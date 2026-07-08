Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Θεατρική επιστροφή με το «McNeal», το έργο του συγκλόνισε το Μπρόντγουεϊ

Μετά τη «Φάλαινα» με την οποία ενθουσίασε τη θεατρική Αθήνα για δύο διαδοχικές σεζόν, οετοιμάζει τη θεατρική του επιστροφή με ένα έργο που έχει συγκλονίσει το διεθνές κοινό και παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ο λόγος για το «», το αριστούργημα του βραβευμένου με Pulitzer Ayad Akhtar, που θα ανέβει στο, σε σκηνοθεσία Χρήστου Σουγάρη.Το «McNeal» είναι ένα αιχμηρό ψυχολογικό και ψηφιακό θρίλερ που θέτει με οξύτητα τα πιο κρίσιμα ερωτήματα της εποχής μας. Μιλά για την εξουσία, τη ματαιοδοξία, την οικογένεια, τη δημιουργία και τα όρια της καλλιτεχνικής ιδιοκτησίας σε έναν κόσμο όπου τα δεδομένα, οι λέξεις και η ίδια η ανθρώπινη σκέψη μπορούν πλέον να αναπαραχθούν και να παραποιηθούν μέσα σε δευτερόλεπτα. Πού σταματά η έμπνευση και πού ξεκινά η λογοκλοπή; Τι σημαίνει πλέον «πρωτότυπο έργο»; Και κυρίως: μπορεί η τέχνη να παραμείνει ανθρώπινη σε έναν κόσμο όπου οι μηχανές αρχίζουν να δημιουργούν;Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Jacob McNeal, ένας διάσημος, αμφιλεγόμενος και αυτοκαταστροφικός συγγραφέας, που βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας του, διεκδικώντας το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Καθώς όμως η σχέση του με τον γιο του, το παρελθόν του και η ίδια η δημιουργική του διαδικασία αρχίζουν να καταρρέουν, ο McNeal έρχεται αντιμέτωπος με μια νέα και τρομακτική πραγματικότητα: την Τεχνητή Νοημοσύνη.Το «McNeal» συγκλόνισε το Μπρόντγουεϊ για τη θεματική του τόλμη και τη σκηνική του πρωτοπορία και σηματοδότησε το πολυαναμενόμενο θεατρικό ντεμπούτο του οσκαρικού Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.