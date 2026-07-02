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Η Ρούλα Κορομηλά αγκαλιά με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Ξέρει πώς να κερδίζει τις καρδιές μας»
Η Ρούλα Κορομηλά αγκαλιά με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Ξέρει πώς να κερδίζει τις καρδιές μας»
Η αυθεντικότητα, το πηγαίο ταλέντο, η ασταμάτητη δουλειά και η θετική του ενέργεια αποτελούν έμπνευση, αποδοχή και επιτυχία, ανέφερε η παρουσιάστρια για τον συνάδελφό της
Τον Γρηγόρη Αρναούτογλου συνάντησε η Ρούλα Κορομηλά, η οποία μάλιστα φωτογραφήθηκε μαζί του.
Αφού δημοσίευσε στο Instagram ένα κοινό τους στιγμιότυπο, με εκείνον να την αγκαλιάζει, η παρουσιάστρια έγραψε μερικά λόγια για τον συνάδελφό της. Η Ρούλα Κορομηλά εξέφρασε τον θαυμασμό της για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, αναγνωρίζοντας την πορεία, το ταλέντο, τη συνέπεια και τη θετική του ενέργεια. Πίσω από την ψυχαγωγία, την οποία υπηρετούν και οι δύο, τόνισε, κρύβονται πάθος, δουλειά, άγχος και δυσκολίες.
Στην ανάρτησή της ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δύο συνάδελφοι που αγαπήσαμε και υπηρετήσαμε την ψυχαγωγία με όλη μας την ψυχή. Εμείς που ξέρουμε καλά τι σημαίνει ψυχαγωγία αναγνωρίζουμε την αξία και την προσφορά της, αλλά και το μεράκι, το άγχος, το πάθος και τις δυσκολίες που κρύβονται πίσω από τις κάμερες. Η τηλεόραση είναι πάνω από όλα επικοινωνία και συναίσθημα και ο Γρηγόρης το γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα. Η συνέπεια και ο σεβασμός που δείχνει προς τους τηλεθεατές είναι μερικά από τα χαρίσματα που διαθέτει».
Αναφερόμενη συγκεκριμένα στον παρουσιαστή, πρόσθεσε: «Η αυθεντικότητα, το πηγαίο ταλέντο, η ασταμάτητη δουλειά και η θετική του ενέργεια αποτελούν έμπνευση, αποδοχή και επιτυχία. Ο Γρηγόρης ξέρει πώς να κερδίζει τις καρδιές μας. Η αγάπη και η εμπιστοσύνη που εισπράττει από τον κόσμο είναι η μεγαλύτερη απόδειξη και ικανοποίηση για τη σκληρή δουλειά που προσφέρει. Σε μια φωτογραφία λοιπόν, αναμνήσεις, σεβασμός, θαυμασμός τηλεοπτικές ιστορίες και πολλή αγάπη. Καλή συνέχεια στα όμορφα ταξίδια σου».
Η ανάρτηση της Ρούλας Κορομηλά
Αφού δημοσίευσε στο Instagram ένα κοινό τους στιγμιότυπο, με εκείνον να την αγκαλιάζει, η παρουσιάστρια έγραψε μερικά λόγια για τον συνάδελφό της. Η Ρούλα Κορομηλά εξέφρασε τον θαυμασμό της για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, αναγνωρίζοντας την πορεία, το ταλέντο, τη συνέπεια και τη θετική του ενέργεια. Πίσω από την ψυχαγωγία, την οποία υπηρετούν και οι δύο, τόνισε, κρύβονται πάθος, δουλειά, άγχος και δυσκολίες.
Στην ανάρτησή της ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δύο συνάδελφοι που αγαπήσαμε και υπηρετήσαμε την ψυχαγωγία με όλη μας την ψυχή. Εμείς που ξέρουμε καλά τι σημαίνει ψυχαγωγία αναγνωρίζουμε την αξία και την προσφορά της, αλλά και το μεράκι, το άγχος, το πάθος και τις δυσκολίες που κρύβονται πίσω από τις κάμερες. Η τηλεόραση είναι πάνω από όλα επικοινωνία και συναίσθημα και ο Γρηγόρης το γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα. Η συνέπεια και ο σεβασμός που δείχνει προς τους τηλεθεατές είναι μερικά από τα χαρίσματα που διαθέτει».
Αναφερόμενη συγκεκριμένα στον παρουσιαστή, πρόσθεσε: «Η αυθεντικότητα, το πηγαίο ταλέντο, η ασταμάτητη δουλειά και η θετική του ενέργεια αποτελούν έμπνευση, αποδοχή και επιτυχία. Ο Γρηγόρης ξέρει πώς να κερδίζει τις καρδιές μας. Η αγάπη και η εμπιστοσύνη που εισπράττει από τον κόσμο είναι η μεγαλύτερη απόδειξη και ικανοποίηση για τη σκληρή δουλειά που προσφέρει. Σε μια φωτογραφία λοιπόν, αναμνήσεις, σεβασμός, θαυμασμός τηλεοπτικές ιστορίες και πολλή αγάπη. Καλή συνέχεια στα όμορφα ταξίδια σου».
Η ανάρτηση της Ρούλας Κορομηλά
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