Υπουργείο Πολιτισμού: Υλοποίησε εννέα σημαντικά έργα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς στη Λέσβο

Σε εξέλιξη βρίσκεται το σημαντικό έργο αποκατάστασης τμημάτων της οχύρωσης, προϋπολογισμού 2,3 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2021-2027» και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης το τέλος του 2027. Περιλαμβάνονται εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του μνημείου, στερέωσης των πρανών, αναβάθμισης των υποδομών και βελτίωσης της προσβασιμότητας. Έχει σχεδιαστεί και αρχαιολογικός περίπατος συνδέοντας οργανικά τη Συλλογή με τα σωζόμενα κατάλοιπα της αρχαίας Μήθυμνας και συνδυάζοντας την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη σύγχρονη μουσειακή λειτουργία και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου.Η αποκατάσταση και επανάχρηση του Τεμένους Μπαλίζαντε Χασάν Μπέη, με πρόβλεψη καθολικής προσβασιμότητας, αποτελεί εμβληματική παρέμβαση διάσωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς και αποκατάστασης της ιστορικής αλήθειας. Το μνημείο, γνωστό επί δεκαετίες ως «Βαλιδέ Τζαμί», ταυτίστηκε οριστικά, από συστηματική αρχαιολογική και αρχειακή έρευνα, με το τέμενος που ίδρυσε ο Μπαλίζαντε Χασάν Μπέης, το 1620-1621. Η αποκατάστασή του συνδύασε την ιστορική τεκμηρίωση, την αρχαιολογική έρευνα και την αναστήλωση, αποδίδοντας το μνημείο, με επιστημονική ακρίβεια και σεβασμό στην αυθεντικότητά του. Το τέμενος αποτελούσε τον πυρήνα ενός σημαντικού θρησκευτικού και κοινωνικού συγκροτήματος (κιουλλιγιέ), περιλαμβάνοντας λουτρό, ιεροδιδασκαλείο και άλλες κοινωφελείς εγκαταστάσεις και αντανακλώντας την αστική ανάπτυξη της Μυτιλήνης, κατά την οθωμανική περίοδο.Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1,8 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και υλοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου εξασφαλίζοντας τη μακροχρόνια προστασία και λειτουργία του μνημείου.Το τέμενος, ως μουσειακός χώρος, φιλοξενεί μόνιμη έκθεση αφιερωμένη στη νεότερη ιστορία της Μυτιλήνης, από το 1462 έως το 1912. Μέσα από αυθεντικά τεκμήρια και σύγχρονα εκθεσιακά μέσα, αναδεικνύονται η καθημερινή ζωή, η οικονομία, η διοίκηση και η συνύπαρξη των χριστιανικών και μουσουλμανικών κοινοτήτων, προσφέροντας τεκμηριωμένη και ισορροπημένη προσέγγιση της ιστορίας του τόπου. Η εμπειρία του επισκέπτη εμπλουτίζεται με ψηφιακές και διαδραστικές εφαρμογές, καθώς και με έντυπο και προσβάσιμο πληροφοριακό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων, στη γραφή Braille.