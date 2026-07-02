Η Γερμανία βάζει τέλος στις αναρρωτικές άδειες «εξ αποστάσεως», υποχρεωτικό ιατρικό πιστοποιητικό από την πρώτη ημέρα

Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς των αναρρωτικών αδειών και συνολικά στην αγορά εργασίας προωθεί η κυβέρνηση της Γερμανίας, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου οικονομικών μεταρρυθμίσεων