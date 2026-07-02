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Υψηλές παρουσίες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για καλό σκοπό: Δείτε ποιοι τιμήθηκαν
Υψηλές παρουσίες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για καλό σκοπό: Δείτε ποιοι τιμήθηκαν
Σκηνή διεθνών βραβείων για τα Who is Who Awards 2026
Ο σημαντικός θεσμός Who Is Who International Academy & Awards γιόρτασε χθες, Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, τα 20 χρόνια παρουσίας του με μια τελετή απονομής, τιμώντας 28 προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό για το έργο, την προσφορά και τη διεθνή τους δράση.
Ανάμεσά τους, ξεχώρισε η τιμητική βράβευση εις μνήμην του Μίμη Πλέσσα, το βραβείο του οποίου παρέλαβε η σύζυγός του, κυρία Λουκίλα Καρρέρ - Πλέσσα.
Τιμητικά βραβεύτηκαν, μεταξύ άλλων, ο συνθέτης Γιώργος Χατζηνάσιος, από την Dame Chrysanthi Lemos - βραβευμένη από την Βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ- Αντιπρόεδρος της Filarmonia London του Βασιλέως Καρόλου της Αγγλίας και Πρέσβειρα των Νοτίων Νήσων της Ελλάδος, η αμερικανίδα music executive Wendy Starland, ιδιαιτέρως γνωστή και για την ανακάλυψη της Lady Gaga, από τον Γιώργο Ντάβλα, ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος, από την Αντιπρόεδρο του Who Is Who κυρία Βίκυ Παπαγεωργοπούλου, η Έλενα Αμβροσιάδου από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Δημήτρη Γκόρη, η Prof. Dr. Anabel Prinzessin von Preußen – Ternès von Hattburg από την Ambassador Prof. Olga Mroz, η Ρούλα Ρουβά από τον Γιώργο Ντάβλα, ο Αλέξης Σταυρίδης από την Βίκυ Παπαγεωργοπούλου, και ο Ιωάννης Λιβανός, από τον Ambassador των βραβείων στην Κύπρο, κύριο Ευαγόρα Ευαγόρου.
Στο διεθνές σκέλος της βραδιάς, βραβεύτηκαν επίσης η Sara Abbas, από την Prof. Dr. Olga Mroz, και η Liz Edwards, από τον Ευαγόρα Ευαγόρου.
Το παρών στην εκδήλωση έδωσε και ο Πρέσβης της Γεωργίας (Anmbassador of Georgia) His Excellency Ambassador Levan Beridze. Εκεί ήταν και ο Chris Voss a former lead FBI hostage negotiator CEO of the Black Swan Group.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο ιδρυτής και πρόεδρος του Who Is Who International, Δημήτρης Γκόρης, απένειμε τιμητικές διακρίσεις σε προσωπικότητες από τους χώρους της επιστήμης, της επιχειρηματικότητας, της ναυτιλίας, της νομικής, της υγείας και του πολιτισμού, αναδεικνύοντας το διεθνές αποτύπωμα του θεσμού είκοσι χρόνια μετά την ίδρυσή του.
Τη βραδιά πλαισίωσαν μουσικά η υψίφωνος Έλενα Κελεσίδη, ο τενόρος Γιώργος Ντάβλας, η Αναστασία Ζαννή, ο Ιωάννης Λιβανός, ενώ την τελετή παρουσίασε η δημοσιογράφος Ζωή Ψαρρά.
Η τελετή έκλεισε με ομαδική φωτογράφιση όλων των τιμώμενων και μουσικό φινάλε.
Ανάμεσά τους, ξεχώρισε η τιμητική βράβευση εις μνήμην του Μίμη Πλέσσα, το βραβείο του οποίου παρέλαβε η σύζυγός του, κυρία Λουκίλα Καρρέρ - Πλέσσα.
Τιμητικά βραβεύτηκαν, μεταξύ άλλων, ο συνθέτης Γιώργος Χατζηνάσιος, από την Dame Chrysanthi Lemos - βραβευμένη από την Βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ- Αντιπρόεδρος της Filarmonia London του Βασιλέως Καρόλου της Αγγλίας και Πρέσβειρα των Νοτίων Νήσων της Ελλάδος, η αμερικανίδα music executive Wendy Starland, ιδιαιτέρως γνωστή και για την ανακάλυψη της Lady Gaga, από τον Γιώργο Ντάβλα, ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος, από την Αντιπρόεδρο του Who Is Who κυρία Βίκυ Παπαγεωργοπούλου, η Έλενα Αμβροσιάδου από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Δημήτρη Γκόρη, η Prof. Dr. Anabel Prinzessin von Preußen – Ternès von Hattburg από την Ambassador Prof. Olga Mroz, η Ρούλα Ρουβά από τον Γιώργο Ντάβλα, ο Αλέξης Σταυρίδης από την Βίκυ Παπαγεωργοπούλου, και ο Ιωάννης Λιβανός, από τον Ambassador των βραβείων στην Κύπρο, κύριο Ευαγόρα Ευαγόρου.
Στο διεθνές σκέλος της βραδιάς, βραβεύτηκαν επίσης η Sara Abbas, από την Prof. Dr. Olga Mroz, και η Liz Edwards, από τον Ευαγόρα Ευαγόρου.
Το παρών στην εκδήλωση έδωσε και ο Πρέσβης της Γεωργίας (Anmbassador of Georgia) His Excellency Ambassador Levan Beridze. Εκεί ήταν και ο Chris Voss a former lead FBI hostage negotiator CEO of the Black Swan Group.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο ιδρυτής και πρόεδρος του Who Is Who International, Δημήτρης Γκόρης, απένειμε τιμητικές διακρίσεις σε προσωπικότητες από τους χώρους της επιστήμης, της επιχειρηματικότητας, της ναυτιλίας, της νομικής, της υγείας και του πολιτισμού, αναδεικνύοντας το διεθνές αποτύπωμα του θεσμού είκοσι χρόνια μετά την ίδρυσή του.
Τη βραδιά πλαισίωσαν μουσικά η υψίφωνος Έλενα Κελεσίδη, ο τενόρος Γιώργος Ντάβλας, η Αναστασία Ζαννή, ο Ιωάννης Λιβανός, ενώ την τελετή παρουσίασε η δημοσιογράφος Ζωή Ψαρρά.
Η τελετή έκλεισε με ομαδική φωτογράφιση όλων των τιμώμενων και μουσικό φινάλε.
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