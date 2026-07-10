Κ. Βήτα: Κάνει μια σύγχρονη προσέγγιση στο παραδοσιακό και στο ρεμπέτικο

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Μια μουσική σύνθεση-γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, το ατομικό και το συλλογικό βίωμα αποτελεί ητουμε τίτλο «Εννιά νούφαρα από τη νεκρή όχθη», που παρουσιάζεται απόψε Παρασκευή και το βράδυ του Σαββάτου, στοΑπό τους πλέον ανήσυχους και δημιουργικούς πρωτεργάτες της ελληνικής ηλεκτρονικής μουσικής ο Κωνσταντίνος Βήτα ενορχηστρώνει μέσα από το δικό του πρίσμακαι. Στο έργο περιλαμβάνονται τέσσερα τραγούδια του Γιάννη Παπαϊωάννου, ενός από τους σημαντικότερους εκφραστές του ρεμπέτικου, καθώς και ένα καινούργιο τραγούδι του Σωκράτη Μάλαμα.Το έργο πλαισιώνεται από πρωτότυπες συνθέσεις του Κ. Βήτα, που λειτουργούν σαν σημείο εισόδου και εξόδου από έναν μουσικό κόσμο που βρίσκεται στο χείλος μιας μνήμης έτοιμης να εξαφανιστεί ή να μεταμορφωθεί. Είναι η πρώτη φορά που θα παρουσιαστεί ως ζωντανή μουσική παράσταση.Τα «Εννιά νούφαρα από τη νεκρή όχθη» δεν είναι απλώς τραγούδια, είναι ψυχές που πλανώνται ανάμεσά μας, σκιές ενός παλιού κόσμου που χάθηκε ή μετουσιώθηκε σε κάτι άλλο. Είναι μια ποιητική αναφορά στη μετανάστευση των Ελλήνων του εικοστού αιώνα, στη νοσταλγία, την απώλεια και την αναζήτηση ταυτότητας.Ο Κ. Βήτα δεν αναπαράγει απλώς τα τραγούδια, τα επιλέγει, τα ερμηνεύει και τα ενορχηστρώνει με τη δική του ιδιαίτερη μουσική γραφή, γεφυρώνοντας το παραδοσιακό με το ηλεκτρονικό, το ρεμπέτικο με το σύγχρονο, το ηχητικό με το υπαρξιακό.Το αποτέλεσμα είναι ένα μουσικό μπουκέτο όπου τα ρεμπέτικα του Παπαϊωάννου συνομιλούν με τα δημοτικά τραγούδια, με τρόπο λιτό αλλά φορτισμένο. Το έργο αποκτά έτσι τον χαρακτήρα μιας ενδοσκόπησης, αλλά και μιας πολιτισμικής χειρονομίας μνήμης, μια ακρόαση της «άλλης όχθης».Η παράσταση θα πλαισιώνεται από επιλεγμένα τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία του καλλιτέχνη.