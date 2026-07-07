Το φλαμένκο ως χείμαρρος ζωής στο Θέατρο Ιλίσια

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Τοδεν είναι απλώς ένας χορός. Είναι ένας χείμαρρος συναισθημάτων, μια τέχνη βαθιάς έκφρασης, λιτότητας, πάθους και εσωτερικής δύναμης. Είναι η στιγμή όπου το σώμα γίνεται φωνή και η ψυχή μιλά χωρίς να χρειάζεται λέξεις.Στιςστο, η καταξιωμένη χορεύτρια και χορογράφοςεπιστρέφει στη σκηνή με τη νέα της παράσταση “”, μια δημιουργία που υπόσχεται να αναδείξει τη σπάνια δυναμική του φλαμένκο: την ένταση, τη σιωπή, τον ρυθμό, τη μοναχικότητα, αλλά και την εκρηκτική ενέργεια που γεννιέται μέσα από κάθε κίνηση.«Όταν χορεύω, μεταφέρομαι σ’ έναν κόσμο μοναξιάς και λιτότητας, όπου όμως συνυπάρχουν η εξαιρετική ενέργεια και ο αισθησιασμός. Το φλαμένκο με κάνει να νιώθω ζωντανή. Τυχερή που ζω μ’ αυτό. Δεν μπορώ να με σκεφτώ χωρίς φλαμένκο», αναφέρει η ίδια, δίνοντας το προσωπικό της στίγμα για την τέχνη που υπηρετεί με συνέπεια και πάθος.Το φλαμένκο, όπως έχει ειπωθεί για τη μεγάλη του δύναμη, δεν εκρήγνυται απλώς· πάλλεται. Αλλάζει σχήματα, χρώματα, εντάσεις. Μεταμορφώνεται διαρκώς, όπως ακριβώς και ο άνθρωπος που το χορεύει. Στην παράσταση “Creaturas”, ο χορός γίνεται τελετουργία, εσωτερική αφήγηση και συλλογική εμπειρία. Κάθε βήμα, κάθε χτύπημα, κάθε βλέμμα και κάθε παύση δημιουργούν έναν κόσμο όπου η ανθρώπινη ύπαρξη αποκαλύπτεται γυμνή, δυνατή και αληθινή.Στο πλευρό της Ελένης Γιαννοπούλου, ως καλεσμένος, ο σπουδαίος Alfredo Tejada, μια φωνή με ιδιαίτερη δύναμη και αυθεντικότητα, που φέρνει στη σκηνή το βαθύ ανδαλουσιανό αποτύπωμα του φλαμένκο. Τη μουσική σύμπραξη πλαισιώνουν ο Alejandro Chacón στην κιθάρα, ο Juan Ángel Pastor στα πλήκτρα και στο φλάουτο και ο Γιάννης Παπαγιαννούλης στα κρουστά.Η παράσταση “Creaturas” είναι μια πρόσκληση σε έναν κόσμο όπου ο χορός γίνεται μνήμη, ένστικτο, πάθος και ελευθερία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην τέχνη του φλαμένκο, εκεί όπου το σώμα αφηγείται το «Όλον» και ο ρυθμός γίνεται παλμός ζωής.8 Ιουλίου 2026 — Θέατρο ΙλίσιαΧορογραφία: Ελένη ΓιαννοπούλουGuest: Alfredo TejadaΚιθάρα: Alejandro Chacón