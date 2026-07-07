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«Ας Περιμένουν οι Γυναίκες»: Η θρυλική κωμωδία του Σταύρου Τσιώλη επιστρέφει στους κινηματογράφους
«Ας Περιμένουν οι Γυναίκες»: Η θρυλική κωμωδία του Σταύρου Τσιώλη επιστρέφει στους κινηματογράφους
Γεμάτη χιούμορ, ειρωνεία και σουρεαλισμό αποτελεί μια αυθεντική απεικόνιση της ελληνικής πραγματικότητα
Σχεδόν τριάντα χρόνια μετά την πρώτη προβολή της ταινίας Σταύρου Τσιώλη «Ας Περιμένουν οι Γυναίκες», η αγαπημένη cult κωμωδία με πρωταγωνιστές τους Γιάννη Ζουγανέλη, Σάκη Μπουλά, και Αργύρη Μπακιρτζή, που άφησε εποχή και εξακολουθεί να συγκινεί και να γοητεύει τους θεατές, κυκλοφορεί ξανά, από τις 16 Ιουλίου, σε επιλεγμένους κινηματογράφους.
Οι βιοτέχνες μπατζανάκηδες Πάνος και Μιχάλης ξεκινούν από την βιομηχανική ζώνη Θεσσαλονίκης, γεμάτοι ενθουσιασμό, για τη Θάσο όπου παραθερίζουν οι οικογένειές τους. Κατά την διαδρομή όμως, η φευγαλέα γνωριμία τους με μια κοπέλα διακόπτει το ταξίδι τους. Ο Πάνος την ερωτεύεται, καταρρέει ψυχολογικά και επιχειρεί να αυτοκτονήσει.
Ανήσυχος τότε ο Μιχάλης, καλεί τον Αντώνη, τον τρίτο μπατζανάκη και πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έχει αναλάβει την φροντίδα των τριών οικογενειών στη Θάσο. Ο Αντώνης καταφθάνει για “ενισχύσεις”, και από εκεί ξεκινά ένα ταξίδι γεμάτο χιούμορ, αμηχανίες και απρόσμενες αλήθειες, καθώς οι τρεις άνδρες προσπαθούν να ξεφύγουν από τη ρουτίνα και τα βάρη της καθημερινότητας, και κυνηγούν για λίγο το όνειρο. Ενώ οι γυναίκες τους ακόμα τούς περιμένουν στη Θάσο.
Γεμάτη χιούμορ, ειρωνεία και σουρεαλισμό, η ταινία του Σταύρου Τσιώλη είναι μια αυθεντική απεικόνιση της ελληνικής πραγματικότητας. Μέσα από την περιπλάνηση τριών ανδρών στην ελληνική επαρχία, ο σκηνοθέτης καταγράφει με τρυφερότητα και σαρκασμό τις μικρές εμμονές, τις ματαιώσεις και τα όνειρα της μικροαστικής Ελλάδας. Με φόντο τα καλοκαιρινά τοπία της Βόρειας Ελλάδας, η ταινία παρουσιάζει ένα κόσμο γεμάτο γραφικούς χαρακτήρες, απρόσμενες συναντήσεις και απολαυστικούς διαλόγους, ενώ παράλληλα σχολιάζει με διακριτικό αλλά αιχμηρό τρόπο κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές πτυχές της ελληνικής ζωής.
Η ιδέα για την ταινία προήλθε από ένα ταξίδι του Σταύρου Τσιώλη και του Χρήστου Βακαλόπουλου στην Καβάλα στα πλαίσια των γυρισμάτων της προηγούμενής του ταινίας, «Παρακαλώ, γυναίκες μην κλαίτε».
Στην ταινία παίζουν ακόμη οι Αγγελική Ηλιάδη, Έμιλυ Παπαχρήστου, Αρχοντούλα Ξένου, Κατερίνα Λούρη και Εύη Καζατζή.
Οι βιοτέχνες μπατζανάκηδες Πάνος και Μιχάλης ξεκινούν από την βιομηχανική ζώνη Θεσσαλονίκης, γεμάτοι ενθουσιασμό, για τη Θάσο όπου παραθερίζουν οι οικογένειές τους. Κατά την διαδρομή όμως, η φευγαλέα γνωριμία τους με μια κοπέλα διακόπτει το ταξίδι τους. Ο Πάνος την ερωτεύεται, καταρρέει ψυχολογικά και επιχειρεί να αυτοκτονήσει.
Ανήσυχος τότε ο Μιχάλης, καλεί τον Αντώνη, τον τρίτο μπατζανάκη και πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έχει αναλάβει την φροντίδα των τριών οικογενειών στη Θάσο. Ο Αντώνης καταφθάνει για “ενισχύσεις”, και από εκεί ξεκινά ένα ταξίδι γεμάτο χιούμορ, αμηχανίες και απρόσμενες αλήθειες, καθώς οι τρεις άνδρες προσπαθούν να ξεφύγουν από τη ρουτίνα και τα βάρη της καθημερινότητας, και κυνηγούν για λίγο το όνειρο. Ενώ οι γυναίκες τους ακόμα τούς περιμένουν στη Θάσο.
Γεμάτη χιούμορ, ειρωνεία και σουρεαλισμό, η ταινία του Σταύρου Τσιώλη είναι μια αυθεντική απεικόνιση της ελληνικής πραγματικότητας. Μέσα από την περιπλάνηση τριών ανδρών στην ελληνική επαρχία, ο σκηνοθέτης καταγράφει με τρυφερότητα και σαρκασμό τις μικρές εμμονές, τις ματαιώσεις και τα όνειρα της μικροαστικής Ελλάδας. Με φόντο τα καλοκαιρινά τοπία της Βόρειας Ελλάδας, η ταινία παρουσιάζει ένα κόσμο γεμάτο γραφικούς χαρακτήρες, απρόσμενες συναντήσεις και απολαυστικούς διαλόγους, ενώ παράλληλα σχολιάζει με διακριτικό αλλά αιχμηρό τρόπο κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές πτυχές της ελληνικής ζωής.
Η ιδέα για την ταινία προήλθε από ένα ταξίδι του Σταύρου Τσιώλη και του Χρήστου Βακαλόπουλου στην Καβάλα στα πλαίσια των γυρισμάτων της προηγούμενής του ταινίας, «Παρακαλώ, γυναίκες μην κλαίτε».
Στην ταινία παίζουν ακόμη οι Αγγελική Ηλιάδη, Έμιλυ Παπαχρήστου, Αρχοντούλα Ξένου, Κατερίνα Λούρη και Εύη Καζατζή.
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