Το σινεμά της Κιμώλου μετατρέπει τις παραλίες σε θερινές αίθουσες κάτω από τα αστέρια

Προβολές των ταινιών:παρουσία της σεναριογράφου κα Κατερίνας Μπέη.παρουσία του διακεκριμένου σκηνοθέτη, σεναριογράφου και κινηματογραφικού παραγωγού κ. Νίκου Περράκη. Μέσα από ένα ταξίδι αναφορά στη μέχρι τώρα κινηματογραφική του πορεία θα συνομιλήσει με το κοινό και θα αναφερθεί στην ταινία του.παρουσία της Άριας Παπανικολάου, η οποία συμμετέχει στην Ελληνική μεταγλώττιση της ταινίας.παρουσία του σεναριογράφου/σκηνοθέτη κ. Ρένου Χαραλαμπίδη. Ο δημιουργός θα συνομιλήσει με το κοινό για τη διαδρομή του στον κινηματογράφο.η βραβευμένη για τη σκηνοθεσία της στο Φεστιβάλ Καννών (2018) ταινία θα προβληθεί παρουσία του πολυβραβευμένου Πολωνού σκηνοθέτη και σεναριογράφου Πάβελ Παβλικόφσκι. Υπήρξε συνεργάτης δημιουργικών τεχνών στο Πανεπιστήμιο Oxford Brookes (2004-2007) και διδάσκει σκηνοθεσία και σενάριο στην Εθνική Σχολή Κινηματογράφου του Ηνωμένου Βασιλείου και στη Σχολή Κινηματογράφου Βάιντα (Wajda School) στη Βαρσοβία. Στην προβολή θα παρευρεθεί και ο ηθοποιός κ. Γιάννης Στάνκογλου.Η δύναμη της εικόνας σε συνδυασμό με τη μεγάλη αφήγηση σε μια ξεχωριστή παραλία της Κιμώλου.Σημείωση: Οι ημερομηνίες και τα σημεία προβολής ενδέχεται να τροποποιηθούν, καθώς οι προβολές πραγματοποιούνται σε ανοιχτούς χώρους και εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Οι αναγραφόμενες ημερομηνίες είναι ενδεικτικές· η οριστική ημερομηνία και ο χώρος κάθε προβολής θα ανακοινώνονται μερικές ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της, μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας των Κιμωλιστών.Οι μοναδικές προβολές του Cine Καλησπερίτη, όπως και το σύνολο των δράσεων των Κιμωλιστών – από τη δανειστική βιβλιοθήκη στις παραλίες έως τις πολιτιστικές πρωτοβουλίες που κρατούν ζωντανό το νησί – γίνονται πραγματικότητα χάρη στη στήριξη των χορηγών μας. Με την έμπρακτη συμβολή τους επιτρέπουν τη συνέχιση και την ανάπτυξη ενός εγχειρήματος που ενώνει τη φύση, τον πολιτισμό και την κοινότητα. Τους ευχαριστούμε θερμά.Η Εθελοντική Ομάδα Κιμώλου «Κιμωλίστες» Αμκε, προχωρά στα 15 χρόνια προσφοράς στο νησί της Κιμώλου μέσα από μια ποικιλία δράσεων. Ο Cine Καλησπερίτης προσφέρει στον πολιτισμό, τους επισκέπτες και κατοίκους του νησιού της Κιμώλου, τους δημιουργούς της 7ης τέχνης με 13 χρόνια προβολών σε μαγευτικές απόμακρες παραλίες, το Μεσαιωνικό Κάστρο του Χωριού δημιουργώντας ξεχωριστές σκηνογραφίες κάθε φορά. Από το 2021 επισκεπτόμαστε νησιά του Αιγαίου (Μήλος, Σίκινος, Σέριφος, Ψαρά, Γαύδος, Τήλος) φέρνοντας την εμπειρία του Cine Καλησπερίτη σε νέους προορισμούς, πάντα με το ίδιο εθελοντικό πνεύμα και αγάπη για τον πολιτισμό.Η παγκόσμια αναγνώριση του Cine Καλησπερίτη πραγματώθηκε μέσα από τα μάτια των ίδιων των επισκεπτών, εκτόξευσε τον αριθμό των Cinephiles (550-600 άτομα) ανά προβολή, την προηγούμενη χρονιά (2025), ενώ ακολούθησαν οι αποκλειστικές επισκέψεις δημοσιογράφων του Ξένου τύπου και της Ελλάδας με εκτενή δημοσιεύματα από έγκριτες εφημερίδες παγκοσμίως.Το «Kimolos Experience Festival», διοργανώνεται για έκτη συνεχή χρονιά, έχοντας 4μηνη διάρκεια (Αρχές Ιουνίου – Τέλος Σεπτέμβρη 2026) και περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις.Οι Κιμωλίστες όλα αυτά τα χρόνια στοχεύουν στην ανάδειξη του Κιμωλιάτικου τοπίου μέσω των κινηματογραφικών προβολών, στη διενέργεια ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την προώθηση της Κιμωλιάτικης πολιτιστικής κληρονομιάς, την παρουσίαση βιβλίων και τη διάδοση της φιλαναγνωσίας με τις Βάρκες Βιβλιοθήκες, την προστασία του περιβάλλοντος με την παρουσίαση ντοκιμαντέρ ευαισθητοποίησης, τις μουσικές βραδιές και τα παραδοσιακά πανηγύρια.Διοργάνωση: Κιμωλίστες ΑΜΚΕΕπικοινωνία: Φώτης Μαρινάκης & Αγάθη Ρόδη kimolistes@outlook.comΣυνδιοργάνωση: Δήμος ΚιμώλουΜε την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), της Βουλής των Ελλήνων και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης.ehubgr #KimolosExperienceFestival #CineΚαλησπερίτηΚιμωλίστες ΑΜΚΕ · Kimolos Experience Festival 2026 · http://www.kimolistes.com