Ο Eric Gales έρχεται στην Αθήνα για το Sweet Summer Sun Festival

Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, προσκαλώντας τους φίλους της blues μουσικής σε μια βραδιά με διεθνείς και ελληνικές συμμετοχές.





Κεντρικός καλεσμένος της διοργάνωσης είναι ο διεθνώς αναγνωρισμένος κιθαρίστας και τραγουδιστής, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης blues-rock σκηνής. Με την εκρηκτική σκηνική παρουσία και το ιδιαίτερο κιθαριστικό του ύφος, ο Αμερικανός μουσικός αναμένεται να αποτελέσει το κορυφαίο γεγονός του φεστιβάλ.Γεννημένος στο Μέμφις του Τενεσί, ο Eric Gales θεωρήθηκε παιδί-θαύμα της κιθάρας, καθώς υπέγραψε το πρώτο του δισκογραφικό συμβόλαιο σε ηλικία μόλις 15 ετών και κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του στα 16. Η τεχνική του, επηρεασμένη από τον τρόπο παιξίματος των μεγαλύτερων αδελφών του, ξεχωρίζει καθώς παίζει μια δεξιόχειρη κιθάρα ανάποδα, δημιουργώντας έναν μοναδικό ήχο. Στην πορεία της καριέρας του έχει κυκλοφορήσει περισσότερα από 20 άλμπουμ, έχει συνεργαστεί με κορυφαίους μουσικούς όπως οι Joe Bonamassa, Buddy Guy και Carlos Santana και θεωρείται από πολλούς ένας από τους σημαντικότερους κιθαρίστες της γενιάς του.Το πρόγραμμα συμπληρώνουνπου εκπροσωπούν διαφορετικές εκφάνσεις της blues μουσικής: οιΤο Sweet Summer Sun Festival φιλοδοξεί και φέτος να αποτελέσει σημείο συνάντησης για τους λάτρεις των blues, συνδυάζοντας διεθνείς παρουσίες με τη δυναμική της ελληνικής μουσικής σκηνής. Η διοργάνωση υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη αυθεντικούς ήχους, έντονο συναίσθημα και ζωντανές εμφανίσεις, σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς πολιτιστικούς χώρους της Αθήνας.