Η Γερμανία βάζει τέλος στις αναρρωτικές άδειες «εξ αποστάσεως», υποχρεωτικό ιατρικό πιστοποιητικό από την πρώτη ημέρα
ΚΟΣΜΟΣ
Φρίντριχ Μερτς Γερμανία Μεταρρυθμίσεις

Η Γερμανία βάζει τέλος στις αναρρωτικές άδειες «εξ αποστάσεως», υποχρεωτικό ιατρικό πιστοποιητικό από την πρώτη ημέρα

Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς των αναρρωτικών αδειών και συνολικά στην αγορά εργασίας προωθεί η κυβέρνηση της Γερμανίας, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου οικονομικών μεταρρυθμίσεων

Η Γερμανία βάζει τέλος στις αναρρωτικές άδειες «εξ αποστάσεως», υποχρεωτικό ιατρικό πιστοποιητικό από την πρώτη ημέρα
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Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς των αναρρωτικών αδειών και συνολικά στην αγορά εργασίας προωθεί η κυβέρνηση της Γερμανίας, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου οικονομικών μεταρρυθμίσεων που φιλοδοξεί να αναζωογονήσει τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσίασε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, οι εργαζόμενοι που δηλώνουν ασθενείς ενδέχεται στο εξής να υποχρεώνονται να προσκομίζουν ιατρικό πιστοποιητικό από την πρώτη κιόλας ημέρα της ασθένειάς τους, βάζοντας τέλος στην πρακτική της απλής τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής ενημέρωσης προς τον εργοδότη.

«Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια δύσκολη απόφαση. Όμως δεν μπορούμε πλέον να αντέξουμε αυτό το ανταγωνιστικό μειονέκτημα που προκαλείται από τις παρατεταμένες απουσίες από την εργασία», δήλωσε ο Μερτς, υπερασπιζόμενος τη νέα πολιτική.


Πακέτο 34 μεταρρυθμίσεων

Οι αλλαγές εντάσσονται σε ένα πακέτο 34 μέτρων που περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, τη φορολογία και το συνταξιοδοτικό σύστημα. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι παρεμβάσεις θα περιορίσουν τη γραφειοκρατία, θα ενισχύσουν τις επενδύσεις, θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της γερμανικής οικονομίας, διατηρώντας παράλληλα τις βασικές κοινωνικές παροχές.

«Εργαζόμαστε για να μειώσουμε τη γραφειοκρατία, να προστατεύσουμε το κοινωνικό κράτος και να ελαφρύνουμε το βάρος για εργαζόμενους και επιχειρήσεις μέσω φορολογικών μειώσεων», ανέφερε ο Γερμανός καγκελάριος.

Ο Μερτς δήλωσε ακόμη ότι στόχος της κυβέρνησης είναι τα βασικά σημεία του σχεδίου να εγκριθούν από το γερμανικό κοινοβούλιο έως το τέλος του έτους. Όπως είπε, τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνία για τις βασικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες θεωρεί απαραίτητες τόσο για την ανάκαμψη της οικονομίας όσο και για την αντιμετώπιση της ανόδου της ακροδεξιάς.


Αλλαγές στις συμβάσεις και στις απολύσεις

Στο πεδίο της αγοράς εργασίας, το πακέτο προβλέπει μεγαλύτερη ευελιξία για τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, οι εργοδότες θα μπορούν, έως το 2030, να προσφέρουν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως και τεσσάρων ετών στους νεοπροσλαμβανόμενους.

Παράλληλα, σχεδιάζεται να δοθεί μεγαλύτερη ευχέρεια στις επιχειρήσεις να προχωρούν σε λύση της συνεργασίας με πολύ υψηλόμισθα στελέχη μέσω συμφωνιών αποζημίωσης.

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«Εργαζόμαστε ώστε να αυξήσουμε την ευελιξία των επιχειρήσεών μας», τόνισε ο Μερτς.


Μειώσεις φόρων και αλλαγές στις συντάξεις

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης φορολογικές ελαφρύνσεις ύψους 10 δισ. ευρώ για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Η χρηματοδότησή τους θα προέλθει από αυξημένη φορολόγηση όσων έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 250.000 ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπονται αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα, οι οποίες, σε βάθος χρόνου, αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης πέραν των 67 ετών.

Ο υπουργός Οικονομικών και αντικαγκελάριος Λαρς Κλίνγκμπαϊλ υποστήριξε ότι οι υψηλόμισθοι θα επωμιστούν μεγαλύτερο μέρος του φορολογικού βάρους.

«Οι πολίτες με τα υψηλότερα εισοδήματα σε αυτή τη χώρα θα αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο της φορολογικής επιβάρυνσης. Είναι μια δίκαιη επιλογή, ώστε η χώρα μας να προχωρήσει μπροστά», δήλωσε.
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