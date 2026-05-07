Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα
Βομβαρδισμός νέων αφίξεων. Όμως εξ όλων αυτών επιλέγω τρείς
Με την ακόλουθη αξιολογική σειρά. On the Top το συναρπαστικό ντοκιμαντέρ «Billie Eilish the Tour». Το μουσικό φαινόμενο με το όνομα Μπίλι Αιλις. Το κορίτσι των 26 Μαίων θα σας καθηλώσει. Πιστέψτε με. Δεύτερη επιλογή το εξαιρετικό θρίλερ μυστηρίου και ολίγου τρόμου «Hokum». Οπου πραγματικότητα και φαντασία μπερδεύονται σ ένα τρελό, παθιασμένο έρωτα. Και τρίτη επιλογή το υποδειγματικό ντοκιμαντέρ της Νικολέτας Παράσχη «Ιερά οδός 21 χιλ». Α να μη ξεχάσω το χαριτωμένο παιδικό «μαλλιαροί ντετέκτιβ». Οσο για το βιντεογκέιμ με τίτλο «Mortal Kombat II», ούτε να το σκέφτεστε. Εχουμε και λέμε:
ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ
«Billie Eilish hit me hard and strong: the tour»
--Σκ Τζειμς Κάμερον, Μπίλι Αιλις, Cast ντοκιμαντέρ
Το κορίτσι των μόλις είκοσι έξι Μαίων, με μακριά και φαρδιά βερμούδα. Το σύνολο αποτελείται από φαρδιά σπορ πουκαμίσα. Για παπούτσια μόνο αθλητικά. Και καπέλο που το φοράει με το γείσο από πίσω. Στη πουκαμίσα το σύνθημα Hit me hard and soft! Το σύνολο κατατροπώνει όλες τις μεγάλες κυρίες της μουσικής. Όπως, ας πούμε. Μαντόνα. Και όπως Lady Gaga. Η Μπίλι το κορίτσι της διπλανής πόρτας. Απίστευτο. Ένα πλάγιο σχόλιο για τα κοριτσόπουλα που όχι μόνο την αποθεώνουν, αλλά και τη συνοδεύουν σε όλες τις επιτυχίες της. Η Μπίλι χωρίς κομμωτές και χωρίς μακιγιέρ. Μόνη της χτενίζεται και μόνη της μακιγιάρεται. Κι αυτό στα θετικά της. Το σύνολο μοναδικό στα μουσικά χρονικά. Να πηγαινοέρχεσαι σ αυτή τη θηριώδη σκηνή με βερμούδα; Εξωφρενικό!-- Billie I Love you
«Hokum»
--Σκ Ντέμιαν ΜακΚάρθι, Casτ Άνταμ Σκοτ, Ντέβιντ Γουίλμοτ, Πίτερ Κούναν, Φλόρενς Ορντές, Γουίλ Ο’Κόνελ, Μάικλ Πάτρικ
Απρόβλεπτη επιτυχία. Μείγμα από «Μπάρτον Φινκ» των αδελφών Κόεν με επιρροές από Ρόμαν Πολάνσκι. Σε ένα απομονωμένο ξενοδοχείο της ιρλανδικής υπαίθρου, όπου άλλοτε οι γονείς του πέρασαν τον μήνα μέλιτος τους, ο συγγραφέας Ομ Μπάουμαν επιστρέφει για να σκορπίσει τις στάχτες τους, αλλά και να αφήσει πίσω του ένα παρελθόν που τον στοιχειώνει. Κυκλοφορεί ανάμεσα σε αλλόκοτους ενοίκους, υπόγειες εντάσεις, καθώς και ψιθύρους--Εξαιρετικό πήγαινε έλα ανάμεσα στο ρεαλιστικό και φανταστικό!
«Mortal Kombat II»
--Σκ Σάιμον ΜακΚόιντ, Cast Καρλ Έρμπαν, Λούντι Λιν, Αντελάιν Ρούντολφ, Τζέσικα ΜακΝάμι
Από πασίγνωστο βιντεογκέιμ. Αν είναι δυνατόν. Με απλά λόγια μόνο για πιτσιρίκια των Multiplexes. Tο story προσχηματικό, επίπεδο και προβλέψιμο. Πάει κάπως έτσι: ο Τζόνι Κέιτζ έρχεται αντιμέτωπος σε μια απόλυτη, χωρίς περιορισμούς, αιματηρή μάχη. Ο στόχος να κατατροπώσει τη σκοτεινή κυριαρχία του Σάο Καν που απειλεί την ίδια την ύπαρξη του Earthrealm και των υπερασπιστών του!--Πάντως εγώ ούτε με σφαίρες!
«Θα φύγω μια μέρα» (Partir un Jour)
--Σκ Αμελί Μπονέν , Cast Ζουλιέτ Αρμανέ, Μπαστιέν Μπουγιόν, Ντομινίκ Μπλαν
Σε στυλ παλιομοδίτικο. Κάπου στο βάθος κυκλοφορεί το φάντασμα της ταινιάρας «οι ομπρέλες του Χερβούργου» Όμως ουδεμία σχέση η Ζουλιέτ Αρμανέ με Κατρίν Ντενέβ εκείνης της εποχής. Η ιστορία με πολλά διαλείμματα από τραγούδια. Κανένα δεν θα αφήσει ίχνη στα αυτιά του μέλλοντος. Μια ανερχόμενη σεφ, ετοιμάζεται να ανοίξει μαζί με το σύντροφό το δικό της γκουρμέ εστιατόριο. Οταν ξαφνικά ο πατέρας της αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και πρέπει να επιστρέψει στο πατρικό της για να βοηθήσει στην παραδοσιακή ταβέρνα της οικογένειάς της--Να συνεχίσω; Βαρέθηκα!
«Ιερά οδός 21 χιλ»
--Σκ Νικολέτα Παράσχη, Cast Παυσανίας Στρατόπουλος (υπεύθυνος αναψυκτήριου), Δημήτρης Κάτρης (ιδιοκτήτης καντίνας) Παναγιώτα Μύτα (έμπορος), Γιώργος Μιχάκης (μουσικός), Μανώλης Θεοδωράκης (ηθοποιός-performer) και άλλοι
Υπόδειγμα ντοκιμαντέρ. Μπράβο στο κορίτσι. Σε ύφος road movie. Μια προσωπική ματιά της Νικολέτας Παράσχη πάνω στη σύγχρονη Ιερά Οδό, καθώς την ακολουθούμε σ' ένα οδοιπορικό από τον Κεραμεικό έως την Ελευσίνα. Για τους αρχαίους Μύστες, η διαδρομή αυτή ήταν μια πορεία τελετουργίας και μύησης που κορυφωνόταν στην αποκαλυπτική εμπειρία των Ελευσινίων Μυστηρίων. Σήμερα είναι ένας αδιάφορος αυτοκινητόδρομος, τον οποίο όλοι προσπερνάμε αλλά σπάνια τον «βλέπουμε»--μπράβο!
«Οι μαλλιαροί ντετέκτιβ» (The Sheep Detectives)
--Σκ Κάιλ Μπάλντα, Cast (φωνές) Χιού Τζάκμαν, Νίκολας Μπράουν, Εμα Τόμσον
Χαριτωμένο και διασκεδαστικό. Οπου ένας βοσκός, δηλαδή ο Χιου Τζάκμαν, διαβάζει αστυνομικά μυθιστορήματα στα αγαπημένα του πρόβατα κάθε βράδυ, υποθέτοντας ότι δεν είναι δυνατόν να καταλαβαίνουν. Όταν όμως ένα μυστηριώδες περιστατικό διαταράσσει τη ζωή στο αγρόκτημα, τα πρόβατα συνειδητοποιούν ότι πρέπει να γίνουν ντετέκτιβ. Θυμίζει τη σειρά «Σον το πρόβατο»--Ο, τι πρέπει για παιδιά!
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ
«Primavera»
--Σκ Νταμιάνο Μικελέτο, Cast Τέκλα Ινσόλια, Μικέλε Ριοντίνο
Αληθινό περιστατικό. Το Ospedalle della Pietà στο οποίο ξετυλίγεται η ιστορία, ήταν ουσιαστικά ορφανοτροφείο για εγκαταλειμμένα παιδιά. Εκεί ο Βιβάλντι εργάστηκε τις περιόδους 1703-1705 και 1723-1740. Από τα ορφανά κορίτσια επέλεξε τις πιο ταλαντούχες για να συγκροτήσει μια αξιομνημόνευτη ορχήστρα. Η οποία έπαιζε κρυμμένη από τα βλέμματα των αριστοκρατών της Βενετίας. Οι ευυπόληπτοι άρχοντες της κοινωνίας άκουγαν συνεπαρμένοι τις επουράνιες νότες του Βιβάλντι. Αλλά τα βλέμματά τους δεν «βρόμιζαν» από τα ορφανά πλάσματα. Ανατριχιαστικό. Εκεί λοιπόν ο Βιβάλντι συνθέτει μερικά από τα κορυφαία έργα του. Εκεί τα ευαίσθητα θηλυκά πλάσματα αποδεικνύουν την υπεροχή τους. Εκεί οι «έσχατοι» έρχονται πρώτοι. Η επουράνια μουσική από επίγειους αγγέλους-- «Στιγμή» αλησμόνητη και αγγελική
«The Drama»
--Σκ Κρίστοφερ Μπόργκλι, Cast Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον
Δεύτερη επιλογή. Από το πάνω ράφι. Ο Τσάρλι ερωτεύεται την Εμμα. Η ζωή μοιάζει ιδανική, μέχρι που, σε μια βραδιά με φίλους και ένα παιχνίδι εξομολογήσεων υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως η ερώτηση «ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που έχεις κάνει;», η Εμμα αποκαλύπτει ότι σκέφτηκε να αρπάξει όπλο, να μπουκάρει σε σχολείο και να σκοτώσει όποιον βρει μπροστά της. Αυτό ήταν. Και πριν το γάμο τους επικρατεί αβεβαιότητα, αμφιβολία και χάος. Μπας και όλα αυτά προέρχονται από την αχαλίνωτη φαντασία του Τσάρλι;--θα το ξαναδώ
«Οδός Μάλαγα» (Calle Malaga)
--Σκ Μάριαμ Τουζανί,Cast Κάρμεν Μάουρα, Μάρτα Ετούρα, Αχμέντ Μπουλανέ
Αρνούμενη να ξεριζωθεί από τον τόπο της, η Ισπανίδα Μαρία Άνχελες ξεκινά αγώνα να ζήσει τη ζωή της όπως εκείνη επιθυμεί. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία, ανακαλύπτει απροσδόκητα ξανά τον έρωτα. Η Μαρία με φυσικότητα και τρυφερότητα απέναντι ένα από τα μεγάλα κοινωνικά ταμπού: του ρατσισμού στην ηλικία. Η χαρά και ο έρωτας χρόνια δεν κοιτούν. Τι εξήντα, τι εβδομήντα, τι ογδόντα! Αν μου έλεγαν ποια κινηματογραφική ιστορία εκπέμπει τόση ελπίδα και αισιοδοξία, θα έλεγα «οδός Μάλαγα»--Αγαπημένες , όλων των ηλικιών, μη το χάσετε. Θα σας φτιάξει την ημέρα!
«Sirat»
--Σκ Ολιβερ Λαξ, Cast Σέρζι Λόπεζ, Μπρούνο Νιούνεζ, Στεφανία Γκάντα
Ένας πατέρας φτάνει με τον γιο του σε rave πάρτι βαθιά στα βουνά και την έρημο του νότιου Μαρόκου. Αναζητούν τη Μαρ, κόρη και αδελφή, που εξαφανίστηκε πριν από μήνες. Περιτριγυρισμένοι από ηλεκτρονική, χορευτική, μονότονη μουσική μοιράζουν από χέρι σε χέρι ξανά και ξανά τη φωτογραφία της. Η ελπίδα σβήνει, όμως εκείνοι συνεχίζουν και ακολουθούν μια ομάδα ravers που κατευθύνεται σε ένα τελευταία πάρτι στην έρημο. Και προχωρούν. Και παρασύρονται. Και βυθίζονται στην καυτή, αφιλόξενη ερημιά—απλώς αριστούργημα
«Αμνετ» (Hamnet)
--Σκ Κλόε Ζάο, Cast Τζέσι Μπάκλει, Πολ Μεσκάλ, Εμιλι Γουάτσον
Πάει για πολλά Οσκαρ. Αγγλία, 1580. Ο φτωχός δάσκαλος λατινικών Ουίλιαμ Σαίξπηρ και η ανοιχτόμυαλη Άνιες βιώνουν έναν παθιασμένο δεσμό που οδηγεί σε γάμο. Θα αποκτήσουν τρία παιδιά και όσο εκείνος καταξιώνεται επαγγελματικά στη θεατρική σκηνή του μακρινού Λονδίνου, εκείνη αναλαμβάνει μόνη της την οικογένεια τους. Ένα τραγικό γεγονός κλονίζει τον άλλοτε ισχυρό δεσμό τους, όμως αυτή η κοινή εμπειρία θα γίνει ο σπόρος για τον Άμλετ, το διαχρονικό αριστούργημα του Σαίξπηρ—οπωσδήποτε!
«Σπασμένη φλέβα»
--Σκ Γιάννης Οικονομίδης, Cast Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Μαρία Καλλιμάνη
Τι συμβαίνει; Ακατάσχετο υβρεολόγιο από ανθρωποειδή που η περίπτωσή τους ταιριάζει με το πορτραίτο του μέσου Ελληνάρα. Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, πνιγμένος από τα χρέη του. Όταν ο τοκογλύφος της περιοχής του βάζει το μαχαίρι στο λαιμό απειλώντας να αρπάξει το σπίτι του, ο Θωμάς καταφεύγει σε ακραίες λύσεις. Και τον ζιγκολό γηραιάς, πλούσιας κυρίας, παριστάνει και από τον γιό του ζητάει βοήθεια. Το φινάλε είναι τόσο σοκαριστικό που δικαιώνει όλη η ταινία—κατακλυσμιαίο!
«Μία μάχη μετά την άλλη» (One Battle after another)
--Σκ Πολ Τόμας Αντερσον, Cast Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Σον Πεν, Μπενίσιο Ντελ Τόρο
Η Top ιστορία του επταήμερου. Το στόρι με μα φράση: Όταν ο εχθρός τους επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών ενώνεται για να σώσει έναν δικό τους άνθρωπο. Η εκδίκηση είναι δική μου. Το σενάριο και η σκηνοθεσία από τον εξαιρετικό Πολ Τόμας Αντερσον («Θα χυθεί αίμα») μέσα στους καλύτερους δημιουργούς στις ΗΠΑ. Ο Ντι Κάπριο κομμένος και ραμμένος για τον ρόλο του. Την παράσταση κλέβει ο Μπενίσιο Ντελ Τόρο. Θα σαρώσει στα ταμεία των πολυκινηματογράφων!—θα σκίσει
ΑΞΙΖΟΥΝ
«Ομαχα» (Omaha)
--Σκ Κόουλ Γουέμπλει, Cast Τζον Μαγκάρο, Μόλι Μπελ Ράιτ, Γουάιατ Σόλις, Τάλια Μπάλσαμ, Κριστίνα Κούπερ
Απίστευτο περιστατικό. Σε ταράζει. Όταν νεαρός, αδέκαρος και απελπισμένος πατέρας δύο μικρών παιδιών, με νεκρή τη γυναίκα του, τριγυρίζει και διασχίζει τη μισή Αμερική με σαράβαλο αυτοκίνητο. Και στο τέλος, μέσα στην αθεράπευτη ταραχή του, αναγκάζεται να εγκαταλείψει τα παιδιά του στα χέρια της πρόνοιας. Συνέβαινε στην Νεμπράσκα με ένα νόμο, που έχει καταργηθεί, όπου γονείς εγκατέλειπαν, νομίμως, τα παιδιά τους στο έλεος της Πρόνοιας. Γονείς και παιδιά ενός κατώτερου θεού--Συγκινήθηκα και ταράχτηκα. Εξαιρετικές οι ερμηνείες
«I was a stranger»
--Σκ Μπραντ Αντερσεν, Cast Γιασμίν Αλ Μασρί, Γιάχια Μαχαινί, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Ζιάν Μπακρί, Ομάρ Σι, Αγγελική Παπούλια
Ρεαλιστικό, ιδρωμένο, καθηλωτικό. Όταν μια γιατρός από Συρία αναγκάζεται να εγκαταλείψει το Χαλέπι μαζί με τη μικρή της κόρη, πυροδοτεί αλυσίδα γεγονότων που ξεπερνά σύνορα και παρασύρει εκείνη και τέσσερις αγνώστους στην ίδια καταιγίδα. Έναν διακινητή που προσπαθεί να σώσει τον γιο του. Έναν στρατιώτη που παλεύει με τη συνείδησή του. Έναν ποιητή που αναζητά μία πατρίδα. Έναν Έλληνα κυβερνήτη του λιμενικού, διχασμένο ανάμεσα στο καθήκον και την ανθρωπιά. Οι πορείες τους συγκρούονται μέσα σε μια νύχτα στη Μεσόγειο, εκεί όπου η επιβίωση είναι αβέβαιη και η ανθρωπιά αποκαλύπτεται στην πιο ωμή της μορφή-καθηλώθηκα!
«Δυστυχώς βρίζω» (I Swear)
--Σκ Κερκ Τζόουνς, cast Ρόμπερτ Αραμάγιο, Μαξίν Πικ, Πίτερ Μάλεν
Συγκινητικό. Αληθινή ιστορία. Ο νεαρός Τζον Ντέιβιντσον πάσχει από το σύνδρομο Τουρέτ. Δηλαδή χωρίς να το θέλει, εκτοξεύει ύβρεις, κάνοντας σπασμωδικές κινήσεις. Στην αρχή η μικρή κοινωνία τον χλευάζει. Μετά, και αφού αγωνίζεται να περιορίσει τα συμπτώματα της πάθησής του, ο κόσμος κοντά του. Με αποτέλεσμα ο αγώνας του να αναγνωριστεί και έτσι η μακαρίτισσα βασίλισσα Ελισάβετ να τον παρασημοφορήσει!—συμπαθέστατο!
«Καποδίστριας»
--Σκ Γιάννης Σμαραγδής, Cast Αντώνης Μυριαγκός, Φίνμπαρ Λιντς, Τάσος Χαλκιάς, Μάξιμος Μουμούρης
Τρία τα πλεονεκτήματα, οι αρετές της τελευταίας βιογραφίας που σκηνοθέτησε ο Γιάννης Σμαραγδής: η παραγωγή της ταινίας. Το πρώτο. Η ιστορική διαδρομή και περιπέτεια του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας. Το δεύτερο. Και τέλος, το καλύτερο, η απίστευτη ομοιότητα του πρωταγωνιστή Αντώνη Μυριαγκού με τον Καποδίστρια. Τέτοιο πράγμα δεν ξανάγινε—αξίζει παρά τις κάποιες αφέλειες στην εξιστόρηση των γεγονότων
ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ
«Κος Κανένας εναντίον Πούτιν» ( Mr Nobody against Putin )
--Σκ Ντέιβιντ Μπόρενστιν, Cast (ντοκιμαντέρ) Πάσα Ταλάνκιν, Βλαδιμίρ Πούτιν
Το «περιστατικό» αυθεντικό. Η κινηματογράφηση με προβλήματα. Οπου δάσκαλος δημοτικού σχολείου σε απομακρυσμένη περιοχή της Ρωσίας, έχει ως εργασία να βιντεοσκοπεί τις δραστηριότητες των μαθητών και του σχολείου. Όταν τα στρατεύματα του Πούτιν μπουκάρουν στην Ουκρανία, εκείνος με ένα τρόπο, αρχίζει να βιντεοσκοπεί με ειρωνεία και με διάθεση κριτικής. Τα γεγονότα αληθινά. Ο θεατής μαθαίνει δεκάδες πληροφορίες σχετικά με τη στρατολόγηση αλλά και την εκπαίδευση χιλιάδων μαθητών στο φρόνημα ενός εμπόλεμου στρατού—αληθινό αλλά φτωχό
«Τρίχες κατσαρές» (Curly Burly)
--Σκ Γιάν Ράμπεκ, Cast (φωνές) Μαριλένα Χατζηνικολαίδη, Βασιλική Σούτη, Βαγγέλης Στρατηγάκος, Κατερίνα Γκίργκις, Ντίνος Σούτης
To σκανδαλιάρικο τρολ Ρούλης Κατσαρούλης ζει κάτω από το έδαφος στο ειδυλλιακό νησί του Μπόρνχολμ μαζί με την οικογένειά του και όλα τα άλλα τρολ. Όμως, ο Ρούλης είναι ένας μικρός ταραχοποιός που δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Μια μέρα ακούγεται ένας ξαφνικός θόρυβος από την επιφάνεια της γης και αυτός τρυπώνει στον κόσμο των ανθρώπων για να δει τι συμβαίνει—χαριτωμενούτσικο. Μόνο για παιδιά!
«Michael»
--Σκ Αντουάν Φουκουά, Cast Τζαφάρ Τζάκσον, Νία Λονγκ, Λόρα Χάριερ, Τζουλιάνο Βάλντι και με τους Μάιλς Τέλερ και Κόλμαν Ντομίνγκο
Απογοητευτικό. Στιγμές από την ταραγμένη διαδρομή του Μάικλ Τζάκσον. Από τότε που αναδείχθηκε επικεφαλής των Jackson Five, ωσότου εδραιώθηκε ως ίνδαλμα. Στιγμές από την προσωπική του ζωή όσο και από τις πιο εμβληματικές του εμφανίσεις. Όμως ελάχιστα για τη μανία του να «λευκανθεί». Ελάχιστα για την «περίεργη» σχέση του με μικρά παιδιά. Στην πραγματικότητα η περίπτωσή του συνιστά τον πλήρη ορισμό της αλλοτρίωσης---Ο Φουκουά σκηνοθετεί την αγιογραφία του Μάικλ Τζάκσον
«Η οικογένεια Ντινόσαυρους» (The Dino Family)
--Σκ Μάγια Τουρκίνα, Μαξίμ Βόλκοφ, cast (φωνές) Γιώργος Σκουφής, Αφροδίτη Αντωνάκη, Ανδρέας Ευαγγελάτος,
Στέλιος Ψαρουδάκης, Ευθύμιος Τόρης, Βασίλης Παπαστάθης
Animation από Ρωσία για μικρά παιδιά—Ο έφηβος Φιλ, στην προσπάθειά του να εντυπωσιάσει τη συμμαθήτριά του, στέλνει κατά λάθος όλη την παρέα... στην εποχή των δεινοσαύρων! Παγιδευμένοι σε μια ζούγκλα γεμάτη προϊστορικούς κινδύνους, ο Φιλ και ο παλαιοντολόγος πατέρας του πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τον χαμένο στον χρόνο παππού της οικογένειας για να επιβιώσουν!—συμπαθές
«Εθνικός θησαυρός» (Kocuho)
--Σκ. Σανγκ-ιλ Λι, cast Ρίο Γιοσιζάβα, Ριουσέι Γιοκοχάμα, Σόγια Γιουροκάβα
Ατελείωτο Ιαπωνικό έπος. Ναγκασάκι το 1964. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, αρχηγού μιας συμμορίας Γιακούζα, ο δεκατετράχρονος ταλαντούχος Κικούο γίνεται προστατευόμενος ενός διάσημου ηθοποιού του θεάτρου Καμπούκι. Μαζί με τον Σουνσούκε, τον γιο του ηθοποιού, αποφασίζει να αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό το παραδοσιακό θεατρικό είδος. Για δεκαετίες, οι δύο νέοι μεγαλώνουν και εξελίσσονται μαζί, από τη σχολή έως τα μεγαλύτερα θέατρα του της Ιαπωνίας, μέσα σε δόξα, αποθέωση και σκάνδαλα, αδερφοσύνη και προδοσίες. Ένας από τους δύο θα γίνει ο σπουδαιότερος ηθοποιός της τέχνης του Καμπούκι-μόνο για Ιάπωνες
«Super Mario Galaxy η ταινία» (The Super Mario Galaxy Movie)
--Σκ Άρον Χόρβαθ, Μάικλ Τζέλενικ, cast (φωνές) Κρις Πρατ, Άνια Τέιλορ Τζόι, Τσαρλι Ντέι, Τζακ Μπλακ, Κίγκαν Μάικλ Κι, Μπένι Σαφντί, Κέβιν Μάικλ Ρίτσαρντσον, Μπρι Λάρσον
Το νέο animation από τον κόσμο του παιχνιδιού Super Mario Bros που ακολουθεί το πρώτο κεφάλαιο. Η πρώτη ταινία κυκλοφόρησε το 2023 με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως—συμπαθές μόνο για μικρά παιδιά
«Τελευταία κλήση»
--Σκ Σέριφ Φράνσις, Cast Ορφέας Αυγουστίδης, Μαρία Ναυπλιώτη, Νίκος Ψαρράς, Ερρίκος Λίτσης, Ρένια Λουιζίδου
Πρόκειται για παραλλαγή της γνωστής υπόθεσης του Σορίν Ματέι που μπουκάρισε σε διαμέρισμα, κράτησε μια οικογένεια σε ομηρία και ταυτοχρόνως, επικοινωνώντας με τον Σπύρο Ευαγγελάτο καθήλωσε το σύμπαν μπροστά στις τηλεοπτικές οθόνες. Όλα μπορείτε να τα διαβάσετε στην Wikipedia. Στο σενάριο έγιναν κάποιες αλλαγές τόσο στα ονόματα όσο και στον χρόνο--Καλοφτιαγμένο αλλά εντελώς προβλέψιμο!
«Αποστολή Χαίρε Μαρία» (Project Hail Mary)
--Σκ Φιλ Λορντ, Κρίστοφερ Μίλερ, Cast Ράιαν Γκόσλινγκ, Σάντρα Χιούλερ, Λάιονελ Μπόις
Φλόδοξο αλλά και φλύαρο. Καθηγητής φυσικών επιστημών σε Γυμνάσιο, ξυπνάει σε ένα διαστημόπλοιο έτη φωτός μακριά από το σπίτι του χωρίς να θυμάται ποιος είναι ή πώς βρέθηκε εκεί. Καθώς η μνήμη του επιστρέφει, αρχίζει να ανακαλύπτει την αποστολή του: να λύσει τον γρίφο της μυστηριώδους ουσίας που προκαλεί το σβήσιμο του ήλιου. Εξαιρετικός ο Γκόσλινγκ--Ποτ πουρί πασίγνωστων ιστοριών «φαντασίας»
«Στον κόσμο των ζώων» (Hoppers)
--Σκ Ντάνιελ Τσόνγκ,Cast (φωνές) Λυδία Τζανουδάκη, Νικορέστης Χανιωτάκης, Βαλάντης Γαούτσης, Βίνα Παπαδοπούλου
Η φιλόζωη Μέιμπελ χρησιμοποιεί νέα τεχνολογία που της επιτρέπει να μεταφέρει τη συνείδησή της σε έναν ρομποτικό κάστορα και να επικοινωνεί απευθείας με τα ζώα. Καθώς ανακαλύπτει απίθανα μυστήρια στον κόσμο των ζώων, γίνεται φίλη με τον Βασιλιά Τζορτζ και καλείται να συσπειρώσει ολόκληρο το ζωικό βασίλειο για να αντιμετωπίσει τον γοητευτικό αλλά πανούργο Δήμαρχο Τζέρι--Μεταγλωττισμένο Animation για νήπια
«Το μεγαλείο» (La Grazia)
--Σκ Πάολο Σορεντίνο, Cast Τόνι Σερβίλο, Αννα Σερβέτι, Ορλάντο Τσίνκουε
Υμνος στην ακεραιότητα ενός (υποθετικού) Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας. Ο ίδιος από τους καλύτερους, σεβάσμιους «υπηρέτες» της Δικαιοσύνης. Στο πλευρό του, ως βοηθός του, η κόρη του, επίσης Νομικός. Ο Ντε Σάντις (αυτό το όνομά του) μπροστά σε δύο κρίσιμες, τελευταίες αποφάσεις. Η πρώτη να υπογράψει το νόμο περί ευθανασίας. Το δεύτερο να δώσει χάρι σε δύο φυλακισμένους-δολοφόνους--Η σκηνοθεσία κέντημα. Το περιεχόμενο έτσι κι έτσι
ΑΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
«Ο διάβολος φοράει Prada 2» (The Devil Wears Prada 2)
--Σκ Ντέιβιντ Φράνκελ, Cast Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουέι, Εμιλι Μπλαντ, Στάνλει Τούτσι, Κένεθ Μπράνα
Μια ατελείωτη πασαρέλα. Το story απλοικό. Η Αν Χάθαγουει, απολυμένη. Από την εφημερίδα που είχε διαπρέψει. Και τότε ο ιδιοκτήτης του περιοδικού που διευθύνει η Μιράντα και η οποία τα χει κάνει θάλασσα, προσλαμβάνει την Χάθαγουει ως αρχισυντάκτρια για να «θεραπεύσει» τις μακακίες της Μιράντα. Εκείνη θυμώνει η Αντρέα διαπρέπει, ο ιδιοκτήτης πεθαίνει με αποτέλεσμα ο γιός του να αναλάβει. Με στόχο να πουλήσει το περιοδικό και η Μιράντα να καταλήξει στο σπίτι της.--Και τότε; Α χου δεν με νοιάζει
«Dolly»
--Σκ Ροντ Μπλάκχερστ, Cast Φαμπιάν Τερέζ, Σον Γουίλιαμ Σκοτ, Max the Impaler
Πρώτη σκηνή: ευτραφές θηλυκό, με μάσκα κούκλας (εξ ου και το Dolly) κόβει τα δάχτυλα νεκρής κοπέλας. Σκηνή δεύτερη: το ίδιο θηλυκό με την ίδια μάσκα και το ίδιο εργαλείο κόβει τα δάχτυλα κάποιου άλλου νεκρού. Σκηνή τρίτη: αυτή τη φορά το ίδιο θηλυκό με την ίδια μάσκα κοπανάει και τεμαχίζει πτώμα με φτυάρι. Να συνεχίσω; Περιττό. Μια ιστορία που κολυμπάει στο αίμα. Και όπου η ανθρώπινη ζωή έχει μετατραπεί σε αμνοερίφια που κρέμονται από τα τσιγκέλια όπως το Πάσχα. Δεν αντέχεται. Πρωταθλητές νοσηρότητας. Ολοι!-- Μπρρρρρ! Οσο μακριά γίνεται
«Ένα τελευταίο για τον δρόμο» ( Le Citta di Pianura )
--Σκ Φραντσέσκο Σοσάι, Cast Φίλιπο Σκότι, Σέρτζιο Ρομάνο, Πιερπάολο Καποβίλα
Τίποτα δεν κατάλαβα. Ούτε τι ακριβώς εννοεί ο ποιητής. Ούτε τι είναι αυτοί οι τρεις. Ούτε τον λόγο που έγινε η ταινία. Στο επίκεντρο δύο μεσήλικες φίλοι που περιπλανώνται στα ομιχλώδη τοπία της ιταλικής περιφέρειας του Βένετο, από μπαρ σε μπαρ και από ποτό σε ποτό. Η γνωριμία τους με έναν ντροπαλό φοιτητή αρχιτεκτονικής θα λειτουργήσει ευεργετικά. Επί δύο ώρες μπεκροπίνουν, αμολάνε διάφορες κοινοτοπίες και με κάποιο σαράβαλο μετακινούνται- Τι να σας πω, εξαντλήθηκα
«Η μούμια από τον Λι Κρόνιν» (Lee Cronin’ s The Mummy)
--Σκ Λι Κρόνιν, Cast Τζακ Ρέινορ, Λάια Κόστα, Μέι Κάλαμαουι, Νάταλι Γκρέις
Ο Κρόνιν είχε υπογράψει και το «Κάλεσμα». Το περιστατικό στην οικογένεια Αμερικανού ανταποκριτή στην Αίγυπτο. H μικρή κόρη του «καταπίνει» έντομο που της έδωσε μια κάποια Λειλά, με αποτέλεσμα να εξαφανιστεί για οκτώ χρόνια. Όταν η δαιμονισμένη από την Μούμια Κέιτι (αυτό το όνομά της) επανακάμπτει μετατρέπει την οικογενειακή ευτυχία σε εφιάλτη. Η φωτογραφία και η σκηνοθεσία είναι της πρώτης γραμμής, η γλίτσα που εκτοξεύεται από τα στόματα σου προκαλεί ναυτία--Τόσο ταλέντο πεταμένο στα σκουπίδια του τρόμου!
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
