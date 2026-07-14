Ο Νετανιάχου προειδοποιεί το Ιράν ότι θα απαντήσει αν το Ισραήλ δεχτεί επίθεση: Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, δείτε βίντεο
Ο Νετανιάχου προειδοποιεί το Ιράν ότι θα απαντήσει αν το Ισραήλ δεχτεί επίθεση: Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, δείτε βίντεο
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε στους Ιρανούς ηγέτες πως δεν θα «έχετε ηρεμία αν μας επιτεθείτε»
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε σήμερα την ιρανική ηγεσία ότι η χώρα του θα απαντήσει εάν δεχτεί επίθεση, την ώρα που τα αμερικανοϊρανικά πλήγματα ξανάρχισαν, με πρωτοφανή ένταση, μετά την κατάπαυση του πυρός, τον Απρίλιο.
«Το λέω στους Ιρανούς ηγέτες: μην υπολογίζετε ότι θα έχετε ηρεμία αν μας επιτεθείτε (…) η εποχή που μπορούσατε να μας χτυπήσετε χωρίς να απαντήσουμε με αποφασιστικό τρόπο έχει παρέλθει» είπε ο Νετανιάχου.
«Το λέω στους Ιρανούς ηγέτες: μην υπολογίζετε ότι θα έχετε ηρεμία αν μας επιτεθείτε (…) η εποχή που μπορούσατε να μας χτυπήσετε χωρίς να απαντήσουμε με αποφασιστικό τρόπο έχει παρέλθει» είπε ο Νετανιάχου.
«Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο», είπε νωρίτερα σε συνέντευξη Τύπου στην πόλη Ντιμόνα. «Οι μέρες που κάποιος μπορούσε να μας επιτεθεί χωρίς να πληρώσει βαρύ τίμημα έχουν τελειώσει», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Το αποδείξαμε αντιμετωπίζοντας τον άξονα του κακού του Ιράν και θα συνεχίσουμε να ενεργούμε αποφασιστικά εναντίον οποιουδήποτε μας βλάψει. Έτσι έχουμε ενεργήσει και έτσι θα συνεχίσουμε να ενεργούμε».
המסר שלי למנהיגי איראן:— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) July 14, 2026
אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על שידור חוזר, זה יהיה שידור אחר - עוצמתי הרבה יותר. pic.twitter.com/lTqHczGSjG
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