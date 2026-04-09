Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Μόνο μία νέα άφιξη. Το έπος «Μαγγελάνος». Με περιστατικά από τις περιπέτειες του Φερδινάνδου Μαγγελάνου. Τα ήθελε όλα, τα έχασε όλα. Οι ιθαγενείς τον εξαφάνισαν. Ονειρα χτισμένα με ψευδαισθήσεις. Πάντως για τους ενδιαφερόμενους υπάρχει πλούσιος κατάλογος εξαιρετικών επιλογών. Καλή Ανάσταση. Εσωτερική!Περιστατικά από τις περιπέτειες του Πορτογάλου οραματιστή θαλασσοπόρου του 16ου αιώνα Φερδινάνδου Μαγγελάνου (1480-1521). Στη γλώσσα της πατρίδας του το όνομά του προφέρεται Μαγαλιάις. Εδώ λοιπόν ηγείται μιας επικίνδυνης αποστολής με στόχο να χαρτογραφήσει άγνωστα νερά και να αποδείξει ότι ο κόσμος είναι πολύ μεγαλύτερος απ’ όσο πίστευε η κοινωνία της εποχής. Αντιμέτωπος με ανταρσίες, ακραίες κακουχίες και θανατηφόρες συγκρούσεις, ο Μαγγελάνος μετατρέπεται σε σύμβολο επιμονής και εξερεύνησης. Ο φιλόδοξος Πορτογάλος πλοηγός επαναστατεί ενάντια στην εξουσία του βασιλιά ο οποίος δεν υποστηρίζει το όνειρό του να ανακαλύψει τον κόσμο και πείθει το ισπανικό στέμμα να χρηματοδοτήσει την τολμηρή του αποστολή προς τις θρυλικές χώρες της Ανατολής. Το ταξίδι είναι εξαντλητικό πέρα από κάθε προσδοκία, με την πείνα και την ανταρσία να ωθούν το πλήρωμα στα όριά του. Φτάνοντας στα νησιά του Μαλαισιανού Αρχιπελάγους, η νοοτροπία του Μαγγελάνου αλλάζει. Γίνεται εμμονικός με την κατάκτηση και τον προσηλυτισμό, γεγονός που πυροδοτεί βίαιες εξεγέρσεις πέρα από τον έλεγχό του. Το τέλος του φρικτό. Το όνειρο του και η μεγαλομανία του η καταστροφή του—εξαιρετική φωτογραφία, αγνώριστος ο Γκαέλ, αργοί ρυθμοί

Μπιζού μινιμαλισμού, ευαισθησίας, πρωτοτυπίας. Με πολλά βραβεία. Κινούμενα σχέδια άλλο πράγμα. Υψηλής αισθητικής. Από Βέλγιο αλλά και Ιαπωνία. Κοριτσάκι γεννιέται και μεγαλώνει στην Ιαπωνία. Μέχρι που μια θαυματουργή συνάντηση με μια λευκή σοκολάτα ξυπνά την ακατάβλητη περιέργειά της. Η καθημερινότητα γρήγορα μεταμορφώνεται σε ένα ονειρικό και βαθιά συγκινητικό ταξίδι αυτογνωσίας, όπου το ασήμαντο γίνεται μαγικό και κάθε μικρή στιγμή κρύβει μια αποκάλυψη-μπιζού

Αρνούμενη να ξεριζωθεί από τον τόπο της, η Ισπανίδα Μαρία Άνχελες ξεκινά αγώνα να ζήσει τη ζωή της όπως εκείνη επιθυμεί. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία, ανακαλύπτει απροσδόκητα ξανά τον έρωτα. Η Μαρία με φυσικότητα και τρυφερότητα απέναντι ένα από τα μεγάλα κοινωνικά ταμπού: του ρατσισμού στην ηλικία. Η χαρά και ο έρωτας χρόνια δεν κοιτούν. Τι εξήντα, τι εβδομήντα, τι ογδόντα! Αν μου έλεγαν ποια κινηματογραφική ιστορία εκπέμπει τόση ελπίδα και αισιοδοξία, θα έλεγα «οδός Μάλαγα»--Αγαπημένες , όλων των ηλικιών, μη το χάσετε. Θα σας φτιάξει την ημέρα!

Ο Ο Τζορτζ Οργουελ λοιπόν, με τη δική του φωνή, εξηγεί με ποιο τρόπο και ποια μέθοδο το δύο συν δύο κάνουν πέντε. Μα φυσικά με την κυβερνητική προπαγάνδα. Η οποία, εκτός των άλλων, επιχειρεί και καταφέρνει να πείθει τις μάζες ότι ο πόλεμος είναι ειρήνη. Το story αυτού του ποταμιαίου ντοκιμαντέρ συγκροτείται μέσα από πρωτότυπα χειρόγραφα και επιστολές του. Καθώς και αναγνώσεις αποσπασμάτων από τα έργα του. Επίσης με αρχειακές εικόνες και ταινίες, αποκαλύπτεται το πόσο προφητική κι επίκαιρη παραμένει η σκέψη του-υπόδειγμα ντοκουμέντου!

Δεύτερη επιλογή. Από το πάνω ράφι. Ο Τσάρλι ερωτεύεται την Εμμα. Η ζωή μοιάζει ιδανική, μέχρι που, σε μια βραδιά με φίλους και ένα παιχνίδι εξομολογήσεων υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως η ερώτηση «ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που έχεις κάνει;», η Εμμα αποκαλύπτει ότι σκέφτηκε να αρπάξει όπλο, να μπουκάρει σε σχολείο και να σκοτώσει όποιον βρει μπροστά της. Αυτό ήταν. Και πριν το γάμο τους επικρατεί αβεβαιότητα, αμφιβολία και χάος. Μπας και όλα αυτά προέρχονται από την αχαλίνωτη φαντασία του Τσάρλι;

Αληθινό περιστατικό. Το Ospedalle della Pietà στο οποίο ξετυλίγεται η ιστορία, ήταν ουσιαστικά ορφανοτροφείο για εγκαταλειμμένα παιδιά. Εκεί ο Βιβάλντι εργάστηκε τις περιόδους 1703-1705 και 1723-1740. Από τα ορφανά κορίτσια επέλεξε τις πιο ταλαντούχες για να συγκροτήσει μια αξιομνημόνευτη ορχήστρα. Η οποία έπαιζε κρυμμένη από τα βλέμματα των αριστοκρατών της Βενετίας. Οι ευυπόληπτοι άρχοντες της κοινωνίας άκουγαν συνεπαρμένοι τις επουράνιες νότες του Βιβάλντι. Αλλά τα βλέμματά τους δεν «βρόμιζαν» από τα ορφανά πλάσματα. Ανατριχιαστικό. Εκεί λοιπόν ο Βιβάλντι συνθέτει μερικά από τα κορυφαία έργα του. Εκεί τα ευαίσθητα θηλυκά πλάσματα αποδεικνύουν την υπεροχή τους. Εκεί οι «έσχατοι» έρχονται πρώτοι. Η επουράνια μουσική από επίγειους αγγέλους-- «Στιγμή» αλησμόνητη και αγγελική

Η Αϊνάρα, μια 17χρονη πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στις σπουδές της και την μοναστική ζωή. Τουτέστιν κοινωνική κανονικότητα η καλόγρια; Ερωτευμένη με κάποιον νέο της ηλικίας της η κοντά στον Θεό. Η Αϊνάρα νιώθει όλο και πιο διχασμένη μεταξύ των συμβατικών κοινωνικών πλαισίων και ενός εντελώς διαφορετικού δρόμου: της απόλυτης, ψυχής τε και σώματι, αφοσίωσης στον Θεό. Μοναδικό πλάσμα που βρίσκεται απέναντι στις θρησκευτικές επιλογές της είναι η θεία της—η αφήγηση εντελώς αντικειμενική και η σκηνοθεσία εξαιρετική!

Ισως η καλύτερη ταινία της χρονιάς. Γι αυτό και πάει για Οσκαρ. Το story, εκ πρώτης όψεως πάει κάπως έτσι: Το 1977, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας της Βραζιλίας, ο Μαρσέλο, ένας δάσκαλος, δραπετεύει από ταραχώδες παρελθόν του, και εγκαθίσταται ως φυγάς στην πόλη Ρεσίφε. Εκεί ελπίζει να χτίσει μια νέα ζωή και να ενωθεί ξανά με τον γιο του. Σύντομα συνειδητοποιεί ότι η πόλη απέχει πολύ από το να γίνει το καταφύγιο που αναζητά. Οι κυβερνητικές δυνάμεις τον κυνηγούν και η ζωή του απειλείται όλο και περισσότερο-πιο Κάφκα από Κάφκα!

Ιδρώνουν οι τοίχοι. Από το θρυλικό μυθιστόρημα της Εμιλι Μπροντέ. Η απαγορευμένη αγάπη Κάθι και Χίθκλιφ μετατρέπεται από ρομαντική σε εθιστική, ενώ εκτυλίσσεται σε μια επική ιστορία λαγνείας και τρέλας. Η Φένελ γεννημένη στην Αθήνα το 1997, είχε σκηνοθετήσει την ταινιάρα «Υποσχόμενη νέα γυναίκα». Λατρεύει τις ακρότητες. Ετσι «γδύνει» το μυθιστόρημα και αποκαλύπτει ένα πάθος που όμοιό του, σπάνια το βλέπεις στο Σινεμά!—η Μαργκό Ρόμπι τα δίνει όλα!

Ένας πατέρας φτάνει με τον γιο του σε rave πάρτι βαθιά στα βουνά και την έρημο του νότιου Μαρόκου. Αναζητούν τη Μαρ, κόρη και αδελφή, που εξαφανίστηκε πριν από μήνες. Περιτριγυρισμένοι από ηλεκτρονική, χορευτική, μονότονη μουσική μοιράζουν από χέρι σε χέρι ξανά και ξανά τη φωτογραφία της. Η ελπίδα σβήνει, όμως εκείνοι συνεχίζουν και ακολουθούν μια ομάδα ravers που κατευθύνεται σε ένα τελευταία πάρτι στην έρημο. Και προχωρούν. Και παρασύρονται. Και βυθίζονται στην καυτή, αφιλόξενη ερημιά—απλώς αριστούργημα

Πάει για πολλά Οσκαρ. Αγγλία, 1580. Ο φτωχός δάσκαλος λατινικών Ουίλιαμ Σαίξπηρ και η ανοιχτόμυαλη Άνιες βιώνουν έναν παθιασμένο δεσμό που οδηγεί σε γάμο. Θα αποκτήσουν τρία παιδιά και όσο εκείνος καταξιώνεται επαγγελματικά στη θεατρική σκηνή του μακρινού Λονδίνου, εκείνη αναλαμβάνει μόνη της την οικογένεια τους. Ένα τραγικό γεγονός κλονίζει τον άλλοτε ισχυρό δεσμό τους, όμως αυτή η κοινή εμπειρία θα γίνει ο σπόρος για τον Άμλετ, το διαχρονικό αριστούργημα του Σαίξπηρ—οπωσδήποτε!

Τι συμβαίνει; Ακατάσχετο υβρεολόγιο από ανθρωποειδή που η περίπτωσή τους ταιριάζει με το πορτραίτο του μέσου Ελληνάρα. Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, πνιγμένος από τα χρέη του. Όταν ο τοκογλύφος της περιοχής του βάζει το μαχαίρι στο λαιμό απειλώντας να αρπάξει το σπίτι του, ο Θωμάς καταφεύγει σε ακραίες λύσεις. Και τον ζιγκολό γηραιάς, πλούσιας κυρίας, παριστάνει και από τον γιό του ζητάει βοήθεια. Το φινάλε είναι τόσο σοκαριστικό που δικαιώνει όλη η ταινία—κατακλυσμιαίο!

Η Top ιστορία του επταήμερου. Το στόρι με μα φράση: Όταν ο εχθρός τους επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών ενώνεται για να σώσει έναν δικό τους άνθρωπο. Η εκδίκηση είναι δική μου. Το σενάριο και η σκηνοθεσία από τον εξαιρετικό Πολ Τόμας Αντερσον («Θα χυθεί αίμα») μέσα στους καλύτερους δημιουργούς στις ΗΠΑ. Ο Ντι Κάπριο κομμένος και ραμμένος για τον ρόλο του. Την παράσταση κλέβει ο Μπενίσιο Ντελ Τόρο. Θα σαρώσει στα ταμεία των πολυκινηματογράφων!—θα σκίσει

Η πρόταση της Ολλανδίας για τα Οσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης παραγωγής. Υπόδειγμα κινηματογράφησης. Η διαρκής επανάληψη των ίδιων σκηνών σε υπνωτίζει. Μεσήλικας αγρότης που φροντίζει την έφηβη εγγονή του ανακαλύπτει ανάμεσα στις καλαμιές το πτώμα μιας νεαρής κοπέλας. Η φαινομενική αδιαφορία της αστυνομίας να εντοπίσει τον δολοφόνο καλλιεργεί μέσα του την εμμονή και τον οδηγεί να πάρει την κατάσταση στα χέρια του-μόνο για σκληρούς σινεφίλ

Συμφωνώ απόλυτα με τα λόγια της πρωτοεμφανιζόμενης ταλαντούχας Εύης Καλογηροπούλου. Απολογητικά πολιτικό και έμφυλο, κραυγαλέα αταξινόμητο, καταιγιστικό στην ενέργεια και την αισθητική του, το Gorgonà θα μπορούσε να είναι ένα απλό μεταφυσικό δράμα αλλά είναι κάτι πολύ πιο διασκεδαστικό. Μια ταινία εκδίκησης εμποτισμένη με υπερφυσικά στοιχεία και φεμινιστική μανία. Θα το λατρέψεις η θα το μισήσεις!

Εξωφρενικό, ανατρεπτικό και γοητευτικά..χυδαίο. Οπου σε λετονικό χωριό του 17ου αιώνα, η κλοπή ενός ιερού κειμηλίου δημιουργεί υπόνοιες για μαύρη μαγεία. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται 80χρονος αυτοαποκαλούμενος λυκάνθρωπος, γνωστός ως ο Dog of God. Μαζί του μυστηριώδες δώρο: οι Όρχεις του Διαβόλου. Η άφιξή του πυροδοτεί μια αλυσίδα απρόβλεπτων γεγονότων που κορυφώνεται σε ένα ξέφρενο ρέιβ όργιο—μόνο για ψαγμένους!!

Συγκινητικό. Αληθινή ιστορία. Ο νεαρός Τζον Ντέιβιντσον πάσχει από το σύνδρομο Τουρέτ. Δηλαδή χωρίς να το θέλει, εκτοξεύει ύβρεις, κάνοντας σπασμωδικές κινήσεις. Στην αρχή η μικρή κοινωνία τον χλευάζει. Μετά, και αφού αγωνίζεται να περιορίσει τα συμπτώματα της πάθησής του, ο κόσμος κοντά του. Με αποτέλεσμα ο αγώνας του να αναγνωριστεί και έτσι η μακαρίτισσα βασίλισσα Ελισάβετ να τον παρασημοφορήσει!—συμπαθέστατο!

Οι σκηνές ακραίες. Σχεδόν απωθητικές. Ο Ρέι πέφτει πάνω στον Κόλιν. Ο Ρέι μικρόσωμος, αγύμναστος, ολίγον φοβισμένος και θηλυπρεπής. Ο Κόλιν το αντίθετο. Εξωτερικά ο ζωντανός ορισμός του «παιδαρά». Ευθυτενής και αλαζόνας. Επιβάλλεται με τη φυσική του παρουσία. Ο Ρέι σκλάβος. Και του αρέσει. Μια ζωή να υπηρετεί αφεντικά. Από κοντά και η οικογένειά του. Ο πατέρας γνωρίζει τις σεξουαλικές προτιμήσεις του γιού του. No Problem. Μόνο η μελλοθάνατη, λόγω καρκίνου, μητέρα του, διαφωνεί. Όχι με τις σεξουαλικές προτιμήσεις του γιού του, αλλά με την ταυτότητα του Κόλιν. Ποιος είσαι; Ποια η δουλειά σου;--απωθητικό, αλληγορικό

Τρία τα πλεονεκτήματα, οι αρετές της τελευταίας βιογραφίας που σκηνοθέτησε ο Γιάννης Σμαραγδής: η παραγωγή της ταινίας. Το πρώτο. Η ιστορική διαδρομή και περιπέτεια του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας. Το δεύτερο. Και τέλος, το καλύτερο, η απίστευτη ομοιότητα του πρωταγωνιστή Αντώνη Μυριαγκού με τον Καποδίστρια. Τέτοιο πράγμα δεν ξανάγινε—αξίζει παρά τις κάποιες αφέλειες στην εξιστόρηση των γεγονότων

Από τον σκηνοθέτη του αριστουργηματικού Animation «το τρίο της Μπελβίλ». Όμως εδώ ο πήχης πιο χαμηλά. Το story για τις μνήμες του θρυλικού Γάλλου σκηνοθέτη Μαρσέλ Πανιόλ (1895-1974).Ολα διαδραματίζονται στο Παρίσι το 1955. Όταν ο εκδότης ζητάει από τον σκηνοθέτη να γράψει για την παιδική του ηλικία. Τα σκίτσα ιδιαίτερα αλλά η αφήγηση φλύαρη και μονοδιάστατη--Κρίμα!

Το νέο animation από τον κόσμο του παιχνιδιού Super Mario Bros που ακολουθεί το πρώτο κεφάλαιο. Η πρώτη ταινία κυκλοφόρησε το 2023 με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως—συμπαθές μόνο για μικρά παιδιά

Ο γνωστός θρύλος. Όταν ο γίγαντας Γολιάθ υψώνεται για να τρομοκρατήσει ένα ολόκληρο έθνος, ένας νεαρός βοσκός, οπλισμένος μόνο με μια σφεντόνα, λίγες πέτρες και ακλόνητη πίστη, επιλέγεται για να τον αντιμετωπίσει. Καταδιωγμένος από την εξουσία και καθοδηγούμενος από τον σκοπό του, το ταξίδι του δοκιμάζει τα όρια της πίστης, της αγάπης και του θάρρους του – ούτε κρύο ούτε ζέστη

Επος! Η καρδιά νέου από Παλαιστίνη μεταμοσχεύεται σε Εβραίο του Ισραήλ. Η ιστορία τριών γενεών μιας Παλαιστινιακής οικογένειας. Οπου έφηβος από Παλαιστίνη πέφτει νεκρός από σφαίρες στρατιώτη του Ισραήλ σε μια διαδήλωση στην Κατεχόμενη Δυτική Όχθη! Δράμα οικογενειακό. Η Σερίν Νταμπίς σε καθηλώνει με το βλέμμα της. Όμως μονόπλευρο και φλύαρο--Κρίμα!

Πέντε λέξεις: Μάργκο. Μουσική. Εξαφάνιση. Ερεύνησε. Απόδειξε. Οι πέντε λέξεις της ταραγμένης ζωής της Μάργκο, διάσημης τραγουδοποιού που τα τελευταία χρόνια ζει απομονωμένη στο διαμέρισμά της στο κέντρο της Αθήνας. Ένα πάρτι που διοργανώνει για να γιορτάσει τα 40ά της γενέθλια την βοηθάει να μπει σε μια νέα φάση της ζωής της. Περισσότερο μοιάζει με στραμπουληγμένο βίντεοκλιπ ενδεδυμένο με εξαιρετική μουσική του «The Boy», δηλαδή του Βούλγαρη—φιλόδοξη αποτυχία

Πρόκειται για παραλλαγή της γνωστής υπόθεσης του Σορίν Ματέι που μπουκάρισε σε διαμέρισμα, κράτησε μια οικογένεια σε ομηρία και ταυτοχρόνως, επικοινωνώντας με τον Σπύρο Ευαγγελάτο καθήλωσε το σύμπαν μπροστά στις τηλεοπτικές οθόνες. Όλα μπορείτε να τα διαβάσετε στην Wikipedia. Στο σενάριο έγιναν κάποιες αλλαγές τόσο στα ονόματα όσο και στον χρόνο--Καλοφτιαγμένο αλλά εντελώς προβλέψιμο!

Φλόδοξο αλλά και φλύαρο. Καθηγητής φυσικών επιστημών σε Γυμνάσιο, ξυπνάει σε ένα διαστημόπλοιο έτη φωτός μακριά από το σπίτι του χωρίς να θυμάται ποιος είναι ή πώς βρέθηκε εκεί. Καθώς η μνήμη του επιστρέφει, αρχίζει να ανακαλύπτει την αποστολή του: να λύσει τον γρίφο της μυστηριώδους ουσίας που προκαλεί το σβήσιμο του ήλιου. Εξαιρετικός ο Γκόσλινγκ--Ποτ πουρί πασίγνωστων ιστοριών «φαντασίας»

Η φιλόζωη Μέιμπελ χρησιμοποιεί νέα τεχνολογία που της επιτρέπει να μεταφέρει τη συνείδησή της σε έναν ρομποτικό κάστορα και να επικοινωνεί απευθείας με τα ζώα. Καθώς ανακαλύπτει απίθανα μυστήρια στον κόσμο των ζώων, γίνεται φίλη με τον Βασιλιά Τζορτζ και καλείται να συσπειρώσει ολόκληρο το ζωικό βασίλειο για να αντιμετωπίσει τον γοητευτικό αλλά πανούργο Δήμαρχο Τζέρι--Μεταγλωττισμένο Animation για νήπια

Υμνος στην ακεραιότητα ενός (υποθετικού) Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας. Ο ίδιος από τους καλύτερους, σεβάσμιους «υπηρέτες» της Δικαιοσύνης. Στο πλευρό του, ως βοηθός του, η κόρη του, επίσης Νομικός. Ο Ντε Σάντις (αυτό το όνομά του) μπροστά σε δύο κρίσιμες, τελευταίες αποφάσεις. Η πρώτη να υπογράψει το νόμο περί ευθανασίας. Το δεύτερο να δώσει χάρι σε δύο φυλακισμένους-δολοφόνους--Η σκηνοθεσία κέντημα. Το περιεχόμενο έτσι κι έτσι

Το σενάριο «καλογραμμένο» όμως η σκηνοθεσία και η μουσική επιμέλεια στα όρια της αμυχανίας. Η Δάφνη, αθλήτρια του Τζούντο εγκαταλείπει το νησί της και ακολουθεί τον Γιούρι, έναν αυστηρό και ετοιμοπόλεμο προπονητή του τζούντο. Εκείνος της προσφέρει μικρό διαμέρισμα και τροφή με αντάλλαγμα να είναι πειθαρχημένη σε όλα και να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του. Εκείνη υποκύπτει στον πειρασμό και πέφτει στο κρεβάτι καθιερωμένης πρωταθλήτριας του τζούντο-καλών προθέσεων

Όλα μα όλα τα κλισέ αστυνομικών ιστοριών και θρίλερ, ενσωματωμένα σ αυτή την ελληνική παραγωγή. Μια ιστορία μπερδεμένη και χαοτική. Προσπάθησα, αλλά εγκατέλειψα. Μοναδικό προτέρημη η αληθοφάνεια των βίαιων σκηνών--Πέφτουν οι σφαίρες σαν χαλάζι και ο θεατής αναστενάζει

Τρόμου. Μια podcaster υπερφυσικών ιστοριών λαμβάνει σειρά από ανησυχητικά ηχητικά αρχεία ενώ φροντίζει την κωματώδη μητέρα της στο σπίτι των παιδικών της χρόνων. Από την οθόνη του υπολογιστή της, αναλύει τις αινιγματικές ηχογραφήσεις στη μέση της νύχτας, προσπαθώντας να κατανοήσει τον τρόμο που βίωσε ένα παντρεμένο ζευγάρι που περίμενε παιδάκι μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Μυστηριώδεις δυνάμεις αρχίζουν να διαχέονται επιταχύνοντας την ψυχολογική της κατάρρευση. Μακριά!

Κάτι μεταξύ «πειραματικού» σινεμά και «φαντασίας. Στο απομονωμένο Κτίριο-Πόλη που φέρει τον αριθμό 7, εκεί όπου η ανθρώπινη γνώση διατηρείται στη μνήμη των χαρισματικών και ο χρόνος κυλά σε ατέρμονες κύκλους, ένας νέος άντρας εμφανίζεται ξανά και ξανά, αναμετρώμενος με τον έρωτα, την εξέγερση και την απατηλή υπόσχεση της διαφυγής—χάθηκα!

Το πρώτο επεισόδιο, κάτι λέει. Χαμογελάς και περνάει η ώρα. Το δεύτερο σαν να μην υπάρχει. Ασε εκείνο το τελευταίο. Προφανώς επειδή η φαντασία του σεναριογράφου είχε εξαντληθεί αναγκάστηκε να καταφύγει στο απέραντο κενό. Σα να βλέπεις βιντεοσκοπημένες σκηνές κάθε μικροαστικής γαμήλιας τελετής--Τι να λέμε τώρα. Μακριά και πάντα φίλοι!