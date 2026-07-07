Αναβαθμίζεται το ιστορικό συγκρότημα του Πολυτεχνείου: Μουσειακοί χώροι, αποκατάσταση κτιρίων και νέες παρεμβάσεις

Μετά το πέρας της ξενάγησης ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Καθηγητής, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η αποκατάσταση των ιστορικών κτηρίων και η απόδοσή τους στην κοινωνία ενισχύουν τον δημόσιο και πολιτιστικό χαρακτήρα του Ιδρύματος, ενώ η ολοκλήρωση του σχεδίου, με εμβληματικότερο έργο την αποκατάσταση του κτηρίου Γκίνη, αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον ρόλο του Πολυτεχνείου ως σημείου αναφοράς για την πόλη και την πολιτιστική της ζωή».Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε ότι «Το Ιστορικό Συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της νεότερης πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της χώρας. Συνδέεται άρρηκτα με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας στην Ελλάδα, αλλά και με στιγμές της σύγχρονης ιστορίας μας. Η προστασία, η αποκατάσταση και η ανάδειξή του αποτελούν υποχρέωση απέναντι στην ιστορική μνήμη και ταυτόχρονα επένδυση στο μέλλον. Η ολοκληρωμένη προσπάθεια που υλοποιεί το ΕΜΠ για την αποκατάσταση και τη λειτουργική επανάχρηση των ιστορικών του κτηρίων, με στόχο τη μετατροπή τους σε έναν σύγχρονο πυρήνα εκπαίδευσης, πολιτισμού, έρευνας και εξωστρέφειας, αποτελεί πρότυπο προσέγγισης για τη διαχείριση της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς. Το Υπουργείο Πολιτισμού θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που διασφαλίζουν τη διατήρηση, την ανάδειξη και την απόδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς στους πολίτες. Η ανάκτηση και η επανένταξη του Ιστορικού Συγκροτήματος του Πολυτεχνείου στη ζωή της πόλης συνιστούν μια παρέμβαση με ευρύτερη πολιτιστική και αναπτυξιακή σημασία για την Αθήνα, αλλά και για τη χώρα συνολικά, ιδίως ενόψει της συμπλήρωσης, το 2027, 190 χρόνων από την ίδρυση του Ιδρύματος».Κατά την επίσκεψη παρέστησαν επίσης οι Αντιπρυτάνεις Καθηγητές κ.κ. Α. Ζήσης και Π. Ψαρράκος, ο Κοσμήτορας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Καθηγητής Μ. Παπαβασιλείου, η Αναπληρώτρια Κοσμήτορας Καθηγήτρια Κ. Καρβουντζή, η Εκτελεστική Διευθύντρια Μ. Βαρδάκη καθώς και η Αναπλ. Καθηγήτρια Ι. Μάρη και ο ομ. Καθηγητής Γ. Παρμενίδης της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Την κα. Υπουργό συνόδευε η Ειδική της Σύμβουλος σε θέματα Επικοινωνίας, κα. Άννα ΠαναγιωταρέαΗ ανάδειξη του Ιστορικού Συγκροτήματος του ΕΜΠ συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, δημιουργώντας έναν νέο πυρήνα πολιτισμού, εκπαίδευσης και δημόσιας εξωστρέφειας. Η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό ενόψει της συμπλήρωσης, το 2027, 190 χρόνων από την ίδρυση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία ενός Ιδρύματος που εδώ και σχεδόν δύο αιώνες συνδέει την επιστήμη, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την κοινωνία.