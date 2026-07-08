Ζάππειο: Υπό την εποπτεία του υπουργείου Πολιτισμού οι όποιες παρεμβάσεις γίνονται στο μέλλον

Την αποκλιμάκωση της έντασης και την έναρξη μιας σταθερής συνεργασίας μεταξύ του

και της διοίκησης του

σχετικά με τη διαχείριση του χώρου, μετά το πρόσφατο

το οποίο δεν είχε εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, σηματοδοτεί η ευρεία

που πραγματοποιήθηκε υπό την υπουργό Πολιτισμού

με τη συμμετοχή του Προέδρου της Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος

.

H Λίνα Μενδώνη με τον Λευτέρη Γιοβανίδη

Η ανάγκη επικοινωνίας και συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών κρίθηκε απαραίτητη ενόψει και της προετοιμασίας της ανάληψης από την Ελλάδα της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, καθώς το Ζάππειο θα αποτελέσει κομβικό σημείο και το υπουργείο Πολιτισμού δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση να έρθει αντιμέτωπο με άλλες δυσάρεστες εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής .

Σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένου ότι μετά το περιστατικό με την άρον άρον αποκαθήλωση του υπαίθριου αμφιθεάτρου που έκρυβε την πρόσοψη του Ζαππείου Μεγάρου κρατήθηκαν χαμηλοί τόνοι και δεν υπήρξαν επίσημες, εμπρηστικές δηλώσεις ούτε από πλευράς υπουργείου Πολιτισμού ούτε από πλευράς Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος, κρίθηκε επιβεβλημένη η επικοινωνία και η ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των δύο φορέων για την για την προστασία, την ανάδειξη και τη χρήση των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών χώρων του Ζαππείου αλλά και του λόφου του Αρδηττού που είναι απόλυτα συνδεδεμένος τοπογραφικά και ιστορικά με το Ζάππειο.



Ένα επίσης κομβικό θέμα κοινού ενδιαφέροντος που συζητήθηκε κατά τη σύσκεψη ήταν η συνεργασία για την προστασία και την ανάδειξη των σημαντικών αρχαιοτήτων των κλασικών και αυτοκρατορικών χρόνων που έχει φέρει στο φως η αρχαιολογική έρευνα στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.



Αυτό πάντως που επισημάνθηκε με έμφαση στη σύσκεψη από την υπουργό Πολιτισμού και πρόκειται να αποτυπωθεί και στο μνημόνιο συνεργασίας που θα υπογραφεί στο άμεσο μέλλον είναι πως βασική κατεύθυνση της συνεργασίας είναι η αντιμετώπιση του Ζαππείου και του Αρδηττού, καθώς και του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου όχι ως μεμονωμένων μνημείων και εκτάσεων, αλλά ως μερών ενός ενιαίου ιστορικού και πολιτιστικού τοπίου, στο οποίο συνυπάρχουν η αρχαία τοπογραφία της Αθήνας, η νεοκλασική αρχιτεκτονική και το φυσικό περιβάλλον της σύγχρονης πόλης.

Επισημαίνεται επίσης με έμφαση πως η οποιαδήποτε παρέμβαση θα υλοποιείται με βάση τις διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας.