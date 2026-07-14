Χρηματιστήριο: Μάζεψε την αρχική πτώση - Εντυπωσιακό γύρισμα με αμερικανικό αέρα
Χρηματιστήριο: Μάζεψε την αρχική πτώση - Εντυπωσιακό γύρισμα με αμερικανικό αέρα
Κράτησε τις 2.500 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Πάνω από τα 12 ευρώ η HELLENiQ ENERGY, σε υψηλό 19 ετών - Νέο ρεκόρ 18 ετών για τον ΟΤΕ, οδεύει προς τα 20 ευρώ
Αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα επέδειξε το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο «έσβησε» τις αρχικές του απώλειες, με τους αγοραστές να ανεβάζουν ταχύτητα στην τελευταία ώρα των συναλλαγών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την διατήρηση πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων, το οποίο παραβιάστηκε ενδοσυνεδριακά.
Η επιβράδυνση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ έφερε κύμα ανακούφισης στις αγορές, καθώς περιόρισε τους φόβους των επενδυτών για νέες επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve, με την Αθήνα να επωφελείται ως ένα βαθμό, καθώς περιόρισε την πτώση της, αν και δεν κατάφερε να κλείσει σε θετικό έδαφος.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (14/7) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 4,08 μονάδες ή -0,16% και έκλεισε στις 2.507,99 μονάδες. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.476 μονάδες και το υψηλό ημέρας στις 2.519,89 μονάδες. Άνοδο +1,96% καταγράφει το Χρηματιστήριο εντός του Ιουλίου, με τη φετινή του απόδοση να ανέρχεται σε +18,26%.
Κέρδη +2% σημείωσε η HELLENiQ ENERGY και έκλεισε πάνω από τα 12 ευρώ διευρύνοντας το υψηλό 19 ετών (Δεκέμβριος 2007), με ώθηση από το νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Σημαντικά ενισχύθηκε και ο ΟΤΕ, ο οποίος βρέθηκε σε νέο υψηλό 18 ετών (Μάιος 2008), πλησιάζοντας περαιτέρω τα 20 ευρώ.
Η διεθνής τάση κρίνεται σήμερα από δύο βασικούς παράγοντες στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό Ιουνίου στις ΗΠΑ που ανακοινώθηκαν πρόσφεραν ανακούφιση στους επενδυτές. Ο μηνιαίος δείκτης τιμών καταναλωτή σημείωσε τη μεγαλύτερη μηνιαία υποχώρηση από τον Απρίλιο του 2020. Ταυτόχρονα, ξεκίνησαν οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου των τραπεζικών κολοσσών (Goldman Sachs, JPMorgan, Wells Fargo, Citi, Bank of America), τα οποία προσφέρουν αναχώματα στις προηγούμενες πιέσεις.
Στο εγχώριο επιχειρηματικό πεδίο, από σήμερα έως και την Πέμπτη 16 Ιουλίου πραγματοποιείται η δημόσια προσφορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor ύψους 250 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΜΚ καλύφθηκε ήδη από την πρώτη μέρα της διαδικασίας. Η ανώτατη τιμή διάθεσης των μετοχών έχει οριστεί στα 4,86 ευρώ (έκδοση έως και 75 εκατ. νέων μετοχών). Τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην υλοποίηση του πενταετούς επενδυτικού πλάνου για την περίοδο 2026-2030. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών θα ξεκινήσει την Τετάρτη 22 Ιουλίου.
Η συναλλαγή θα περιλαμβάνει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές, με αρχική κατανομή 20% και 80% αντίστοιχα, αν και, όπως διευκρινίζει η Eurobank Equities, ο τελικός διαχωρισμός ενδέχεται να αναπροσαρμοστεί ανάλογα με τη ζήτηση. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που ήταν εγγεγραμμένοι κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 13ης Ιουλίου θα επωφεληθούν από μηχανισμό προνομιακής κατανομής, που τους επιτρέπει να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά.
Επιπλέον, σταμάτησε σήμερα η διαπραγμάτευση και διαγράφηκαν από τη Euronext Athens οι περίπου 28 εκατ. ίδιες μετοχές της Eurobank. Πλέον το σύνολο των μετοχών της τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμες ανέρχεται σε περίπου 3,6 δισ. μετοχές.
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Η επιβράδυνση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ έφερε κύμα ανακούφισης στις αγορές, καθώς περιόρισε τους φόβους των επενδυτών για νέες επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve, με την Αθήνα να επωφελείται ως ένα βαθμό, καθώς περιόρισε την πτώση της, αν και δεν κατάφερε να κλείσει σε θετικό έδαφος.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (14/7) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 4,08 μονάδες ή -0,16% και έκλεισε στις 2.507,99 μονάδες. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.476 μονάδες και το υψηλό ημέρας στις 2.519,89 μονάδες. Άνοδο +1,96% καταγράφει το Χρηματιστήριο εντός του Ιουλίου, με τη φετινή του απόδοση να ανέρχεται σε +18,26%.
Κέρδη +2% σημείωσε η HELLENiQ ENERGY και έκλεισε πάνω από τα 12 ευρώ διευρύνοντας το υψηλό 19 ετών (Δεκέμβριος 2007), με ώθηση από το νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Σημαντικά ενισχύθηκε και ο ΟΤΕ, ο οποίος βρέθηκε σε νέο υψηλό 18 ετών (Μάιος 2008), πλησιάζοντας περαιτέρω τα 20 ευρώ.
Η εικόνα στις διεθνείς αγορές – Καλύφθηκε η ΑΜΚ της ElvalHalcorΗ νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς ύψους 20% ως αντίποινα στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, προκάλεσε αναταράξεις στις αγορές και «ανέβασε» την τιμή του Brent πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τους πληθωριστικούς φόβους, καθιστώντας τους επενδυτές ιδιαίτερα επιφυλακτικούς.
Η διεθνής τάση κρίνεται σήμερα από δύο βασικούς παράγοντες στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό Ιουνίου στις ΗΠΑ που ανακοινώθηκαν πρόσφεραν ανακούφιση στους επενδυτές. Ο μηνιαίος δείκτης τιμών καταναλωτή σημείωσε τη μεγαλύτερη μηνιαία υποχώρηση από τον Απρίλιο του 2020. Ταυτόχρονα, ξεκίνησαν οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου των τραπεζικών κολοσσών (Goldman Sachs, JPMorgan, Wells Fargo, Citi, Bank of America), τα οποία προσφέρουν αναχώματα στις προηγούμενες πιέσεις.
Στο εγχώριο επιχειρηματικό πεδίο, από σήμερα έως και την Πέμπτη 16 Ιουλίου πραγματοποιείται η δημόσια προσφορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor ύψους 250 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΜΚ καλύφθηκε ήδη από την πρώτη μέρα της διαδικασίας. Η ανώτατη τιμή διάθεσης των μετοχών έχει οριστεί στα 4,86 ευρώ (έκδοση έως και 75 εκατ. νέων μετοχών). Τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην υλοποίηση του πενταετούς επενδυτικού πλάνου για την περίοδο 2026-2030. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών θα ξεκινήσει την Τετάρτη 22 Ιουλίου.
Η συναλλαγή θα περιλαμβάνει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές, με αρχική κατανομή 20% και 80% αντίστοιχα, αν και, όπως διευκρινίζει η Eurobank Equities, ο τελικός διαχωρισμός ενδέχεται να αναπροσαρμοστεί ανάλογα με τη ζήτηση. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που ήταν εγγεγραμμένοι κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 13ης Ιουλίου θα επωφεληθούν από μηχανισμό προνομιακής κατανομής, που τους επιτρέπει να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά.
Επιπλέον, σταμάτησε σήμερα η διαπραγμάτευση και διαγράφηκαν από τη Euronext Athens οι περίπου 28 εκατ. ίδιες μετοχές της Eurobank. Πλέον το σύνολο των μετοχών της τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμες ανέρχεται σε περίπου 3,6 δισ. μετοχές.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
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