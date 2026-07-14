Χρηματιστήριο: Μάζεψε την αρχική πτώση - Εντυπωσιακό γύρισμα με αμερικανικό αέρα

Κράτησε τις 2.500 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Πάνω από τα 12 ευρώ η HELLENiQ ENERGY, σε υψηλό 19 ετών - Νέο ρεκόρ 18 ετών για τον ΟΤΕ, οδεύει προς τα 20 ευρώ