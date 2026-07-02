Κυβερνητικό μήνυμα μηδενικής ανοχής μετά τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, κάλεσμα της ΝΔ και της ΟΝΝΕΔ έξω από το Ιπποκράτειο
Κυβερνητικό μήνυμα μηδενικής ανοχής μετά τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, κάλεσμα της ΝΔ και της ΟΝΝΕΔ έξω από το Ιπποκράτειο
Η αιφνιδιαστική επίσκεψη Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, η κινητοποίηση της ΝΔ και οι αιχμές κατά της αντιπολίτευσης - Ο Φλωρίδης ζητά αντιμετώπιση των αντιεξουσιαστικών ομάδων ως εγκληματικών οργανώσεων
Η είδηση για τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα χθες το απόγευμα, μετά την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας, ήταν ο τραγικός επίλογος ενός περιστατικού που αναστάτωσε και ταυτόχρονα κινητοποίησε την κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα.
Διόλου τυχαία και με εμφανή τη διάθεση να στείλει μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε νεοτρομοκράτες και όσους θεωρούν ότι μπορούν να στοχοποιήσουν κυβερνητικά στελέχη ή στελέχη της ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άργησε χθες το πρωί να πάρει την απόφαση να ανέβει «καταδρομικά» στη Θεσσαλονίκη το ίδιο απόγευμα και να επισκεφθεί τους τραυματίες από την επίθεση, μεταξύ αυτών τη «γαλάζια» πολιτεύτρια και τον πατέρα της. Και αμέσως μετά τον θάνατο της άτυχης γυναίκας, η κυβέρνηση «άλλαξε πίστα», μιλώντας για δολοφονία.
«Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων! Η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο! Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων», υπογράμμισε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης, λίγη ώρα μετά την είδηση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα.
Είναι προφανές ότι η άμεση κινητοποίηση του κ. Μητσοτάκη να ανέβει στη Θεσσαλονίκη, πέρα από τον προσωπικό τόνο, είχε και ένα πολιτικό μήνυμα: η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει στη μάχη που δίνει απέναντι σε οργανωμένες ομάδες αντιεξουσιαστών, πολλώ δε από τη στιγμή που υπάρχει νεκρός. Ειδικά στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, η μάχη για το ΑΠΘ είναι διαρκής και κυβερνητικά στελέχη δεν θεωρούν την επίθεση εναντίον στελεχών της ΝΔ διόλου άσχετη με τα όσα τεκταίνονται τους τελευταίους μήνες γύρω από τον πανεπιστημιακό χώρο.
»Η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από την χρεοκοπία. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει πότε πίσω. Απέναντί τους, λοιπόν, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Και η ασφάλεια με τη Δικαιοσύνη, πυλώνες της Δημοκρατίας», τόνισε στην απογευματινή του δήλωση ο πρωθυπουργός.
Κατά πληροφορίες θα σχηματιστεί ανθρώπινη αλυσίδα, ενώ προσέλευση αναμένεται σημαντική, καθώς ήδη γίνεται μεγάλη κινητοποίηση μεταξύ των στελεχών της Βορείου Ελλάδος. Άλλωστε, είναι προφανές ότι η είδηση για τον θάνατο μιας αθώας γυναίκας έχει προκαλέσει οργή σε πολλούς πολίτες. Από χθες, σημειωτέον, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος έχει εκφράσει τον αποτροπιασμό του για τη δολοφονία και τις επιθέσεις.
«Η επόμενη μέρα της τραγικής απώλειας της Βάγιας Νέστορα, μετά τη χθεσινή δολοφονική επίθεση στα σπίτια των τριών στελεχών μας στη Θεσσαλονίκη, βρίσκει όλους εμάς στη Νέα Δημοκρατία με αισθήματα βαθιάς οδύνης και ακλόνητης αποφασιστικότητας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
Σε σημερινή ανακοίνωση από τη ΝΔ αναφέρονται τα εξής: «Η μεγάλη οικογένεια της Παράταξής μας πενθεί. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι κοντά στην οικογένεια Νέστορα. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους.
Σήμερα, στις 7 το απόγευμα, έξω από το ΓΝΘ Ιπποκράτειο, στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ, τιμούμε τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας της Αφροδίτης και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία».
«Θα είμαστε όλοι εκεί. Δεν σας φοβόμαστε», καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης εξέπεμψε χθες μέσω του Action24 σε πολύ υψηλούς τόνους για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, αποδίδοντας εμμέσως πλην σαφώς ευθύνες στον Αλέξη Τσίπρα για το πολιτικό κλίμα στη χώρα.
«Το να έρχεται σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας και να επανεμφανίζεται με εμφυλιοπολεμικό όνομα στο νέο κόμμα του και με τέτοια ρητορική, αυτό έχει συνέπειες. Όταν σε κάθε μέτρο κατά της τρομοκρατίας η αριστερά ήταν απέναντι, αυτό διαμορφώνει ένα κλίμα», είπε ο κ. Κυρανάκης. Ο γραμματέας της ΝΔ αναφέρθηκε ακόμη στα σχόλια που δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι ο δημόσιος λόγος έχει δηλητηριαστεί και αποδίδοντας ευθύνες στους πολιτικούς αντιπάλους της ΝΔ για συνθήκες ανοχής της τρομοκρατίας.
Ο κ. Κυρανάκης επίσης υπογράμμισε ότι η Αριστερά διαχρονικά αντιτάχθηκε σε κάθε αυστηροποίηση του Ποινικού Κώδικα και σε μέτρα αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, ενώ αναφέρθηκε σε δηλώσεις και εκδηλώσεις πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της τρομοκρατίας και της 17Ν. Απέδωσε δε την επίθεση σε αντίποινα για τις ενέργειες που κάνει η κυβέρνηση για την ανακατάληψη των πανεπιστημίων.
Διόλου τυχαία και με εμφανή τη διάθεση να στείλει μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε νεοτρομοκράτες και όσους θεωρούν ότι μπορούν να στοχοποιήσουν κυβερνητικά στελέχη ή στελέχη της ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άργησε χθες το πρωί να πάρει την απόφαση να ανέβει «καταδρομικά» στη Θεσσαλονίκη το ίδιο απόγευμα και να επισκεφθεί τους τραυματίες από την επίθεση, μεταξύ αυτών τη «γαλάζια» πολιτεύτρια και τον πατέρα της. Και αμέσως μετά τον θάνατο της άτυχης γυναίκας, η κυβέρνηση «άλλαξε πίστα», μιλώντας για δολοφονία.
«Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων! Η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο! Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων», υπογράμμισε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης, λίγη ώρα μετά την είδηση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα.
Είναι προφανές ότι η άμεση κινητοποίηση του κ. Μητσοτάκη να ανέβει στη Θεσσαλονίκη, πέρα από τον προσωπικό τόνο, είχε και ένα πολιτικό μήνυμα: η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει στη μάχη που δίνει απέναντι σε οργανωμένες ομάδες αντιεξουσιαστών, πολλώ δε από τη στιγμή που υπάρχει νεκρός. Ειδικά στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, η μάχη για το ΑΠΘ είναι διαρκής και κυβερνητικά στελέχη δεν θεωρούν την επίθεση εναντίον στελεχών της ΝΔ διόλου άσχετη με τα όσα τεκταίνονται τους τελευταίους μήνες γύρω από τον πανεπιστημιακό χώρο.
»Η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από την χρεοκοπία. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει πότε πίσω. Απέναντί τους, λοιπόν, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Και η ασφάλεια με τη Δικαιοσύνη, πυλώνες της Δημοκρατίας», τόνισε στην απογευματινή του δήλωση ο πρωθυπουργός.
«Δεν σας φοβόμαστε»: Κάλεσμα διαμαρτυρίας από τη ΝΔ και την ΟΝΝΕΔΥπό το πρίσμα της δολοφονίας της 70χρονης μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, σήμερα το απόγευμα στις 19:00 η ΟΝΝΕΔ έχει απευθύνει κάλεσμα διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της ΝΔ. Προφανώς, η απόφαση έχει ληφθεί σε συνεννόηση με τη ΝΔ και τον γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος θα δώσει το παρών, ενώ ήδη τυπώνονται μπλουζάκια με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» που από χθες κατέκλυσε τα social media πολλών στελεχών και φίλων της ΝΔ.
Κατά πληροφορίες θα σχηματιστεί ανθρώπινη αλυσίδα, ενώ προσέλευση αναμένεται σημαντική, καθώς ήδη γίνεται μεγάλη κινητοποίηση μεταξύ των στελεχών της Βορείου Ελλάδος. Άλλωστε, είναι προφανές ότι η είδηση για τον θάνατο μιας αθώας γυναίκας έχει προκαλέσει οργή σε πολλούς πολίτες. Από χθες, σημειωτέον, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος έχει εκφράσει τον αποτροπιασμό του για τη δολοφονία και τις επιθέσεις.
«Η επόμενη μέρα της τραγικής απώλειας της Βάγιας Νέστορα, μετά τη χθεσινή δολοφονική επίθεση στα σπίτια των τριών στελεχών μας στη Θεσσαλονίκη, βρίσκει όλους εμάς στη Νέα Δημοκρατία με αισθήματα βαθιάς οδύνης και ακλόνητης αποφασιστικότητας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
Σε σημερινή ανακοίνωση από τη ΝΔ αναφέρονται τα εξής: «Η μεγάλη οικογένεια της Παράταξής μας πενθεί. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι κοντά στην οικογένεια Νέστορα. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους.
Σήμερα, στις 7 το απόγευμα, έξω από το ΓΝΘ Ιπποκράτειο, στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ, τιμούμε τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας της Αφροδίτης και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία».
«Θα είμαστε όλοι εκεί. Δεν σας φοβόμαστε», καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ.
Ρουκέτες Κυρανάκη κατά Τσίπρα
Σε αυτό το πλαίσιο, ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης εξέπεμψε χθες μέσω του Action24 σε πολύ υψηλούς τόνους για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, αποδίδοντας εμμέσως πλην σαφώς ευθύνες στον Αλέξη Τσίπρα για το πολιτικό κλίμα στη χώρα.
«Το να έρχεται σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας και να επανεμφανίζεται με εμφυλιοπολεμικό όνομα στο νέο κόμμα του και με τέτοια ρητορική, αυτό έχει συνέπειες. Όταν σε κάθε μέτρο κατά της τρομοκρατίας η αριστερά ήταν απέναντι, αυτό διαμορφώνει ένα κλίμα», είπε ο κ. Κυρανάκης. Ο γραμματέας της ΝΔ αναφέρθηκε ακόμη στα σχόλια που δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι ο δημόσιος λόγος έχει δηλητηριαστεί και αποδίδοντας ευθύνες στους πολιτικούς αντιπάλους της ΝΔ για συνθήκες ανοχής της τρομοκρατίας.
Ο κ. Κυρανάκης επίσης υπογράμμισε ότι η Αριστερά διαχρονικά αντιτάχθηκε σε κάθε αυστηροποίηση του Ποινικού Κώδικα και σε μέτρα αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, ενώ αναφέρθηκε σε δηλώσεις και εκδηλώσεις πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της τρομοκρατίας και της 17Ν. Απέδωσε δε την επίθεση σε αντίποινα για τις ενέργειες που κάνει η κυβέρνηση για την ανακατάληψη των πανεπιστημίων.
Σαν εγκληματική οργάνωση
Σε αυτό το πλαίσιο και με φόντο τις «πορείες» του Ρουβίκωνα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης έστειλε χθες και ξεκάθαρο μήνυμα προς τους λειτουργούς της δικαιοσύνης να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους αντιεξουσιαστικές ομάδες με το ίδιο πλαίσιο, με το οποίο αντιμετωπίστηκε η Χρυσή Αυγή ως «εγκληματική οργάνωση».
Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Φλωρίδης έκρινε ότι είναι ώρα «να συνενωθούν οι δικογραφίες ανά την Ελλάδα», καθώς «το ίδιο είχε γίνει με τη “Χρυσή Αυγή”: συνενώθηκαν οι δικογραφίες, που ήταν διάσπαρτες και εκκρεμείς και οδήγησαν στην αντιμετώπιση μιας εγκληματικής οργάνωσης». Σε συνομιλητές του ο υπουργός Δικαιοσύνης υπογραμμίζει ότι δεν τίθεται ζήτημα αυστηροποίησης του νόμου, καθώς το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δίνει αρκετά εργαλεία ευελιξίας στους δικαστές που το επιθυμούν να συνενώσουν δικογραφίες και να αντιμετωπίσουν συνολικά ομάδες τύπου Ρουβίκωνα.
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