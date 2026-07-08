Ο Θοδωρής Φέρρης δίνει συναυλία με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη στο Θέατρο Λυκαβηττού

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Ο Θοδωρής Φέρρης θα είναι ο κεντρικός τραγουδιστής της– θα συμμετάσχει και η Klavdia - που διοργανώνει ημε τραγούδια του αείμνηστου μοσυικοσυνθέτη.«Θέλω τα τραγούδια μου να τραγουδιούνται» έλεγε πάντα με νόημα ο Μίκης Θεοδωράκης και χαιρόταν πραγματικά όταν άκουγε τη μουσική του στο ραδιόφωνο, στα σχολεία, στις νεανικές παρέες.Κι όταν κατά καιρούς τον ρωτούσαν αν θα επέτρεπε στον τάδε ή στον δείνα τραγουδιστή να ερμηνεύσει τα τραγούδια του απαντούσε με την ευφυία που πάντα τον διέκρινε: «Απαγορεύεται το απαγορεύεται».Αυτό βέβαια δεν σήμαινε πως του άρεσαν όλες οι ερμηνείες κι ας έδινε πάντα την άδειά του σε όποιον του τη ζητούσε υποκινούμενος και από την κόρη του Μαργαρίτα Θεοδωράκη η οποία ήταν πάντα υπέρ της ερμηνείας των τραγουδιών του από δημοφιλείς τραγουδιστές της εκάστοτε εποχής.Τις τελευταίες δύο δεκαετίες λοιπόν έχουμε ακούσει να ερμηνεύουν Θεοδωράκη ουκ ολίγοι σταρ της πίστας: από τονμέχρι τονκι από τηνκαι τημέχρι τηνΌλοι τους κρίθηκαν εκ του αποτελέσματος, θετικά από κάποιους, αρνητικά από κάποιους άλλους. Ήρθε τώρα και η σειρά του Θοδωρή Φέρρη.