Σπανούλης μετά την ήττα της Εθνικής από τη Ρουμανία: «Νιώθω ντροπή για την εμφάνισή μας», δείτε βίντεο

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H Εθνική μπάσκετ γνώρισε τη δεύτερη της ήττα στην πρώτη φάση των προκριματικών του Μουντομπάσκετ από τη Ρουμανία.Ο Βασίλης Σπανούλης μετά το τέλος του αγώνα εμφανίστηκε απογοητευμένος από την εμφάνιση των παικτών του και έθεσε ως στόχο μόνο τη νίκη για την τελευταία αγωνιστική με την Πορτογαλία.«Σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ μετά το +14. Παίζαμε ένα ΟΚ μπάσκετ ως τότε. Μετά τα κάναμε όλα λάθος. Ίσως νομίζαμε ότι τελείωσε το παιχνίδι;Ίσως κάποιοι ήθελαν να βάλουν ένα καλάθι παραπάνω; Σταματήσαμε να παίζουμε άμυνα και να βγάζουμε σκληράδα. Παίξαμε ένα μπάσκετ που δεν αντιπροσωπεύει ούτε τη δική μου φιλοσοφία, ούτε αυτή την ομάδα.Πρέπει να συγκεντρωθούμε και να πάμε να κερδίσουμε την Κυριακή. Εκτιμώ την προσπάθεια των παικτών, έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις.Εκτιμώ τα παιδιά που είναι εδώ, αλλά είναι και μεγάλη τιμή που είναι εδώ πέρα.Αυτή η ομάδα κέρδισε μετάλλιο, είναι στις καλύτερες της Ευρώπης. Προσωπικά αισθάνομαι ντροπή μετά από αυτό το παιχνίδι και την εμφάνιση στο τελευταίο δωδεκάλεπτο».«Η Ρουμανία αντέδρασε μετά το δικό μας +14. Εμείς σαν να χαλαρώσαμε, σαν να μείναμε λίγο στη διαφορά και έτσι γύρισαν το παιχνίδι, αφού δεν αντιδράσαμε όπως έπρεπε.Πρέπει την Κυριακή να βγάλουμε αντίδραση, να είμαστε όλοι μαζί και να καταλάβουμε ότι το παιχνίδι με την Πορτογαλία είναι πολύ κρίσιμο. Να είμαστε όλοι σοβαροί και συγκεντρωμένοι για τη νίκη».