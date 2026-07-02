Βίντεο από τη δράση των οργανωμένων οπαδών που κατηγορούνται για εκβιάσεις, εμπρησμούς και διακίνηση ναρκωτικών
Βίντεο από τη δράση των οργανωμένων οπαδών που κατηγορούνται για εκβιάσεις, εμπρησμούς και διακίνηση ναρκωτικών
Είχαν αναπτύξει διαρκή εγκληματική δραστηριότητα, η οποία παρουσίαζε χαρακτηριστικά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης - Χρησιμοποιούσαν ως «ορμητήριο» χώρο συνδέσμου, που λειτουργούσε με προκάλυμμα νομιμοφανές κίνημα
Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση των οργανωμένων οπαδών που συνελήφθησαν από στελέχη του ελληνικού FBI για διάπραξη επιθέσεων με οπαδικό υπόβαθρο, εκβιάσεις και εμπρησμούς παρουσιάζει το protothema.gr.
Στο ένα από τα βίντεο έχει αποτυπωθεί η στιγμή που μέλη της ομάδας προκαλούν έκρηξη σε ένα μινι μάρκετ. Τα υπόλοιπα δύο δείχνουν εικόνες από συμπλοκές των κατηγορουμένων με τους οπαδούς δύο άλλων ομάδων.
Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τετάρτης (1/7) συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στις περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Κορινθίας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 10 οπαδοί, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 29 ταυτοποιημένα και άλλα άγνωστα άτομα, καθώς και επτά γονείς για παραμέληση της εποπτείας των ανήλικων τέκνων τους.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ληστεία, επικίνδυνες και βαριές σωματικές βλάβες, εκβίαση, εμπρησμό, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί ναρκωτικών.
Τα ταυτοποιημένα άτομα και οι άγνωστοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, κατηγορούνται –κατά περίπτωση- είτε ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, είτε για τέλεση επιμέρους αξιόποινων πράξεων, οι οποίες διακριβώθηκαν στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας. Μεταξύ των τελευταίων περιλαμβάνονται οργανωμένοι οπαδοί και έτερων αθλητικών ομάδων, χωρίς ωστόσο να προκύπτει ένταξή τους στη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση.
Ειδικότερα, έπειτα από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025, είχαν αναπτύξει διαρκή εγκληματική δραστηριότητα, η οποία παρουσίαζε χαρακτηριστικά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης. Αν και η οργάνωση δεν διέθετε αυστηρά καθορισμένη ιεραρχική δομή, λειτουργούσε με διακριτούς ρόλους και πρόσωπα που ασκούσαν καθοδηγητική επιρροή στα υπόλοιπα μέλη, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την εκτέλεση των εγκληματικών ενεργειών.
Η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε ως «ορμητήριο» χώρο συνδέσμου, που λειτουργούσε με προκάλυμμα νομιμοφανές κίνημα, ενώ τα μέλη της μετακινούνταν οργανωμένα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και χρησιμοποιώντας για τις επιθέσεις τους ξύλινα κοντάρια, καδρόνια, μεταλλικά αντικείμενα, σφυριά, φωτοβολίδες, πυρσούς και άλλα μέσα. Με τον τρόπο αυτό επιδίωκαν την επικράτησή τους έναντι οργανωμένων οπαδών άλλων αθλητικών ομάδων και την εδραίωση της παρουσίας τους στον χώρο της οργανωμένης οπαδικής βίας.
Η εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης δεν περιοριζόταν μόνο στην τέλεση επεισοδίων οπαδικής βίας. Διακριβώθηκε ότι μέλη της είχαν συγκροτήσει αυτοτελή εγκληματική ομάδα, η οποία δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην προμήθεια, αποθήκευση και περαιτέρω διάθεση κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης και άλλων ναρκωτικών, όπως ροζ κοκαΐνη και ecstasy, στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας, με αποκλειστικό σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.
Στο ένα από τα βίντεο έχει αποτυπωθεί η στιγμή που μέλη της ομάδας προκαλούν έκρηξη σε ένα μινι μάρκετ. Τα υπόλοιπα δύο δείχνουν εικόνες από συμπλοκές των κατηγορουμένων με τους οπαδούς δύο άλλων ομάδων.
Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τετάρτης (1/7) συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στις περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Κορινθίας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 10 οπαδοί, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 29 ταυτοποιημένα και άλλα άγνωστα άτομα, καθώς και επτά γονείς για παραμέληση της εποπτείας των ανήλικων τέκνων τους.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ληστεία, επικίνδυνες και βαριές σωματικές βλάβες, εκβίαση, εμπρησμό, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί ναρκωτικών.
Τα ταυτοποιημένα άτομα και οι άγνωστοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, κατηγορούνται –κατά περίπτωση- είτε ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, είτε για τέλεση επιμέρους αξιόποινων πράξεων, οι οποίες διακριβώθηκαν στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας. Μεταξύ των τελευταίων περιλαμβάνονται οργανωμένοι οπαδοί και έτερων αθλητικών ομάδων, χωρίς ωστόσο να προκύπτει ένταξή τους στη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση.
Ειδικότερα, έπειτα από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025, είχαν αναπτύξει διαρκή εγκληματική δραστηριότητα, η οποία παρουσίαζε χαρακτηριστικά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης. Αν και η οργάνωση δεν διέθετε αυστηρά καθορισμένη ιεραρχική δομή, λειτουργούσε με διακριτούς ρόλους και πρόσωπα που ασκούσαν καθοδηγητική επιρροή στα υπόλοιπα μέλη, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την εκτέλεση των εγκληματικών ενεργειών.
Η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε ως «ορμητήριο» χώρο συνδέσμου, που λειτουργούσε με προκάλυμμα νομιμοφανές κίνημα, ενώ τα μέλη της μετακινούνταν οργανωμένα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και χρησιμοποιώντας για τις επιθέσεις τους ξύλινα κοντάρια, καδρόνια, μεταλλικά αντικείμενα, σφυριά, φωτοβολίδες, πυρσούς και άλλα μέσα. Με τον τρόπο αυτό επιδίωκαν την επικράτησή τους έναντι οργανωμένων οπαδών άλλων αθλητικών ομάδων και την εδραίωση της παρουσίας τους στον χώρο της οργανωμένης οπαδικής βίας.
Η εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης δεν περιοριζόταν μόνο στην τέλεση επεισοδίων οπαδικής βίας. Διακριβώθηκε ότι μέλη της είχαν συγκροτήσει αυτοτελή εγκληματική ομάδα, η οποία δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην προμήθεια, αποθήκευση και περαιτέρω διάθεση κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης και άλλων ναρκωτικών, όπως ροζ κοκαΐνη και ecstasy, στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας, με αποκλειστικό σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.
Τα ηγετικά μέλη προμήθευαν τις ουσίες σε κατώτερα μέλη της ομάδας, τα οποία είχαν αναλάβει τη μεταπώλησή τους σε χώρους διασκέδασης, ιδιωτικές συγκεντρώσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, ακόμη και σε σχολικές μονάδες και σε κατάστημα κράτησης.
Περαιτέρω, προέκυψε ότι, για τη διασφάλιση της είσπραξης χρηματικών οφειλών που σχετίζονταν με τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, μέλη της εγκληματικής ομάδας προέβαιναν σε απειλές, εκβιασμούς και πράξεις βίας, ενώ διακριβώθηκε και η εμπλοκή τους σε τουλάχιστον δύο περιστατικά εμπρησμών, τα οποία πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την άσκηση πίεσης, την οικονομική ωφέλεια ή την εξόφληση οφειλών μεταξύ των εμπλεκομένων.
Μάλιστα, κάποια από τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης παραβίαζαν κατ’ επανάληψη περιοριστικούς όρους που τους είχαν επιβληθεί από τις δικαστικές Αρχές, συνεχίζοντας να παρακολουθούν αθλητικές εκδηλώσεις, να συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες συνδέσμων οργανωμένων οπαδών και να εμπλέκονται σε νέες αξιόποινες πράξεις.
Περαιτέρω, προέκυψε ότι, για τη διασφάλιση της είσπραξης χρηματικών οφειλών που σχετίζονταν με τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, μέλη της εγκληματικής ομάδας προέβαιναν σε απειλές, εκβιασμούς και πράξεις βίας, ενώ διακριβώθηκε και η εμπλοκή τους σε τουλάχιστον δύο περιστατικά εμπρησμών, τα οποία πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την άσκηση πίεσης, την οικονομική ωφέλεια ή την εξόφληση οφειλών μεταξύ των εμπλεκομένων.
Μάλιστα, κάποια από τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης παραβίαζαν κατ’ επανάληψη περιοριστικούς όρους που τους είχαν επιβληθεί από τις δικαστικές Αρχές, συνεχίζοντας να παρακολουθούν αθλητικές εκδηλώσεις, να συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες συνδέσμων οργανωμένων οπαδών και να εμπλέκονται σε νέες αξιόποινες πράξεις.
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