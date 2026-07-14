Ανεξαρτητοποιήθηκε από τoν ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Γαβρήλος

«Ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ έχει κλείσει τον μεγάλο ιστορικό κύκλο του, χωρίς να μπορεί πλέον να ανταποκριθεί με ουσιαστικό τρόπο στη βασική κοινωνική ανάγκη για πολιτική αλλαγή» αναφέρει στην δήλωση του