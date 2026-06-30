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Σπάνιο ειδώλιο της Αφροδίτης που αναδύεται από κοχύλι βρέθηκε σε νεκροταφείο της αρχαίας Θεσσαλονίκης
Σπάνιο ειδώλιο της Αφροδίτης που αναδύεται από κοχύλι βρέθηκε σε νεκροταφείο της αρχαίας Θεσσαλονίκης
Χρονολογείται μεταξύ 300 και 270 π.Χ. και θεωρείται δημιούργημα τοπικού εργαστηρίου κοροπλαστικής
Μια ξεχωριστή αναπαράσταση της Αφροδίτης, της θεότητας που ταυτίστηκε με τον έρωτα, την ομορφιά, τη γονιμότητα αλλά και την ανανέωση της ζωής, φιλοξενεί αυτόν τον μήνα το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (ΑΜΘ), στο πλαίσιο του θεσμού «Έκθεμα του Μήνα».
Το αντικείμενο που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των επισκεπτών είναι το πήλινο ειδώλιο της Αφροδίτης Αναδυομένης σε κοχύλι (αρ. ευρ. ΜΘ 10870), το οποίο εκτίθεται στη μόνιμη έκθεση «Θεσσαλονίκη, Μακεδονίας Μητρόπολις» (προθήκη 19). Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σπάνια εκδοχή ενός από τους πλέον διαδεδομένους εικονογραφικούς τύπους της αρχαιότητας, μιας εικόνας που διατηρήθηκε ζωντανή από την ελληνιστική περίοδο έως και την Αναγέννηση.
Η γέννηση της Αφροδίτης αποτέλεσε από νωρίς πηγή διαφορετικών μυθολογικών παραδόσεων. Στη γνωστότερη εκδοχή, όπως καταγράφεται στη «Θεογονία» του Ησιόδου, η θεά γεννιέται από τον αφρό της θάλασσας, ενώ στον Όμηρο παρουσιάζεται ως κόρη του Δία και της Διώνης. Η παράσταση της νεαρής θεάς που αναδύεται από τα νερά καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο αγαπημένα θέματα της αρχαίας τέχνης, γνώρισε μεγάλη διάδοση κατά την ελληνιστική εποχή και συνδέθηκε ακόμη και με τον περίφημο πίνακα του Απελλή στο Ασκληπιείο της Κω.
Το συγκεκριμένο ειδώλιο προέρχεται από κεραμοσκεπή τάφο που αποκαλύφθηκε το 1969 στη θέση Ραμόνα, στο Δυτικό Νεκροταφείο της αρχαίας Θεσσαλονίκης. Χρονολογείται μεταξύ 300 και 270 π.Χ. και θεωρείται δημιούργημα τοπικού εργαστηρίου κοροπλαστικής.
Η θεά εικονίζεται γυμνή και γονατισμένη μέσα σε ένα μεγάλο ανοιχτό κοχύλι. Πίσω από τη μορφή της αναπτύσσεται ένα ανοιγμένο ιμάτιο, το οποίο λειτουργεί σαν σκηνικό φόντο και τονίζει την παρουσία της. Στο αριστερό της χέρι κρατά ομφαλωτή φιάλη, στοιχείο που παραπέμπει στη θεϊκή της ιδιότητα, ενώ με το δεξί αγγίζει διακριτικά το ένδυμά της. Τα μαλλιά της είναι χωρισμένα στη μέση, σχηματίζοντας πλούσιους βοστρύχους, και κοσμούνται με κυκλικό διάδημα. Το έργο είναι κατασκευασμένο από λεπτόκοκκο καστανέρυθρο πηλό, ενώ σε ορισμένα σημεία διατηρούνται ίχνη λευκού επιχρίσματος.
Αν και το κοχύλι δεν συναντάται στις αρχαιότερες αφηγήσεις του μύθου, από την ελληνιστική περίοδο και έπειτα καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της Αφροδίτης. Η μορφή της γυμνής θεάς που αναδύεται από αυτό συνδέθηκε τόσο με τη θαλάσσια προέλευσή της όσο και με έννοιες όπως η γονιμότητα και η ομορφιά.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι το ειδώλιο βρέθηκε μέσα σε τάφο. Στην αρχαιότητα η Αφροδίτη δεν σχετιζόταν αποκλειστικά με τον έρωτα και τη γέννηση, αλλά συνδεόταν και με τον Κάτω Κόσμο, μέσω προσωνυμίων όπως Επιτυμβία, Επιτυμβιδία και Μελαινίς. Για τον λόγο αυτό, η παρουσία της ανάμεσα στα ταφικά κτερίσματα αποκτούσε έναν βαθύτερο συμβολισμό, που παρέπεμπε στην αναγέννηση και τη συνέχεια του κύκλου της ζωής.
Η ισχυρή απήχηση της συγκεκριμένης εικονογραφίας αποδεικνύεται και από τη μακρόχρονη καλλιτεχνική της πορεία. Από τα ελληνιστικά ειδώλια και τα ρωμαϊκά έργα τέχνης μέχρι τη διάσημη «Γέννηση της Αφροδίτης» του Μποττιτσέλλι, η εικόνα της θεάς που αναδύεται από τη θάλασσα εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και εμβληματικές παραστάσεις στην ιστορία της δυτικής τέχνης.
Το αντικείμενο που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των επισκεπτών είναι το πήλινο ειδώλιο της Αφροδίτης Αναδυομένης σε κοχύλι (αρ. ευρ. ΜΘ 10870), το οποίο εκτίθεται στη μόνιμη έκθεση «Θεσσαλονίκη, Μακεδονίας Μητρόπολις» (προθήκη 19). Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σπάνια εκδοχή ενός από τους πλέον διαδεδομένους εικονογραφικούς τύπους της αρχαιότητας, μιας εικόνας που διατηρήθηκε ζωντανή από την ελληνιστική περίοδο έως και την Αναγέννηση.
Η γέννηση της Αφροδίτης αποτέλεσε από νωρίς πηγή διαφορετικών μυθολογικών παραδόσεων. Στη γνωστότερη εκδοχή, όπως καταγράφεται στη «Θεογονία» του Ησιόδου, η θεά γεννιέται από τον αφρό της θάλασσας, ενώ στον Όμηρο παρουσιάζεται ως κόρη του Δία και της Διώνης. Η παράσταση της νεαρής θεάς που αναδύεται από τα νερά καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο αγαπημένα θέματα της αρχαίας τέχνης, γνώρισε μεγάλη διάδοση κατά την ελληνιστική εποχή και συνδέθηκε ακόμη και με τον περίφημο πίνακα του Απελλή στο Ασκληπιείο της Κω.
Το συγκεκριμένο ειδώλιο προέρχεται από κεραμοσκεπή τάφο που αποκαλύφθηκε το 1969 στη θέση Ραμόνα, στο Δυτικό Νεκροταφείο της αρχαίας Θεσσαλονίκης. Χρονολογείται μεταξύ 300 και 270 π.Χ. και θεωρείται δημιούργημα τοπικού εργαστηρίου κοροπλαστικής.
Η θεά εικονίζεται γυμνή και γονατισμένη μέσα σε ένα μεγάλο ανοιχτό κοχύλι. Πίσω από τη μορφή της αναπτύσσεται ένα ανοιγμένο ιμάτιο, το οποίο λειτουργεί σαν σκηνικό φόντο και τονίζει την παρουσία της. Στο αριστερό της χέρι κρατά ομφαλωτή φιάλη, στοιχείο που παραπέμπει στη θεϊκή της ιδιότητα, ενώ με το δεξί αγγίζει διακριτικά το ένδυμά της. Τα μαλλιά της είναι χωρισμένα στη μέση, σχηματίζοντας πλούσιους βοστρύχους, και κοσμούνται με κυκλικό διάδημα. Το έργο είναι κατασκευασμένο από λεπτόκοκκο καστανέρυθρο πηλό, ενώ σε ορισμένα σημεία διατηρούνται ίχνη λευκού επιχρίσματος.
Αν και το κοχύλι δεν συναντάται στις αρχαιότερες αφηγήσεις του μύθου, από την ελληνιστική περίοδο και έπειτα καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της Αφροδίτης. Η μορφή της γυμνής θεάς που αναδύεται από αυτό συνδέθηκε τόσο με τη θαλάσσια προέλευσή της όσο και με έννοιες όπως η γονιμότητα και η ομορφιά.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι το ειδώλιο βρέθηκε μέσα σε τάφο. Στην αρχαιότητα η Αφροδίτη δεν σχετιζόταν αποκλειστικά με τον έρωτα και τη γέννηση, αλλά συνδεόταν και με τον Κάτω Κόσμο, μέσω προσωνυμίων όπως Επιτυμβία, Επιτυμβιδία και Μελαινίς. Για τον λόγο αυτό, η παρουσία της ανάμεσα στα ταφικά κτερίσματα αποκτούσε έναν βαθύτερο συμβολισμό, που παρέπεμπε στην αναγέννηση και τη συνέχεια του κύκλου της ζωής.
Η ισχυρή απήχηση της συγκεκριμένης εικονογραφίας αποδεικνύεται και από τη μακρόχρονη καλλιτεχνική της πορεία. Από τα ελληνιστικά ειδώλια και τα ρωμαϊκά έργα τέχνης μέχρι τη διάσημη «Γέννηση της Αφροδίτης» του Μποττιτσέλλι, η εικόνα της θεάς που αναδύεται από τη θάλασσα εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και εμβληματικές παραστάσεις στην ιστορία της δυτικής τέχνης.
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