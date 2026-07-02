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Τρομακτικό βίντεο: Ρωσικό drone πέφτει σε κλειστή πισίνα στη Ζαπορίζια την ώρα που κολυμπάνε άτομα, τέσσερις τραυματίες
Τρομακτικό βίντεο: Ρωσικό drone πέφτει σε κλειστή πισίνα στη Ζαπορίζια την ώρα που κολυμπάνε άτομα, τέσσερις τραυματίες
Από την πρόσκρουση του drone η πισίνα υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές, συντρίμμια από την οροφή του κτιρίου έπεσαν μέσα στο νερό και στους γύρω χώρους
Ένα σοκαριστικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που το μεσημέρι της Πέμπτης (2/7) ρωσικό drone διαπερνά τη στέγη ενός γυμναστηρίου και πέφτει σε κλειστή πισίνα στη Ζαπορίζια, ενώ παράλληλα κολυμπάνε άτομα.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (2/7), ενώ μέχρι στιγμής έχουν τραυματιστεί τέσσερις άνθρωποι. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης της Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ, ο οποίος δημοσίευσε το συγκεκριμένο βίντεο στο Telegram, ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (2/7), ενώ μέχρι στιγμής έχουν τραυματιστεί τέσσερις άνθρωποι. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης της Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ, ο οποίος δημοσίευσε το συγκεκριμένο βίντεο στο Telegram, ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.
Από την πρόσκρουση του drone η πισίνα υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές, συντρίμμια από την οροφή του κτιρίου έπεσαν μέσα στο νερό και στους γύρω χώρους.
DIRECT HIT: A Russian strike hit a fitness center in Zaporizhzhia while people were swimming in one of its pools. pic.twitter.com/msEpaytmg1— Breaking911 (@Breaking911) July 2, 2026
Russian drone hit a pool in Zaporizhzhia. Not some strategic facility with biolab-engineered penguins, not a pool where we train our military Godzilla, but just a regular old pool. They literally did it for fun. pic.twitter.com/OCWwwKS7t7— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) July 2, 2026
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