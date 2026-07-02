Ο Τραμπ πέταξε για πρώτη φορά με το νέο Air Force One: Οι εικόνες από το εσωτερικό του «ιπτάμενου παλατιού» των $400 εκατ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ

Πολυτέλεια σε κάθε λεπτομέρεια

Οι μικρές λεπτομέρειες της πρώτης πτήσης

Η επικεφαλής Πρωτοκόλλου της κυβέρνησης των ΗΠΑ, Μόνικα Κρόλεϊ

Οι αντιδράσεις για το «δώρο» του Κατάρ

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου,χαρακτήρισε την πρώτη πτήση «μια πραγματικά αξέχαστη ημέρα» και δημοσίευσε σειρά φωτογραφιών και βίντεο στο Instagram.Σε ένα από αυτά φαίνεται το γεύμα που προσφέρθηκε στους επιβάτες, σε λευκά σερβίτσια με χρυσές λεπτομέρειες. Το μενού περιλάμβανε κρουασάν με ζαμπόν και ελβετικό τυρί, καθώς και φρέσκα εποχικά φρούτα.Το εσωτερικό του αεροσκάφους κινείται σε αποχρώσεις του καφέ, του μπεζ και του κρεμ, με μπεζ μοκέτες και διακριτική διακόσμηση, ενώ οι χρυσές λεπτομέρειες στα φωτιστικά παραπέμπουν στις αισθητικές προτιμήσεις του Ντόναλντ Τραμπ.Οι νέες θέσεις είναι μεγαλύτερες από εκείνες του προηγούμενου, ανακλίνονται πλήρως, διαθέτουν λειτουργία μασάζ και ενσωματωμένους φορτιστές για ηλεκτρονικές συσκευές.Κάθε επιβάτης έχει τη δική του οθόνη ψυχαγωγίας, με δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων από καλωδιακά ειδησεογραφικά δίκτυα έως και περιεχόμενο τουΟι ζώνες ασφαλείας φέρουν το προεδρικό έμβλημα των ΗΠΑ, ενώ ακόμη και τα διακριτικά του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας είναι μεγαλύτερα και φέρουν επίσης τη σφραγίδα της προεδρίας.Το αεροσκάφος είναι κατά περίπου έξι μέτρα μακρύτερο από το προηγούμενο, ενώ το άνοιγμα των φτερών του είναι σχεδόν εννέα μέτρα μεγαλύτερο. Η εξωτερική του εμφάνιση, σε αποχρώσεις του μπλε, του κόκκινου, του χρυσού και του λευκού, επιλέχθηκε προσωπικά από τον ίδιο τον«Είναι το καλύτερο επιβατικό αεροσκάφος που κατασκευάστηκε ποτέ», δήλωσε εμφανώς ενθουσιασμένος ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο πριν από την απογείωση.«Μπορείς είτε να το κρατήσεις διακριτικό είτε να το αναδείξεις. Και πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να είναι περήφανη γι' αυτό. Είναι πραγματικά πανέμορφο», ανέφερε.Η πρώτη πτήση αποκάλυψε και αρκετές μικρές λεπτομέρειες που μαρτυρούσαν ότι το αεροσκάφος μόλις είχε τεθεί σε υπηρεσία.Τα ακουστικά βρίσκονταν ακόμη μέσα στις αρχικές συσκευασίες τους, οι κουβέρτες ήταν σφραγισμένες με πλαστικό περιτύλιγμα, ενώ οι επιβάτες προτρέπονταν ευγενικά να διατηρούν το νέο αεροσκάφος καθαρό.Τα γνωστά προεδρικά σοκολατάκιασυσκευασμένα στα ειδικά κουτιά με την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ, παρέμειναν στο μενού, ενώ οι επιβάτες έλαβαν και λευκά κουτιά με σοκολατάκια, διακοσμημένα με το προεδρικό έμβλημα και κόκκινη κορδέλα.Για λόγους ασφαλείας και ιδιωτικότητας, μια κουρτίνα χώριζε τον χώρο των δημοσιογράφων από το υπόλοιπο αεροσκάφος, ώστε το προσωπικό και οι άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας να μην βρίσκονται διαρκώς υπό το βλέμμα των μέσων ενημέρωσης.Το Boeing 747 έγινε δεκτό από τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ,, μετά την επίσκεψη τουστο Κατάρ τον Μάιο του 2025.Αρχικά, οι αρχές του Κατάρ απέφευγαν να το χαρακτηρίσουν ως δωρεά, κάνοντας λόγο για «πιθανή προσωρινή παραχώρηση αεροσκάφους για χρήση ως Air Force One».Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας είχε τότε διαβεβαιώσει ότι πριν από την ένταξή του στον προεδρικό στόλο θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και θα γίνουν οι αναγκαίες τεχνικές μετατροπές.Δημοκρατικοί βουλευτές εκτιμούσαν ότι η μετατροπή του αεροσκάφους ώστε να πληροί τις προδιαγραφές του Air Force One θα κόστιζε πάνω από, επιχειρώντας μάλιστα να εμποδίσουν την παραλαβή του.Ο Τραμπ, ωστόσο, απέρριψε τις επικρίσεις, χαρακτηρίζοντας «ανόητο» να απορρίψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ένα τέτοιο αεροσκάφος.«Το κόστος για τους Αμερικανούς φορολογουμένους είναι ελάχιστο σε σχέση με το πόσο θα κόστιζε αν το κατασκευάζαμε από την αρχή», δήλωσε πριν επιβιβαστεί.Παράλληλα, υποστήριξε ότι το προηγούμενο Air Force One, το οποίο υπηρετούσε από το 1990, «δεν αντιπροσώπευε πλέον όπως έπρεπε τη χώρα», επισημαίνοντας ότι το νέο αεροσκάφος διαθέτει όλα τα απαραίτητα προηγμένα συστήματα ασφαλείας και τεχνολογίας.Το πρόγραμμα αντικατάστασης του προεδρικού στόλου είχε παρουσιάσει μεγάλες καθυστερήσεις την τελευταία δεκαετία, με τα δύο νέα Boeing 747-8 που έχουν παραγγελθεί από την αμερικανική κυβέρνηση να αναμένεται πλέον να παραδοθούν το 2027, τρία χρόνια αργότερα από τον αρχικό σχεδιασμό.Το νέο Air Force One αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ήδη από την επόμενη εβδομάδα, όταν οθα ταξιδέψει στην Τουρκία για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ ο ίδιος ανακοίνωσε ότι θα το χρησιμοποιήσει και στην επίσκεψή του στην Κίνα τον Νοέμβριο, στο πλαίσιο της συνόδου του οργανισμού APEC.