Η αντίδραση της Αριάνα Γκράντε όταν έκλεισε ο ήχος ενώ τραγουδούσε σε συναυλία της, δείτε βίντεο
GALA
Αριάνα Γκράντε Συναυλία

Η αντίδραση της Αριάνα Γκράντε όταν έκλεισε ο ήχος ενώ τραγουδούσε σε συναυλία της, δείτε βίντεο

«Ο ήχος δεν λειτουργεί» φώναξε η τραγουδίστρια στους τεχνικούς, προκαλώντας το γέλιο του κόσμου

Η αντίδραση της Αριάνα Γκράντε όταν έκλεισε ο ήχος ενώ τραγουδούσε σε συναυλία της, δείτε βίντεο
Γεωργία Κοτζιά
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Ένα τεχνικό πρόβλημα αντιμετώπισε η Αριάνα Γκράντε κατά τη διάρκεια συναυλίας της, όταν ξαφνικά έκλεισε ο ήχος ενώ τραγουδούσε, με την αντίδρασή της να καταγράφεται σε βίντεο από τους θεατές.

Τη στιγμή που η τραγουδίστρια ερμήνευε το «Eternal Sunshine» στο Barclays Center της Νέας Υόρκης, το μικρόφωνό της ξαφνικά σταμάτησε να λειτουργεί, με αποτέλεσμα να φωνάξει: «Ο ήχος δεν λειτουργεί», προκαλώντας το γέλιο του κόσμου, με την ίδια να κάνει παράλληλα νόημα προς τα μέλη της ομάδας της, καθώς προσπαθούσαν να διορθώσουν το πρόβλημα.

Αφού ολοκλήρωσε το τραγούδι με τη βοήθεια του κοινού, το μικρόφωνο επανήλθε σε λειτουργία, με την Αριάνα Γκράντε να αναφωνεί: «Ω, τώρα επανήλθε». Αμέσως απολογήθηκε στο κοινό και ευχαρίστησε τους συνεργάτες της που έλυσαν το πρόβλημα απευθείας: «Τώρα είναι εντάξει, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ την καταπληκτική μας ομάδα που διαχειρίζεται αυτές τις τεχνικές δυσκολίες. Και ευχαριστώ για την υπομονή σας».

Δείτε το βίντεο


Η σύντομη αυτή διακοπή συνέβη κατά τη διάρκεια της περιοδείας «Eternal Sunshine Tour», που σηματοδοτεί την επιστροφή της σε μεγάλες αρένες, έπειτα από αρκετά χρόνια όπου προσπαθούσε να ισορροπήσει ανάμεσα στη μουσική και στην υποκριτική.
Γεωργία Κοτζιά
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