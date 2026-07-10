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Χρύσα Ρώπα, Αλέξανδρος Ρήγας ξανά μαζί σε μια νέα θεατρική παράσταση
Χρύσα Ρώπα, Αλέξανδρος Ρήγας ξανά μαζί σε μια νέα θεατρική παράσταση
Θα ανεβάσουν το έργο «Ο Κατάδεσμος» που είναι βασισμένο στην ομότιτλη νουβέλα του Θωμά Κοροβίνη
Μια εκρηκτική καλλιτεχνική σχέση, που έχει περάσει από σαράντα κύματα, αυτή της Χρύσας Ρώπα με τον Αλέξανδρο Ρήγα, αναθερμαίνεται. Μετά τη επεισοδιακή συνεργασία τους στην τηλεοπτική επιτυχία «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;», η οποία έμεινε ανολοκλήρωτη, και την πιο πρόσφατη συνάντησή τους στη σειρά της ΕΡΤ «Η τούρτα της μαμάς», οι δυο τους ετοιμάζονται να συμπράξουν το Φθινόπωρο, στο θέατρο Γκλόρια.
Ο Αλέξανδρος Ρήγας γράφει και σκηνοθετεί το έργο «Ο Κατάδεσμος», το οποίο είναι βασισμένο στην ομότιτλη νουβέλα του Θωμά Κοροβίνη και η Χρύσα Ρώπα θα πρωταγωνιστήσει, μαζί με τον Γιάννη Κρητικό.
Το έργο είναι ένας ύμνος στη γυναίκα σε αντιδιαστολή με το πατροπαράδοτο πατριαρχικό πρότυπο στο οποίο η Ζηνοβία απαντάει με μια «γελαστή» σφαίρα στην καρδιά.
Η Ζηνοβία είναι μια γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη, η οποία έπειτα από αρκετές δεκαετίες τυραννικής έγγαμης ζωής εκρήγνυται, σ’ ένα πικάντικο ξέσπασμα, στήνοντας απέναντί της τον σύζυγό της, στην προσωπικότητα του οποίου αποδίδει τα χειρότερα αντρικά ελαττώματα καθώς και ποικίλες άλλες ερωτικές παραδοξότητες.
Εκείνη, τραγουδίστρια δεύτερης κατηγορίας, σε σκυλάδικα της επαρχίας, ντιζέζ της παλιάς σχολής, λαϊκός τύπος που έφτασε μέχρι τη δευτέρα γυμνασίου, άνθρωπος της πιάτσας, Θεσσαλονικιά του βαρύ λαϊκού σεβντά. Μια γυναίκα της μέρας, της νύχτας και του λιμανιού. Μία από τις πιο διάσημες πόρνες της Θεσσαλονίκης, πολλά χρόνια πριν.
Ο άντρας της ένας ανόητος αριβίστας, ένας μποέμ φαλλοκράτης, ένας «τίποτας» αλλά… όμορφος και επιθυμητός!
Μια γυναίκα η οποία ήθελε να είναι ελεύθερη και να ζήσει τον κόσμο. Μια δολοφονία και ένας αστυνομικός (Γιάννης Κρητικός) στον οποίο εξομολογείται τη ζωή της, συνθέτουν αυτή την αιρετική απολογία. Στην κουβέντα της Ζηνοβίας με τον μελλοντικό της «δεσμοφύλακα», σκιαγραφείται στην ακραία της εκδοχή η χειρότερη εικόνα του σύγχρονου Έλληνα μέσα από συμβιβασμούς, ιδιοτελείς επιλογές, φαλλοκρατικές εμμονές, ακραίες ερωτικές προτιμήσεις και μια απόλυτα αμοραλιστική συμπεριφορά. Το στόμα της Ζηνοβίας κοφτερό και βρώμικο, είναι ένα όπλο από το οποίο ρίχνονται δεκάδες βρισιές κατά ριπάς, μια χειμαρρώδης καταιγίδα από κατάρες και απωθημένα.
Ο Αλέξανδρος Ρήγας γράφει και σκηνοθετεί το έργο «Ο Κατάδεσμος», το οποίο είναι βασισμένο στην ομότιτλη νουβέλα του Θωμά Κοροβίνη και η Χρύσα Ρώπα θα πρωταγωνιστήσει, μαζί με τον Γιάννη Κρητικό.
Το έργο είναι ένας ύμνος στη γυναίκα σε αντιδιαστολή με το πατροπαράδοτο πατριαρχικό πρότυπο στο οποίο η Ζηνοβία απαντάει με μια «γελαστή» σφαίρα στην καρδιά.
Η Ζηνοβία είναι μια γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη, η οποία έπειτα από αρκετές δεκαετίες τυραννικής έγγαμης ζωής εκρήγνυται, σ’ ένα πικάντικο ξέσπασμα, στήνοντας απέναντί της τον σύζυγό της, στην προσωπικότητα του οποίου αποδίδει τα χειρότερα αντρικά ελαττώματα καθώς και ποικίλες άλλες ερωτικές παραδοξότητες.
Εκείνη, τραγουδίστρια δεύτερης κατηγορίας, σε σκυλάδικα της επαρχίας, ντιζέζ της παλιάς σχολής, λαϊκός τύπος που έφτασε μέχρι τη δευτέρα γυμνασίου, άνθρωπος της πιάτσας, Θεσσαλονικιά του βαρύ λαϊκού σεβντά. Μια γυναίκα της μέρας, της νύχτας και του λιμανιού. Μία από τις πιο διάσημες πόρνες της Θεσσαλονίκης, πολλά χρόνια πριν.
Ο άντρας της ένας ανόητος αριβίστας, ένας μποέμ φαλλοκράτης, ένας «τίποτας» αλλά… όμορφος και επιθυμητός!
Μια γυναίκα η οποία ήθελε να είναι ελεύθερη και να ζήσει τον κόσμο. Μια δολοφονία και ένας αστυνομικός (Γιάννης Κρητικός) στον οποίο εξομολογείται τη ζωή της, συνθέτουν αυτή την αιρετική απολογία. Στην κουβέντα της Ζηνοβίας με τον μελλοντικό της «δεσμοφύλακα», σκιαγραφείται στην ακραία της εκδοχή η χειρότερη εικόνα του σύγχρονου Έλληνα μέσα από συμβιβασμούς, ιδιοτελείς επιλογές, φαλλοκρατικές εμμονές, ακραίες ερωτικές προτιμήσεις και μια απόλυτα αμοραλιστική συμπεριφορά. Το στόμα της Ζηνοβίας κοφτερό και βρώμικο, είναι ένα όπλο από το οποίο ρίχνονται δεκάδες βρισιές κατά ριπάς, μια χειμαρρώδης καταιγίδα από κατάρες και απωθημένα.
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