Ανεξαρτητοποιήθηκε από τoν ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Γαβρήλος
Ανεξαρτητοποιήθηκε από τoν ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Γαβρήλος
«Ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ έχει κλείσει τον μεγάλο ιστορικό κύκλο του, χωρίς να μπορεί πλέον να ανταποκριθεί με ουσιαστικό τρόπο στη βασική κοινωνική ανάγκη για πολιτική αλλαγή» αναφέρει στην δήλωση του
Συνεχίζεται ο χορός των παραιτήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου μετά τις τελευταίες παραιτήσεις των Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και του Συμεών Κεδίκογλου ήρθε και η σειρά του Γιώργου Γαβρήλου.
Ο βουλευτής Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλμάνη ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίηση του.
Στην δήλωση του μετά την ανεξαρτητοποίηση αναφέρει: «Εδώ και καιρό, έχω εκφράσει δημοσίως και με παρρησία την πεποίθησή μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ έχει κλείσει τον μεγάλο ιστορικό κύκλο του, χωρίς να μπορεί πλέον να ανταποκριθεί με ουσιαστικό τρόπο στη βασική κοινωνική ανάγκη για πολιτική αλλαγή.
Η ήττα των πολιτικών της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να είναι υπόθεση κάποιων κλειστών οργάνων ή προσωπικών στρατηγικών, αλλά, όπως αποδείχθηκε, ούτε και υπόθεση διαπραγματεύσιμη σε επίπεδο κορυφής κομμάτων. Η αλλαγή πολιτικής περνά πλέον μέσα από τις κοινωνικές διεργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.
Με σεβασμό στους ανθρώπους του χώρου με τους οποίους έχω συμπορευτεί και με το βλέμμα στο μέλλον, που αναζητά και αξίζει η πατρίδα μας, αποφάσισα να αποχωρήσω από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και να συνεχίσω να υπηρετώ την Αργολίδα από τη θέση του Ανεξάρτητου Βουλευτή.
Η πολιτική δεν είναι κάτι στατικό. Τα μεγάλα επίδικα προστάζουν τις κάθε φορά αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε και μόνο γι’ αυτά στο τέλος, θα είμαστε υπόλογοι: απέναντι στην ιστορία, στο μέλλον και στους ανθρώπους μας. Για το επόμενο διάστημα, μικρή σημασία έχει τι θα κάνει ο καθένας σε προσωπικό επίπεδο. Χρέος όλων μας είναι να συμβάλουμε, με όλες μας τις δυνάμεις στη μεγάλη ανατροπή που απαιτούν οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι αγρότες, οι νέοι και οι νέες μας.
Η σημερινή μου απόφαση δεν αλλάζει τίποτα στο γεγονός ότι θα είμαι- όπως και ήμουν από το 2023 μέχρι τώρα αδιάλειπτα και αδιάκοπα- δίπλα στον κόσμο της Αργολίδας και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, υπηρετώντας τον θεσμικό μου ρόλο ως Βουλευτής του Νομού με ευθύνη και τιμή».
Την αποχώρησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έκανε γνωστή νωρίτερα και ο βουλευτής Αχαΐας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.
Μέσω επιστολής που έστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο κ. Παναγιωτόπουλος γνωστοποίησε πως παραμένει στη Βουλή ως ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας.
Συγκεκριμένα, η επιστολή του αναφέρει: «Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλής, θα ήθελα να σας δηλώσω ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία και από τούδε και στο εξής θα είμαι ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας».
Για την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την απόφασή του να συστρατευτεί με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα μίλησε ο Συμεών Κεδίκογλου.
Ο βουλευτής Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλμάνη ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίηση του.
Στην δήλωση του μετά την ανεξαρτητοποίηση αναφέρει: «Εδώ και καιρό, έχω εκφράσει δημοσίως και με παρρησία την πεποίθησή μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ έχει κλείσει τον μεγάλο ιστορικό κύκλο του, χωρίς να μπορεί πλέον να ανταποκριθεί με ουσιαστικό τρόπο στη βασική κοινωνική ανάγκη για πολιτική αλλαγή.
Η ήττα των πολιτικών της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να είναι υπόθεση κάποιων κλειστών οργάνων ή προσωπικών στρατηγικών, αλλά, όπως αποδείχθηκε, ούτε και υπόθεση διαπραγματεύσιμη σε επίπεδο κορυφής κομμάτων. Η αλλαγή πολιτικής περνά πλέον μέσα από τις κοινωνικές διεργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.
Με σεβασμό στους ανθρώπους του χώρου με τους οποίους έχω συμπορευτεί και με το βλέμμα στο μέλλον, που αναζητά και αξίζει η πατρίδα μας, αποφάσισα να αποχωρήσω από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και να συνεχίσω να υπηρετώ την Αργολίδα από τη θέση του Ανεξάρτητου Βουλευτή.
Η πολιτική δεν είναι κάτι στατικό. Τα μεγάλα επίδικα προστάζουν τις κάθε φορά αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε και μόνο γι’ αυτά στο τέλος, θα είμαστε υπόλογοι: απέναντι στην ιστορία, στο μέλλον και στους ανθρώπους μας. Για το επόμενο διάστημα, μικρή σημασία έχει τι θα κάνει ο καθένας σε προσωπικό επίπεδο. Χρέος όλων μας είναι να συμβάλουμε, με όλες μας τις δυνάμεις στη μεγάλη ανατροπή που απαιτούν οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι αγρότες, οι νέοι και οι νέες μας.
Η σημερινή μου απόφαση δεν αλλάζει τίποτα στο γεγονός ότι θα είμαι- όπως και ήμουν από το 2023 μέχρι τώρα αδιάλειπτα και αδιάκοπα- δίπλα στον κόσμο της Αργολίδας και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, υπηρετώντας τον θεσμικό μου ρόλο ως Βουλευτής του Νομού με ευθύνη και τιμή».
Την αποχώρησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έκανε γνωστή νωρίτερα και ο βουλευτής Αχαΐας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.
Αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος
Μέσω επιστολής που έστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο κ. Παναγιωτόπουλος γνωστοποίησε πως παραμένει στη Βουλή ως ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας.
Συγκεκριμένα, η επιστολή του αναφέρει: «Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλής, θα ήθελα να σας δηλώσω ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία και από τούδε και στο εξής θα είμαι ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας».
Κεδίκογλου: Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαμε πρόεδρο να δώσω την επιστολή παραίτησης, θα επιχειρήσω να ενταχθώ στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα
Για την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την απόφασή του να συστρατευτεί με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα μίλησε ο Συμεών Κεδίκογλου.
Μιλώντας στην τηλεόραση του Action24 ως προς την απόφασή του να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα ο κ. Κεδίκογλου σημείωσε αρχικά:
«Το είχα προαναγγείλει. Εγώ πήγα στον ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της διεύρυνσης που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας το 2023. Όταν ο άνθρωπος με τον οποίο συμφώνησα παραιτήθηκε λίγες ημέρες μετά, πολιτικά ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για εμένα. Με τους συναδέλφους μου κάναμε σπουδαίο κοινοβουλευτικό έργο. Τους ευχαρίστησα και τους εκτιμώ πραγματικά απεριόριστα. Αφού θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι το πρόσωπο που πρέπει να ακολουθήσω, δεν θα μπορούσα να πατάω σε δύο βάρκες. Δεν θα μπορούσα να είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και την ίδια στιγμή να επαινώ τον κ. Τσίπρα. Έκανα αυτό που έλεγα. Για εμένα ήταν θέμα συνέπειας, λόγων και έργων. Κάνω αυτό που θεωρώ εγώ σωστό. Θεώρησα ότι ο δρόμος της παραίτησης ήταν ο πιο σωστός».
Και συμπλήρωσε σε άλλο σημείο: «Έχουμε και μια κατάσταση όπου δεν έχουμε πρόεδρο. Δίνουμε την επιστολή παραίτησης στον πρόεδρο, αλλά στον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε πρόεδρο». «Θα επιχειρήσω να ενταχθώ στην ΕΛΑΣ», είπε σε άλλο σημείο.
Ο ίδιος υποστήριξε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ότι δεν έχει έρθει σε επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ υπογράμμισε πως «με την δυναμική που βλέπω για την ΕΛΑΣ αυτή είναι η έναρξη. Πιο κάνω θα είναι όταν φτάσει η ώρα των εκλογών. Ο κόσμος μου λέει και πολύ άργησες».
«Το είχα προαναγγείλει. Εγώ πήγα στον ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της διεύρυνσης που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας το 2023. Όταν ο άνθρωπος με τον οποίο συμφώνησα παραιτήθηκε λίγες ημέρες μετά, πολιτικά ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για εμένα. Με τους συναδέλφους μου κάναμε σπουδαίο κοινοβουλευτικό έργο. Τους ευχαρίστησα και τους εκτιμώ πραγματικά απεριόριστα. Αφού θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι το πρόσωπο που πρέπει να ακολουθήσω, δεν θα μπορούσα να πατάω σε δύο βάρκες. Δεν θα μπορούσα να είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και την ίδια στιγμή να επαινώ τον κ. Τσίπρα. Έκανα αυτό που έλεγα. Για εμένα ήταν θέμα συνέπειας, λόγων και έργων. Κάνω αυτό που θεωρώ εγώ σωστό. Θεώρησα ότι ο δρόμος της παραίτησης ήταν ο πιο σωστός».
Και συμπλήρωσε σε άλλο σημείο: «Έχουμε και μια κατάσταση όπου δεν έχουμε πρόεδρο. Δίνουμε την επιστολή παραίτησης στον πρόεδρο, αλλά στον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε πρόεδρο». «Θα επιχειρήσω να ενταχθώ στην ΕΛΑΣ», είπε σε άλλο σημείο.
Ο ίδιος υποστήριξε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ότι δεν έχει έρθει σε επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ υπογράμμισε πως «με την δυναμική που βλέπω για την ΕΛΑΣ αυτή είναι η έναρξη. Πιο κάνω θα είναι όταν φτάσει η ώρα των εκλογών. Ο κόσμος μου λέει και πολύ άργησες».
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