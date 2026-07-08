Ένα οικιακό πρόγραμμα ρεύματος που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα και ευέλικτη συνέχεια.
Τι θα δούμε φέτος στο The Chios Festival
Τι θα δούμε φέτος στο The Chios Festival
Θα πραγματοποιηθεί από τις 25 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου
Με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε ετών δημιουργικής πορείας του “THE CHIOS FESTIVAL” η φετινή χρονιά αποτελεί ορόσημο με εμβληματικές εορταστικές δράσεις στις οποίες θα παραστούν ως εκλεκτοί προσκεκλημένοι ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, κ.κ. Θεόδωρος Β’, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης, καθώς και ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Νικηφόρος Διαμαντούρος.
Το 5ο “THE CHIOS FESTIVAL” , μια σημαντική δράση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί από τις 25 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, υπό την αιγίδα της UNESCO και του American-Hellenic Chamber of Commerce.
100 χρόνια Ακαδημίας Αθηνών
Η Δευτέρα 31 Αυγούστου είναι αφιερωμένη στον εορτασμό των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών, μέσα από μια Περιφερειακή εκδήλωση υψηλού επιστημονικού και ακαδημαϊκού κύρους.Η εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμό από τον Σταμάτη Κριμιζή, Ακαδημαϊκό, Επόπτη του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διαστήματος και τέως Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών.Η βραδιά συγκεντρώνει κορυφαίες προσωπικότητες της διεθνούς επιστημονικής, επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας. Συμμετέχουν ως ομιλητές ο κ. Σίμος Παληός, Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (BRFAA) στον οποίο θα απονεμηθεί τιμή από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη, η κ. Αλεξάνδρα Τουρούτογλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νευρολογίας στο Harvard Medical School και Διευθύντρια Απεικονιστικών Λειτουργιών στη Μονάδα Μετωποκροταφικών Διαταραχών του Massachusetts General Hospital, ο κ. Στυλιανός Ε. Αντωναράκης, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και Ομότιμος Καθηγητής Γενετικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, ο κ. Γεώργιος Χρούσος, Ακαδημαϊκός, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, Διευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Υγείας Μητέρας, επικεφαλής στην Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, ο κ. Αθανάσιος Σ. Φωκάς, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και Καθηγητής Μη Γραμμικών Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, καθώς και ο κ. Olle Kämpe, Καθηγητής Ενδοκρινολογίας στο Karolinska Institutet και Πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής (2025).
Από συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις μέχρι ντοκιμαντέρ
Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 25 Αυγούστου με συναυλία του Akyla και θεατρική παράσταση με την Χριστίνα Κλούβα και συνεχίζονται στο ιστορικό Casteli με ομιλία της ιστορικού Μαρίας Ευθυμίου και συναυλία της Ελένης Δήμου. Η Μαρία Κάλλας θα έχει την τιμητική της με την παρουσίαση του ντοκιμαντέρ για τη ντίβα «Μαίρη, Μαριάννα, Μαρία – Τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας» ενώ τον κόσμο της κλασσικής μουσικής θα συνεπάρει και η διακεκριμένη σοπράνο Χριστίνα Πουλίτση με την συνοδεία του πιανίστα Δημήτρη Γιάκα. Στο Casteli θα προβληθεί το συναρπαστικό ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν».
Το φεστιβάλ ολοκληρώνει στον Ανάβατον με την παράσταση της Κατερίνας Διδασκάλου και τον «Μονόλογο της Κλυταιμνήστρας» της Marguerite Yoursenar. Μαζί της θα είναι η Χιώτισσα Αναστασία Γαλερού – Βλάση.
Παρουσιαστές του Φεστιβάλ θα είναι ο Γιώργος Κουβαράς, η Ανδριάνα Παρασκευοπούλου, η Κατερίνα Γκαγκάκη και η Καλλιρόη Μυριαγκού.
Δείτε το πρόγραμμα εδώ
Το 5ο “THE CHIOS FESTIVAL” , μια σημαντική δράση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί από τις 25 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, υπό την αιγίδα της UNESCO και του American-Hellenic Chamber of Commerce.
100 χρόνια Ακαδημίας Αθηνών
Η Δευτέρα 31 Αυγούστου είναι αφιερωμένη στον εορτασμό των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών, μέσα από μια Περιφερειακή εκδήλωση υψηλού επιστημονικού και ακαδημαϊκού κύρους.Η εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμό από τον Σταμάτη Κριμιζή, Ακαδημαϊκό, Επόπτη του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διαστήματος και τέως Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών.Η βραδιά συγκεντρώνει κορυφαίες προσωπικότητες της διεθνούς επιστημονικής, επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας. Συμμετέχουν ως ομιλητές ο κ. Σίμος Παληός, Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (BRFAA) στον οποίο θα απονεμηθεί τιμή από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη, η κ. Αλεξάνδρα Τουρούτογλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νευρολογίας στο Harvard Medical School και Διευθύντρια Απεικονιστικών Λειτουργιών στη Μονάδα Μετωποκροταφικών Διαταραχών του Massachusetts General Hospital, ο κ. Στυλιανός Ε. Αντωναράκης, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και Ομότιμος Καθηγητής Γενετικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, ο κ. Γεώργιος Χρούσος, Ακαδημαϊκός, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, Διευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Υγείας Μητέρας, επικεφαλής στην Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, ο κ. Αθανάσιος Σ. Φωκάς, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και Καθηγητής Μη Γραμμικών Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, καθώς και ο κ. Olle Kämpe, Καθηγητής Ενδοκρινολογίας στο Karolinska Institutet και Πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής (2025).
Από συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις μέχρι ντοκιμαντέρ
Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 25 Αυγούστου με συναυλία του Akyla και θεατρική παράσταση με την Χριστίνα Κλούβα και συνεχίζονται στο ιστορικό Casteli με ομιλία της ιστορικού Μαρίας Ευθυμίου και συναυλία της Ελένης Δήμου. Η Μαρία Κάλλας θα έχει την τιμητική της με την παρουσίαση του ντοκιμαντέρ για τη ντίβα «Μαίρη, Μαριάννα, Μαρία – Τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας» ενώ τον κόσμο της κλασσικής μουσικής θα συνεπάρει και η διακεκριμένη σοπράνο Χριστίνα Πουλίτση με την συνοδεία του πιανίστα Δημήτρη Γιάκα. Στο Casteli θα προβληθεί το συναρπαστικό ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν».
Το φεστιβάλ ολοκληρώνει στον Ανάβατον με την παράσταση της Κατερίνας Διδασκάλου και τον «Μονόλογο της Κλυταιμνήστρας» της Marguerite Yoursenar. Μαζί της θα είναι η Χιώτισσα Αναστασία Γαλερού – Βλάση.
Παρουσιαστές του Φεστιβάλ θα είναι ο Γιώργος Κουβαράς, η Ανδριάνα Παρασκευοπούλου, η Κατερίνα Γκαγκάκη και η Καλλιρόη Μυριαγκού.
Δείτε το πρόγραμμα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα