«ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΔΙΚΗΣ – Ο ΚΥΡ ΑΓΓΕΛΟΣ» Στη Ρωμαϊκή Αγορά Δελφών

ΣΥΝΟΨΗ

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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Μέσα από το θέατρο, τη μουσική, το τραγούδι και έναν σκηνικό κόσμο εμπνευσμένο από το ιδιαίτερο εικαστικό σύμπαν του Άγγελου Παπαδημητρίου, η παράσταση εξερευνά τη σχέση της τέχνης με τη μνήμη, την ομορφιά, την απώλεια, την επιθυμία και τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για δημιουργία.Οι πορσελάνες, οι κατασκευές, οι εικόνες, τα τραγούδια και οι προσωπικές μνήμες του Άγγελου Παπαδημητρίου μεταμορφώνονται σε θεατρικό υλικό, συνθέτοντας έναν κόσμο όπου το λυρικό συναντά το κωμικό, η τρυφερότητα συναντά την απώλεια και η τέχνη γίνεται πράξη αντίστασης απέναντι στη φθορά.Η ζωντανή μουσική εκτελείται επί σκηνής από τον Αλέξανδρο Αβδελιώδη και περιλαμβάνει τραγούδια των Αττίκ, Γιαννίδη, Μητσάκη, Καπνίση, Kurt Weill και άλλων σημαντικών δημιουργών.Στην παράσταση συμμετέχει ο ηθοποιός Πάρης Σκαρτσολιάς, ο οποίος λειτουργεί ως δραματουργικός συνομιλητής και μαθητής του Κυρ Άγγελου.Ένας τριαντάχρονος άνεργος ηθοποιός που εργάζεται ως ξεναγός στους Δελφούς συναντά μια παράδοξη απολλώνια μορφή εμπνευσμένη από τη ζωή και το έργο του Άγγελου Παπαδημητρίου. Μέσα από τραγούδια, μνήμες, χιούμορ και εξομολογήσεις, οι δύο ήρωες διασχίζουν έναν κόσμο όπου η τέχνη γίνεται τρόπος επιβίωσης και η δημιουργία πράξη ελευθερίας., ένας τριαντάχρονος άνεργος ηθοποιός που εργάζεται ως ξεναγός στους Δελφούς, περνά τις μέρες του ξεναγώντας τους επισκέπτες στους μύθους, τους χρησμούς και τις ιστορίες του αρχαίου κόσμου. Γνωρίζει απ’ έξω τις ζωές των ηρώων και των θεών, όμως δυσκολεύεται να δώσει νόημα στη δική του ζωή.Η συνάντησή του με τον, μια παράδοξη απολλώνια μορφή εμπνευσμένη από τη ζωή, το έργο και το πνεύμα του Άγγελου Παπαδημητρίου, θα τον οδηγήσει σε ένα απρόσμενο ταξίδι αυτογνωσίας. Μέσα από τραγούδια, εξομολογήσεις, χιούμορ και τρυφερότητα, οι δύο άνδρες μοιράζονται ιστορίες, φόβους και όνειρα, σε μια διαδρομή όπου η πραγματικότητα συναντά τη μνήμη, το θέατρο και τη φαντασία.