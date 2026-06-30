Η Ιταλία αγόρασε για 15 εκατ. ευρώ και παρουσιάζει ένα από τα σημαντικότερα έργα της ετρουσκικής τέχνης, τον Τάφο Φρανσουά

Το ιταλικό υπουργείο πολιτισμού απέκτησε τοις τοιχογραφίες του τάφου από μια εκ των αρχαιότερων αριστοκρατικών οικογενειών της χώρας - Τα έργα, που συνδυάζουν σκηνές από την ελληνική μυθολογία με επεισόδια από την ιστορία των Ετρούσκων, εκτίθενται στο Εθνικό Ετρουσκικό Μουσείο Βίλα Τζούλια στη Ρώμη

Τάφου Φρανσουά, τις οποίες απέκτησε έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο της πολιτικής επαναφοράς σημαντικών έργων της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.



Το ιταλικό υπουργείο είχε ανακοινώσει τον Μάιο ότι προχώρησε στην αγορά των τοιχογραφιών - οι οποίες χρονολογούνται από τον 4ο αιώνα π.Χ. και απεικονίζουν σκηνές από την ελληνική μυθολογία με επεισόδια από την ιστορία των Ετρούσκων - από μέλη της οικογένειας Τορλόνια, μιας από τις αρχαιότερες αριστοκρατικές οικογένειες της Ιταλίας, της οποίας η τεράστια συλλογή αρχαιοτήτων παρέμενε επί δεκαετίες εκτός δημόσιας πρόσβασης.



Η ανακάλυψη του τάφου Ο Τάφος Φρανσουά ανακαλύφθηκε το 1857 από τον Γάλλο αρχαιολόγο Αλεσάντρο Φρανσουά στην περιοχή Βούλτσι, κοντά στην ακτή της Τυρρηνικής Θάλασσας, περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ρώμης, σε έκταση που ανήκε στην οικογένεια Τορλόνια.



Έξι χρόνια αργότερα, το 1863, οι τοιχογραφίες αποσπάστηκαν από τη νεκρόπολη και εντάχθηκαν στην ιδιωτική συλλογή της οικογένειας, ενώ τα υπόλοιπα ευρήματα του τάφου μοιράστηκαν μεταξύ του αρχαιολόγου, των συνεργατών του και των ιδιοκτητών της γης.







Η ιταλική κυβέρνηση επιδιώκει από το 1921 να αποκτήσει τον τάφο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας επαναπατρισμού και ανάκτησης αρχαιοτήτων που είχαν απομακρυνθεί από τη χώρα ή περιήλθαν σε ιδιωτικές συλλογές κατά την περίοδο της έντονης αρχαιολογικής δραστηριότητας του 19ου αιώνα.



Ένα αριστούργημα της ετρουσκικής ζωγραφικής Ο ετρουσκικός πολιτισμός κυριάρχησε για αιώνες σε μεγάλο μέρος της σημερινής κεντρικής Ιταλίας και αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες εμπορικές δυνάμεις της Μεσογείου, πριν υποταχθεί και απορροφηθεί από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.



Κλείσιμο Τάφος Φρανσουά θα είναι επισκέψιμος στο Εθνικό Ετρουσκικό Μουσείο Βίλα Τζούλια στη Ρώμη.



Εκτός από τις τοιχογραφίες, η έκθεση περιλαμβάνει κοσμήματα, ετρουσκικά αγγεία και άλλα αντικείμενα που είχαν βρεθεί στο εσωτερικό του τάφου. Τα περισσότερα από αυτά ανήκουν σήμερα σε μουσεία ανά τον κόσμο και παραχωρήθηκαν προσωρινά στην Ιταλία για τις ανάγκες της έκθεσης.







Ένα από τα σημαντικότερα δείγματα της ετρουσκικής τέχνης παρουσιάστηκε την Τρίτη από την Ιταλία, καθώς το υπουργείο Πολιτισμού αποκάλυψε στο κοινό τις τοιχογραφίες του περίφημου, τις οποίες απέκτησε έναντι, στο πλαίσιο της πολιτικής επαναφοράς σημαντικών έργων της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.Το ιταλικό υπουργείο είχε ανακοινώσει τον Μάιο ότι προχώρησε στην αγορά των τοιχογραφιών - οι οποίες χρονολογούνται από τονκαι απεικονίζουν σκηνές από την ελληνική μυθολογία με επεισόδια από την ιστορία των- από μέλη της οικογένειας, μιας από τις αρχαιότερες αριστοκρατικές οικογένειες της Ιταλίας, της οποίας η τεράστια συλλογή αρχαιοτήτων παρέμενε επί δεκαετίες εκτός δημόσιας πρόσβασης.Ο Τάφος Φρανσουά ανακαλύφθηκε το 1857 από τον Γάλλο αρχαιολόγοστην περιοχή Βούλτσι, κοντά στην ακτή της, περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ρώμης, σε έκταση που ανήκε στην οικογένεια Τορλόνια.Έξι χρόνια αργότερα, το, οι τοιχογραφίες αποσπάστηκαν από τη νεκρόπολη και εντάχθηκαν στην ιδιωτική συλλογή της οικογένειας, ενώ τα υπόλοιπα ευρήματα του τάφου μοιράστηκαν μεταξύ του αρχαιολόγου, των συνεργατών του και των ιδιοκτητών της γης.Η ιταλική κυβέρνηση επιδιώκει από τονα αποκτήσει τον τάφο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας επαναπατρισμού και ανάκτησης αρχαιοτήτων που είχαν απομακρυνθεί από τη χώρα ή περιήλθαν σε ιδιωτικές συλλογές κατά την περίοδο της έντονης αρχαιολογικής δραστηριότητας του 19ου αιώνα.Ο ετρουσκικός πολιτισμός κυριάρχησε για αιώνες σε μεγάλο μέρος της σημερινής κεντρικής Ιταλίας και αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες εμπορικές δυνάμεις της Μεσογείου, πριν υποταχθεί και απορροφηθεί από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.Από την Τετάρτη, οθα είναι επισκέψιμος στοΕκτός από τις τοιχογραφίες, η έκθεση περιλαμβάνει κοσμήματα, ετρουσκικά αγγεία και άλλα αντικείμενα που είχαν βρεθεί στο εσωτερικό του τάφου. Τα περισσότερα από αυτά ανήκουν σήμερα σε μουσεία ανά τον κόσμο και παραχωρήθηκαν προσωρινά στην Ιταλία για τις ανάγκες της έκθεσης.

Μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές αγορές της χρονιάς Η αγορά του Τάφου Φρανσουά αποτελεί την τρίτη μεγάλη απόκτηση του ιταλικού υπουργείου Πολιτισμού μέσα στο 2026.



Προηγήθηκε η αγορά του έργου «Ecce Homo» του Αντονέλο ντα Μεσίνα έναντι περίπου 14,9 εκατ. δολαρίων, καθώς και ενός σπάνιου πορτρέτου του Καραβάτζιο, που απεικονίζει τον Μαφέο Μπαρμπερίνι, μετέπειτα Πάπα Ουρβανό Η', έναντι περίπου 35 εκατ. δολαρίων.



Σύμφωνα με αξιωματούχους, ο υπουργός Πολιτισμού Αλεσάντρο Τζούλι έχει επιλέξει να αξιοποιήσει τον ετήσιο προϋπολογισμό του υπουργείου για την απόκτηση λιγότερων αλλά ιδιαίτερα σημαντικών έργων πολιτιστικής αξίας.



«Τους τελευταίους μήνες το υπουργείο Πολιτισμού έχει επενδύσει σημαντικά ποσά για την απόκτηση αριστουργημάτων», δήλωσε ο γενικός διευθυντής των ιταλικών μουσείων, Μάσιμο Οζάνα.



Από την πλευρά του, ο Τζούλι χαρακτήρισε τον τάφο «θεμελιώδες κομμάτι της ιταλικής ιστορίας», το οποίο επιστρέφει πλέον στους πολίτες.



Η διευθύντρια του Μουσείου Βίλα Τζούλια, Λουάνα Τονιόλο, χαρακτήρισε τον Τάφο Φρανσουά «ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της αρχαιότητας και της ετρουσκικής ζωγραφικής, καθώς και ένα από τα καλύτερα διατηρημένα».



Μεταξύ των πιο γνωστών σκηνών στις τοιχογραφίες, συγκαταλέγονται η θυσία των Τρώων αιχμαλώτων από τον Αχιλλέα και η απελευθέρωση ενός Ετρουσκού ευγενούς από τον Μαστάρνα, έναν πολεμιστή τον οποίο ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Κλαύδιος αναγνώρισε αργότερα ως τον Σέρβιο Τούλλιο, τον έκτο βασιλιά της Ρώμης. «Αυτή είναι η μόνη απεικόνιση Ρωμαίου βασιλιά που διαθέτουμε», δήλωσε η Τονιόλο.



«Πρόκειται για ένα τεράστιο βιβλίο από πέτρα και χρώμα, που αφηγείται ιστορίες οικογενειών, πολεμιστών, θεών και ηρώων – τόσο Ετρούσκων όσο και Ελλήνων – επαναπροσεγγίζοντας τους ελληνικούς μύθους μέσα από την ετρουσκική ματιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.