγράμματος MFI Script2Film, απονεμήθηκε από τη Λήδα Διαλυνά, Συντονίστρια του Μεσογειακού Ινστιτούτου Κινηματογράφου, στο ντοκιμαντέρ:



THE LAST CLASS



Σκηνοθεσία: Michele Fornasero, Παραγωγή: Alice Drago - Epica Film, Συμπαραγωγή: Francesca Portalupi - Indyca, Ιταλία



Σκεπτικό: H υποτροφία απονέμεται σε ένα πρότζεκτ που αποτυπώνει με λεπτότητα το σημείο σύγκλισης ανάμεσα στη ζωτικότητα της παιδικής ηλικίας και τον συστημικό αποκλεισμό, αποκαλύπτοντας το εύθραυστο μέλλον ενός χωριού. Μέσα από υπομονετική παρατήρηση, το πρότζεκτ φιλοτεχνεί ένα οικείο πορτρέτο μιας κοινότητας που βρίσκεται σε σημείο τομής. Για την τρυφερή και κατεπείγουσα οπτική του, το βραβείο Μεσογειακού Ινστιτούτου Κινηματογράφου-Γιώργος Καλογερόπουλος απονέμεται στο πρότζεκτ THE LAST CLASS των Michele Fornasero και Alice Drago.



Ακολουθούν τα βραβεία Agora Docs in Progress

Στο πλαίσιο του Agora Docs in Progress της Αγοράς του 28ου ΦΝΘ, 10 πρότζεκτ από τη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο παρουσιάστηκαν σε κλειστές συνεδρίες αποκλειστικά σε καλεσμένους επαγγελματίες του χώρου, σε παραγωγούς, sales agents, διανομείς και εκπροσώπους φεστιβάλ.



Η φετινή επιλογή του Agora Docs in Progress παρουσιάζει 10 ντοκιμαντέρ σε στάδιο post-production από 11 χώρες, μεταξύ των οποίων η Κύπρος, η Τσεχία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιορδανία, το Κόσοβο*, η Ολλανδία, η Σερβία, η Τουρκία, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ. Αντλώντας από πλούσιες προσωπικές και συλλογικές ιστορίες και αρχειακό υλικό, η επιλογή διερευνά καίρια κοινωνικά ζητήματα που αφορούν τη μνήμη, την αντίσταση, την queer ταυτότητα, τους οικογενειακούς δεσμούς, την αλληλεξάρτηση ανθρώπου και φύσης, τη μουσική ραδιοφωνική παραγωγή, την ψυχεδελική θεραπεία και πολλά ακόμη.



Τη διεθνή επιτροπή των AGORA Docs in Progress αποτελούν οι:

Anja Dziersk | Sales agent & Festival manager, Rise And Shine World Sales - Γερμανία

Ahmed Shawky | Κριτικός Κινηματογράφου, FIPRESCI & Επικεφαλής CineGouna Funding, El Gouna Film Festival - Αίγυπτος

Ada Solomon | Παραγωγός, MicroFILM - Ρουμανία



Το βραβείο 2|35 Post-Production απονεμήθηκε από τον εκπρόσωπο της εταιρείας Νίκο Μούτσελο στο ντοκιμαντέρ:



IMMORTAL FLOWERS



Σκηνοθεσία: Brian Logvinsky, Παραγωγή: Harrison Jaffee, Anna Konik - Catharsis Pictures, Tommaso Rositani - FFB Pictures Συμπαραγωγή: Eugene Rachkovsky - Tabor Production, ΗΠΑ, Ουκρανία

Σκεπτικό: Η σύνοψη της ταινίας μάς είχε ήδη συναρπάσει: τι θα συνέβαινε αν το πιο ξέφρενο πάρτι του κόσμου γινόταν σε μια χώρα που μαστίζεται από χρόνια καταστροφικού πολέμου; Αποκτώντας σπάνια πρόσβαση σε μια κοινότητα παλλόμενων νεαρών ανθρώπων που λαμποκοπούν από ενέργεια και αμφιβολίες, αβέβαιοι ακόμη και για το αν θα υπάρξει το αύριο, ο σκηνοθέτης αποκαλύπτει πώς το να ζεις με πάθος τη στιγμή μπορεί να μετατραπεί σε πρωταρχική μορφή άμυνας. Το βραβείο 2|35 Post-Production απονέμεται στο πρότζεκτ IMMORTAL FLOWERS του Brian Logvinsky.



Το βραβείο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), που αντιστοιχεί σε χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονεμήθηκε από την εκπρόσωπο του Οργανισμού Εύη Γαβριηλίδου στο πρότζεκτ:



ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΠΑΤΑΣ



Σκηνοθεσία: Σμαρώ Παπαευαγγέλου, Παραγωγή: Ηρώ Αηδόνη, Μίνα Ντρέκη - Marni Films, Ελλάδα

Σκεπτικό: Για την ειλικρινή απεικόνιση μιας ξεχωριστής σχέσης πατέρα-κόρης, η ταινία με θάρρος καταδεικνύει τι συμβαίνει όταν ξεπερνούμε τους γονείς μας σε ωριμότητα. Ξεκαρδιστικά αιχμηρό αλλά συγχρόνως αφοπλιστικά ανατρεπτικό, μας άφησε με την επιθυμία να εμβαθύνουμε περαιτέρω σε αυτούς τους χαρακτήρες και να αναλογιστούμε τις δικές μας οικογενειακές σχέσεις. Το βραβείο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) απονέμεται στο πρότζεκτ ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΠΑΤΑΣ της Σμαρώς Παπαευαγγέλου.



Το βραβείο Impronta Films Guidance, που προσφέρει ειδικά προσαρμοσμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, απονεμήθηκε από την Επικεφαλής Acquisitions, Ana Fernandez Saiz στο πρότζεκτ:



ΜΑΤΙ 2307



Σκηνοθεσία: Μαριάννα Κακαουνάκη, Παραγωγή: Μαριάννα Κακαουνάκη, Ελλάδα



Σκεπτικό: Όταν οι πολιτικοί και οι ιθύνοντες απογοητεύουν την κοινωνία, οι δημιουργοί ντοκιμαντέρ ορθώνουν ανάστημα για να υποστηρίξουν τον αγώνα των θυμάτων για δικαιοσύνη. Μια οξυδερκής δουλειά που δίνει ένα φωτεινό παράδειγμα του ζωτικού ρόλου που μπορεί να συντελέσει η ερευνητική δημοσιογραφία στην αποκάλυψη της διαφθοράς που ευθύνεται για τον θάνατο δεκάδων αθώων πολιτών. Επειδή ο κόσμος μας χρειάζεται τέτοιες ταινίες το βραβείο Impronta Films Guidance Award απονέμεται στο πρότζεκτ ΜΑΤΙ 2307 της Μαριάννας Κακαουνάκη.



Το βραβείο της εταιρείας Νεανικό Πλάνο, που προσφέρει υπηρεσίες υποτιτλισμού, απονεμήθηκε από την εκπρόσωπο της εταιρείας Κατερίνα Ζαμπέλη στο πρότζεκτ:



LANDWARDS



Σκηνοθεσία: Rama Ayasra, Παραγωγή: Asmahan Bkerat - Arkima Productions, Ιορδανία

Σκεπτικό: Η Ιστορία συνυφαίνει τη φύση και την ανθρώπινη προσπάθεια, αλλά τι συμβαίνει όταν αμφότερες συνωμοτούν για να δυσχεραίνουν την καθημερινότητα; Σε μια αγροτική περιοχή που πλήττεται από την αστικοποίηση, την κλιματική αλλαγή και την παράνομη κατοχή, η σκηνοθέτρια καταγράφει τον απεγνωσμένο αγώνα ενός ανθρώπου να διατηρήσει ζωντανό έναν τρόπο ζωής που υπάρχει εδώ και αιώνες ολόκληρους. Μια αποστολή δύσκολη και αποθαρρυντική, στην οποία αξίζει να γίνουμε μάρτυρες. Το βραβείο της εταιρείας Νεανικό Πλάνο απονέμεται στο πρότζεκτ LANDWARDS της Rama Ayasra.



AGORA XR Lab

Το AGORA XR Lab είναι ένα εργαστήριο αφιερωμένο σε πρότζεκτ XR και new media σε ανάπτυξη. Σχεδιάστηκε για ανερχόμενους δημιουργούς που επιθυμούν να εξερευνήσουν νέες μορφές αφήγησης τόσο στην μυθοπλασία όσο και στο ντοκιμαντέρ, στοχεύοντας στη διερεύνηση των ορίων του οπτικοακουστικού έργου στην ψηφιακή εποχή. Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται σε πρότζεκτ που γεφυρώνουν τους τομείς του κινηματογράφου, των ψηφιακών μέσων, της νέας τεχνολογίας και των παραστατικών τεχνών. Το AGORA XR Lab προωθεί την καινοτομία και τη συνεργασία, υποστηρίζοντας δημιουργικές, διεπιστημονικές συνεργασίες στον κινηματογράφο, στις τέχνες, στην επιστήμη, στην τεχνολογία και στην κοινωνική επιχειρηματικότητα.



Το Βραβείο Beldocs XR Academy, το οποίο προσφέρει διαμονή και διαπίστευση σε ένα πρότζεκτ στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Σερβίας, τον Μάιο του 2026, απονεμήθηκε από την Andrijana Sofranić στο πρότζεκτ:



NOTHING IS EVER REALLY LOST



Δημιουργός: Anna Szylar, Παραγωγή: Pola Komarowa - Monster Mind Studio, Πολωνία

Σκεπτικό: Αυτό το πρότζεκτ μικτής πραγματικότητας δημιουργεί έναν χώρο όπου η τεχνολογία μετατρέπεται σε όχημα θύμησης και συναισθηματικού διαλόγου. Μέσα από συζητήσεις μητέρας και κόρης σε πραγματικό χρόνο με την υποβοήθηση Τεχνητής Νοημοσύνης, το πρότζεκτ διατρέχει το εύθραυστο σύνορο ανάμεσα στο πένθος και τη φαντασίας, ανάμεσα στην παρουσία και την απουσία. Το Βραβείο Beldocs XR Academy απονέμεται στο πρότζεκτ NOTHING IS EVER REALLY LOST για την ευαίσθητη εξερεύνηση της μνήμης, του πένθους και των τρόπων με τους οποίους η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει διαμεσολαβητικά στην ανθρώπινη επαφή.



Τα βραβεία Agora Boost

Το βραβείο Crew United Prize, που περιλαμβάνει μια πενταετή συνδρομή στην Crew United Platform σε πρότζεκτ που συμμετέχει στο Agora Boost, απονεμήθηκε από τη Βένια Βέργου στο:



MOVING STILL



Σκηνοθεσία: Ιωάννα Τσουκαλά, Παραγωγή: Ηλίας Κατσούφης - Hiccup Film, Ελλάδα



Σκεπτικό: Το βραβείο Crew United απονέμεται σε ένα έργο στο οποίο η επείγουσα ανάγκη της σκηνοθέτιδας να νοηματοδοτήσει ζητήματα ταυτότητας μέσω της εκτόπισης, ακολουθώντας ίχνη ζωής μέσα από αρχειακές φωτογραφίες, υπόσχεται μια συναρπαστική κινηματογραφική εμπειρία. Το βραβείο Crew United απονέμεται στο έργο MOVING STILL, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Τσουκαλά και σε παραγωγή Ηλία Κατσούφη. Οι νικητές λαμβάνουν μια πενταετή συνδρομή Premium στην κορυφαία διαδικτυακή πλατφόρμα δικτύωσης Crew United.



Το Guidance Award της Paradiddle Pictures, που απονέμεται σε πρότζεκτ που συμμετέχει στην ενότητα Agora Boost και προσφέρει συμβουλευτική συνεδρία για τα επόμενα βήματα προς την ολοκλήρωση του πρότζεκτ, απονεμήθηκε από τον Κωνσταντίνο Αϊβαλιώτη στο ντοκιμαντέρ MAKASI.



MAKASI



Σκηνοθεσία: Δανάη Μαρία Σαμαρά, Παραγωγή: Σπύρος Μπέτσης - NOT A PROJECT, Ελλάδα

Σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ



Σκεπτικό: Ορισμένες φορές οι μεγαλύτερες ιστορίες κρύβονται στα πιο μικρά σύμπαντα. Κάτι πολύ προσωπικό ενδέχεται να έχει οικουμενική απήχηση, και αυτή είναι σίγουρα η περίπτωση του πρότζεκτ που επελέγη για το βραβείο Guidance της Paradiddle Pictures. Η σχέση μιας κόρης με τον πατέρα της. Ο οικείος τόπος ενός συνεργείου, όπου επισκευάζονται τα φρένα και άλλα εξαρτήματα του αυτοκινήτου. Οι μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας εξυψώνονται σε μια ποιητική προσέγγιση απέναντι στην ύπαρξη μας ως ανθρώπινων όντων. Με στόχο να δοθεί επιπλέον κίνητρο για την ανάπτυξη της ιστορίας, το Guidance Award της Paradiddle Pictures απονέμεται στο πρότζεκτ MAKASI.