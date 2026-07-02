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Η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα του Survivor δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της στη συναυλία του Moby στην Αθήνα
Η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα του Survivor δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της στη συναυλία του Moby στην Αθήνα
Η πρώην παίκτρια του ριάλιτι επιβίωσης είπε το «ναι» το βράδυ της Τετάρτης 1 Ιουλίου και το ανακοίνωσε στο Instagram
Πρόταση γάμου από τον σύντροφό της δέχτηκε η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα η οποία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο Survivor το 2021 αλλά και στο Survivor All Star το 2023.
Το ζευγάρι βρέθηκε στη συναυλία του Moby που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Πλατεία Νερού το βράδυ της Τετάρτης 1 Ιουλίου και ο σύντροφος της πρώην παίκτριας του ριάλιτι επιβίωσης αποφάσισε να τη ζητήσει σε γάμο, με την ίδια να λέει το «ναι» και να ανακοινώνει το ευχάριστο γεγονός μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
«Είπε "μωρό μου, ήρθε η ώρα"», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα. Στη φωτογραφία απεικονίζεται η ίδια στην αγκαλιά του αγαπημένου της, με τους δυο τους να δείχνουν το δαχτυλίδι της πρότασης.
Δείτε την ανάρτηση
Οι φίλοι του ζευγαριού, ανάμεσα στους οποίους είναι και πολλοί παίκτες του Survivor, τους ευχήθηκαν για το νέο κεφάλαιο της ζωής τους, ενώ σε story που αναδημοσίευσε και η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα, μία από τις φίλες της ανέβασε φωτογραφία με το δαχτυλίδι και έγραψε: «Είπε το "ναι" σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε».
Το ζευγάρι βρέθηκε στη συναυλία του Moby που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Πλατεία Νερού το βράδυ της Τετάρτης 1 Ιουλίου και ο σύντροφος της πρώην παίκτριας του ριάλιτι επιβίωσης αποφάσισε να τη ζητήσει σε γάμο, με την ίδια να λέει το «ναι» και να ανακοινώνει το ευχάριστο γεγονός μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
«Είπε "μωρό μου, ήρθε η ώρα"», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα. Στη φωτογραφία απεικονίζεται η ίδια στην αγκαλιά του αγαπημένου της, με τους δυο τους να δείχνουν το δαχτυλίδι της πρότασης.
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Οι φίλοι του ζευγαριού, ανάμεσα στους οποίους είναι και πολλοί παίκτες του Survivor, τους ευχήθηκαν για το νέο κεφάλαιο της ζωής τους, ενώ σε story που αναδημοσίευσε και η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα, μία από τις φίλες της ανέβασε φωτογραφία με το δαχτυλίδι και έγραψε: «Είπε το "ναι" σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε».
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