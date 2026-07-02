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Δημόσιος ραβδισμός γυναίκας στην Ινδονησία επειδή φίλησε τον σύντροφό της σε live στο TikTok, λιποθύμησε κατά την τιμωρία της
Δημόσιος ραβδισμός γυναίκας στην Ινδονησία επειδή φίλησε τον σύντροφό της σε live στο TikTok, λιποθύμησε κατά την τιμωρία της
Η γυναίκα τιμωρήθηκε με 21 ραβδισμούς, ενώ αντίστοιχη ποινή επιβλήθηκε και στον σύντροφό της
Μια γυναίκα έγινε το πρώτο άτομο που τιμωρήθηκε με δημόσια ραβδισμό στην επαρχία Ατσέ της Ινδονησίας για παράβαση της Σαρία μέσω των κοινωνικών δικτύων, αφού κρίθηκε ένοχη επειδή φίλησε τον σύντροφό της κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο TikTok.
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το ζευγάρι καταγγέλθηκε όταν χρήστες είδαν το φιλί κατά τη διάρκεια του live, γεγονός που οδήγησε σε έρευνα και τελικά στην καταδίκη τους. Η γυναίκα τιμωρήθηκε με 21 ραβδισμούς, ενώ αντίστοιχη ποινή επιβλήθηκε και στον σύντροφό της.
Εικόνες από την εκτέλεση της ποινής δείχνουν τη γυναίκα να γονατίζει και να δέχεται επανειλημμένα χτυπήματα στην πλάτη από μασκοφόρο αστυνομικό της Σαρία, μπροστά σε δεκάδες θεατές. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας άρχισε να ουρλιάζει από τον πόνο, πριν τελικά καταρρεύσει και χάσει τις αισθήσεις της.
Μετά τη λιποθυμία της, γιατρός την εξέτασε προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορούσε να συνεχιστεί η τιμωρία. Σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζονται στην Ατσέ, ακόμη και αν απαιτηθεί ιατρική περίθαλψη, η ποινή δεν ακυρώνεται, αλλά αναβάλλεται μέχρι ο καταδικασθείς να είναι σε θέση να δεχθεί τα υπόλοιπα χτυπήματα.
Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Σαρία στην πόλη, Μοχάμεντ Ριζάλ, δήλωσε ότι πρόκειται για την πρώτη υπόθεση στην επαρχία όπου επιβλήθηκε τιμωρία για παραβίαση της Σαρία μέσω των κοινωνικών μέσων, υποστηρίζοντας ότι το ζευγάρι «παραβίασε σαφώς τη σαρία».
Στην επαρχία Ατσέ, τη μοναδική περιοχή της Ινδονησίας όπου εφαρμόζεται επίσημα εκδοχή του ισλαμικού νόμου, απαγορεύονται οι σωματικές εκδηλώσεις οικειότητας, όπως το φιλί, η αγκαλιά ή το άγγιγμα μεταξύ ανδρών και γυναικών που δεν είναι παντρεμένοι.
Την ίδια ημέρα, ακόμη τέσσερις καταδικασθέντες υπέστησαν δημόσια . Ένα ακόμη ζευγάρι τιμωρήθηκε με 27 ραβδισμούς για σεξουαλική επαφή, ενώ δύο άνδρες δέχθηκαν 29 και οκτώ χτυπήματα αντίστοιχα για συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παιχνίδια.
Η υπόθεση προκάλεσε νέες αντιδράσεις από διεθνείς οργανώσεις. Ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Αμνηστίας στην Ινδονησία, Χαερίλ Χαλίμ, χαρακτήρισε τον δημόσιο ραβδισμό του ζευγαριού «φρικτή πράξη διακρίσεων», υποστηρίζοντας ότι ο Ισλαμικός Ποινικός Κώδικας της Ατσέ επεκτείνει πλέον την εφαρμογή του και στις ειρηνικές εκφράσεις στον ψηφιακό χώρο.
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το ζευγάρι καταγγέλθηκε όταν χρήστες είδαν το φιλί κατά τη διάρκεια του live, γεγονός που οδήγησε σε έρευνα και τελικά στην καταδίκη τους. Η γυναίκα τιμωρήθηκε με 21 ραβδισμούς, ενώ αντίστοιχη ποινή επιβλήθηκε και στον σύντροφό της.
Εικόνες από την εκτέλεση της ποινής δείχνουν τη γυναίκα να γονατίζει και να δέχεται επανειλημμένα χτυπήματα στην πλάτη από μασκοφόρο αστυνομικό της Σαρία, μπροστά σε δεκάδες θεατές. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας άρχισε να ουρλιάζει από τον πόνο, πριν τελικά καταρρεύσει και χάσει τις αισθήσεις της.
Μετά τη λιποθυμία της, γιατρός την εξέτασε προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορούσε να συνεχιστεί η τιμωρία. Σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζονται στην Ατσέ, ακόμη και αν απαιτηθεί ιατρική περίθαλψη, η ποινή δεν ακυρώνεται, αλλά αναβάλλεται μέχρι ο καταδικασθείς να είναι σε θέση να δεχθεί τα υπόλοιπα χτυπήματα.
Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Σαρία στην πόλη, Μοχάμεντ Ριζάλ, δήλωσε ότι πρόκειται για την πρώτη υπόθεση στην επαρχία όπου επιβλήθηκε τιμωρία για παραβίαση της Σαρία μέσω των κοινωνικών μέσων, υποστηρίζοντας ότι το ζευγάρι «παραβίασε σαφώς τη σαρία».
Στην επαρχία Ατσέ, τη μοναδική περιοχή της Ινδονησίας όπου εφαρμόζεται επίσημα εκδοχή του ισλαμικού νόμου, απαγορεύονται οι σωματικές εκδηλώσεις οικειότητας, όπως το φιλί, η αγκαλιά ή το άγγιγμα μεταξύ ανδρών και γυναικών που δεν είναι παντρεμένοι.
Την ίδια ημέρα, ακόμη τέσσερις καταδικασθέντες υπέστησαν δημόσια . Ένα ακόμη ζευγάρι τιμωρήθηκε με 27 ραβδισμούς για σεξουαλική επαφή, ενώ δύο άνδρες δέχθηκαν 29 και οκτώ χτυπήματα αντίστοιχα για συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παιχνίδια.
Η υπόθεση προκάλεσε νέες αντιδράσεις από διεθνείς οργανώσεις. Ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Αμνηστίας στην Ινδονησία, Χαερίλ Χαλίμ, χαρακτήρισε τον δημόσιο ραβδισμό του ζευγαριού «φρικτή πράξη διακρίσεων», υποστηρίζοντας ότι ο Ισλαμικός Ποινικός Κώδικας της Ατσέ επεκτείνει πλέον την εφαρμογή του και στις ειρηνικές εκφράσεις στον ψηφιακό χώρο.
Έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Η Διεθνής Αμνηστία και η Human Rights Watch έχουν επανειλημμένα ζητήσει την κατάργηση της πρακτικής, υποστηρίζοντας ότι η ο δημόσιος ραβδισμός συνιστά σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, παραβιάζοντας τόσο το Σύνταγμα της Ινδονησίας όσο και τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων.
Ο δημόσιος ραβδισμός εξακολουθεί να εφαρμόζεται στην Ατσέ για ένα ευρύ φάσμα αδικημάτων, όπως ο τζόγος, η κατανάλωση αλκοόλ, οι σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου, οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις και άλλες παραβάσεις του ισλαμικού ποινικού κώδικα. Οι ποινές εκτελούνται συνήθως έξω από τζαμιά ή σε δημόσιες πλατείες, παρουσία πλήθους.
Δεν είναι η πρώτη φορά που καταδικασθέντες καταρρέουν κατά τη διάρκεια της τιμωρίας. Τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί αντίστοιχα περιστατικά, με γυναίκες να λιποθυμούν ύστερα από δεκάδες ραβδισμούς για εξωσυζυγικές σχέσεις ή άλλες παραβάσεις της Σαρία.
Ο νόμος της Σαρία εφαρμόζεται στην Ατσέ από το 2002, με τις διατάξεις του να επεκτείνονται τα επόμενα χρόνια, ενώ οι τοπικές αρχές εξακολουθούν να υπερασπίζονται τον δημόσιο ραβδισμό ως μέσο αποτροπής της εγκληματικότητας και στοιχείο της ιδιαίτερης θρησκευτικής ταυτότητας της επαρχίας.
Ο δημόσιος ραβδισμός εξακολουθεί να εφαρμόζεται στην Ατσέ για ένα ευρύ φάσμα αδικημάτων, όπως ο τζόγος, η κατανάλωση αλκοόλ, οι σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου, οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις και άλλες παραβάσεις του ισλαμικού ποινικού κώδικα. Οι ποινές εκτελούνται συνήθως έξω από τζαμιά ή σε δημόσιες πλατείες, παρουσία πλήθους.
Ο δημόσιος ραβδισμός παραμένει σε ισχύ στην Ατσέ
Δεν είναι η πρώτη φορά που καταδικασθέντες καταρρέουν κατά τη διάρκεια της τιμωρίας. Τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί αντίστοιχα περιστατικά, με γυναίκες να λιποθυμούν ύστερα από δεκάδες ραβδισμούς για εξωσυζυγικές σχέσεις ή άλλες παραβάσεις της Σαρία.
Ο νόμος της Σαρία εφαρμόζεται στην Ατσέ από το 2002, με τις διατάξεις του να επεκτείνονται τα επόμενα χρόνια, ενώ οι τοπικές αρχές εξακολουθούν να υπερασπίζονται τον δημόσιο ραβδισμό ως μέσο αποτροπής της εγκληματικότητας και στοιχείο της ιδιαίτερης θρησκευτικής ταυτότητας της επαρχίας.
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