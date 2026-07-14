Συλλήψεις και πρόστιμα από την Πυροσβεστική για πυρκαγιές σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο, Βοιωτία, Κέρκυρα και Θεσσαλονίκη

Σειρά συλλήψεων
και επιβολής προστίμων για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας πραγματοποίησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής
το τελευταίο 24ωρο σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο, Βοιωτία, Κέρκυρα και Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα, χθες, 13 Ιουλίου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών
, συνελήφθη
αλλοδαπή, για πρόκληση πυρκαγιάς σε υπαίθριο χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Αθηναίων, Αττικής
.
Την ίδια ημέρα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ευβοίας
, συνελήφθη άνδρα, για πρόκληση πυρκαγιάς σε οικοπεδικό χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Χαλκιδέων Ευβοίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.312,50 ευρώ
.
Σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Λέσβου
, συνελήφθη άνδρας για πρόκληση πυρκαγιάς σε πρανές οδού, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Δυτικής Λέσβου και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.625,00 ευρώ
.
Επιπλέον σήμερα από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Οινοφύτων
, συνελήφθη ένας άνδρας για πρόκληση πυρκαγιάς σε γεωργική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Τανάγρας Βοιωτίας
.
Πέραν των συλλήψεων, οι αρχές προχώρησαν και στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας.
Συγκεκριμένα, ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Κέρκυρας
επέβαλαν πρόστιμο 1.312,50 ευρώ
σε άνδρα για απόρριψη υπολειμμάτων στερεών καυσίμων σε περιοχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
Παράλληλα, ανακριτικοί υπάλληλοι της 2ης Ε.Μ.Α.Κ. επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο 4.500 ευρώ
σε αλλοδαπό, ο οποίος εκτελούσε θερμές εργασίες κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης
.