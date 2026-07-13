Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Το σινεμά της Κιμώλου μετατρέπει τις παραλίες σε θερινές αίθουσες κάτω από τα αστέρια
Το σινεμά της Κιμώλου μετατρέπει τις παραλίες σε θερινές αίθουσες κάτω από τα αστέρια
Ξεκινάει το Kimolos Experience Festival 2026 - Δείτε το πρόγραμμα προβολών
Το Cine Καλησπερίτης, ένα από τα ωραιότερα θερινά σινεμά της Ελλάδας, επιστρέφει στο Kimolos Experience Festival 2026 με προβολές, προσκεκλημένους δημιουργούς και ξεχωριστή σκηνογραφία μέσα στη φύση, μετατρέποντας απομονωμένες παραλίες του νησιού σε κινηματογραφικές αίθουσες κάτω από τον έναστρο ουρανό.
Το βραβευμένο μετακινούμενο υπαίθριο σινεμά, με παγκόσμια πλέον εμβέλεια, επιλέγεται από δημιουργούς που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο Kimolos Experience Festival. Διακεκριμένοι καλλιτέχνες θα παρευρεθούν στις προγραμματισμένες προβολές των ταινιών τους και θα συνομιλήσουν με το κοινό, χαρίζοντας μοναδικές βραδιές κάτω από τον ουρανό της Κιμώλου.
Όταν η σκηνογραφία της φύσης συναντά την 7η Τέχνη, οι Κιμωλίστες δημιουργούν μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία, επιλέγοντας τις πιο απομονωμένες παραλίες του νησιού και μετατρέποντάς τες σε ζωντανές «αίθουσες» κάτω από τα αστέρια:
500 ηλιακά φαναράκια κρεμασμένα από τα αλμυρίκια
100 δάδες που διαμορφώνουν τις εισόδους στις «αίθουσες-παραλίες»
200 κεριά απλωμένα ανάμεσα στον κόσμο και τα βράχια
Διαφορετική σκηνογραφία σε κάθε προβολή (επιμέλεια Φώτης Μαρινάκης)
ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2026 — ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
30/5 – «Υπάρχω» Μεσαιωνικό Κάστρο – Χωριό Κιμώλου
11/06 – «Utopolis» Μεσαιωνικό Κάστρο – Χωριό Κιμώλου, παρουσία του ηθοποιού κ. Ανδρέα Κωνσταντίνου.
12/06 – «Η Τρελή Χαρά» Μεσαιωνικό Κάστρο – Χωριό Κιμώλου.
16/06 – «Οι Δοκιμάστριες» Μεσαιωνικό Κάστρο – Χωριό Κιμώλου.
26/06 – «Η πιο Πλούσια Γυναίκα στον Κόσμο» στο Ρέμα, παρουσία του κριτικού κινηματογράφου κ. Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου. Ακολούθησε ανάλυση της ταινίας σε σχέση με το συναίσθημα και αναφορά στην εμπειρία των αγνώστων cinephiles που συγκεντρώνονται κάτω από το φως του Cine Καλησπερίτη και ορίζουν την ίδια την ουσία του κινηματογράφου.
30/06 – «Mamma Mia» στην παραλία Πράσσα, κορυφαία παραλία στον κόσμο για τα καθαρά νερά της. Με ένα σκηνικό κάτω από τα αμέτρητα αστέρια και με την πρώτη πανσέληνο του καλοκαιριού (strawberry moon).
ΙΟΥΛΙΟΣ 2026
08/07 – «A Star is Born» Στην παραλία Μαυροσπήλια, το ομορφότερο σημείο της Κιμώλου με το μοναδικό ηλιοβασίλεμα, εκεί που ο ήλιος πέφτει μέσα στην θάλασσα, από διαφορετικό σημείο σε όλη την διάρκεια της χρονιάς.
10/07 – 20/07 – «Blue Lagoon (1980)» Σε μια παραλία έκπληξη της Κιμώλου όπου το μπλέ γαλάζιο συνδέεται και με τα τοπία της ταινίας.
10/07 – 20/07 Ο Cine Καλησπερίτης σαλπάρει για την Τήλο, για πρώτη φορά σε νησί στα Δωδεκάνησα, μεταφέρει τη μαγεία του υπαίθριου μετακινούμενου σινεμά στην παραλία Έριστο με την χρυσή αμμουδιά και τον εντυπωσιακό βυθό.
23/07 – 27/07 – «Wild Duck» παρουσία του σκηνοθέτη κ. Γιάννη Σακαρίδη. Συζήτηση-παρουσίαση για τη διεθνή φεστιβαλική διαδρομή της ταινίας (Τορόντο, Μπουσάν, Σάο Πάολο, Βελιγράδι), με υποψηφιότητες για το βραβείο καλύτερης ταινίας και πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη στα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.
Το βραβευμένο μετακινούμενο υπαίθριο σινεμά, με παγκόσμια πλέον εμβέλεια, επιλέγεται από δημιουργούς που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο Kimolos Experience Festival. Διακεκριμένοι καλλιτέχνες θα παρευρεθούν στις προγραμματισμένες προβολές των ταινιών τους και θα συνομιλήσουν με το κοινό, χαρίζοντας μοναδικές βραδιές κάτω από τον ουρανό της Κιμώλου.
Όταν η σκηνογραφία της φύσης συναντά την 7η Τέχνη, οι Κιμωλίστες δημιουργούν μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία, επιλέγοντας τις πιο απομονωμένες παραλίες του νησιού και μετατρέποντάς τες σε ζωντανές «αίθουσες» κάτω από τα αστέρια:
500 ηλιακά φαναράκια κρεμασμένα από τα αλμυρίκια
100 δάδες που διαμορφώνουν τις εισόδους στις «αίθουσες-παραλίες»
200 κεριά απλωμένα ανάμεσα στον κόσμο και τα βράχια
Διαφορετική σκηνογραφία σε κάθε προβολή (επιμέλεια Φώτης Μαρινάκης)
ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2026 — ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
30/5 – «Υπάρχω» Μεσαιωνικό Κάστρο – Χωριό Κιμώλου
11/06 – «Utopolis» Μεσαιωνικό Κάστρο – Χωριό Κιμώλου, παρουσία του ηθοποιού κ. Ανδρέα Κωνσταντίνου.
12/06 – «Η Τρελή Χαρά» Μεσαιωνικό Κάστρο – Χωριό Κιμώλου.
16/06 – «Οι Δοκιμάστριες» Μεσαιωνικό Κάστρο – Χωριό Κιμώλου.
26/06 – «Η πιο Πλούσια Γυναίκα στον Κόσμο» στο Ρέμα, παρουσία του κριτικού κινηματογράφου κ. Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου. Ακολούθησε ανάλυση της ταινίας σε σχέση με το συναίσθημα και αναφορά στην εμπειρία των αγνώστων cinephiles που συγκεντρώνονται κάτω από το φως του Cine Καλησπερίτη και ορίζουν την ίδια την ουσία του κινηματογράφου.
30/06 – «Mamma Mia» στην παραλία Πράσσα, κορυφαία παραλία στον κόσμο για τα καθαρά νερά της. Με ένα σκηνικό κάτω από τα αμέτρητα αστέρια και με την πρώτη πανσέληνο του καλοκαιριού (strawberry moon).
ΙΟΥΛΙΟΣ 2026
08/07 – «A Star is Born» Στην παραλία Μαυροσπήλια, το ομορφότερο σημείο της Κιμώλου με το μοναδικό ηλιοβασίλεμα, εκεί που ο ήλιος πέφτει μέσα στην θάλασσα, από διαφορετικό σημείο σε όλη την διάρκεια της χρονιάς.
10/07 – 20/07 – «Blue Lagoon (1980)» Σε μια παραλία έκπληξη της Κιμώλου όπου το μπλέ γαλάζιο συνδέεται και με τα τοπία της ταινίας.
10/07 – 20/07 Ο Cine Καλησπερίτης σαλπάρει για την Τήλο, για πρώτη φορά σε νησί στα Δωδεκάνησα, μεταφέρει τη μαγεία του υπαίθριου μετακινούμενου σινεμά στην παραλία Έριστο με την χρυσή αμμουδιά και τον εντυπωσιακό βυθό.
23/07 – 27/07 – «Wild Duck» παρουσία του σκηνοθέτη κ. Γιάννη Σακαρίδη. Συζήτηση-παρουσίαση για τη διεθνή φεστιβαλική διαδρομή της ταινίας (Τορόντο, Μπουσάν, Σάο Πάολο, Βελιγράδι), με υποψηφιότητες για το βραβείο καλύτερης ταινίας και πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη στα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2026
01/08 – 06/08 Προβολές των ταινιών:
«Τελευταία Κλήση» παρουσία της σεναριογράφου κα Κατερίνας Μπέη.
«Bomber and Paganini» παρουσία του διακεκριμένου σκηνοθέτη, σεναριογράφου και κινηματογραφικού παραγωγού κ. Νίκου Περράκη. Μέσα από ένα ταξίδι αναφορά στη μέχρι τώρα κινηματογραφική του πορεία θα συνομιλήσει με το κοινό και θα αναφερθεί στην ταινία του.
04/08 – 08/08 – «ZOOTOPIA 2» παρουσία της Άριας Παπανικολάου, η οποία συμμετέχει στην Ελληνική μεταγλώττιση της ταινίας.
04/08 – 13/08 – «Φθηνά Τσιγάρα» παρουσία του σεναριογράφου/σκηνοθέτη κ. Ρένου Χαραλαμπίδη. Ο δημιουργός θα συνομιλήσει με το κοινό για τη διαδρομή του στον κινηματογράφο.
10/08 – 13/08 – «Cold War» η βραβευμένη για τη σκηνοθεσία της στο Φεστιβάλ Καννών (2018) ταινία θα προβληθεί παρουσία του πολυβραβευμένου Πολωνού σκηνοθέτη και σεναριογράφου Πάβελ Παβλικόφσκι. Υπήρξε συνεργάτης δημιουργικών τεχνών στο Πανεπιστήμιο Oxford Brookes (2004-2007) και διδάσκει σκηνοθεσία και σενάριο στην Εθνική Σχολή Κινηματογράφου του Ηνωμένου Βασιλείου και στη Σχολή Κινηματογράφου Βάιντα (Wajda School) στη Βαρσοβία. Στην προβολή θα παρευρεθεί και ο ηθοποιός κ. Γιάννης Στάνκογλου.
20/08 – 28/08 – «Avatar : Fire and Ash» Η δύναμη της εικόνας σε συνδυασμό με τη μεγάλη αφήγηση σε μια ξεχωριστή παραλία της Κιμώλου.
Σημείωση: Οι ημερομηνίες και τα σημεία προβολής ενδέχεται να τροποποιηθούν, καθώς οι προβολές πραγματοποιούνται σε ανοιχτούς χώρους και εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Οι αναγραφόμενες ημερομηνίες είναι ενδεικτικές· η οριστική ημερομηνία και ο χώρος κάθε προβολής θα ανακοινώνονται μερικές ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της, μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας των Κιμωλιστών.
Οι Χορηγοί μας
Οι μοναδικές προβολές του Cine Καλησπερίτη, όπως και το σύνολο των δράσεων των Κιμωλιστών – από τη δανειστική βιβλιοθήκη στις παραλίες έως τις πολιτιστικές πρωτοβουλίες που κρατούν ζωντανό το νησί – γίνονται πραγματικότητα χάρη στη στήριξη των χορηγών μας. Με την έμπρακτη συμβολή τους επιτρέπουν τη συνέχιση και την ανάπτυξη ενός εγχειρήματος που ενώνει τη φύση, τον πολιτισμό και την κοινότητα. Τους ευχαριστούμε θερμά.
Κιμωλίστες ΑΜΚΕ
Η Εθελοντική Ομάδα Κιμώλου «Κιμωλίστες» Αμκε, προχωρά στα 15 χρόνια προσφοράς στο νησί της Κιμώλου μέσα από μια ποικιλία δράσεων. Ο Cine Καλησπερίτης προσφέρει στον πολιτισμό, τους επισκέπτες και κατοίκους του νησιού της Κιμώλου, τους δημιουργούς της 7ης τέχνης με 13 χρόνια προβολών σε μαγευτικές απόμακρες παραλίες, το Μεσαιωνικό Κάστρο του Χωριού δημιουργώντας ξεχωριστές σκηνογραφίες κάθε φορά. Από το 2021 επισκεπτόμαστε νησιά του Αιγαίου (Μήλος, Σίκινος, Σέριφος, Ψαρά, Γαύδος, Τήλος) φέρνοντας την εμπειρία του Cine Καλησπερίτη σε νέους προορισμούς, πάντα με το ίδιο εθελοντικό πνεύμα και αγάπη για τον πολιτισμό.
Η παγκόσμια αναγνώριση του Cine Καλησπερίτη πραγματώθηκε μέσα από τα μάτια των ίδιων των επισκεπτών, εκτόξευσε τον αριθμό των Cinephiles (550-600 άτομα) ανά προβολή, την προηγούμενη χρονιά (2025), ενώ ακολούθησαν οι αποκλειστικές επισκέψεις δημοσιογράφων του Ξένου τύπου και της Ελλάδας με εκτενή δημοσιεύματα από έγκριτες εφημερίδες παγκοσμίως.
Το «Kimolos Experience Festival», διοργανώνεται για έκτη συνεχή χρονιά, έχοντας 4μηνη διάρκεια (Αρχές Ιουνίου – Τέλος Σεπτέμβρη 2026) και περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις.
Οι Κιμωλίστες όλα αυτά τα χρόνια στοχεύουν στην ανάδειξη του Κιμωλιάτικου τοπίου μέσω των κινηματογραφικών προβολών, στη διενέργεια ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την προώθηση της Κιμωλιάτικης πολιτιστικής κληρονομιάς, την παρουσίαση βιβλίων και τη διάδοση της φιλαναγνωσίας με τις Βάρκες Βιβλιοθήκες, την προστασία του περιβάλλοντος με την παρουσίαση ντοκιμαντέρ ευαισθητοποίησης, τις μουσικές βραδιές και τα παραδοσιακά πανηγύρια.
Διοργάνωση & Υποστήριξη
Διοργάνωση: Κιμωλίστες ΑΜΚΕ
Επικοινωνία: Φώτης Μαρινάκης & Αγάθη Ρόδη kimolistes@outlook.com
Συνδιοργάνωση: Δήμος Κιμώλου
Με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), της Βουλής των Ελλήνων και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης.
ehubgr #KimolosExperienceFestival #CineΚαλησπερίτη
Κιμωλίστες ΑΜΚΕ · Kimolos Experience Festival 2026 · http://www.kimolistes.com
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