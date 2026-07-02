«Έμπλεξε» η Εθνική μπάσκετ μετά την ήττα από τη Ρουμανία: Όλα τα σενάρια για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων
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Εθνική Μπάσκετ Ρουμανία Μουντομπάσκετ 2027

«Έμπλεξε» η Εθνική μπάσκετ μετά την ήττα από τη Ρουμανία: Όλα τα σενάρια για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων

Η Εθνική παραμένει φαβορί για την πρόκριση, όμως η ήττα στη Ρουμανία κάνει τη Β' φάση σαφώς πιο δύσκολη, καθώς οι δύο ήττες που θα μεταφέρει περιορίζουν τα περιθώρια για λάθη και ανεβάζουν τον βαθμό δυσκολίας στη μάχη της πρόκρισης

«Έμπλεξε» η Εθνική μπάσκετ μετά την ήττα από τη Ρουμανία: Όλα τα σενάρια για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων
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Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε την δεύτερή της ήττα στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, χάνοντας με 73-66 από τη Ρουμανία στην 5η αγωνιστική της πρώτης φάσης.

Το αποτέλεσμα ανατρέπει τις ισορροπίες στον όμιλο και κάνει τη συνέχεια πιο απαιτητική, τη στιγμή που η λογική λέει πως η Ελλάδα μπορεί να προκριθεί είτε απόψε -αν η Πορτογαλία νικήσει το Μαυροβούνιο- είτε την Κυριακή με δική της νίκη, αλλά θα κουβαλήσει δύο ήττες στη Β' φάση.

Η βαθμολογία θα ξεκαθαρίσει μετά το Πορτογαλία-Μαυροβούνιο (02/07, 21:00), ενώ η Εθνική στρέφεται στο κρίσιμο παιχνίδι με τους Ίβηρες στις 5 Ιουλίου, στα Άνω Λιόσια.

Παράλληλα, η Ρουμανία ταξιδεύει στο Μαυροβούνιο για να διεκδικήσει ακόμη ένα αποτέλεσμα-έκπληξη που μπορεί να επηρεάσει την τελική τριάδα.

Στη δεύτερη φάση, οι ομάδες μεταφέρουν τα αποτελέσματά τους, κάτι που σημαίνει ότι η Ελλάδα -αν προκριθεί- θα μπει με δύο ήττες απέναντι σε αντιπάλους υψηλού επιπέδου.

Στον νέο όμιλο θα βρεθεί απέναντι στις τρεις πρώτες του Group A: Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία (πιθανότατα) ή Δανία. Από εκείνο το γκρουπ, μόνο οι τρεις πρώτοι θα πάρουν το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Εθνική παραμένει φαβορί για την πρόκριση, όμως η ήττα στη Ρουμανία κάνει τη Β' φάση σαφώς πιο δύσκολη, καθώς οι δύο ήττες που θα μεταφέρει περιορίζουν τα περιθώρια για λάθη και ανεβάζουν τον βαθμό δυσκολίας στη μάχη της πρόκρισης. 

Ο Όμιλος

1. Ελλάδα 3-2

2. Πορτογαλία 2-2 *

Κλείσιμο
3. Μαυροβούνιο 2-2 *

4. Ρουμανία 2-3

*Πορτογαλία και Μαυροβούνιο παιζουν στις 21:00

Τα αποτελέσματα
Ρουμανία – Ελλάδα 73-66
Πορτογαλία – Μαυροβούνιο (21:00)

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής (5/7)
Ελλάδα – Πορτογαλία (19:30)
Μαυροβούνιο – Ρουμανία (21:30)
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