Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Ανάμεσα στους «περιφρονημένους» ο Τιμοτέ Σαλαμέ. Ρεσιτάλ ο τύπαρος. Ασε που μπορώ να αναφέρω αρκετές ταινιάρες μίλια μακριά ανώτερες από « Sijnners». Όπως «μυστικός πράκτορας», «Σιράτ», «Marty Supreme» και τόσες άλλες. Οσο για το επταήμερο τι να πω; Πλήθος νέων αφίξεων. Καλύτερες επιλογές το γαλλικό «Couture» με Αντζελίνα Τζολί, καθώς και «Φραντς Κάφκα» αλλά και «Σαν αδέρφια». Η «τελευταία κλήση» αξίζει ως παραγωγή. Το story γνωστό από την περίπτωση Σορίν Ματέι. Και τέλος το «αποστολή χαίρε Μαρία» με Ράιαν Γκόσλινγκ πληθωρικό και στο βάθος κουραστικό. Το είδος «επιστημονική φαντασία» πνέει τα λοίσθια!Υψηλή «ραπτική». Γαλλική η παραγωγή. Γαλλίδα η Αλίς Βινοκούρ στη σκηνοθεσία. Με την Αντζελίνα Τζολί να μιλάει τα γαλλικά σαν να είναι η μητρική της γλώσσα. Πως αυτό; Η μητέρα της μισή Γαλλίδα. Τρία τα γυναικεία πρόσωπα. Πρώτα η Αντεζλίνα Τζολί. Υποδύεται την Αμερικανίδα της Σκηνοθεσίας που καταφθάνει στο Παρίσι με στόχο να γυρίσει τα παρασκήνια επίδειξης μόδας. Τα γυρίσματα έγιναν στο ατελιέ της Chanel Η δεύτερη ιστορία έχει να κάνει με μια πανέμορφη, ψιλόλιγνη κουκλίτσα από την Αφρική με το όνομα Ανιέρ Ανέι. Το πρώτο μανεκέν που λαμβάνει την σκυτάλη σ αυτό το ντεφιλέ. Και τρίτη μια μακιγιέρ που «ζωγραφίζει» τα πρόσωπα πριν από την επίδειξη μόδας—με δάκρυαΠρόκειται για παραλλαγή της γνωστής υπόθεσης του Σορίν Ματέι που μπουκάρισε σε διαμέρισμα, κράτησε μια οικογένεια σε ομηρία και ταυτοχρόνως, επικοινωνώντας με τον Σπύρο Ευαγγελάτο καθήλωσε το σύμπαν μπροστά στις τηλεοπτικές οθόνες. Όλα μπορείτε να τα διαβάσετε στην Wikipedia. Στο σενάριο έγιναν κάποιες αλλαγές τόσο στα ονόματα όσο και στον χρόνο--Καλοφτιαγμένο αλλά εντελώς προβλέψιμο!Φλόδοξο αλλά και φλύαρο. Καθηγητής φυσικών επιστημών σε Γυμνάσιο, ξυπνάει σε ένα διαστημόπλοιο έτη φωτός μακριά από το σπίτι του χωρίς να θυμάται ποιος είναι ή πώς βρέθηκε εκεί. Καθώς η μνήμη του επιστρέφει, αρχίζει να ανακαλύπτει την αποστολή του: να λύσει τον γρίφο της μυστηριώδους ουσίας που προκαλεί το σβήσιμο του ήλιου. Εξαιρετικός ο Γκόσλινγκ--Ποτ πουρί πασίγνωστων ιστοριών «φαντασίας»

Αρνούμενη να ξεριζωθεί από τον τόπο της, η Ισπανίδα Μαρία Άνχελες ξεκινά αγώνα να ζήσει τη ζωή της όπως εκείνη επιθυμεί. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία, ανακαλύπτει απροσδόκητα ξανά τον έρωτα. Η Μαρία με φυσικότητα και τρυφερότητα απέναντι ένα από τα μεγάλα κοινωνικά ταμπού: του ρατσισμού στην ηλικία. Η χαρά και ο έρωτας χρόνια δεν κοιτούν. Τι εξήντα, τι εβδομήντα, τι ογδόντα! Αν μου έλεγαν ποια κινηματογραφική ιστορία εκπέμπει τόση ελπίδα και αισιοδοξία, θα έλεγα «οδός Μάλαγα»--Αγαπημένες , όλων των ηλικιών, μη το χάσετε. Θα σας φτιάξει την ημέρα!

Μπιζού μινιμαλισμού, ευαισθησίας, πρωτοτυπίας. Με πολλά βραβεία. Κινούμενα σχέδια άλλο πράγμα. Υψηλής αισθητικής. Από Βέλγιο αλλά και Ιαπωνία. Κοριτσάκι γεννιέται και μεγαλώνει στην Ιαπωνία. Μέχρι που μια θαυματουργή συνάντηση με μια λευκή σοκολάτα ξυπνά την ακατάβλητη περιέργειά της. Η καθημερινότητα γρήγορα μεταμορφώνεται σε ένα ονειρικό και βαθιά συγκινητικό ταξίδι αυτογνωσίας, όπου το ασήμαντο γίνεται μαγικό και κάθε μικρή στιγμή κρύβει μια αποκάλυψη-μπιζού

Δεκαετία του 1990. Κάτω από την δικτατορία του Σαντάμ Χουσεΐν και τα βαθιά οικονομικά πλήγματα από τις διεθνείς κυρώσεις, ένα εννιάχρονο κορίτσι επιλέγεται από το σχολείο της για να φτιάξει την γενέθλια τούρτα για τον Πρόεδρο. Μια επικίνδυνη αποστολή που συνεπάγεται φυλάκιση και σωματική τιμωρία σε περίπτωση αποτυχίας. Θα τα καταφέρει όμως, όταν δεν έχει ούτε τα βασικά για να ζήσει; Αν ζούσε ο Κάρολος Ντίκενς θα ζήλευε την προσωπική περίπτωση της Λάμια (αυτό το όνομά της). Καταφθάνει, από το χωριό της, με την γιαγιά της. Ένα χαροκαμένο πλάσμα τυλιγμένο στα μαύρα. Το σάβανό της. Κάποια στιγμή η Λάμια χάνεται μέσα στο πλήθος. Ο γιαγιά σε απόγνωση. Χτυπάει τις πόρτες της Αστυνομίας. Εκείνοι την χλευάζουν. Την περιφρονούν. «Φύγε» της λένε. «Εχουμε άλλα σπουδαία πράγματα να κάνουμε»---διαμαντάκι

Η Αϊνάρα, μια 17χρονη πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στις σπουδές της και την μοναστική ζωή. Τουτέστιν κοινωνική κανονικότητα η καλόγρια; Ερωτευμένη με κάποιον νέο της ηλικίας της η κοντά στον Θεό. Η Αϊνάρα νιώθει όλο και πιο διχασμένη μεταξύ των συμβατικών κοινωνικών πλαισίων και ενός εντελώς διαφορετικού δρόμου: της απόλυτης, ψυχής τε και σώματι, αφοσίωσης στον Θεό. Μοναδικό πλάσμα που βρίσκεται απέναντι στις θρησκευτικές επιλογές της είναι η θεία της—η αφήγηση εντελώς αντικειμενική και η σκηνοθεσία εξαιρετική!

Σαρωτικό και ολόφρεσκο. Ετσι ακριβώς. Αφού το σπάνιο υλικό πρώτη φορά στην οθόνη και αφού η τεχνική επεξεργασία είναι τόσο άρτια και τόσο εκτυφλωτική που σε κάνει να πιστεύεις ότι ο βασιλιάς είναι ζωντανός. Σκηνές από διάφορες εμφανίσεις του. Καθώς και στιγμιότυπα από ποικίλες συνεντεύξεις του. Το φαινόμενο «Ελβις Πρέσλει» (και όχι Πρίσλει) σε όλη την κλίμακά του--Από τον ουρανό στη Γη!

Ισως η καλύτερη ταινία της χρονιάς. Γι αυτό και πάει για Οσκαρ. Το story, εκ πρώτης όψεως πάει κάπως έτσι: Το 1977, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας της Βραζιλίας, ο Μαρσέλο, ένας δάσκαλος, δραπετεύει από ταραχώδες παρελθόν του, και εγκαθίσταται ως φυγάς στην πόλη Ρεσίφε. Εκεί ελπίζει να χτίσει μια νέα ζωή και να ενωθεί ξανά με τον γιο του. Σύντομα συνειδητοποιεί ότι η πόλη απέχει πολύ από το να γίνει το καταφύγιο που αναζητά. Οι κυβερνητικές δυνάμεις τον κυνηγούν και η ζωή του απειλείται όλο και περισσότερο-πιο Κάφκα από Κάφκα!

Ιδρώνουν οι τοίχοι. Από το θρυλικό μυθιστόρημα της Εμιλι Μπροντέ. Η απαγορευμένη αγάπη Κάθι και Χίθκλιφ μετατρέπεται από ρομαντική σε εθιστική, ενώ εκτυλίσσεται σε μια επική ιστορία λαγνείας και τρέλας. Η Φένελ γεννημένη στην Αθήνα το 1997, είχε σκηνοθετήσει την ταινιάρα «Υποσχόμενη νέα γυναίκα». Λατρεύει τις ακρότητες. Ετσι «γδύνει» το μυθιστόρημα και αποκαλύπτει ένα πάθος που όμοιό του, σπάνια το βλέπεις στο Σινεμά!—η Μαργκό Ρόμπι τα δίνει όλα!

Ο μεγάλος, ατελείωτος, εφιάλτης. Από αληθινό περιστατικό. Στην κορύφωση του σταλινικού τρόμου, κάπου το 1937. Οπου νεαρός εισαγγελέας επισκέπτεται στις φυλακές κάποιον πρώην εισαγγελέα, εγκλωβισμένο επειδή είχε αρνηθεί να υπογράψει θανατική καταδίκη αθώων. Αμφότεροι με την ψευδαίσθηση ότι ο Στάλιν αθώος και ότι όλα διαπράττονται από την πρώην KGB. Και ο νεαρός χτυπάει την πόρτα του γενικού εισαγγελέα Βισίνσκι!--Κάφκα

Ένας πατέρας φτάνει με τον γιο του σε rave πάρτι βαθιά στα βουνά και την έρημο του νότιου Μαρόκου. Αναζητούν τη Μαρ, κόρη και αδελφή, που εξαφανίστηκε πριν από μήνες. Περιτριγυρισμένοι από ηλεκτρονική, χορευτική, μονότονη μουσική μοιράζουν από χέρι σε χέρι ξανά και ξανά τη φωτογραφία της. Η ελπίδα σβήνει, όμως εκείνοι συνεχίζουν και ακολουθούν μια ομάδα ravers που κατευθύνεται σε ένα τελευταία πάρτι στην έρημο. Και προχωρούν. Και παρασύρονται. Και βυθίζονται στην καυτή, αφιλόξενη ερημιά—απλώς αριστούργημα

Πάει για πολλά Οσκαρ. Αγγλία, 1580. Ο φτωχός δάσκαλος λατινικών Ουίλιαμ Σαίξπηρ και η ανοιχτόμυαλη Άνιες βιώνουν έναν παθιασμένο δεσμό που οδηγεί σε γάμο. Θα αποκτήσουν τρία παιδιά και όσο εκείνος καταξιώνεται επαγγελματικά στη θεατρική σκηνή του μακρινού Λονδίνου, εκείνη αναλαμβάνει μόνη της την οικογένεια τους. Ένα τραγικό γεγονός κλονίζει τον άλλοτε ισχυρό δεσμό τους, όμως αυτή η κοινή εμπειρία θα γίνει ο σπόρος για τον Άμλετ, το διαχρονικό αριστούργημα του Σαίξπηρ—οπωσδήποτε!

Πάει για πολλά Οσκαρ. Σαρωτική και καθηλωτική. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας 23χρονος πωλητής παπουτσιών, εβραικής καταγωγής με το όνομα Μάρτι Μάουζερ έχει μια φιλοδοξία που κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά: να γίνει ο μεγαλύτερος παίκτης πινγκ-πονγκ στον κόσμο Σε μια μεταπολεμική Αμερική, ο Μάρτι μετατρέπει το παιχνίδι σε σωσίβιο διαφυγής. Από τη φτώχεια, την οικογενειακή ασφυξία και τους άγραφους κανόνες του ποιος «αξίζει» να ξεχωρίσει. Με αστείρευτη ενέργεια, θράσος και εμμονή, ξεκινά ένα ταξίδι πολύ πέρα από τα όρια που του έχουν τεθεί-ταινιάρα!

Τι συμβαίνει; Ακατάσχετο υβρεολόγιο από ανθρωποειδή που η περίπτωσή τους ταιριάζει με το πορτραίτο του μέσου Ελληνάρα. Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, πνιγμένος από τα χρέη του. Όταν ο τοκογλύφος της περιοχής του βάζει το μαχαίρι στο λαιμό απειλώντας να αρπάξει το σπίτι του, ο Θωμάς καταφεύγει σε ακραίες λύσεις. Και τον ζιγκολό γηραιάς, πλούσιας κυρίας, παριστάνει και από τον γιό του ζητάει βοήθεια. Το φινάλε είναι τόσο σοκαριστικό που δικαιώνει όλη η ταινία—κατακλυσμιαίο!

Η Top ιστορία του επταήμερου. Το στόρι με μα φράση: Όταν ο εχθρός τους επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών ενώνεται για να σώσει έναν δικό τους άνθρωπο. Η εκδίκηση είναι δική μου. Το σενάριο και η σκηνοθεσία από τον εξαιρετικό Πολ Τόμας Αντερσον («Θα χυθεί αίμα») μέσα στους καλύτερους δημιουργούς στις ΗΠΑ. Ο Ντι Κάπριο κομμένος και ραμμένος για τον ρόλο του. Την παράσταση κλέβει ο Μπενίσιο Ντελ Τόρο. Θα σαρώσει στα ταμεία των πολυκινηματογράφων!—θα σκίσει

Θρυλική περίπτωση. Του 1997. Πρόκειται για επετειακή επανέκδοση. Αντίστοιχο επίπεδο με το «No budget story», ο Χαραλαμπίδης δεν έπιασε ποτέ στην σκηνοθετική, ανήσυχη, διαδρομή του. Εδώ λοιπόν, επηρεασμένος από Τζιμ Τζάρμους, σε ασπρόμαυρο φόντο. Ο Ειρηναίος, δηλαδή ο Χαραλαμπίδης, ονειρεύεται να γυρίσει μια «ποιητική ταινία αλλά γύρω του όλα μοιάζουν να συνωμοτούν εναντίον του--Ρομαντικό και αυτοσαρκαστικό!

Οι σκηνές ακραίες. Σχεδόν απωθητικές. Ο Ρέι πέφτει πάνω στον Κόλιν. Ο Ρέι μικρόσωμος, αγύμναστος, ολίγον φοβισμένος και θηλυπρεπής. Ο Κόλιν το αντίθετο. Εξωτερικά ο ζωντανός ορισμός του «παιδαρά». Ευθυτενής και αλαζόνας. Επιβάλλεται με τη φυσική του παρουσία. Ο Ρέι σκλάβος. Και του αρέσει. Μια ζωή να υπηρετεί αφεντικά. Από κοντά και η οικογένειά του. Ο πατέρας γνωρίζει τις σεξουαλικές προτιμήσεις του γιού του. No Problem. Μόνο η μελλοθάνατη, λόγω καρκίνου, μητέρα του, διαφωνεί. Όχι με τις σεξουαλικές προτιμήσεις του γιού του, αλλά με την ταυτότητα του Κόλιν. Ποιος είσαι; Ποια η δουλειά σου;--απωθητικό, αλληγορικό

Σαν παλιό, καλό κρασί. Ο Χέισγουορθ σχεδιάζει την τελευταία ληστεία στην πολύχρονη καριέρα του. Μαζί του συνεργάζεται μια ασφαλίστρια καθώς και κάποιο άλλο κλεφτρόνι του ιδίου «σπορ». Απέναντί τους ο Μαρκ Ράφαλο. Ο ντετέκτιβ και αμείλικτος κυνηγός παρανόμων. Η γραμμή που χωρίζει τους αντιπάλους, εύθραυστη και λεπτή. Το σενάριο επηρεασμένο από το «Heat» (Ενταση) του Μαικλ Μαν με Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Αλ Πατσίνο--αξίζει

Η φωτογραφία και η ηχοληψία αιχμαλωτίζουν τις αισθήσεις του θεατή. Βαθιά μέσα στα Βόσγια Όρη της Γαλλίας, ο Μινιέ (ο σκηνοθέτης) και ο δωδεκάχρονος γιος του, συναντούν τον πατέρα του πρώτου, για να παρατηρήσουν τον λύγκα, τα ελάφια, τις κουκουβάγιες και ίσως τον σπάνιο αγριόκουρκο, στο φυσικό τους περιβάλλον. Αποτυπώνοντας το θαύμα και τον μαγευτικό ρυθμό αυτού του περιβάλλοντος, μαζί με τους ήχους και τις ιστορίες του που λέγονται στο φως των κεριών, ο Μινιέ παρουσιάζει μια λαμπρή, ραψωδική υπενθύμιση του εκπληκτικού κόσμου στον οποίο ζούμε!—χάρμα φωτογραφίας

Τρία τα πλεονεκτήματα, οι αρετές της τελευταίας βιογραφίας που σκηνοθέτησε ο Γιάννης Σμαραγδής: η παραγωγή της ταινίας. Το πρώτο. Η ιστορική διαδρομή και περιπέτεια του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας. Το δεύτερο. Και τέλος, το καλύτερο, η απίστευτη ομοιότητα του πρωταγωνιστή Αντώνη Μυριαγκού με τον Καποδίστρια. Τέτοιο πράγμα δεν ξανάγινε—αξίζει παρά τις κάποιες αφέλειες στην εξιστόρηση των γεγονότων

Υπήρξε ο «μάγος» της επικοινωνίας Βαντίμ Μπαρανόφ; Τον μάθαμε από το ομότιτλο μυθιστόρημα του Τζουλιάνο Ντα Εμπολι. Υποτίθεται ότι αυτός έσπρωξε τον καταρρέοντα και μέθυσο Γιέλτσιν να παραχωρήσει την εξουσία στον αρχηγό της KGB Βλαντιμίρ Πούτιν. Ανιστόρητα όλα αυτά. Ο Γιέλτιν επέλεξε τον Πούτιν. Και ο Πούτιν ήταν μικρομεσαίο στέλεχος της KGB. Το μόνο πράγμα που αξίζει σ αυτόν τον απρόσωπο χείμαρρο είναι ο Τζουντ Λο, φτυστός ο Τσάρος--Αντε γεια

Η φιλόζωη Μέιμπελ χρησιμοποιεί νέα τεχνολογία που της επιτρέπει να μεταφέρει τη συνείδησή της σε έναν ρομποτικό κάστορα και να επικοινωνεί απευθείας με τα ζώα. Καθώς ανακαλύπτει απίθανα μυστήρια στον κόσμο των ζώων, γίνεται φίλη με τον Βασιλιά Τζορτζ και καλείται να συσπειρώσει ολόκληρο το ζωικό βασίλειο για να αντιμετωπίσει τον γοητευτικό αλλά πανούργο Δήμαρχο Τζέρι--Μεταγλωττισμένο Animation για νήπια

Υμνος στην ακεραιότητα ενός (υποθετικού) Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας. Ο ίδιος από τους καλύτερους, σεβάσμιους «υπηρέτες» της Δικαιοσύνης. Στο πλευρό του, ως βοηθός του, η κόρη του, επίσης Νομικός. Ο Ντε Σάντις (αυτό το όνομά του) μπροστά σε δύο κρίσιμες, τελευταίες αποφάσεις. Η πρώτη να υπογράψει το νόμο περί ευθανασίας. Το δεύτερο να δώσει χάρι σε δύο φυλακισμένους-δολοφόνους--Η σκηνοθεσία κέντημα. Το περιεχόμενο έτσι κι έτσι

Το σενάριο «καλογραμμένο» όμως η σκηνοθεσία και η μουσική επιμέλεια στα όρια της αμυχανίας. Η Δάφνη, αθλήτρια του Τζούντο εγκαταλείπει το νησί της και ακολουθεί τον Γιούρι, έναν αυστηρό και ετοιμοπόλεμο προπονητή του τζούντο. Εκείνος της προσφέρει μικρό διαμέρισμα και τροφή με αντάλλαγμα να είναι πειθαρχημένη σε όλα και να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του. Εκείνη υποκύπτει στον πειρασμό και πέφτει στο κρεβάτι καθιερωμένης πρωταθλήτριας του τζούντο-καλών προθέσεων

Μεταγλωττισμένο Animation για μικρά παιδιά. Οι νεοσύλλεκτοι αστυνομικοί Τζούντι Χοπς και Νικ Γουάιλντ βρίσκονται στα ίχνη ενός μεγάλου μυστηρίου, όταν ο Γκάρι Ντε Φίδης καταφθάνει στη Ζωούπολη και σπέρνει το χάος στη μητρόπολη. Για να λύσουν την υπόθεση πρέπει να λειτουργήσουν ως μυστικοί πράκτορες σε απροσδόκητα, νέα κατατόπια, ενώ η συνεργασία τους δοκιμάζεται όπως ποτέ ξανά. Της Disney-- Χαριτωμένο και ευρηματικό

Το πρώτο επεισόδιο, κάτι λέει. Χαμογελάς και περνάει η ώρα. Το δεύτερο σαν να μην υπάρχει. Ασε εκείνο το τελευταίο. Προφανώς επειδή η φαντασία του σεναριογράφου είχε εξαντληθεί αναγκάστηκε να καταφύγει στο απέραντο κενό. Σα να βλέπεις βιντεοσκοπημένες σκηνές κάθε μικροαστικής γαμήλιας τελετής--Τι να λέμε τώρα. Μακριά και πάντα φίλοι!

Αμαν πια. Οι τύποι έχουν πιάσει στασίδι και με τίποτα δεν εγκαταλείπουν την επανάληψη της ίδιας συνταγής. Το στόρι, πασίγνωστο εδώ και…αιώνες, μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Φανταστείτε ότι το πρώτο γυρίστηκε το 1996 με σκηνοθέτη τον Γουές Κρέιβεν. Και με ελληνικό τίτλο «κραυγή αγωνίας». Εδώ λοιπόν καθώς η Σίντνει Πρέσκοτ απολαμβάνει νέα ζωή, τσουπ να σου ο δολοφόνος με του παρατσούκλι ghostface!—ούτε από μακριά!

Συνυφαίνοντας τις διαφορετικές περιόδους της ζωής του Φραντς Κάφκα (1883-1924), από τη γέννησή του στην Πράγα μέχρι τις τελευταίες του μέρες στη Βιέννη. Η ιστορία ξετυλίγεται ως ένα καλειδοσκοπικό ταξίδι μέσα από το μυαλό και τις αναμνήσεις του εμβληματικού συγγραφέα. Το πιο μοντέρνο βλέμμα της Χολαντ, πάνω στη ζωή του πιο μοντερνιστή συγγραφέα του προηγούμενου αιώνα--Να διαβάσετε ξανά το αριστούργημά του «Η δίκη»Δύο φίλοι από ένα χωριό της βόρειας Ινδίας επιδιώκουν να γίνουν αστυνομικοί αναζητώντας σεβασμό και αξιοπρέπεια, αλλά η φιλία τους δοκιμάζεται, καθώς η απελπισία τους μεγαλώνει στην προσπάθειά τους αυτή. Εξαιρετικές ερμηνείες, συγκινητικές στιγμές. Το φινάλε απογειώνει—πολύ καλό!Πέντε λέξεις: Μάργκο. Μουσική. Εξαφάνιση. Ερεύνησε. Απόδειξε. Οι πέντε λέξεις της ταραγμένης ζωής της Μάργκο, διάσημης τραγουδοποιού που τα τελευταία χρόνια ζει απομονωμένη στο διαμέρισμά της στο κέντρο της Αθήνας. Ένα πάρτι που διοργανώνει για να γιορτάσει τα 40ά της γενέθλια την βοηθάει να μπει σε μια νέα φάση της ζωής της. Περισσότερο μοιάζει με στραμπουληγμένο βίντεοκλιπ ενδεδυμένο με εξαιρετική μουσική του «The Boy», δηλαδή του Βούλγαρη—φιλόδοξη αποτυχίαΕπίκαιρο; Η Yasmin, μια Ιρανή που εργάζεται ως γιατρός στη Γερμανία, αναγκάζεται να επιστρέψει στο Ιράν μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα της. Μαζί της ο μικρός γιος της, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Στην πατρίδα της ανακαλύπτει ότι ο πατέρας της της έχει αφήσει σημαντική κληρονομιά και μέσα από τις συναντήσεις με ανθρώπους που τον γνώριζαν, αρχίζει να επανεξετάζει τη σχέση της με το παρελθόν-- Συμβολικός ο αυτισμός. Το Ιράν με σπουδαίο σινεμά!Κάτι μεταξύ «πειραματικού» σινεμά και «φαντασίας. Στο απομονωμένο Κτίριο-Πόλη που φέρει τον αριθμό 7, εκεί όπου η ανθρώπινη γνώση διατηρείται στη μνήμη των χαρισματικών και ο χρόνος κυλά σε ατέρμονες κύκλους, ένας νέος άντρας εμφανίζεται ξανά και ξανά, αναμετρώμενος με τον έρωτα, την εξέγερση και την απατηλή υπόσχεση της διαφυγής—χάθηκα!