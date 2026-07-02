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Η Ορχήστρα Μότσαρτ της Βιέννης με μια φαντασμαγορική γιορτινή συναυλία επιστρέφει στο Christmas Theater!
Η Ορχήστρα Μότσαρτ της Βιέννης με μια φαντασμαγορική γιορτινή συναυλία επιστρέφει στο Christmas Theater!
Ένα μουσικό ταξίδι στην Βιέννη, με την Ορχήστρα που παρουσιάζει τις παραστάσεις της με τα αυθεντικά κοστούμια της εποχής που έζησε και μεγαλούργησε ο διάσημος συνθέτης Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ
Η διάσημη Ορχήστρα Μότσαρτ της Βιέννης έρχεται ξανά για μια γιορτινή πρωτοχρονιάτικη συναυλία στην ανθοστόλιστη αίθουσα του Christmas Theater!
Οι δεξιοτέχνες μουσικοί της Ορχήστρας παρουσιάζουν ένα ταξίδι μεταφέροντας το αθηναϊκό κοινό στη Βιέννη του 18ου αιώνα, ερμηνεύοντας μερικά από τα γνωστότερα και πιο αγαπημένα έργα του Μότσαρτ και των Στράους. Η ορχήστρα είναι διάσημη και για τα κοστούμια της καθώς οι μουσικοί της είναι ντυμένοι με αυθεντικά ρούχα και περούκες εποχής. Με την ορχήστρα θα εμφανισθούν επίσης σοπράνο από την Όπερα της Βιέννης σε γνωστές και αγαπημένες άριες, για να μας χαρίσουν υπέροχες στιγμές και να μας ταξιδέψουν στην μαγική ατμόσφαιρα της Βιέννης..
Η Ορχήστρα Μότσαρτ της Βιέννης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μουσικά σύνολα της Αυστρίας. Η ιδιαιτερότητά της έγκειται αφενός στη μουσική ποιότητα που τη διακρίνει, αφού μαζί της συνεργάζονται μερικοί από τους καλύτερους μουσικούς της Φιλαρμονικής της Βιέννης, αλλά και στην ατμόσφαιρα που δημιουργούν τα κοστούμια και οι περούκες εποχής σε συνδυασμό με τον καλλιτεχνικό ενθουσιασμό και τη δεξιοτεχνία των μουσικών.
Οι συναυλίες της Ορχήστρας Μότσαρτ της Βιέννης πραγματοποιούνται στις μεγαλύτερες και διασημότερες αίθουσες συναυλιών της Βιέννης, και συγκεκριμένα στο Golden Hall της Musikverein, στο Wiener Konzerthaus και στο Great Hall του Hofburg (Αυτοκρατορικό ανάκτορο).
Οι πενήντα δεξιοτέχνες μουσικοί της Ορχήστρας θα ξεκινήσουν το μουσικό τους ταξίδι μεταφέροντας το αθηναϊκό κοινό στη Βιέννη του 18ου αιώνα, ερμηνεύοντας μερικά από τα γνωστότερα και πιο αγαπημένα έργα του Μότσαρτ με αυθεντικά κοστούμια και περούκες εποχής.
ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΜΟΤΣΑΡΤ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΟΛΙΣΤ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ
CHRISTMAS THEATER
2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2027 στις 20.30
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 211 77 01 700, www.more.com
Οι δεξιοτέχνες μουσικοί της Ορχήστρας παρουσιάζουν ένα ταξίδι μεταφέροντας το αθηναϊκό κοινό στη Βιέννη του 18ου αιώνα, ερμηνεύοντας μερικά από τα γνωστότερα και πιο αγαπημένα έργα του Μότσαρτ και των Στράους. Η ορχήστρα είναι διάσημη και για τα κοστούμια της καθώς οι μουσικοί της είναι ντυμένοι με αυθεντικά ρούχα και περούκες εποχής. Με την ορχήστρα θα εμφανισθούν επίσης σοπράνο από την Όπερα της Βιέννης σε γνωστές και αγαπημένες άριες, για να μας χαρίσουν υπέροχες στιγμές και να μας ταξιδέψουν στην μαγική ατμόσφαιρα της Βιέννης..
Η Ορχήστρα Μότσαρτ της Βιέννης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μουσικά σύνολα της Αυστρίας. Η ιδιαιτερότητά της έγκειται αφενός στη μουσική ποιότητα που τη διακρίνει, αφού μαζί της συνεργάζονται μερικοί από τους καλύτερους μουσικούς της Φιλαρμονικής της Βιέννης, αλλά και στην ατμόσφαιρα που δημιουργούν τα κοστούμια και οι περούκες εποχής σε συνδυασμό με τον καλλιτεχνικό ενθουσιασμό και τη δεξιοτεχνία των μουσικών.
Οι συναυλίες της Ορχήστρας Μότσαρτ της Βιέννης πραγματοποιούνται στις μεγαλύτερες και διασημότερες αίθουσες συναυλιών της Βιέννης, και συγκεκριμένα στο Golden Hall της Musikverein, στο Wiener Konzerthaus και στο Great Hall του Hofburg (Αυτοκρατορικό ανάκτορο).
Οι πενήντα δεξιοτέχνες μουσικοί της Ορχήστρας θα ξεκινήσουν το μουσικό τους ταξίδι μεταφέροντας το αθηναϊκό κοινό στη Βιέννη του 18ου αιώνα, ερμηνεύοντας μερικά από τα γνωστότερα και πιο αγαπημένα έργα του Μότσαρτ με αυθεντικά κοστούμια και περούκες εποχής.
ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΜΟΤΣΑΡΤ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΟΛΙΣΤ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ
CHRISTMAS THEATER
2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2027 στις 20.30
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 211 77 01 700, www.more.com
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