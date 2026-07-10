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«Ένοχος»: Το νέο βιβλίο των Κώστα Βενιζέλου και Μιχάλη Ιγνατίου με τα αρχεία Κίσινγκερ για την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο
«Ένοχος»: Το νέο βιβλίο των Κώστα Βενιζέλου και Μιχάλη Ιγνατίου με τα αρχεία Κίσινγκερ για την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο
Από σήμερα στις προθήκες των βιβλιοπωλείων
Κυκλοφορεί σήμερα στα βιβλιοπωλεία της Ελλάδας και της Κύπρου, από τις εκδόσεις Ρίζες, το βιβλίο «Ένοχος - Η εντολή του Κίσινγκερ, η εκτέλεση του πραξικοπήματος από τον Ιωαννίδη και η εισβολή των Τούρκων το 1974», των Κώστα Βενιζέλου και Μιχάλη Ιγνατίου.
Το βιβλίο αποτελεί την επικαιροποιημένη έκδοση των αρχείων του Κίσινγκερ, τα οποία έφεραν στο φως για πρώτη φορά οι συγγραφείς πριν από 20 και πλέον χρόνια, και επανεξετάζει τον ρόλο του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην πορεία προς το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή, μέσα από νέα στοιχεία, όπως την αφήγηση του Αμερικανού διπλωμάτη Τζέιμς Σπέιν, δεύτερου τη τάξει στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Άγκυρα το καλοκαίρι του 1974.
Την 19η Ιουλίου, παραμονή της εισβολής, ο Τζέιμς Σπέιν και ο πρέσβης Γουίλιαμ Μακόμπερ ήταν εντεταλμένοι να παραδώσουν στον Τούρκο πρωθυπουργό Μπουλέντ Ετζεβίτ επείγουσα επιστολή του Προέδρου Νίξον. Η επιστολή αυτή δεν παραδόθηκε ποτέ. Τι περιείχε η επιστολή; Γιατί δεν παραδόθηκε και ποιος σταμάτησε τους διπλωμάτες να μην υλοποιήσουν τις προεδρικές εντολές; Οι απαντήσεις σε όλα αυτά δίνονται από τους συγγραφείς.
Οι συγγραφείς εξετάζουν και τον ρόλο του Ελληνοαμερικανού πράκτορα της CIA, Γκας Λάσκαρη Αβρακώτο, ο οποίος διατηρούσε το κανάλι επικοινωνίας της αμερικανικής μυστικής υπηρεσίας με τον Δημήτριο Ιωαννίδη. Στη βάση των συνομιλιών του Μιχάλη Ιγνατίου με πρώην πράκτορες της CIA, οι συγγραφείς καταλήγουν σε τελικά συμπεράσματα για τον ρόλο του Αβρακώτου, ο οποίος επηρέαζε απόλυτα τον τότε ισχυρό άνδρα της Χούντας των Αθηνών.
Στηριζόμενο σε αρχειακό υλικό και μαρτυρίες, το νέο βιβλίο των Βενιζέλου και Ιγνατίου δεν αφηγείται απλώς τι συνέβη τις τραγικές μέρες του καλοκαιριού του 1974, αλλά επιχειρεί να απαντήσει στο γιατί, φωτίζοντας τη διαδρομή των αποφάσεων που από την Ουάσιγκτον, μέσω Αθήνας και Άγκυρας, καθόρισαν την τύχη της Κύπρου.
Διαθέσιμο για παραγγελία από την ιστοσελίδα των Εκδόσεων Ρίζες, στη διεύθυνση https://rizesbooks.com/product/enochos/
Το βιβλίο αποτελεί την επικαιροποιημένη έκδοση των αρχείων του Κίσινγκερ, τα οποία έφεραν στο φως για πρώτη φορά οι συγγραφείς πριν από 20 και πλέον χρόνια, και επανεξετάζει τον ρόλο του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην πορεία προς το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή, μέσα από νέα στοιχεία, όπως την αφήγηση του Αμερικανού διπλωμάτη Τζέιμς Σπέιν, δεύτερου τη τάξει στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Άγκυρα το καλοκαίρι του 1974.
Την 19η Ιουλίου, παραμονή της εισβολής, ο Τζέιμς Σπέιν και ο πρέσβης Γουίλιαμ Μακόμπερ ήταν εντεταλμένοι να παραδώσουν στον Τούρκο πρωθυπουργό Μπουλέντ Ετζεβίτ επείγουσα επιστολή του Προέδρου Νίξον. Η επιστολή αυτή δεν παραδόθηκε ποτέ. Τι περιείχε η επιστολή; Γιατί δεν παραδόθηκε και ποιος σταμάτησε τους διπλωμάτες να μην υλοποιήσουν τις προεδρικές εντολές; Οι απαντήσεις σε όλα αυτά δίνονται από τους συγγραφείς.
Οι συγγραφείς εξετάζουν και τον ρόλο του Ελληνοαμερικανού πράκτορα της CIA, Γκας Λάσκαρη Αβρακώτο, ο οποίος διατηρούσε το κανάλι επικοινωνίας της αμερικανικής μυστικής υπηρεσίας με τον Δημήτριο Ιωαννίδη. Στη βάση των συνομιλιών του Μιχάλη Ιγνατίου με πρώην πράκτορες της CIA, οι συγγραφείς καταλήγουν σε τελικά συμπεράσματα για τον ρόλο του Αβρακώτου, ο οποίος επηρέαζε απόλυτα τον τότε ισχυρό άνδρα της Χούντας των Αθηνών.
Στηριζόμενο σε αρχειακό υλικό και μαρτυρίες, το νέο βιβλίο των Βενιζέλου και Ιγνατίου δεν αφηγείται απλώς τι συνέβη τις τραγικές μέρες του καλοκαιριού του 1974, αλλά επιχειρεί να απαντήσει στο γιατί, φωτίζοντας τη διαδρομή των αποφάσεων που από την Ουάσιγκτον, μέσω Αθήνας και Άγκυρας, καθόρισαν την τύχη της Κύπρου.
Διαθέσιμο για παραγγελία από την ιστοσελίδα των Εκδόσεων Ρίζες, στη διεύθυνση https://rizesbooks.com/product/enochos/
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