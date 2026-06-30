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Country ήχοι από τις ΗΠΑ στον Πειραιά για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας
Country ήχοι από τις ΗΠΑ στον Πειραιά για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας
Η Πρεσβεία των ΗΠΑ και ο Δήμος Πειραιά διοργανώνουν δωρεάν συναυλία με τους Restless Road και τη Julia Cole στο Δημοτικό Θέατρο, στο πλαίσιο των εορτασμών του Freedom 250
Η μουσική επιστρατεύεται ως μέσο πολιτιστικής διπλωματίας και ενίσχυσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, μέσα από μια μεγάλη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου, στις 20:30, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά και εντάσσεται στις δράσεις για τον εορτασμό του Freedom 250, της επετείου συμπλήρωσης 250 ετών από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
Με τίτλο «Η Αμερική Τραγουδά – Freedom 250: Γιορτάζοντας 250 Χρόνια Αμερικανικής Ανεξαρτησίας στη Γενέτειρα της Δημοκρατίας», η συναυλία φιλοδοξεί να αναδείξει τη μουσική ως κοινή γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των δύο λαών, φέρνοντας στον Πειραιά δύο από τα πλέον ανερχόμενα ονόματα της σύγχρονης αμερικανικής country σκηνής.
Στη σκηνή θα εμφανιστούν το δημοφιλές συγκρότημα Restless Road και η τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Julia Cole, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τη σύγχρονη country μουσική με στοιχεία της αμερικανικής μουσικής παράδοσης.
Η συναυλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Arts Envoy του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσω του οποίου Αμερικανοί καλλιτέχνες ταξιδεύουν σε διάφορες χώρες προβάλλοντας τον σύγχρονο πολιτισμό των ΗΠΑ και ενισχύοντας τον διαπολιτισμικό διάλογο.
Παράλληλα, η εκδήλωση αποτελεί ακόμη έναν σταθμό της συνεργασίας της αμερικανικής Πρεσβείας με τον Δήμο Πειραιά, με επίκεντρο την Αμερικανική Γωνιά που λειτουργεί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά και φιλοξενεί εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις.
Με αφορμή τη σημαντική ιστορική επέτειο, οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση στους κατοίκους και τους επισκέπτες του Πειραιά να συμμετάσχουν σε μια μουσική γιορτή που επιδιώκει να αναδείξει τη διαχρονική φιλία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών μέσα από τη δύναμη του πολιτισμού.
Με τίτλο «Η Αμερική Τραγουδά – Freedom 250: Γιορτάζοντας 250 Χρόνια Αμερικανικής Ανεξαρτησίας στη Γενέτειρα της Δημοκρατίας», η συναυλία φιλοδοξεί να αναδείξει τη μουσική ως κοινή γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των δύο λαών, φέρνοντας στον Πειραιά δύο από τα πλέον ανερχόμενα ονόματα της σύγχρονης αμερικανικής country σκηνής.
Στη σκηνή θα εμφανιστούν το δημοφιλές συγκρότημα Restless Road και η τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Julia Cole, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τη σύγχρονη country μουσική με στοιχεία της αμερικανικής μουσικής παράδοσης.
Η συναυλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Arts Envoy του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσω του οποίου Αμερικανοί καλλιτέχνες ταξιδεύουν σε διάφορες χώρες προβάλλοντας τον σύγχρονο πολιτισμό των ΗΠΑ και ενισχύοντας τον διαπολιτισμικό διάλογο.
Παράλληλα, η εκδήλωση αποτελεί ακόμη έναν σταθμό της συνεργασίας της αμερικανικής Πρεσβείας με τον Δήμο Πειραιά, με επίκεντρο την Αμερικανική Γωνιά που λειτουργεί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά και φιλοξενεί εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις.
Με αφορμή τη σημαντική ιστορική επέτειο, οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση στους κατοίκους και τους επισκέπτες του Πειραιά να συμμετάσχουν σε μια μουσική γιορτή που επιδιώκει να αναδείξει τη διαχρονική φιλία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών μέσα από τη δύναμη του πολιτισμού.
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