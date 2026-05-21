Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Θα υποφέρουν. Any way. Από τις φρέσκιες αφίξεις προτείνω τρεις. Κατά σειρά: το ελληνικό διαμαντάκι «η αρκουδότρυπα». Εκπληξη. Οι ερμηνείες εντελώς βιωματικές. Ιδιαιτέρως της Πάμελα Οικονομάκη. Ακολουθεί η «ομηρία» του Γκας Βαν Σαντ. Από αληθινό περιστατικό που τάραξε τις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο του 1977. Ενας τύπος με όνομα ελληνικό Αντώνης Κυρίτσης, ορμάει με καραμπίνα και δένει με σύρμα τον γιο του ιδιοκτήτη ιδιωτικής εταιρείας παροχής στεγαστικών δανείων. Και με τρίτη επιλογή, από Τουρκία «η έμπιστη». Οπου μια ανάπηρη γυναίκα σε ροζ τηλεφωνικές γραμμές αναστατώνεται όταν από την άλλη άκρη ακούει φωνή εφήβου να καλεί σε βοήθεια! Λόγω μεγάλου σεισμού στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα, το τελευταίο επεισόδιο της γνωστής «σειράς» «Star Wars» με βρίσκει αδιάφορο. Και τέλος η επανακυκλοφορία του θρυλικού φιλμ νουάρ «η κυρία από τη Σαγκάη» με Ορσον Γουέλς και Ρίτα Χέιγουορθ!Ασταμάτητοι οι παραγωγοί της πασίγνωστης σειράς. Θα την βλέπουν και τα δισέγγονά μας. Το story πάει κάπως έτσι: η Αυτοκρατορία έχει καταρρεύσει και οι αυτοκρατορικοί πολέμαρχοι παραμένουν διάσπαρτοι σε όλον το γαλαξία. Καθώς η νεοσύστατη «Καινούργια Δημοκρατία» προσπαθεί να προστατεύσει όλα αυτά για τα οποία αγωνίστηκε η Επανάσταση, ζητάει τη βοήθεια του Μανδαλοριανού κυνηγού επικηρυγμένων Din Djarin και του νεαρού μαθητευόμενού του Grogu---Φανταστείτε ότι σ αυτό το «επεισόδιο» εμφανίζεται και ο Μάρτιν Σκορσέζε!Το περιστατικό στην Ινδιανάπολη. Οπου το πρωί της 7ης Φεβρουαρίου 1977, ο Αντονι Τζ. «Τόνι» Κιρίτσις, 44 ετών, μπαίνει στο γραφείο του Ρίτσαρντ Ο. Χολ, προέδρου της εταιρείας Meridian Mortgage Company. Μια εταιρεία στεγαστικών δανείων. Φυσικά ιδιωτική. Επειδή ο πρόεδρος λείπει στην Φλόριντα, ο Τόνι αρπάζει ως όμηρο τον γιό του. Με την «βοήθεια» κομμένης καραμπίνας συνδεδεμένης με σύρμα τύπου «dead man’s wire» από τη σκανδάλη προς το κεφάλι, σέρνει τον υιό Χολ από γραφείο σε γραφείο και από το σπίτι του στο δρόμο—καθηλωτική!Διαμαντάκι. Δεν το περίμενα. Η Αργυρώ και η Αννέτα είναι δύο κολλητές που ζουν στο ορεινό χωριό της Τύρνας. Κάπου στη Θεσσαλία. Η Αργυρώ είναι κάτι σαν βοσκοπούλα. Το αρσενικό σ αυτό το δίδυμο. Η Αννέτα είναι το «γκομενάκι». Με μακριά, βαμμένα, νύχια. Με προκλητικά ρούχα. Και φυσικά με ψηλά τακούνια. Όμως στην πορεία η «αρσενική» Αργυρώ είναι που επιχειρεί να ενσωματωθεί στο βουκολικό περιβάλλον. Όμως το «γκομενάκι» που συντόμως πρόκειται να παντρευτεί έναν «μπάτσο» είναι το πλάσμα που επαναστατεί. Και ενώπιον όλων των κατοίκων αρπάζει το μικρόφωνο και λέει «είμαι καριόλα και θα κάνω ότι γουστάρω. Εριξα και το παιδί»--μπράβο!

Το κορίτσι των μόλις είκοσι έξι Μαίων, με μακριά και φαρδιά βερμούδα. Το σύνολο αποτελείται από φαρδιά σπορ πουκαμίσα. Για παπούτσια μόνο αθλητικά. Και καπέλο που το φοράει με το γείσο από πίσω. Στη πουκαμίσα το σύνθημα Hit me hard and soft! Το σύνολο κατατροπώνει όλες τις μεγάλες κυρίες της μουσικής. Όπως, ας πούμε. Μαντόνα. Και όπως Lady Gaga. Η Μπίλι το κορίτσι της διπλανής πόρτας. Απίστευτο. Ένα πλάγιο σχόλιο για τα κοριτσόπουλα που όχι μόνο την αποθεώνουν, αλλά και τη συνοδεύουν σε όλες τις επιτυχίες της. Η Μπίλι χωρίς κομμωτές και χωρίς μακιγιέρ. Μόνη της χτενίζεται και μόνη της μακιγιάρεται. Κι αυτό στα θετικά της. Το σύνολο μοναδικό στα μουσικά χρονικά. Να πηγαινοέρχεσαι σ αυτή τη θηριώδη σκηνή με βερμούδα; Εξωφρενικό!-- Billie I Love you



Απρόβλεπτη επιτυχία. Μείγμα από «Μπάρτον Φινκ» των αδελφών Κόεν με επιρροές από Ρόμαν Πολάνσκι. Σε ένα απομονωμένο ξενοδοχείο της ιρλανδικής υπαίθρου, όπου άλλοτε οι γονείς του πέρασαν τον μήνα μέλιτος τους, ο συγγραφέας Ομ Μπάουμαν επιστρέφει για να σκορπίσει τις στάχτες τους, αλλά και να αφήσει πίσω του ένα παρελθόν που τον στοιχειώνει. Κυκλοφορεί ανάμεσα σε αλλόκοτους ενοίκους, υπόγειες εντάσεις, καθώς και ψιθύρους--Εξαιρετικό πήγαινε έλα ανάμεσα στο ρεαλιστικό και φανταστικό!



Αληθινό περιστατικό. Το Ospedalle della Pietà στο οποίο ξετυλίγεται η ιστορία, ήταν ουσιαστικά ορφανοτροφείο για εγκαταλειμμένα παιδιά. Εκεί ο Βιβάλντι εργάστηκε τις περιόδους 1703-1705 και 1723-1740. Από τα ορφανά κορίτσια επέλεξε τις πιο ταλαντούχες για να συγκροτήσει μια αξιομνημόνευτη ορχήστρα. Η οποία έπαιζε κρυμμένη από τα βλέμματα των αριστοκρατών της Βενετίας. Οι ευυπόληπτοι άρχοντες της κοινωνίας άκουγαν συνεπαρμένοι τις επουράνιες νότες του Βιβάλντι. Αλλά τα βλέμματά τους δεν «βρόμιζαν» από τα ορφανά πλάσματα. Ανατριχιαστικό. Εκεί λοιπόν ο Βιβάλντι συνθέτει μερικά από τα κορυφαία έργα του. Εκεί τα ευαίσθητα θηλυκά πλάσματα αποδεικνύουν την υπεροχή τους. Εκεί οι «έσχατοι» έρχονται πρώτοι. Η επουράνια μουσική από επίγειους αγγέλους-- «Στιγμή» αλησμόνητη και αγγελική



Δεύτερη επιλογή. Από το πάνω ράφι. Ο Τσάρλι ερωτεύεται την Εμμα. Η ζωή μοιάζει ιδανική, μέχρι που, σε μια βραδιά με φίλους και ένα παιχνίδι εξομολογήσεων υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως η ερώτηση «ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που έχεις κάνει;», η Εμμα αποκαλύπτει ότι σκέφτηκε να αρπάξει όπλο, να μπουκάρει σε σχολείο και να σκοτώσει όποιον βρει μπροστά της. Αυτό ήταν. Και πριν το γάμο τους επικρατεί αβεβαιότητα, αμφιβολία και χάος. Μπας και όλα αυτά προέρχονται από την αχαλίνωτη φαντασία του Τσάρλι;--θα το ξαναδώ



Αρνούμενη να ξεριζωθεί από τον τόπο της, η Ισπανίδα Μαρία Άνχελες ξεκινά αγώνα να ζήσει τη ζωή της όπως εκείνη επιθυμεί. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία, ανακαλύπτει απροσδόκητα ξανά τον έρωτα. Η Μαρία με φυσικότητα και τρυφερότητα απέναντι ένα από τα μεγάλα κοινωνικά ταμπού: του ρατσισμού στην ηλικία. Η χαρά και ο έρωτας χρόνια δεν κοιτούν. Τι εξήντα, τι εβδομήντα, τι ογδόντα! Αν μου έλεγαν ποια κινηματογραφική ιστορία εκπέμπει τόση ελπίδα και αισιοδοξία, θα έλεγα «οδός Μάλαγα»--Αγαπημένες , όλων των ηλικιών, μη το χάσετε. Θα σας φτιάξει την ημέρα!



Ένας πατέρας φτάνει με τον γιο του σε rave πάρτι βαθιά στα βουνά και την έρημο του νότιου Μαρόκου. Αναζητούν τη Μαρ, κόρη και αδελφή, που εξαφανίστηκε πριν από μήνες. Περιτριγυρισμένοι από ηλεκτρονική, χορευτική, μονότονη μουσική μοιράζουν από χέρι σε χέρι ξανά και ξανά τη φωτογραφία της. Η ελπίδα σβήνει, όμως εκείνοι συνεχίζουν και ακολουθούν μια ομάδα ravers που κατευθύνεται σε ένα τελευταία πάρτι στην έρημο. Και προχωρούν. Και παρασύρονται. Και βυθίζονται στην καυτή, αφιλόξενη ερημιά—απλώς αριστούργημα



Πάει για πολλά Οσκαρ. Αγγλία, 1580. Ο φτωχός δάσκαλος λατινικών Ουίλιαμ Σαίξπηρ και η ανοιχτόμυαλη Άνιες βιώνουν έναν παθιασμένο δεσμό που οδηγεί σε γάμο. Θα αποκτήσουν τρία παιδιά και όσο εκείνος καταξιώνεται επαγγελματικά στη θεατρική σκηνή του μακρινού Λονδίνου, εκείνη αναλαμβάνει μόνη της την οικογένεια τους. Ένα τραγικό γεγονός κλονίζει τον άλλοτε ισχυρό δεσμό τους, όμως αυτή η κοινή εμπειρία θα γίνει ο σπόρος για τον Άμλετ, το διαχρονικό αριστούργημα του Σαίξπηρ—οπωσδήποτε!



Τι συμβαίνει; Ακατάσχετο υβρεολόγιο από ανθρωποειδή που η περίπτωσή τους ταιριάζει με το πορτραίτο του μέσου Ελληνάρα. Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, πνιγμένος από τα χρέη του. Όταν ο τοκογλύφος της περιοχής του βάζει το μαχαίρι στο λαιμό απειλώντας να αρπάξει το σπίτι του, ο Θωμάς καταφεύγει σε ακραίες λύσεις. Και τον ζιγκολό γηραιάς, πλούσιας κυρίας, παριστάνει και από τον γιό του ζητάει βοήθεια. Το φινάλε είναι τόσο σοκαριστικό που δικαιώνει όλη η ταινία—κατακλυσμιαίο!

Βρετανικό χιούμορ, καταιγιστική δράση και μούρλια για το χρήμα. Όμως το σύστημα πάντα κερδίζει. Ο Γκάι Ρίτσι είναι Βρετανός. Επομένως σκηνοθετεί με το μυαλό και ουχί με πόδια αμερικανικά. Οπου μια ομάδα πρακτόρων και εκτελεστών παγιδεύουν τις παράνομες οικονομικές συναλλαγές κάποιου Σαλαζάρ. Επικεφαλής μια γυναικάρα που βγάζει μάτια. Από κοντά τα δύο «αγόρια» που καθαρίζουν για λογαριασμό τους. Ο Σαλαζάρ υποχωρεί. Όμως το σύστημα τους παγιδεύει όλους. Και τότε; Τότε όλοι οι «απείθαρχοι» στο κενό-καλοφτιαγμένο ποπ κορν

Υπόδειγμα ντοκιμαντέρ. Μπράβο στο κορίτσι. Σε ύφος road movie. Μια προσωπική ματιά της Νικολέτας Παράσχη πάνω στη σύγχρονη Ιερά Οδό, καθώς την ακολουθούμε σ' ένα οδοιπορικό από τον Κεραμεικό έως την Ελευσίνα. Για τους αρχαίους Μύστες, η διαδρομή αυτή ήταν μια πορεία τελετουργίας και μύησης που κορυφωνόταν στην αποκαλυπτική εμπειρία των Ελευσινίων Μυστηρίων. Σήμερα είναι ένας αδιάφορος αυτοκινητόδρομος, τον οποίο όλοι προσπερνάμε αλλά σπάνια τον «βλέπουμε»--μπράβο!



Απίστευτο περιστατικό. Σε ταράζει. Όταν νεαρός, αδέκαρος και απελπισμένος πατέρας δύο μικρών παιδιών, με νεκρή τη γυναίκα του, τριγυρίζει και διασχίζει τη μισή Αμερική με σαράβαλο αυτοκίνητο. Και στο τέλος, μέσα στην αθεράπευτη ταραχή του, αναγκάζεται να εγκαταλείψει τα παιδιά του στα χέρια της πρόνοιας. Συνέβαινε στην Νεμπράσκα με ένα νόμο, που έχει καταργηθεί, όπου γονείς εγκατέλειπαν, νομίμως, τα παιδιά τους στο έλεος της Πρόνοιας. Γονείς και παιδιά ενός κατώτερου θεού--Συγκινήθηκα και ταράχτηκα. Εξαιρετικές οι ερμηνείες



Ρεαλιστικό, ιδρωμένο, καθηλωτικό. Όταν μια γιατρός από Συρία αναγκάζεται να εγκαταλείψει το Χαλέπι μαζί με τη μικρή της κόρη, πυροδοτεί αλυσίδα γεγονότων που ξεπερνά σύνορα και παρασύρει εκείνη και τέσσερις αγνώστους στην ίδια καταιγίδα. Έναν διακινητή που προσπαθεί να σώσει τον γιο του. Έναν στρατιώτη που παλεύει με τη συνείδησή του. Έναν ποιητή που αναζητά μία πατρίδα. Έναν Έλληνα κυβερνήτη του λιμενικού, διχασμένο ανάμεσα στο καθήκον και την ανθρωπιά. Οι πορείες τους συγκρούονται μέσα σε μια νύχτα στη Μεσόγειο, εκεί όπου η επιβίωση είναι αβέβαιη και η ανθρωπιά αποκαλύπτεται στην πιο ωμή της μορφή-καθηλώθηκα!

Η Έστερ μόλις έκλεισε τα 45 και φροντίζει τον γιο της που έχει σοβαρή διανοητική αναπηρία. Η Έστερ τον αγαπά βαθιά, αλλά έχει κουραστεί από τη ρουτίνα και να τα καταφέρνει μόνη της. Φίλοι στην Ιταλία την προσκαλούν για μια επίσκεψη, αλλά βρίσκουν ότι η απρόβλεπτη συμπεριφορά του Ντέιβιντ προκαλεί προβλήματα. Τους ζητούν να μείνουν σε ένα τροχόσπιτο στον κήπο. Για την Εστερ , είναι το τελευταίο ποτήρι---τρυφερό

Ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγάπτερη φάλαινα, είναι ο γιος του τελευταίου Φαλαινοντορεμή, του μυθικού τραγουδιστή των ωκεανών, η μαγική μελωδία του οποίου κρατούσε κάποτε ασφαλείς τις θάλασσες. Γεμάτος αμφιβολίες για τον εαυτό του δυσκολεύεται να πιστέψει ότι μπορεί να σταθεί αντάξιος της κληρονομιάς τους—μόνο για μικρά παιδιά!

Καλούτσικη γαλλική κομεντί. Ο Μπατίστ, ταλαντούχος μίμος, δεν καταφέρνει να ζήσει από την τέχνη του. Μια μέρα τον προσεγγίζει ο Πιερ Σοζέν, γνωστός συγγραφέας που θέλει να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και ενοχλείται από τις ασταμάτητες κλήσεις του εκδότη του, της κόρης του και της πρώην συζύγου του. Κυνηγημένος από θαυμαστές και δημοσιογράφους χρειάζεται ησυχία και ηρεμία για να γράψει απερίσπαστος το πιο φιλόδοξο έργο του. Γι αυτό προτείνει στον Μπατίστ να απαντάει σε όλους αντ’ αυτού μιμούμενος τη φωνή του!—περνάει η ώρα

Χαριτωμένο και διασκεδαστικό. Οπου ένας βοσκός, δηλαδή ο Χιου Τζάκμαν, διαβάζει αστυνομικά μυθιστορήματα στα αγαπημένα του πρόβατα κάθε βράδυ, υποθέτοντας ότι δεν είναι δυνατόν να καταλαβαίνουν. Όταν όμως ένα μυστηριώδες περιστατικό διαταράσσει τη ζωή στο αγρόκτημα, τα πρόβατα συνειδητοποιούν ότι πρέπει να γίνουν ντετέκτιβ. Θυμίζει τη σειρά «Σον το πρόβατο»--Ο, τι πρέπει για παιδιά!

To σκανδαλιάρικο τρολ Ρούλης Κατσαρούλης ζει κάτω από το έδαφος στο ειδυλλιακό νησί του Μπόρνχολμ μαζί με την οικογένειά του και όλα τα άλλα τρολ. Όμως, ο Ρούλης είναι ένας μικρός ταραχοποιός που δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Μια μέρα ακούγεται ένας ξαφνικός θόρυβος από την επιφάνεια της γης και αυτός τρυπώνει στον κόσμο των ανθρώπων για να δει τι συμβαίνει—χαριτωμενούτσικο. Μόνο για παιδιά!



Απογοητευτικό. Στιγμές από την ταραγμένη διαδρομή του Μάικλ Τζάκσον. Από τότε που αναδείχθηκε επικεφαλής των Jackson Five, ωσότου εδραιώθηκε ως ίνδαλμα. Στιγμές από την προσωπική του ζωή όσο και από τις πιο εμβληματικές του εμφανίσεις. Όμως ελάχιστα για τη μανία του να «λευκανθεί». Ελάχιστα για την «περίεργη» σχέση του με μικρά παιδιά. Στην πραγματικότητα η περίπτωσή του συνιστά τον πλήρη ορισμό της αλλοτρίωσης---Ο Φουκουά σκηνοθετεί την αγιογραφία του Μάικλ Τζάκσον



Animation από Ρωσία για μικρά παιδιά—Ο έφηβος Φιλ, στην προσπάθειά του να εντυπωσιάσει τη συμμαθήτριά του, στέλνει κατά λάθος όλη την παρέα... στην εποχή των δεινοσαύρων! Παγιδευμένοι σε μια ζούγκλα γεμάτη προϊστορικούς κινδύνους, ο Φιλ και ο παλαιοντολόγος πατέρας του πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τον χαμένο στον χρόνο παππού της οικογένειας για να επιβιώσουν!—συμπαθές



Ατελείωτο Ιαπωνικό έπος. Ναγκασάκι το 1964. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, αρχηγού μιας συμμορίας Γιακούζα, ο δεκατετράχρονος ταλαντούχος Κικούο γίνεται προστατευόμενος ενός διάσημου ηθοποιού του θεάτρου Καμπούκι. Μαζί με τον Σουνσούκε, τον γιο του ηθοποιού, αποφασίζει να αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό το παραδοσιακό θεατρικό είδος. Για δεκαετίες, οι δύο νέοι μεγαλώνουν και εξελίσσονται μαζί, από τη σχολή έως τα μεγαλύτερα θέατρα του της Ιαπωνίας, μέσα σε δόξα, αποθέωση και σκάνδαλα, αδερφοσύνη και προδοσίες. Ένας από τους δύο θα γίνει ο σπουδαιότερος ηθοποιός της τέχνης του Καμπούκι-μόνο για Ιάπωνες



Το νέο animation από τον κόσμο του παιχνιδιού Super Mario Bros που ακολουθεί το πρώτο κεφάλαιο. Η πρώτη ταινία κυκλοφόρησε το 2023 με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως—συμπαθές μόνο για μικρά παιδιά



Πρόκειται για παραλλαγή της γνωστής υπόθεσης του Σορίν Ματέι που μπουκάρισε σε διαμέρισμα, κράτησε μια οικογένεια σε ομηρία και ταυτοχρόνως, επικοινωνώντας με τον Σπύρο Ευαγγελάτο καθήλωσε το σύμπαν μπροστά στις τηλεοπτικές οθόνες. Όλα μπορείτε να τα διαβάσετε στην Wikipedia. Στο σενάριο έγιναν κάποιες αλλαγές τόσο στα ονόματα όσο και στον χρόνο--Καλοφτιαγμένο αλλά εντελώς προβλέψιμο!



Φλόδοξο αλλά και φλύαρο. Καθηγητής φυσικών επιστημών σε Γυμνάσιο, ξυπνάει σε ένα διαστημόπλοιο έτη φωτός μακριά από το σπίτι του χωρίς να θυμάται ποιος είναι ή πώς βρέθηκε εκεί. Καθώς η μνήμη του επιστρέφει, αρχίζει να ανακαλύπτει την αποστολή του: να λύσει τον γρίφο της μυστηριώδους ουσίας που προκαλεί το σβήσιμο του ήλιου. Εξαιρετικός ο Γκόσλινγκ--Ποτ πουρί πασίγνωστων ιστοριών «φαντασίας»



Υμνος στην ακεραιότητα ενός (υποθετικού) Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας. Ο ίδιος από τους καλύτερους, σεβάσμιους «υπηρέτες» της Δικαιοσύνης. Στο πλευρό του, ως βοηθός του, η κόρη του, επίσης Νομικός. Ο Ντε Σάντις (αυτό το όνομά του) μπροστά σε δύο κρίσιμες, τελευταίες αποφάσεις. Η πρώτη να υπογράψει το νόμο περί ευθανασίας. Το δεύτερο να δώσει χάρι σε δύο φυλακισμένους-δολοφόνους--Η σκηνοθεσία κέντημα. Το περιεχόμενο έτσι κι έτσι

Διαφημιστικό τοκιμαντέρ που καταγράφει την πορεία του συγκροτήματος. Από τις παμπ του Ανατολικού Λονδίνου μέχρι τα μεγαλύτερα στάδια του κόσμου. Γιατί τώρα η ταινία; Επειδή επιστρέφουν στην Αθήνα στις 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Η συναυλία της Αθήνας θα είναι ο εναρκτήριος σταθμός της Ευρωπαϊκής τους περιοδείας για το 2026, σε μια χρονιά που το συγκρότημα γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής!--Οσο για μένα; Billie Eilish και ξερό ψωμί!

Από πασίγνωστο βιντεογκέιμ. Αν είναι δυνατόν. Με απλά λόγια μόνο για πιτσιρίκια των Multiplexes. Tο story προσχηματικό, επίπεδο και προβλέψιμο. Πάει κάπως έτσι: ο Τζόνι Κέιτζ έρχεται αντιμέτωπος σε μια απόλυτη, χωρίς περιορισμούς, αιματηρή μάχη. Ο στόχος να κατατροπώσει τη σκοτεινή κυριαρχία του Σάο Καν που απειλεί την ίδια την ύπαρξη του Earthrealm και των υπερασπιστών του!--Πάντως εγώ ούτε με σφαίρες!



Μια ατελείωτη πασαρέλα. Το story απλοικό. Η Αν Χάθαγουει, απολυμένη. Από την εφημερίδα που είχε διαπρέψει. Και τότε ο ιδιοκτήτης του περιοδικού που διευθύνει η Μιράντα και η οποία τα χει κάνει θάλασσα, προσλαμβάνει την Χάθαγουει ως αρχισυντάκτρια για να «θεραπεύσει» τις μακακίες της Μιράντα. Εκείνη θυμώνει η Αντρέα διαπρέπει, ο ιδιοκτήτης πεθαίνει με αποτέλεσμα ο γιός του να αναλάβει. Με στόχο να πουλήσει το περιοδικό και η Μιράντα να καταλήξει στο σπίτι της.--Και τότε; Α χου δεν με νοιάζει



Τίποτα δεν κατάλαβα. Ούτε τι ακριβώς εννοεί ο ποιητής. Ούτε τι είναι αυτοί οι τρεις. Ούτε τον λόγο που έγινε η ταινία. Στο επίκεντρο δύο μεσήλικες φίλοι που περιπλανώνται στα ομιχλώδη τοπία της ιταλικής περιφέρειας του Βένετο, από μπαρ σε μπαρ και από ποτό σε ποτό. Η γνωριμία τους με έναν ντροπαλό φοιτητή αρχιτεκτονικής θα λειτουργήσει ευεργετικά. Επί δύο ώρες μπεκροπίνουν, αμολάνε διάφορες κοινοτοπίες και με κάποιο σαράβαλο μετακινούνται- Τι να σας πω, εξαντλήθηκα

Θρίλερ τρόμου. Φυσικά μεταφυσικό. Φυσικά ανατριχιαστικό. Στη διάρκεια του ταξιδιού τους, ένα ζευγάρι γίνεται μάρτυρας φρικτού τροχαίου δυστυχήματος. Σύντομα αντιλαμβάνονται ότι δεν έφυγαν μόνοι τους από τη σκηνή του δυστυχήματος, καθώς μία δαιμονική οντότητα, με την ονομασία «Επιβάτης», μετατρέπει τη νομαδική ζωή τους σε εφιάλτη και δεν θα τους αφήσει μέχρι να πεθάνουν—άντε γεια!Καλών προθέσεων και καλών επιδόσεων. Η αφήγηση «εγκλωβισμένη» σε τέσσερις τοίχους. Κι όμως η κλιμάκωση, οι ανατροπές και το θρίλερ σε καθηλώνουν. Ασε που τηλεφωνικά «απολαμβάνεις» φωνές διεστραμμένων αλλά ..ευυπόληπτων αρσενικών. Τηλεφωνήτρια σε ροζ γραμμή αφού πρώτα ικανοποιεί τα πιο ακραία γούστα των πελατών της, η ίδια ανάπηρη, στη συνέχεια από την άλλη άκρη ακούει φωνή έφηβου πελάτη της που είναι παγιδευμένος σε χαλάσματα μετά από μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη. Τι κάνει; Επικοινωνεί με τον Γενικό εισαγγελέα, κι αυτός πελάτη της. Ρίσκο! –αξίζει!Από τα καλύτερα φιλμ νουάρ όλων των εποχών. Το 1947 ο δαιμόνιος Ορσον μόλις 32 και η Ρίτα, το πλάσμα που λάτρεψε, δύο χρόνια μικρότερή του. Το story μείγμα σκοτεινής πλοκής και σκηνοθετικών πρωτότυπων επινοήσεων. Όπως η σκηνή με τους καθρέφτες. Ένας Ιρλανδός ναυτικός, συναντά πανέμορφη ξανθιά και τη σώζει από την επίθεση τριών κακοποιών. Συνοδεύοντάς την σπίτι της, γνωρίζει το σύζυγό της. Ο συνέταιρος του ζητάει από τον ναυτικό να σκηνοθετήσει το θάνατό του, έναντι αδρής αμοιβής. Ετσι εκείνος ομολογεί πως είναι δολοφόνος!—κορυφαίο!Από το παράλληλο, ανεξάρτητο, κύκλωμα της Αγγλίας. Μια ιστορία φυλακής, βίας και εγκλήματος. Ο (μαύρος) Τέιλορ θεωρείται «τελειωμένος» από την κοινωνία, την οικογένειά του, απ όλους. Ακόμα και από τος συγκρατούμενούς του μέσα στη φυλακή. Σε έναν κόσμο γεμάτο συμμορίες και βία έχει καταφέρει να μείνει μακριά από μπελάδες. Ακόμα και από αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες. Ωστόσο, με την άφιξη ενός νέου (λευκού) φυλακισμένου, η ευκαιρία του για πρόωρη αποφυλάκιση και μια νέα αρχή μπαίνει σε κίνδυνο—ολίγον απρόσωπο!