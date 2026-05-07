Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ

ΑΞΙΖΟΥΝ

ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ

ΑΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Σε στυλ παλιομοδίτικο. Κάπου στο βάθος κυκλοφορεί το φάντασμα της ταινιάρας «οι ομπρέλες του Χερβούργου» Όμως ουδεμία σχέση η Ζουλιέτ Αρμανέ με Κατρίν Ντενέβ εκείνης της εποχής. Η ιστορία με πολλά διαλείμματα από τραγούδια. Κανένα δεν θα αφήσει ίχνη στα αυτιά του μέλλοντος. Μια ανερχόμενη σεφ, ετοιμάζεται να ανοίξει μαζί με το σύντροφό το δικό της γκουρμέ εστιατόριο. Οταν ξαφνικά ο πατέρας της αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και πρέπει να επιστρέψει στο πατρικό της για να βοηθήσει στην παραδοσιακή ταβέρνα της οικογένειάς της--Να συνεχίσω; Βαρέθηκα!Υπόδειγμα ντοκιμαντέρ. Μπράβο στο κορίτσι. Σε ύφος road movie. Μια προσωπική ματιά της Νικολέτας Παράσχη πάνω στη σύγχρονη Ιερά Οδό, καθώς την ακολουθούμε σ' ένα οδοιπορικό από τον Κεραμεικό έως την Ελευσίνα. Για τους αρχαίους Μύστες, η διαδρομή αυτή ήταν μια πορεία τελετουργίας και μύησης που κορυφωνόταν στην αποκαλυπτική εμπειρία των Ελευσινίων Μυστηρίων. Σήμερα είναι ένας αδιάφορος αυτοκινητόδρομος, τον οποίο όλοι προσπερνάμε αλλά σπάνια τον «βλέπουμε»--μπράβο!Χαριτωμένο και διασκεδαστικό. Οπου ένας βοσκός, δηλαδή ο Χιου Τζάκμαν, διαβάζει αστυνομικά μυθιστορήματα στα αγαπημένα του πρόβατα κάθε βράδυ, υποθέτοντας ότι δεν είναι δυνατόν να καταλαβαίνουν. Όταν όμως ένα μυστηριώδες περιστατικό διαταράσσει τη ζωή στο αγρόκτημα, τα πρόβατα συνειδητοποιούν ότι πρέπει να γίνουν ντετέκτιβ. Θυμίζει τη σειρά «Σον το πρόβατο»--Ο, τι πρέπει για παιδιά!Αληθινό περιστατικό. Το Ospedalle della Pietà στο οποίο ξετυλίγεται η ιστορία, ήταν ουσιαστικά ορφανοτροφείο για εγκαταλειμμένα παιδιά. Εκεί ο Βιβάλντι εργάστηκε τις περιόδους 1703-1705 και 1723-1740. Από τα ορφανά κορίτσια επέλεξε τις πιο ταλαντούχες για να συγκροτήσει μια αξιομνημόνευτη ορχήστρα. Η οποία έπαιζε κρυμμένη από τα βλέμματα των αριστοκρατών της Βενετίας. Οι ευυπόληπτοι άρχοντες της κοινωνίας άκουγαν συνεπαρμένοι τις επουράνιες νότες του Βιβάλντι. Αλλά τα βλέμματά τους δεν «βρόμιζαν» από τα ορφανά πλάσματα. Ανατριχιαστικό. Εκεί λοιπόν ο Βιβάλντι συνθέτει μερικά από τα κορυφαία έργα του. Εκεί τα ευαίσθητα θηλυκά πλάσματα αποδεικνύουν την υπεροχή τους. Εκεί οι «έσχατοι» έρχονται πρώτοι. Η επουράνια μουσική από επίγειους αγγέλους-- «Στιγμή» αλησμόνητη και αγγελικήΔεύτερη επιλογή. Από το πάνω ράφι. Ο Τσάρλι ερωτεύεται την Εμμα. Η ζωή μοιάζει ιδανική, μέχρι που, σε μια βραδιά με φίλους και ένα παιχνίδι εξομολογήσεων υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως η ερώτηση «ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που έχεις κάνει;», η Εμμα αποκαλύπτει ότι σκέφτηκε να αρπάξει όπλο, να μπουκάρει σε σχολείο και να σκοτώσει όποιον βρει μπροστά της. Αυτό ήταν. Και πριν το γάμο τους επικρατεί αβεβαιότητα, αμφιβολία και χάος. Μπας και όλα αυτά προέρχονται από την αχαλίνωτη φαντασία του Τσάρλι;--θα το ξαναδώΑρνούμενη να ξεριζωθεί από τον τόπο της, η Ισπανίδα Μαρία Άνχελες ξεκινά αγώνα να ζήσει τη ζωή της όπως εκείνη επιθυμεί. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία, ανακαλύπτει απροσδόκητα ξανά τον έρωτα. Η Μαρία με φυσικότητα και τρυφερότητα απέναντι ένα από τα μεγάλα κοινωνικά ταμπού: του ρατσισμού στην ηλικία. Η χαρά και ο έρωτας χρόνια δεν κοιτούν. Τι εξήντα, τι εβδομήντα, τι ογδόντα! Αν μου έλεγαν ποια κινηματογραφική ιστορία εκπέμπει τόση ελπίδα και αισιοδοξία, θα έλεγα «οδός Μάλαγα»--Αγαπημένες , όλων των ηλικιών, μη το χάσετε. Θα σας φτιάξει την ημέρα!Ένας πατέρας φτάνει με τον γιο του σε rave πάρτι βαθιά στα βουνά και την έρημο του νότιου Μαρόκου. Αναζητούν τη Μαρ, κόρη και αδελφή, που εξαφανίστηκε πριν από μήνες. Περιτριγυρισμένοι από ηλεκτρονική, χορευτική, μονότονη μουσική μοιράζουν από χέρι σε χέρι ξανά και ξανά τη φωτογραφία της. Η ελπίδα σβήνει, όμως εκείνοι συνεχίζουν και ακολουθούν μια ομάδα ravers που κατευθύνεται σε ένα τελευταία πάρτι στην έρημο. Και προχωρούν. Και παρασύρονται. Και βυθίζονται στην καυτή, αφιλόξενη ερημιά—απλώς αριστούργημαΠάει για πολλά Οσκαρ. Αγγλία, 1580. Ο φτωχός δάσκαλος λατινικών Ουίλιαμ Σαίξπηρ και η ανοιχτόμυαλη Άνιες βιώνουν έναν παθιασμένο δεσμό που οδηγεί σε γάμο. Θα αποκτήσουν τρία παιδιά και όσο εκείνος καταξιώνεται επαγγελματικά στη θεατρική σκηνή του μακρινού Λονδίνου, εκείνη αναλαμβάνει μόνη της την οικογένεια τους. Ένα τραγικό γεγονός κλονίζει τον άλλοτε ισχυρό δεσμό τους, όμως αυτή η κοινή εμπειρία θα γίνει ο σπόρος για τον Άμλετ, το διαχρονικό αριστούργημα του Σαίξπηρ—οπωσδήποτε!Τι συμβαίνει; Ακατάσχετο υβρεολόγιο από ανθρωποειδή που η περίπτωσή τους ταιριάζει με το πορτραίτο του μέσου Ελληνάρα. Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, πνιγμένος από τα χρέη του. Όταν ο τοκογλύφος της περιοχής του βάζει το μαχαίρι στο λαιμό απειλώντας να αρπάξει το σπίτι του, ο Θωμάς καταφεύγει σε ακραίες λύσεις. Και τον ζιγκολό γηραιάς, πλούσιας κυρίας, παριστάνει και από τον γιό του ζητάει βοήθεια. Το φινάλε είναι τόσο σοκαριστικό που δικαιώνει όλη η ταινία—κατακλυσμιαίο!Η Top ιστορία του επταήμερου. Το στόρι με μα φράση: Όταν ο εχθρός τους επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών ενώνεται για να σώσει έναν δικό τους άνθρωπο. Η εκδίκηση είναι δική μου. Το σενάριο και η σκηνοθεσία από τον εξαιρετικό Πολ Τόμας Αντερσον («Θα χυθεί αίμα») μέσα στους καλύτερους δημιουργούς στις ΗΠΑ. Ο Ντι Κάπριο κομμένος και ραμμένος για τον ρόλο του. Την παράσταση κλέβει ο Μπενίσιο Ντελ Τόρο. Θα σαρώσει στα ταμεία των πολυκινηματογράφων!—θα σκίσειΑπίστευτο περιστατικό. Σε ταράζει. Όταν νεαρός, αδέκαρος και απελπισμένος πατέρας δύο μικρών παιδιών, με νεκρή τη γυναίκα του, τριγυρίζει και διασχίζει τη μισή Αμερική με σαράβαλο αυτοκίνητο. Και στο τέλος, μέσα στην αθεράπευτη ταραχή του, αναγκάζεται να εγκαταλείψει τα παιδιά του στα χέρια της πρόνοιας. Συνέβαινε στην Νεμπράσκα με ένα νόμο, που έχει καταργηθεί, όπου γονείς εγκατέλειπαν, νομίμως, τα παιδιά τους στο έλεος της Πρόνοιας. Γονείς και παιδιά ενός κατώτερου θεού--Συγκινήθηκα και ταράχτηκα. Εξαιρετικές οι ερμηνείεςΡεαλιστικό, ιδρωμένο, καθηλωτικό. Όταν μια γιατρός από Συρία αναγκάζεται να εγκαταλείψει το Χαλέπι μαζί με τη μικρή της κόρη, πυροδοτεί αλυσίδα γεγονότων που ξεπερνά σύνορα και παρασύρει εκείνη και τέσσερις αγνώστους στην ίδια καταιγίδα. Έναν διακινητή που προσπαθεί να σώσει τον γιο του. Έναν στρατιώτη που παλεύει με τη συνείδησή του. Έναν ποιητή που αναζητά μία πατρίδα. Έναν Έλληνα κυβερνήτη του λιμενικού, διχασμένο ανάμεσα στο καθήκον και την ανθρωπιά. Οι πορείες τους συγκρούονται μέσα σε μια νύχτα στη Μεσόγειο, εκεί όπου η επιβίωση είναι αβέβαιη και η ανθρωπιά αποκαλύπτεται στην πιο ωμή της μορφή-καθηλώθηκα!Συγκινητικό. Αληθινή ιστορία. Ο νεαρός Τζον Ντέιβιντσον πάσχει από το σύνδρομο Τουρέτ. Δηλαδή χωρίς να το θέλει, εκτοξεύει ύβρεις, κάνοντας σπασμωδικές κινήσεις. Στην αρχή η μικρή κοινωνία τον χλευάζει. Μετά, και αφού αγωνίζεται να περιορίσει τα συμπτώματα της πάθησής του, ο κόσμος κοντά του. Με αποτέλεσμα ο αγώνας του να αναγνωριστεί και έτσι η μακαρίτισσα βασίλισσα Ελισάβετ να τον παρασημοφορήσει!—συμπαθέστατο!Τρία τα πλεονεκτήματα, οι αρετές της τελευταίας βιογραφίας που σκηνοθέτησε ο Γιάννης Σμαραγδής: η παραγωγή της ταινίας. Το πρώτο. Η ιστορική διαδρομή και περιπέτεια του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας. Το δεύτερο. Και τέλος, το καλύτερο, η απίστευτη ομοιότητα του πρωταγωνιστή Αντώνη Μυριαγκού με τον Καποδίστρια. Τέτοιο πράγμα δεν ξανάγινε—αξίζει παρά τις κάποιες αφέλειες στην εξιστόρηση των γεγονότωνΤο «περιστατικό» αυθεντικό. Η κινηματογράφηση με προβλήματα. Οπου δάσκαλος δημοτικού σχολείου σε απομακρυσμένη περιοχή της Ρωσίας, έχει ως εργασία να βιντεοσκοπεί τις δραστηριότητες των μαθητών και του σχολείου. Όταν τα στρατεύματα του Πούτιν μπουκάρουν στην Ουκρανία, εκείνος με ένα τρόπο, αρχίζει να βιντεοσκοπεί με ειρωνεία και με διάθεση κριτικής. Τα γεγονότα αληθινά. Ο θεατής μαθαίνει δεκάδες πληροφορίες σχετικά με τη στρατολόγηση αλλά και την εκπαίδευση χιλιάδων μαθητών στο φρόνημα ενός εμπόλεμου στρατού—αληθινό αλλά φτωχόTo σκανδαλιάρικο τρολ Ρούλης Κατσαρούλης ζει κάτω από το έδαφος στο ειδυλλιακό νησί του Μπόρνχολμ μαζί με την οικογένειά του και όλα τα άλλα τρολ. Όμως, ο Ρούλης είναι ένας μικρός ταραχοποιός που δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Μια μέρα ακούγεται ένας ξαφνικός θόρυβος από την επιφάνεια της γης και αυτός τρυπώνει στον κόσμο των ανθρώπων για να δει τι συμβαίνει—χαριτωμενούτσικο. Μόνο για παιδιά!Απογοητευτικό. Στιγμές από την ταραγμένη διαδρομή του Μάικλ Τζάκσον. Από τότε που αναδείχθηκε επικεφαλής των Jackson Five, ωσότου εδραιώθηκε ως ίνδαλμα. Στιγμές από την προσωπική του ζωή όσο και από τις πιο εμβληματικές του εμφανίσεις. Όμως ελάχιστα για τη μανία του να «λευκανθεί». Ελάχιστα για την «περίεργη» σχέση του με μικρά παιδιά. Στην πραγματικότητα η περίπτωσή του συνιστά τον πλήρη ορισμό της αλλοτρίωσης---Ο Φουκουά σκηνοθετεί την αγιογραφία του Μάικλ ΤζάκσονAnimation από Ρωσία για μικρά παιδιά—Ο έφηβος Φιλ, στην προσπάθειά του να εντυπωσιάσει τη συμμαθήτριά του, στέλνει κατά λάθος όλη την παρέα... στην εποχή των δεινοσαύρων! Παγιδευμένοι σε μια ζούγκλα γεμάτη προϊστορικούς κινδύνους, ο Φιλ και ο παλαιοντολόγος πατέρας του πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τον χαμένο στον χρόνο παππού της οικογένειας για να επιβιώσουν!—συμπαθέςΑτελείωτο Ιαπωνικό έπος. Ναγκασάκι το 1964. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, αρχηγού μιας συμμορίας Γιακούζα, ο δεκατετράχρονος ταλαντούχος Κικούο γίνεται προστατευόμενος ενός διάσημου ηθοποιού του θεάτρου Καμπούκι. Μαζί με τον Σουνσούκε, τον γιο του ηθοποιού, αποφασίζει να αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό το παραδοσιακό θεατρικό είδος. Για δεκαετίες, οι δύο νέοι μεγαλώνουν και εξελίσσονται μαζί, από τη σχολή έως τα μεγαλύτερα θέατρα του της Ιαπωνίας, μέσα σε δόξα, αποθέωση και σκάνδαλα, αδερφοσύνη και προδοσίες. Ένας από τους δύο θα γίνει ο σπουδαιότερος ηθοποιός της τέχνης του Καμπούκι-μόνο για ΙάπωνεςΤο νέο animation από τον κόσμο του παιχνιδιού Super Mario Bros που ακολουθεί το πρώτο κεφάλαιο. Η πρώτη ταινία κυκλοφόρησε το 2023 με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως—συμπαθές μόνο για μικρά παιδιάΠρόκειται για παραλλαγή της γνωστής υπόθεσης του Σορίν Ματέι που μπουκάρισε σε διαμέρισμα, κράτησε μια οικογένεια σε ομηρία και ταυτοχρόνως, επικοινωνώντας με τον Σπύρο Ευαγγελάτο καθήλωσε το σύμπαν μπροστά στις τηλεοπτικές οθόνες. Όλα μπορείτε να τα διαβάσετε στην Wikipedia. Στο σενάριο έγιναν κάποιες αλλαγές τόσο στα ονόματα όσο και στον χρόνο--Καλοφτιαγμένο αλλά εντελώς προβλέψιμο!Φλόδοξο αλλά και φλύαρο. Καθηγητής φυσικών επιστημών σε Γυμνάσιο, ξυπνάει σε ένα διαστημόπλοιο έτη φωτός μακριά από το σπίτι του χωρίς να θυμάται ποιος είναι ή πώς βρέθηκε εκεί. Καθώς η μνήμη του επιστρέφει, αρχίζει να ανακαλύπτει την αποστολή του: να λύσει τον γρίφο της μυστηριώδους ουσίας που προκαλεί το σβήσιμο του ήλιου. Εξαιρετικός ο Γκόσλινγκ--Ποτ πουρί πασίγνωστων ιστοριών «φαντασίας»Η φιλόζωη Μέιμπελ χρησιμοποιεί νέα τεχνολογία που της επιτρέπει να μεταφέρει τη συνείδησή της σε έναν ρομποτικό κάστορα και να επικοινωνεί απευθείας με τα ζώα. Καθώς ανακαλύπτει απίθανα μυστήρια στον κόσμο των ζώων, γίνεται φίλη με τον Βασιλιά Τζορτζ και καλείται να συσπειρώσει ολόκληρο το ζωικό βασίλειο για να αντιμετωπίσει τον γοητευτικό αλλά πανούργο Δήμαρχο Τζέρι--Μεταγλωττισμένο Animation για νήπιαΥμνος στην ακεραιότητα ενός (υποθετικού) Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας. Ο ίδιος από τους καλύτερους, σεβάσμιους «υπηρέτες» της Δικαιοσύνης. Στο πλευρό του, ως βοηθός του, η κόρη του, επίσης Νομικός. Ο Ντε Σάντις (αυτό το όνομά του) μπροστά σε δύο κρίσιμες, τελευταίες αποφάσεις. Η πρώτη να υπογράψει το νόμο περί ευθανασίας. Το δεύτερο να δώσει χάρι σε δύο φυλακισμένους-δολοφόνους--Η σκηνοθεσία κέντημα. Το περιεχόμενο έτσι κι έτσιΜια ατελείωτη πασαρέλα. Το story απλοικό. Η Αν Χάθαγουει, απολυμένη. Από την εφημερίδα που είχε διαπρέψει. Και τότε ο ιδιοκτήτης του περιοδικού που διευθύνει η Μιράντα και η οποία τα χει κάνει θάλασσα, προσλαμβάνει την Χάθαγουει ως αρχισυντάκτρια για να «θεραπεύσει» τις μακακίες της Μιράντα. Εκείνη θυμώνει η Αντρέα διαπρέπει, ο ιδιοκτήτης πεθαίνει με αποτέλεσμα ο γιός του να αναλάβει. Με στόχο να πουλήσει το περιοδικό και η Μιράντα να καταλήξει στο σπίτι της.--Και τότε; Α χου δεν με νοιάζειΠρώτη σκηνή: ευτραφές θηλυκό, με μάσκα κούκλας (εξ ου και το Dolly) κόβει τα δάχτυλα νεκρής κοπέλας. Σκηνή δεύτερη: το ίδιο θηλυκό με την ίδια μάσκα και το ίδιο εργαλείο κόβει τα δάχτυλα κάποιου άλλου νεκρού. Σκηνή τρίτη: αυτή τη φορά το ίδιο θηλυκό με την ίδια μάσκα κοπανάει και τεμαχίζει πτώμα με φτυάρι. Να συνεχίσω; Περιττό. Μια ιστορία που κολυμπάει στο αίμα. Και όπου η ανθρώπινη ζωή έχει μετατραπεί σε αμνοερίφια που κρέμονται από τα τσιγκέλια όπως το Πάσχα. Δεν αντέχεται. Πρωταθλητές νοσηρότητας. Ολοι!-- Μπρρρρρ! Οσο μακριά γίνεταιΤίποτα δεν κατάλαβα. Ούτε τι ακριβώς εννοεί ο ποιητής. Ούτε τι είναι αυτοί οι τρεις. Ούτε τον λόγο που έγινε η ταινία. Στο επίκεντρο δύο μεσήλικες φίλοι που περιπλανώνται στα ομιχλώδη τοπία της ιταλικής περιφέρειας του Βένετο, από μπαρ σε μπαρ και από ποτό σε ποτό. Η γνωριμία τους με έναν ντροπαλό φοιτητή αρχιτεκτονικής θα λειτουργήσει ευεργετικά. Επί δύο ώρες μπεκροπίνουν, αμολάνε διάφορες κοινοτοπίες και με κάποιο σαράβαλο μετακινούνται- Τι να σας πω, εξαντλήθηκαΟ Κρόνιν είχε υπογράψει και το «Κάλεσμα». Το περιστατικό στην οικογένεια Αμερικανού ανταποκριτή στην Αίγυπτο. H μικρή κόρη του «καταπίνει» έντομο που της έδωσε μια κάποια Λειλά, με αποτέλεσμα να εξαφανιστεί για οκτώ χρόνια. Όταν η δαιμονισμένη από την Μούμια Κέιτι (αυτό το όνομά της) επανακάμπτει μετατρέπει την οικογενειακή ευτυχία σε εφιάλτη. Η φωτογραφία και η σκηνοθεσία είναι της πρώτης γραμμής, η γλίτσα που εκτοξεύεται από τα στόματα σου προκαλεί ναυτία--Τόσο ταλέντο πεταμένο στα σκουπίδια του τρόμου!