Εκδήλωση μνήμης για τα θύματα της γερμανικής Κατοχής το 1943 στην Ερυμάνθεια Αχαΐας

Ο Δήμαρχος Ερυμάνθου Θεόδωρος Μπαρής μαζί με τον συνθέτη Γιάννη Χριστοδουλόπουλο

Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, Έλενα Κελεσίδη

Κλείσιμο

Η επετειακή εκδήλωση μνήμης με τίτλο «», αφιερωμένη στα γεγονότα της 29ης Ιουλίου 1943 και στην ολοκληρωτική καταστροφή του μαρτυρικού χωριού της Ερυμάνθειας Αχαΐας από τα ναζιστικά στρατεύματα Κατοχής πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026.Η εκδήλωση αποτέλεσε έναν ελάχιστο φόρο τιμήςκαι στα αθώα θύματα της Κατοχής, μεταφέροντας παράλληλα στις νεότερες γενιές το διαχρονικό μήνυμα της ειρήνης, της δημοκρατίας και της ελευθερίας.Τη βραδιά προλόγισε η ηθοποιός και συγγραφέας Μιμή Ντενίση, ενώ συμμετείχαν ο συνθέτης Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, η διεθνώς αναγνωρισμένη υψίφωνος Έλενα Κελεσίδη, η ερμηνεύτρια Αθηνά Πολίτη και ο Γιώργος Ντάβλας.Λόγο εκφώνησε και ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών Θανάσης Παπαδόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της ιστορικής δικαίωσης των μαρτυρικών τόπων και στη διαρκή υποχρέωση διαφύλαξης της ιστορικής αλήθειας.Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, οι Δήμαρχοι Ερυμάνθου, Δυτικής Αχαΐας και Πωγωνίου, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκος Ανδρουλάκης, η κ. Άννα Διαμαντοπούλου, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, συλλόγων και φορέων, καθώς και εκατοντάδες πολίτες που κατέκλυσαν την πλατεία του χωριού.Στο τέλος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν τιμητικές βραβεύσεις στους ανθρώπους που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της βραδιάς και στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης της Ερυμάνθειας. Τιμήθηκαν η Μιμή Ντενίση, ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, η Έλενα Κελεσίδη και ο Γιώργος Ντάβλας.