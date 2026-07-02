Βίντεο από τη δράση των οργανωμένων οπαδών που κατηγορούνται για εκβιάσεις, εμπρησμούς και διακίνηση ναρκωτικών

Τα ηγετικά μέλητα οποία είχαν αναλάβει τη μεταπώλησή τους σε χώρους διασκέδασης, ιδιωτικές συγκεντρώσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, ακόμη και σε σχολικές μονάδες και σε κατάστημα κράτησης.Περαιτέρω, προέκυψε ότι, για τη διασφάλιση της είσπραξης χρηματικών οφειλών που σχετίζονταν με τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, μέλη της εγκληματικής ομάδας προέβαιναν σε απειλές, εκβιασμούς και πράξεις βίας, ενώ διακριβώθηκε και η εμπλοκή τους σε τουλάχιστον δύο περιστατικά εμπρησμών, τα οποία πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την άσκηση πίεσης, την οικονομική ωφέλεια ή την εξόφληση οφειλών μεταξύ των εμπλεκομένων.Μάλιστα, κάποια από τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης παραβίαζαν κατ’ επανάληψη περιοριστικούς όρους που τους είχαν επιβληθεί από τις δικαστικές Αρχές, συνεχίζοντας να παρακολουθούν αθλητικές εκδηλώσεις, να συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες συνδέσμων οργανωμένων οπαδών και να εμπλέκονται σε νέες αξιόποινες πράξεις.