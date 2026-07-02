«Πόλεμος» για ένα κλιματιστικό στη Γαλλία: Ξύλο, ουρές και άδεια ράφια - Έσπασαν τις πόρτες καταστήματος, δείτε βίντεο

Παράπονα για ελλείψεις και κακή οργάνωση

Bousculade ce matin devant un magasin Lidl pour acheter des climatiseurs et des ventilateurs.



Une importante foule attendait l'ouverture du magasin depuis tôt ce matin. pic.twitter.com/k6GMU22shv — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) July 2, 2026

«Ένα μόνο κλιματιστικό για ολόκληρο κατάστημα»

Les climatiseurs et ventilateurs sont pris d'assaut au Lidl de Nanterre (92) : la porte du magasin a été arrachée, quelques bagarres. La police vient d'arriver sur place pic.twitter.com/GQy8ZlzQMA — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) July 2, 2026

Πολλοί καταναλωτές που περίμεναν επί ώρες έφυγαν τελικά με άδεια χέρια. «Είναι απαράδεκτο. Ο κόσμος έχει χάσει κάθε μέτρο», δήλωσε ένας πελάτης που περίμενε χωρίς αποτέλεσμα.Άλλοι επέρριψαν ευθύνες στο σούπερ μάρκετ, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία γνώριζε πως η προσφορά θα προκαλούσε τεράστια προσέλευση, χωρίς όμως να έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή εξυπηρέτηση του κοινού.Ανάλογα περιστατικά καταγράφηκαν επίσης στην, αλλά και στο Σεν Ζερμέν-λε-Κορμπέιγ, στην περιοχή Εσόν. Εκεί, η προσέλευση ήταν τόσο μεγάλη ώστε περίπου 200 οχήματα προκάλεσαν κυκλοφοριακό κομφούζιο στους γύρω δρόμους και χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας.Παράπονα καταγράφηκαν και στοόπου αρκετοί καταναλωτές ανέφεραν μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι τα διαθέσιμα αποθέματα ήταν ελάχιστα. Σύμφωνα με αναρτήσεις, σε ορισμένα καταστήματα υπήρχεπρος πώληση, ενώ άλλα δεν είχαν παραλάβει ούτε μία συσκευή.Σε κατάστημα του 14ου διαμερίσματος του Παρισιού, χρήστες υποστήριξαν ότι υπήρχαν μόλιςγια περισσότερους από 400 ανθρώπους που περίμεναν στην ουρά. Όπως ανέφεραν, επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, με τις Αρχές να κάνουν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος, ενώ αρκετές γυναίκες έπεσαν στο έδαφος κατά τη διάρκεια του συνωστισμού.