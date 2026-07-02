«Υπήρχαν φυσαλίδες, είπαμε για πλάκα πως ήταν αλιγάτορας»: Η ανατριχιαστική μαρτυρία για την 31χρονη που κατασπαράχθηκε σε ποτάμι στη Φλόριντα
ΚΟΣΜΟΣ
Αλιγάτορας Φλόριντα Επίθεση

«Υπήρχαν φυσαλίδες, είπαμε για πλάκα πως ήταν αλιγάτορας»: Η ανατριχιαστική μαρτυρία για την 31χρονη που κατασπαράχθηκε σε ποτάμι στη Φλόριντα

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τις τελευταίες στιγμές της 31χρονης Μπρίτανι Κλαρκ, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση αλιγάτορα σε ποτάμι της Φλόριντα μπροστά στα μάτια του συντρόφου της

«Υπήρχαν φυσαλίδες, είπαμε για πλάκα πως ήταν αλιγάτορας»: Η ανατριχιαστική μαρτυρία για την 31χρονη που κατασπαράχθηκε σε ποτάμι στη Φλόριντα
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Συγκλονίζουν οι νέες αποκαλύψεις για τον τραγικό θάνατο της 31χρονης Μπρίτανι Κλαρκ, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση αλιγάτορα ενώ κολυμπούσε σε ποτάμι της Φλόριντα μαζί με τον σύντροφό της και τη συγκάτοικό της.

Ο πατέρας της άτυχης γυναίκας, ο 57χρονος Ρόμπερτ, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές κατά τις οποίες ενημερώθηκε για την επίθεση, αποκαλύπτοντας ότι δεχόταν τηλεφώνημα από τη συγκάτοικο της κόρης του όσο εκείνη ακόμη πάλευε να κρατηθεί στη ζωή.

«Την Κυριακή δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από τη συγκάτοικο της Μπρίτανι, την Τζέιντεν. Μου εξηγούσε τι συνέβαινε εκείνη τη στιγμή. Προσπαθούσαν να την κρατήσουν στη ζωή, περιμένοντας να φτάσουν οι διασώστες», δήλωσε στη New York Post.

Η επίθεση

Υπενθυμίζεται ότι η 31χρονη δέχθηκε την επίθεση το απόγευμα της Κυριακής στον ποταμό Econlockhatchee, στο κρατικό δάσος Little Big Econ. Σύμφωνα με τις αρχές, ένας αλιγάτορας μήκους περίπου τεσσάρων μέτρων άρπαξε τη γυναίκα, προκαλώντας της σοβαρότατα τραύματα στα χέρια.

Florida Woman Fatally Torn to Shreds by Monstrous Alligator in Heartbreaking Surprise Attack


Ο σύντροφός της, Τσανς Άλισον, προσπάθησε απεγνωσμένα να την απελευθερώσει από τα σαγόνια του μεγαλόσωμου ερπετού, δίνοντας μάχη μέσα στο νερό, μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Η Μπρίτανι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, καθώς υπέκυψε στην εκτεταμένη αιμορραγία που προκάλεσαν τα τραύματά της.

Ο 57χρονος Ρόμπερτ αποκάλυψε ότι η οικογένεια βίωνε ήδη μία τεράστια δοκιμασία, καθώς μόλις λίγες ημέρες πριν είχε φύγει από τη ζωή η 80χρονη μητέρα του, Μπάρμπαρα.

«Προσπαθούσαμε ακόμη να διαχειριστούμε αυτή την απώλεια και ξαφνικά δεχθήκαμε ακόμη ένα αδιανόητο χτύπημα», ανέφερε.

«Αστειευόμασταν ότι υπήρχε αλιγάτορας»

Ιδιαίτερα σοκαριστική είναι και η μαρτυρία της συγκάτοικου και στενής φίλης της 31χρονης, Τζέιντεν Ερνάντες, η οποία βρισκόταν μαζί της όταν σημειώθηκε η επίθεση.

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Σε μία συγκινητική ανάρτηση στο Facebook αποκάλυψε ότι λίγα μόλις λεπτά πριν από την τραγωδία οι τρεις τους είχαν αστειευτεί για το ενδεχόμενο να υπάρχει αλιγάτορας κάτω από το νερό.

«Υπήρχαν φυσαλίδες μέσα στο μικρό τρίγωνο που είχαμε σχηματίσει με τα σώματά μας στο νερό και σχολίασα πως ίσως να ήταν ένας αλιγάτορας που κρυβόταν. Ο Τσανς κολύμπησε ακριβώς από πάνω για να μας δείξει ότι δεν υπήρχε τίποτα και πράγματι δεν υπήρχε τίποτα. Η Μπριτ είπε ότι νόμιζε πως ο Τσανς θα έκανε πως του επιτέθηκε κάτι κι όλοι γελάσαμε. Ήταν απλώς ένα αστείο. Και λίγα μόλις λεπτά αργότερα, η καλύτερή μου φίλη δέχτηκε επίθεση», έγραψε.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.
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