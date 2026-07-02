Δημόσιος ραβδισμός γυναίκας στην Ινδονησία επειδή φίλησε τον σύντροφό της σε live στο TikTok, λιποθύμησε κατά την τιμωρία της

Η στιγμή του ραβδισμού του αγοριού

Η στιγμή του ραβδισμού του αγοριού





Ο δημόσιος ραβδισμός παραμένει σε ισχύ στην Ατσέ

Η Διεθνής Αμνηστία και η Human Rights Watch έχουν επανειλημμένα ζητήσει την κατάργηση της πρακτικής, υποστηρίζοντας ότι η ο δημόσιος ραβδισμός συνιστά σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, παραβιάζοντας τόσο το Σύνταγμα της Ινδονησίας όσο και τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων.Ο δημόσιος ραβδισμός εξακολουθεί να εφαρμόζεται στην Ατσέ για ένα ευρύ φάσμα αδικημάτων, όπως ο τζόγος, η κατανάλωση αλκοόλ, οι σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου, οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις και άλλες παραβάσεις του ισλαμικού ποινικού κώδικα. Οι ποινές εκτελούνται συνήθως έξω από τζαμιά ή σε δημόσιες πλατείες, παρουσία πλήθους.Δεν είναι η πρώτη φορά που καταδικασθέντες καταρρέουν κατά τη διάρκεια της τιμωρίας. Τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί αντίστοιχα περιστατικά, με γυναίκες να λιποθυμούν ύστερα από δεκάδες ραβδισμούς για εξωσυζυγικές σχέσεις ή άλλες παραβάσεις της Σαρία.Ο νόμος της Σαρία εφαρμόζεται στην Ατσέ από το 2002, με τις διατάξεις του να επεκτείνονται τα επόμενα χρόνια, ενώ οι τοπικές αρχές εξακολουθούν να υπερασπίζονται τον δημόσιο ραβδισμό ως μέσο αποτροπής της εγκληματικότητας και στοιχείο της ιδιαίτερης θρησκευτικής ταυτότητας της επαρχίας.