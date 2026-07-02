Ενοικιαστής της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα είχε προειδοποιήσει για την κλίση πριν 15 μέρες και του είπαν ότι «είναι από σεισμό στην Εύβοια»

Ο κ. Μπάμπης Τσαπάς είχε ενημερώσει την ιδιοκτήτρια της αποθήκης και της είχε τονίσει πως πρέπει να ευθύνεται για το γεγονός το ότι γίνονται εργασίες για την ανέγερση πολυκατοικίας στο διπλανό οικόπεδο