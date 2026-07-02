Υψηλές παρουσίες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για καλό σκοπό: Δείτε ποιοι τιμήθηκαν
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Υψηλές παρουσίες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για καλό σκοπό: Δείτε ποιοι τιμήθηκαν

Σκηνή διεθνών βραβείων για τα Who is Who Awards 2026

Υψηλές παρουσίες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για καλό σκοπό: Δείτε ποιοι τιμήθηκαν
Ο σημαντικός θεσμός Who Is Who International Academy & Awards γιόρτασε χθες, Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, τα 20 χρόνια παρουσίας του με μια τελετή απονομής, τιμώντας 28 προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό για το έργο, την προσφορά και τη διεθνή τους δράση.

Ανάμεσά τους, ξεχώρισε η τιμητική βράβευση εις μνήμην του Μίμη Πλέσσα, το βραβείο του οποίου παρέλαβε η σύζυγός του, κυρία Λουκίλα Καρρέρ - Πλέσσα.

Υψηλές παρουσίες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για καλό σκοπό: Δείτε ποιοι τιμήθηκαν
Η τιμητική βράβευση εις μνήμην του Μίμη Πλέσσα, το βραβείο παρέλαβε η σύζυγός του, κυρία Λουκίλα Καρρέρ - Πλέσσα


Τιμητικά βραβεύτηκαν, μεταξύ άλλων, ο συνθέτης Γιώργος Χατζηνάσιος, από την Dame Chrysanthi Lemos - βραβευμένη από την Βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ- Αντιπρόεδρος της Filarmonia London του Βασιλέως Καρόλου της Αγγλίας και Πρέσβειρα των Νοτίων Νήσων της Ελλάδος, η αμερικανίδα music executive Wendy Starland, ιδιαιτέρως γνωστή και για την ανακάλυψη της Lady Gaga, από τον Γιώργο Ντάβλα, ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος, από την Αντιπρόεδρο του Who Is Who κυρία Βίκυ Παπαγεωργοπούλου, η Έλενα Αμβροσιάδου από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Δημήτρη Γκόρη, η Prof. Dr. Anabel Prinzessin von Preußen – Ternès von Hattburg από την Ambassador Prof. Olga Mroz, η Ρούλα Ρουβά από τον Γιώργο Ντάβλα, ο Αλέξης Σταυρίδης από την Βίκυ Παπαγεωργοπούλου, και ο Ιωάννης Λιβανός, από τον Ambassador των βραβείων στην Κύπρο, κύριο Ευαγόρα Ευαγόρου.

Υψηλές παρουσίες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για καλό σκοπό: Δείτε ποιοι τιμήθηκαν
Ο Γιώργος Χατζηνάσιος βραβεύεται από την Dame Chrysanthi Lemos - βραβευμένη από την Βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ- Αντιπρόεδρος της Filarmonia London του Βασιλέως Καρόλου της Αγγλίας και Πρέσβειρα των Νοτίων Νήσων της Ελλάδος

Υψηλές παρουσίες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για καλό σκοπό: Δείτε ποιοι τιμήθηκαν
Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος μαζί με την Αντιπρόεδρο του Who is Who Βίκυ Παπαγεωργοπούλου

Υψηλές παρουσίες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για καλό σκοπό: Δείτε ποιοι τιμήθηκαν
Η Wendy Starland βραβεύεται από τον Γιώργο Ντάβλα

Υψηλές παρουσίες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για καλό σκοπό: Δείτε ποιοι τιμήθηκαν
Ο Chris Voss και η Wendy Starland


Υψηλές παρουσίες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για καλό σκοπό: Δείτε ποιοι τιμήθηκαν
Η Έλενα Αμβροσιάδου μαζί με τον Πρόεδρο του Οργανισμού Δημήτρη Γκόρη


Υψηλές παρουσίες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για καλό σκοπό: Δείτε ποιοι τιμήθηκαν
Η Prof. Dr. Anabel Prinzessin von Preußen – Ternès von Hattburg μαζί με την Ambassador Prof. Olga Mroz


Υψηλές παρουσίες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για καλό σκοπό: Δείτε ποιοι τιμήθηκαν
Η Ρούλα Ρουβά

Υψηλές παρουσίες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για καλό σκοπό: Δείτε ποιοι τιμήθηκαν
Ο Αλέξης Σταυρίδης



Υψηλές παρουσίες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για καλό σκοπό: Δείτε ποιοι τιμήθηκαν
Δημήτρης Γκόρης, H.E. Ambassador of Georgia Levan Berizde, Γεώργιος Σουραβλάς, Κυρία Σουραβλά


Υψηλές παρουσίες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για καλό σκοπό: Δείτε ποιοι τιμήθηκαν
Ο Ιωάννης Λιβανός

Στο διεθνές σκέλος της βραδιάς, βραβεύτηκαν επίσης η Sara Abbas, από την Prof. Dr. Olga Mroz, και η Liz Edwards, από τον Ευαγόρα Ευαγόρου.

Υψηλές παρουσίες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για καλό σκοπό: Δείτε ποιοι τιμήθηκαν
Η Sara Abbas


Υψηλές παρουσίες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για καλό σκοπό: Δείτε ποιοι τιμήθηκαν
Η Liz Edwards μαζί με τον Ευαγόρα Ευαγόρου


Το παρών στην εκδήλωση έδωσε και ο Πρέσβης της Γεωργίας (Anmbassador of Georgia) His Excellency Ambassador Levan Beridze. Εκεί ήταν και ο Chris Voss a former lead FBI hostage negotiator CEO of the Black Swan Group.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο ιδρυτής και πρόεδρος του Who Is Who International, Δημήτρης Γκόρης, απένειμε τιμητικές διακρίσεις σε προσωπικότητες από τους χώρους της επιστήμης, της επιχειρηματικότητας, της ναυτιλίας, της νομικής, της υγείας και του πολιτισμού, αναδεικνύοντας το διεθνές αποτύπωμα του θεσμού είκοσι χρόνια μετά την ίδρυσή του.

Υψηλές παρουσίες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για καλό σκοπό: Δείτε ποιοι τιμήθηκαν
Η παρουσιάστρια της εκδήλωσης Ζωή Ψαρρά μαζί με την Αντιπρόεδρο του Who is Who Βίκυ Παπαγεωργοπούλου


Τη βραδιά πλαισίωσαν μουσικά η υψίφωνος Έλενα Κελεσίδη, ο τενόρος Γιώργος Ντάβλας, η Αναστασία Ζαννή, ο Ιωάννης Λιβανός, ενώ την τελετή παρουσίασε η δημοσιογράφος Ζωή Ψαρρά.

Υψηλές παρουσίες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για καλό σκοπό: Δείτε ποιοι τιμήθηκαν
Υψηλές παρουσίες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για καλό σκοπό: Δείτε ποιοι τιμήθηκαν
Υψηλές παρουσίες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για καλό σκοπό: Δείτε ποιοι τιμήθηκαν


Η τελετή έκλεισε με ομαδική φωτογράφιση όλων των τιμώμενων και μουσικό φινάλε.
Υψηλές παρουσίες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για καλό σκοπό: Δείτε ποιοι τιμήθηκαν

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