Η εντυπωσιακή δεξίωση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την επέτειο Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, ποιοι πήγαν, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Δημήτριο Χούπη

O αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης

Άδωνις Γεωργιάδης και Σέβη Βολουδάκη

Η κα Μαριάννα Λάτση

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR με τη σύζυγό του και CEO της Attica Bank Ελένη Βρεττού

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και ο κ. Αντώνης Μαρκόπουλος προσέρχονται στην εκδήλωση

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και η σύζυγός του Νόρα Μιχαλολιάκου

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς

Παναγιώτης Αγγελόπουλος και Γιώργος Αγγελόπουλος με τον σχεδιαστή Βλάσση Χολέβα στη δεξίωση της πρεσβείας των ΗΠΑ

Ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας και η σύζυγός του Γεωργία Πολυτάνου

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας

Ελμίνα Κοπελούζου, Ρόη Αποστολοπούλου

Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης

Κωνσταντής Σπυρόπουλος, Ελμίνα Κοπελούζου

Σταμάτης Τσαντάνης πρόεδρος και ceo της Seanergy εισηγμένης στο NASDAQ και ομόλογο στη Euronext Athens με τον Πάνο Ξενοκώστα πρόεδρος και ceo της ΟNΕΧ

Τιμητικό άγημα πεζοναυτών των ΗΠΑ

Ο καπετάνιος Παναγιώτης Τσάκος μπαίνει στον χώρο της δεξίωσης με την πρέσβη των ΗΠΑ2 Ιουλίου 2026Καλησπέρα. Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης Χατζηδάκη, κύριοι υπουργοί, εξοχότατοι, συνάδελφοι και αγαπητοί φίλοι.Είναι πηγή έμπνευσης να βλέπω αυτή την αξιόλογη ομάδα ηγετών από την κυβέρνηση, τη βιομηχανία, τα μέσα ενημέρωσης, τον ακαδημαϊκό χώρο, τον πολιτισμό και την κοινωνία των πολιτών — καθώς και φίλους από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο — που έχουν συγκεντρωθεί μαζί μας απόψε για να τιμήσουν αυτή τη σημαντική περίσταση.Εκ μέρους του Προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ολόκληρης της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας για να τιμήσουμε τα 250 χρόνια της αμερικανικής ανεξαρτησίας!Συγκεντρωνόμαστε σε αυτόν τον εξαιρετικό χώρο, σε απόσταση αναπνοής από την καρδιά της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας, για να θυμηθούμε από πού ξεκίνησε η Αμερική και να γιορτάσουμε αυτό που έχει γίνει: ένας παγκόσμιος φάρος ελευθερίας, αριστείας και ευκαιριών.Η Αμερική είναι ένα έθνος καινοτόμων. Ένα έθνος δημιουργών. Ένα έθνος ανθρώπων που ονειρεύονται με τόλμη, εργάζονται ακούραστα και μετατρέπουν την ελπίδα σε πραγματικότητα. Αυτή είναι η υπόσχεση της Αμερικής. Είναι η υπόσχεση που καθοδήγησε τη δική μου οικογένεια και η υπόσχεση που καλούμαστε να προστατεύσουμε για τις μελλοντικές γενιές.Στις 4 Ιουλίου 1776, μια ομάδα οραματιστών, εμπνευσμένη από ιδέες που γεννήθηκαν ακριβώς εδώ στην Αθήνα, τόλμησε να χαράξει ένα νέο μονοπάτι για τον εαυτό της και για τους απογόνους της.Όπως είπε ο Πρόεδρος Τραμπ, ο καλός μου φίλος εδώ και πάνω από 20 χρόνια: «Με ένα μόνο φύλλο περγαμηνής και 56 υπογραφές, η Αμερική ξεκίνησε το μεγαλύτερο πολιτικό ταξίδι στην ιστορία της ανθρωπότηταςΜε εκείνη τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, οι ιδρυτές της Αμερικής ανακοίνωσαν με θάρρος στον κόσμο ότι θα ήταν οι δημιουργοί του δικού τους πεπρωμένου. Ήταν άνδρες και γυναίκες της δράσης, καθοδηγούμενοι από έναν ευγενή σκοπό.Οι πιθανότητες ήταν εναντίον τους, αλλά δεν υποτάχθηκαν. Δεν υποχώρησαν. Και όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια επιλογή που θα άλλαζε τον κόσμο για πάντα, δήλωσαν με θάρρος: «Δώστε μου ελευθερία ή δώστε μου θάνατο».Αγωνίστηκαν για ένα μέλλον βασισμένο στις ιδέες της αυτοδιοίκησης, της ελευθερίας και των αναφαίρετων δικαιωμάτων του ατόμου. Και η επιτυχία τους αποτελεί την κληρονομιά μας.Δύομισι αιώνες αργότερα, η Δημοκρατία μας συνεχίζει να στηρίζεται από πολίτες που κατανοούν ότι η ζωή, η ελευθερία και η αναζήτηση της ευτυχίας δεν είναι απλώς λέξεις σε ένα χαρτί, αλλά ιερά αναφαίρετα δικαιώματα που κάθε γενιά καλείται να υπερασπιστεί.Όταν ο Πρόεδρος Τραμπ μου ζήτησε να υπηρετήσω ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία, την ίδια τη γενέτειρα της δημοκρατίας, και να γίνω η πρώτη γυναίκα στην ιστορία που θα αναλάβει αυτόν τον ρόλο – ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου.Η Ελλάδα υπήρξε πάντα μέρος της ιστορίας της Αμερικής. Ήταν εκεί όταν ιδέες εμπνευσμένες από την Ελλάδα άναψαν τη φλόγα της Αμερικανικής Επανάστασης πριν από 250 χρόνια. Ήταν εκεί 50 χρόνια αργότερα, όταν Αμερικανοί φιλέλληνες στήριξαν τους Έλληνες επαναστάτες στον δικό τους αγώνα για ανεξαρτησία. Ήταν εκεί στα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η κρίσιμη βοήθεια από το Σχέδιο Μάρσαλ παρείχε τρόφιμα, ρούχα και ιατρικά εφόδια στους Έλληνες που είχαν ανάγκη, και όταν τα αμερικανικά πλοία «Liberty» έθεσαν τα θεμέλια για τη θρυλική πλέον ναυτιλιακή βιομηχανία της Ελλάδας. Και είναι εκεί σήμερα, στο ιστορικό έργο που επιτελούμε από κοινού για να χτίσουμε ένα ασφαλέστερο, ισχυρότερο και πιο ευημερούμενο μέλλον.Αυτό το μέλλον, με υπερηφάνεια δηλώνω, θα τροφοδοτείται με αμερικανική ενέργεια.Στην ιστορική υπουργική συνάντηση του P-TEC που πραγματοποιήθηκε πέρυσι στην Αθήνα, συγκεντρώθηκαν 850 ηγέτες από τον κυβερνητικό και τον ιδιωτικό τομέα – αριθμός ρεκόρ – για να μετατρέψουν τη στρατηγική σε δράση.Υπογράψαμε μια κρίσιμη εμπορική συμφωνία διάρκειας 20 ετών, ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία θα συνδέσει τους προμηθευτές LNG των Ηνωμένων Πολιτειών με την περιοχή για τις επόμενες δεκαετίες. Όμως δεν σταματήσαμε εκεί. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, διπλασιάσαμε το ποσό στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Γιατί αυτό κάνει η Αμερική. Στοχεύουμε ψηλά και πετυχαίνουμε.Η διευρυνόμενη συνεργασία της ExxonMobil με την Hellenic Energy και την Energean στο Ιόνιο Πέλαγος, σε συνδυασμό με τις συμφωνίες υπεράκτιας εξερεύνησης της Chevron και της Hellenic, αποδεικνύουν τι μπορούν να επιτύχουν από κοινού η αμερικανική ηγεσία και η ελληνική φιλοδοξία — τις πρώτες υπεράκτιες γεωτρήσεις εξερεύνησης στην Ελλάδα μετά από πάνω από σαράντα χρόνια.Μετασχηματίζουμε επίσης τις υποδομές για να στηρίξουμε τις οικονομίες του μέλλοντος.Χάρη στη χρηματοδότηση ύψους 125 εκατομμυρίων δολαρίων από την Αμερικανική Εταιρεία Διεθνούς Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης (USIDFC), τα Ναυπηγεία Ελευσίνας έχουν εξελιχθεί σε ένα ακμάζον βιομηχανικό περιουσιακό στοιχείο. Έχουν δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας για Έλληνες εργαζόμενους και έχουν ενισχύσει κρίσιμες ναυτιλιακές δυνατότητες.Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει την αμερικανική κυριαρχία στους τομείς της ναυτιλίας και της ενέργειας ακρογωνιαίους λίθους της εξωτερικής μας πολιτικής, και η Ελλάδα αποτελεί έναν εξαιρετικά πολύτιμο εταίρο σε αυτό το όραμα.Μαζί, χτίζουμε ένα ανοιχτό και προβλέψιμο επενδυτικό κλίμα που ενισχύει τις οικονομίες μας, τώρα και στο μέλλον. Αυτό συμβαίνει επειδή οι δύο χώρες μας γνωρίζουν ότι, όταν οι σύμμαχοι χτίζουν μαζί, οι αντίπαλοί μας χάνουν την επιρροή τους.Έτσι μοιάζει η στρατηγική εταιρική σχέση: Μεγαλύτερη ενεργειακή ανθεκτικότητα. Περισσότερες θέσεις εργασίας. Μεγαλύτερη ασφάλεια.Και η ασφάλεια ξεκινά με την ετοιμότητα — με συμμάχους που σχεδιάζουν μαζί, εκπαιδεύονται μαζί και στέκονται ενωμένοι όταν αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία.Στον Κόλπο της Σούδας, οι αμερικανικές και ελληνικές δυνάμεις εργάζονται πλάι-πλάι, ενισχύοντας τη συμμαχία που διατηρεί την ειρήνη και προστατεύει την ελευθερία.Χάρη στις κοινές μας προσπάθειες, η Αλεξανδρούπολη έχει μετατραπεί σε στρατηγική πύλη και ουσιαστικό κόμβο εφοδιαστικής για το ΝΑΤΟ.Το ίδιο πνεύμα συνεργασίας και ετοιμότητας καθοδηγεί τώρα το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της αμυντικής μας συνεργασίας — ένα κεφάλαιο που με υπερηφάνεια ανοίξαμε φέτος με την ιστορική ανακοίνωση της ένταξης της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Εταιρικής Σχέσης των Πολιτειών των ΗΠΑ, σε συνεργασία με τη Φλόριντα, την ίδια μου την πολιτεία.Το Πρόγραμμα Εταιρικής Σχέσης με τις Πολιτείες (State Partnership Program) αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες πρωτοβουλίες συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ και δεκαετίες, έχει δημιουργήσει μακροχρόνιες και αξιόπιστες σχέσεις μεταξύ των αμερικανικών πολιτειών και των χωρών-εταίρων. Πρόκειται για μια εταιρική σχέση που εμπλέκει ολόκληρη την κοινωνία και έχει σχεδιαστεί για μακροπρόθεσμη διάρκεια.Για την Ελλάδα και τη Φλόριντα, αυτή η συνεργασία ανοίγει συναρπαστικούς νέους δρόμους συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς όπως η κοινή στρατιωτική εκπαίδευση, η θαλάσσια ασφάλεια, η κυβερνοάμυνα, η προστασία των υποδομών και, κυρίως, η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών — συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.Μαζί, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα επεκτείνουν την αμυντική συνεργασία, εμβαθύνουν τις βιομηχανικές μας βάσεις και αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι η ειρήνη μπορεί να διατηρηθεί μόνο μέσω της δύναμης.Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των ΗΠΑ για πιο δίκαιη κατανομή των βαρών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, πραγματοποιώντας ιστορικές επενδύσεις στην άμυνα και προωθώντας τον μεγαλύτερο εκσυγχρονισμό των Ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων των τελευταίων δεκαετιών.Και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπερήφανες που συνεργάζονται με την Ελλάδα για να διασφαλίσουν ότι οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις θα διαθέτουν τα καλύτερα αμυντικά συστήματα που έχουν να προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.Δεν πρόκειται απλώς για αποφάσεις προμηθειών. Πρόκειται για μετασχηματισμό γενιάς.Σύντομα η Ελλάδα θα ενταχθεί σε μια επιλεγμένη ομάδα Συμμάχων που διαθέτουν τα πιο προηγμένα πολεμικά αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων στον κόσμο.Όταν η Ελλάδα αρχίσει να χρησιμοποιεί τα F-35, θα χρησιμοποιεί τα ίδια αεροσκάφη με την Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα. Αυτό σημαίνει ότι, όταν η Ελλάδα επιχειρεί μαζί με τις αμερικανικές δυνάμεις — ή μαζί με άλλους εταίρους του ΝΑΤΟ — δεν θα υπάρχει καμία ασυνέχεια στη διαμόρφωση, κανένα κενό στις δυνατότητες. Αυτό θα είναι το πιο προηγμένο αεροσκάφος που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, και θα είμαστε περήφανοι να πετάμε μαζί σας.Όμως, η δύναμη της σχέσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας δεν έγκειται μόνο στην αμυντική συνεργασία και στις επίσημες εταιρικές σχέσεις. Ενσαρκώνεται με τον πιο σαφή τρόπο στους διαρκείς δεσμούς που ενώνουν τους λαούς μας.Ενσαρκώνεται στους Αμερικανούς φοιτητές που συμβάλλουν στο να καταστεί η Ελλάδα ένας κορυφαίος παγκόσμιος προορισμός για σπουδές.Στους Έλληνες φοιτητές που στρέφονται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αναζητώντας ακαδημαϊκή αριστεία και ευκαιρίες.Και στους περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια Αμερικανούς που επισκέπτονται την Ελλάδα κάθε χρόνο, καθώς και στις δεκάδες χιλιάδες που ζουν εδώ, προσελκυόμενοι από την ομορφιά, την ιστορία και το πνεύμα αυτής της εξαιρετικής χώρας.Βρίσκεται στην κοινή μας δέσμευση να προστατεύσουμε την πολιτιστική κληρονομιά, να διαφυλάξουμε την ιστορία και να τιμήσουμε έναν πολιτισμό που έχει διαμορφώσει τον κόσμο. Διότι όταν προστατεύουμε το παρελθόν, κάνουμε κάτι περισσότερο από το να διαφυλάσσουμε μνημεία και αρχαιολογικά ευρήματα. Υπερασπιζόμαστε τη μνήμη. Τιμούμε την αλήθεια. Μεταδίδουμε την κληρονομιά της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στις γενιές που θα μας διαδεχθούν.Και πάνω απ’ όλα, ζει μέσα στην εξαιρετική ελληνική διασπορά στις Ηνωμένες Πολιτείες — μια κοινότητα πίστης, οικογένειας, προσφοράς και επιτευγμάτων — καθώς και στο πνευματικό παράδειγμα της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία συνεχίζει να υπενθυμίζει στον κόσμο ότι η ελευθερία δεν είναι μόνο ένα δικαίωμα που πρέπει να υπερασπιζόμαστε, αλλά και μια κλήση να υπηρετήσουμε έναν σκοπό μεγαλύτερο από εμάς τους ίδιους.Η συνεργασία μας έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία.Βασίζεται στις κοινές μας αξίες της ελευθερίας, της πίστης και της δημοκρατίας.Και βασίζεται στην κοινή ευθύνη να χτίσουμε ένα μέλλον αντάξιο των θυσιών, των ονείρων και των ιδανικών που έφεραν τα έθνη μας μέχρι εδώ.Υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, η Αμερική επέστρεψε.Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανανεώνουν τη δύναμη, την αυτοπεποίθηση και τον σκοπό που χαρακτηρίζουν την αμερικανική ηγεσία.Επιστρέψαμε στις ρίζες μας ως καινοτόμοι, δημιουργοί και πρωτοπόροι. Μετατρέπουμε τολμηρά όνειρα σε πραγματικά, απτά αποτελέσματα που ωφελούν τους Αμερικανούς, τους συμμάχους μας και τον κόσμο.Και το κάνουμε αυτό μαζί με φίλους μας όπως η Ελλάδα — αξιόπιστους εταίρους που μοιράζονται τις αξίες μας, ενισχύουν την ασφάλειά μας και στέκονται στο πλευρό μας για να διαμορφώσουμε ένα πιο ελεύθερο, ισχυρό και ελπιδοφόρο μέλλον.Όπως μας υπενθύμισε ο Τόμας Τζέφερσον, «Η ελευθερία μας δεν μπορεί ποτέ να είναι ασφαλής παρά μόνο στα χέρια του ίδιου του λαού».Διακόσια πενήντα χρόνια από τότε που ξεκίνησε το μεγαλύτερο πολιτικό ταξίδι, αυτή η αλήθεια εξακολουθεί να μας ωθεί στη δράση.Η ελευθερία δεν είναι αυτοσυντηρούμενη. Πρέπει να προστατεύεται. Πρέπει να ανανεώνεται. Και πρέπει να προωθείται από πολίτες που πιστεύουν σε αυτήν, από συμμάχους που την υποστηρίζουν και από τους γενναίους άνδρες και γυναίκες που την υπερασπίζονται κάθε μέρα.Απόψε, εκφράζουμε ιδιαίτερες ευχαριστίες στους άνδρες και τις γυναίκες που φορούν στολή — στους στρατιωτικούς μας, στις δυνάμεις επιβολής του νόμου και σε όλους όσους υπηρετούν με θάρρος και αυτοθυσία — επειδή προστατεύουν την ειρήνη που επιτρέπει στην ελευθερία να ανθίσει.Φέτος, καθώς γιορτάζουμε την Αμερικανική Ανεξαρτησία, αναλογιζόμαστε 250 χρόνια απίστευτης ιστορίας.Όπως είπε ο Πρόεδρος Τραμπ: «Αυτή η επέτειος είναι μια ευκαιρία να είμαστε περήφανοι για το παρελθόν μας, αλλά είναι επίσης μια ευκαιρία να στρέψουμε το βλέμμα μας προς τα εμπρός, να διευρύνουμε τις φιλοδοξίες μας και να αυξήσουμε τις προσδοκίες μας για το τι μπορεί να γίνει η Αμερική. Θα αφήσουμε στα παιδιά μας τίποτα λιγότερο από την πλουσιότερη κληρονομιά, τον πιο προηγμένο πολιτισμό και το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν έχει υπάρξει ποτέ κάτι παρόμοιο, αλλά, παρά όλα αυτά, το καλύτερο έρχεται ακόμα».Είθε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να συνεχίσουν να αποτελούν φάρο ελευθερίας, είθε η συνεργασία μας με την Ελλάδα να συνεχίσει να ενισχύεται και να αποκτά μεγαλύτερο σκοπό, και είθε η υπόσχεση της ελευθερίας να διαρκέσει για τις επόμενες γενιές.Χρόνια πολλά για τα 250α γενέθλιά σου, Αμερική.Ο Θεός να σας ευλογεί όλους. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα. Και ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.