Ο Νετανιάχου προειδοποιεί το Ιράν ότι θα απαντήσει αν το Ισραήλ δεχτεί επίθεση: Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Μπενιαμίν Νετανιάχου Ισραήλ Ιράν

Ο Νετανιάχου προειδοποιεί το Ιράν ότι θα απαντήσει αν το Ισραήλ δεχτεί επίθεση: Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, δείτε βίντεο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε στους Ιρανούς ηγέτες πως δεν θα «έχετε ηρεμία αν μας επιτεθείτε»

Ο Νετανιάχου προειδοποιεί το Ιράν ότι θα απαντήσει αν το Ισραήλ δεχτεί επίθεση: Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, δείτε βίντεο
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε σήμερα την ιρανική ηγεσία ότι η χώρα του θα απαντήσει εάν δεχτεί επίθεση, την ώρα που τα αμερικανοϊρανικά πλήγματα ξανάρχισαν, με πρωτοφανή ένταση, μετά την κατάπαυση του πυρός, τον Απρίλιο.

«Το λέω στους Ιρανούς ηγέτες: μην υπολογίζετε ότι θα έχετε ηρεμία αν μας επιτεθείτε (…) η εποχή που μπορούσατε να μας χτυπήσετε χωρίς να απαντήσουμε με αποφασιστικό τρόπο έχει παρέλθει» είπε ο Νετανιάχου.

«Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο», είπε νωρίτερα σε συνέντευξη Τύπου στην πόλη Ντιμόνα. «Οι μέρες που κάποιος μπορούσε να μας επιτεθεί χωρίς να πληρώσει βαρύ τίμημα έχουν τελειώσει», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Το αποδείξαμε αντιμετωπίζοντας τον άξονα του κακού του Ιράν και θα συνεχίσουμε να ενεργούμε αποφασιστικά εναντίον οποιουδήποτε μας βλάψει. Έτσι έχουμε ενεργήσει και έτσι θα συνεχίσουμε να ενεργούμε».

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