«Υπήρχαν φυσαλίδες, είπαμε για πλάκα πως ήταν αλιγάτορας»: Η ανατριχιαστική μαρτυρία για την 31χρονη που κατασπαράχθηκε σε ποτάμι στη Φλόριντα

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τις τελευταίες στιγμές της 31χρονης Μπρίτανι Κλαρκ, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση αλιγάτορα σε ποτάμι της Φλόριντα μπροστά στα μάτια του συντρόφου της