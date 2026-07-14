Αμερικανός επιστήμονας κρατείται δύο χρόνια στην Κίνα για κατασκοπεία, στο κενό το αίτημα Τραμπ στον Σι Τζινπίνγκ

#BREAKING: U.S. seismologist Youlin Chen faces espionage case in China after nearly two years detained.



Chinese-born American seismologist Youlin Chen, who conducted U.S.-funded research on detecting North Korean nuclear tests, has been detained in China since November 2024 and… pic.twitter.com/SOk17BO4G6 — MCBN (@MCBNNEWSS) July 14, 2026

Στο κενό το αίτημα Τραμπ στον Σι Τζινπίνγκ

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China rejects U.S. claim that American seismologist Youlin Chen is "wrongfully detained." Chen, a North Korea nuclear expert, arrested at Beijing airport in 2024, charged with espionage in 2025 — still awaiting trial. | DRM News | AC19#China #YoulinChen #WrongfulDetention pic.twitter.com/eaIx8IYYni — drmnews (@drmnewsofficial) July 14, 2026

Ένας Αμερικανός σεισμολόγος κρατείται εδώ και σχεδόν δύο χρόνια στην Κίνα για κατασκοπεία, έγινε σήμερα γνωστό από την οικογένειά του σε μια προσπάθεια να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση, επισημαίνοντας πως οι προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για την απελευθέρωσή του δεν έχουν προς το παρόν αποδώσει καρπούς., η εργασία του οποίου στον εντοπισμό υπογείων πυρηνικών δοκιμών, είναι ο μόνος Αμερικανός πολίτης που αναγνωρίζεται επισήμως από την κυβέρνησή του ως «» στην Κίνα, επισήμανε σε ένα δελτίο Τύπου ο οργανισμός Global Reach, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένειά του.Ο οργανισμός διαβεβαιώνει πως η υπόθεσή του συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο τον Μάιο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ζητάει από τον Κινέζο ομόλογό του την αποφυλάκιση του Γιουλίν Τσεν, ο οποίος συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2024.Όμως, «η οικογένεια του Τσεν παίρνει τον λόγο για πρώτη φορά σχετικά με το θέμα, διότι η κινεζική κυβέρνηση δεν έδρασε μετά το αίτημα απελευθέρωσής του από τον πρόεδρο Τραμπ», διευκρινίζεται στο δελτίο Τύπου.«Εάν η υπόθεσή του δεν διευθετηθεί» σύντομα, «τ», ο οποίος τον έχει προσκαλέσει στην Ουάσιγκτον τον Σεπτέμβριο, διαβεβαιώνει ο Έρικ Λέμπσον, της Global Reach.«Δεν έχω καταφέρει να μιλήσω στον σύζυγό μου για περισσότερες από 600 ημέρες», δήλωσε η σύζυγός του Γιουφάνγκ Ρονγκ, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου.Η ίδια διαβεβαιώνει ότι δεν έλαβε ποτέ άδεια πρόσβασης σε διαβαθμισμένες πληροφορίες εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. «Το να υπονοείται ότι είχε εμπλακείόσο και ασύμβατο με τον δημόσιο και συνεργατικό χαρακτήρα του έργου που επιτέλεσε».Ερωτηθείς σχετικά με αυτό το θέμα, ένας εκπρόσωπος της κινεζικής διπλωματίας δήλωσε σήμερα πως δεν υπάρχει στη χώρα «καμία υποτιθέμενη άδικη κράτηση».