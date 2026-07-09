«MANOLIS / καρδιά σε τέσσερις χορδές»: Η παράσταση που φέρνει ξανά στο προσκήνιο έναν μύθο της ελληνικής μουσικής

Πρ ό κειται για το πρώτο θεατρικό που φωτίζει τη ζωή και την καλλιτεχνική διαδρομή του εμβληματικού Μανώλη Χιώτη

Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», το έργο « Μανώλη Χιώτη, σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη και κείμενο της ίδιας και του Άρη Ασπρούλη.



Κείμενο τολμηρό, διεισδυτικό και αποκαλυπτικό ανά στιγμές, μοντέρνα και ευρηματική σκηνοθεσία που ενορχηστρώνει αριστοτεχνικά τις σκηνές χωρίς να εκβιάζει το συναίσθημα και ένα καταξιωμένο καστ καλλιτεχνών που, δημιουργεί μια ξεχωριστή παράσταση, πέρα από τις μουσικές βιογραφίες των μοντέρνων καιρών.



Γεράσιμος Γεννατάς, Πέννυ Μπαλτατζή, Βανέσα Αδαμοπούλου, Αργύρης Αγγέλου, Βασίλης Μαργέτης, Ελένη Μισχοπούλου, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Θάνος Κόνιαρης και οι εξαιρετικοί μουσικοί (ζωντανή ορχήστρα) Παύλος Παφρανίδης, Βαγγέλης Καλαμάρας, Κατερίνα Σεγκούνα-Πλιόγκου, Κωνσταντίνος Σαπούνης και Κώστας Μπουντούρης, αλλά και η μεγάλη κυρία του λαϊκού τραγουδιού Πίτσα Παπαδοπούλου σε εμφάνιση έκπληξη, συνθέτουν μια μεγάλη θεατρική παραγωγή, που ανεβαίνει στο φιλόξενο προαύλιο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, στο Μοσχάτο.

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Το έργο φέρει στοιχεία μαγικού, Φελλινικού ρεαλισμού αλλά και ρεμπέτικης ατμόσφαιρας, που με έναν μοναδικό τρόπο εμβαθύνει στον ψυχισμό και την καρδιά του μεγάλου καλλιτέχνη. Το σκηνικό της παράστασης είναι εμπνευσμένο από το κοσμικό κέντρο ΠΙΓΚΑΛ'Σ του Μανώλη Χιώτη (Πατησίων 12) όπου όπως η μπάντα έπαιζε μέσα σε ένα κλειστό κοχύλι, έτσι και το τωρινό ανέβασμα έχει το ίδιο background. Ο αληθινός με τον θεατρικό χρόνο περιπλέκονται, οι ηλικίες και οι χρονολογίες εκμηδενίζονται, οι φωνές των ζωντανών και των νεκρών ηχούν ισότιμα και τα όνειρα των ανθρώπων δεν γνωρίζουν τελειωμό. Ο Μανώλης Χιώτης και τα κοντινά στη ζωή του πρόσωπα, μιλούν σε πρώτο ενικό. Εξομολογούνται τον πυρήνα του ήθους και του σύμπαντος που αποτέλεσε ο σπουδαίος αυτός δημιουργός. Έναν πυρήνα σημαδεμένο από την απώλεια, τον πόνο, τον φθόνο, τη σκληρή δουλειά, αλλά και την επιτυχία, την αναγνώριση, την έμπνευση, τον έρωτα, την τόλμη, την πρωτοπορία, την τιμιότητα και την ανθρωπιά.



Με τις καλύτερες εντυπώσεις συνεχίζεται, στο Αίθριο του, το έργο « MANOLIS / καρδιά σε τέσσερις χορδές », που αποτελεί το πρώτο θεατρικό που φωτίζει τη ζωή και την καλλιτεχνική διαδρομή του εμβληματικού, σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη και κείμενο της ίδιας και του Άρη Ασπρούλη.Κείμενο τολμηρό, διεισδυτικό και αποκαλυπτικό ανά στιγμές, μοντέρνα και ευρηματική σκηνοθεσία που ενορχηστρώνει αριστοτεχνικά τις σκηνές χωρίς να εκβιάζει το συναίσθημα και ένα καταξιωμένο καστ καλλιτεχνών που, δημιουργεί μια ξεχωριστή παράσταση, πέρα από τις μουσικές βιογραφίες των μοντέρνων καιρών.Γεράσιμος Γεννατάς, Πέννυ Μπαλτατζή, Βανέσα Αδαμοπούλου, Αργύρης Αγγέλου, Βασίλης Μαργέτης, Ελένη Μισχοπούλου, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Θάνος Κόνιαρης και οι εξαιρετικοί μουσικοί (ζωντανή ορχήστρα) Παύλος Παφρανίδης, Βαγγέλης Καλαμάρας, Κατερίνα Σεγκούνα-Πλιόγκου, Κωνσταντίνος Σαπούνης και Κώστας Μπουντούρης, αλλά και η μεγάλη κυρία του λαϊκού τραγουδιού Πίτσα Παπαδοπούλου σε εμφάνιση έκπληξη, συνθέτουν μια μεγάλη θεατρική παραγωγή, που ανεβαίνει στο φιλόξενο προαύλιο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, στο Μοσχάτο.Το έργο φέρει στοιχεία μαγικού, Φελλινικού ρεαλισμού αλλά και ρεμπέτικης ατμόσφαιρας, που με έναν μοναδικό τρόπο εμβαθύνει στον ψυχισμό και την καρδιά του μεγάλου καλλιτέχνη. Το σκηνικό της παράστασης είναι εμπνευσμένο από το κοσμικό κέντρο ΠΙΓΚΑΛ'Σ του Μανώλη Χιώτη (Πατησίων 12) όπου όπως η μπάντα έπαιζε μέσα σε ένα κλειστό κοχύλι, έτσι και το τωρινό ανέβασμα έχει το ίδιο background. Ο αληθινός με τον θεατρικό χρόνο περιπλέκονται, οι ηλικίες και οι χρονολογίες εκμηδενίζονται, οι φωνές των ζωντανών και των νεκρών ηχούν ισότιμα και τα όνειρα των ανθρώπων δεν γνωρίζουν τελειωμό. Ο Μανώλης Χιώτης και τα κοντινά στη ζωή του πρόσωπα, μιλούν σε πρώτο ενικό. Εξομολογούνται τον πυρήνα του ήθους και του σύμπαντος που αποτέλεσε ο σπουδαίος αυτός δημιουργός. Έναν πυρήνα σημαδεμένο από την απώλεια, τον πόνο, τον φθόνο, τη σκληρή δουλειά, αλλά και την επιτυχία, την αναγνώριση, την έμπνευση, τον έρωτα, την τόλμη, την πρωτοπορία, την τιμιότητα και την ανθρωπιά.

Με την άρτια εκτέλεση σημαντικών τραγουδιών, όπως «Περασμένες μου αγάπες», «Ηλιοβασιλέματα», «Ο Πασατέμπος», «Το γκαρσόνι», «Σβήσε τη Φλόγα», «Απόψε φίλα με», «Μοιάζεις κι εσύ σαν Θάλασσα» και άλλων μεγάλων επιτυχιών, στη νέα σκηνοθεσία της Ιόλης Ανδρεάδη ένα ανσάμπλ ηθοποιών και μουσικών καταδύεται στην ψυχή του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη, καταθέτοντας μια αυθεντική συνολική πτυχή του μουσικού.



Ο γιος του Μανώλη Χιώτη, Διαμαντής Χιώτης, με την άδεια και τη συμβολή του οποίου ανέβηκε το έργο, αναφέρει σχετικά: «Όπως ένα τραγούδι εξομολογείται μια ιστορία, έτσι και η Ιόλη Ανδρεάδη με τον Άρη Ασπρούλη αγκάλιασαν σταθμούς της ζωής του Μανώλη και τους επένδυσαν με τα τραγούδια του. Γίνονται αναφορές μέσω ενός ονείρου σε κάποιες καταστάσεις που ήταν ’απείραχτες’, με ευγένεια, χωρίς να προσβάλλει. Όπως και διορθώνει κάποιους μαέστρους της σαχλαμάρας που έχουν ξεπηδήσει κατά καιρούς “γνωρίζοντας”. Η Ιόλη και ο Άρης εργάστηκαν με αφομοίωση, κατανόηση, στοργική μεταχείριση στα του Μανώλη και τον έντυσαν με το πανωφόρι του σεβασμού, ραμμένο με την τέχνη τους. Αυτά τα κομμάτια της ζωής του Μανώλη έχουν περιτυλιχτεί με αγάπη και αλήθεια, και σαν θεατρικό έργο παρασύρεται σε υψηλότερο κραδασμό με την καθοδήγηση της σκηνοθέτιδας Ιόλης και τις ευαισθησίες των ηθοποιών».



Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο