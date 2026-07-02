«Πόλεμος» για ένα κλιματιστικό στη Γαλλία: Ξύλο, ουρές και άδεια ράφια - Έσπασαν τις πόρτες καταστήματος, δείτε βίντεο
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Γαλλία Ανεμιστήρας Κλιματισμός

«Πόλεμος» για ένα κλιματιστικό στη Γαλλία: Ξύλο, ουρές και άδεια ράφια - Έσπασαν τις πόρτες καταστήματος, δείτε βίντεο

Γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ ανακοίνωσε τη διάθεση 200.000 κλιματιστικών και ανεμιστήρων σε προσφορά, όμως οι περιορισμένες ποσότητες ανά κατάστημα και η αυξημένη ζήτηση οδήγησαν σε συνωστισμό, εντάσεις και επεισόδια

«Πόλεμος» για ένα κλιματιστικό στη Γαλλία: Ξύλο, ουρές και άδεια ράφια - Έσπασαν τις πόρτες καταστήματος, δείτε βίντεο
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Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης σε δεκάδες καταστήματα γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, όταν η προσφορά σε κλιματιστικά και ανεμιστήρες προσέλκυσε χιλιάδες καταναλωτές, λίγες ημέρες πριν το νέο κύμα καύσωνα.

Η αλυσίδα ανακοίνωσε τη διάθεση 200.000 κλιματιστικών και ανεμιστήρων σε όλη τη χώρα, όμως οι περιορισμένες ποσότητες ανά κατάστημα και η αυξημένη ζήτηση οδήγησαν σε συνωστισμό, εντάσεις και επεισόδια.

Τα σοβαρότερα περιστατικά σημειώθηκαν στη Ναντέρ, κοντά στο Παρίσι. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εκατοντάδες ανθρώπους να περιμένουν έξω από το κατάστημα πριν από το άνοιγμά του και στη συνέχεια να σπρώχνονται στην είσοδο. Τα σπρωξίματα ήταν τέτοια ώστε η συρόμενη πόρτα υπέστη ζημιές και κατέρρευσε.

Σύμφωνα με το BFMTV, περισσότεροι από 100 καταναλωτές εισέβαλαν στο κατάστημα, ωστόσο διαθέσιμα ήταν μόλις δέκα κλιματιστικά. Αποτέλεσμα ήταν να ξεσπάσουν καβγάδες μεταξύ των πελατών, ενώ τελικά μόνο λίγοι κατάφεραν να φύγουν έχοντας αγοράσει τη συσκευή που αναζητούσαν.

Ουρές από τα ξημερώματα και άδεια ράφια μέσα σε λίγα λεπτά

Παρόμοια εικόνα επικράτησε και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στο Σεν Ζερμέν-αν-Λε, τα διαθέσιμα προϊόντα εξαντλήθηκαν σχεδόν αμέσως. Το συγκεκριμένο κατάστημα δεν είχε καθόλου κλιματιστικά, αλλά μόλις περίπου 50 ανεμιστήρες, οι οποίοι εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά.

Κλείσιμο
Από τις 7:30 το πρωί είχαν ήδη σχηματιστεί μεγάλες ουρές, ενώ αρκετοί καταναλωτές περίμεναν από τη νύχτα, έχοντας μαζί τους ακόμη και πτυσσόμενες καρέκλες. Ορισμένοι υποστήριξαν ότι έφτασαν έξω από τα καταστήματα από τη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα για να εξασφαλίσουν μία συσκευή.

Καθώς τα αποθέματα εξαντλούνταν, οι εντάσεις κλιμακώθηκαν. Σε αρκετές περιπτώσεις καταγράφηκαν διαπληκτισμοί για τα τελευταία διαθέσιμα κουτιά με ανεμιστήρες, ενώ οι δυνάμεις της αστυνομίας χρειάστηκε να επέμβουν για να αποκαταστήσουν την τάξη. Τα βίντεο από τα επεισόδια έκαναν γρήγορα τον γύρο των κοινωνικών δικτύων.

Παράπονα για ελλείψεις και κακή οργάνωση

Πολλοί καταναλωτές που περίμεναν επί ώρες έφυγαν τελικά με άδεια χέρια. «Είναι απαράδεκτο. Ο κόσμος έχει χάσει κάθε μέτρο», δήλωσε ένας πελάτης που περίμενε χωρίς αποτέλεσμα.

Άλλοι επέρριψαν ευθύνες στο σούπερ μάρκετ, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία γνώριζε πως η προσφορά θα προκαλούσε τεράστια προσέλευση, χωρίς όμως να έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή εξυπηρέτηση του κοινού.

Ανάλογα περιστατικά καταγράφηκαν επίσης στην Ορζεβάλ, αλλά και στο Σεν Ζερμέν-λε-Κορμπέιγ, στην περιοχή Εσόν. Εκεί, η προσέλευση ήταν τόσο μεγάλη ώστε περίπου 200 οχήματα προκάλεσαν κυκλοφοριακό κομφούζιο στους γύρω δρόμους και χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας.

«Ένα μόνο κλιματιστικό για ολόκληρο κατάστημα»

Παράπονα καταγράφηκαν και στο Παρίσι, όπου αρκετοί καταναλωτές ανέφεραν μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι τα διαθέσιμα αποθέματα ήταν ελάχιστα. Σύμφωνα με αναρτήσεις, σε ορισμένα καταστήματα υπήρχε μόλις ένα κλιματιστικό προς πώληση, ενώ άλλα δεν είχαν παραλάβει ούτε μία συσκευή.

Σε κατάστημα του 14ου διαμερίσματος του Παρισιού, χρήστες υποστήριξαν ότι υπήρχαν μόλις δύο κλιματιστικά για περισσότερους από 400 ανθρώπους που περίμεναν στην ουρά. Όπως ανέφεραν, επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, με τις Αρχές να κάνουν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος, ενώ αρκετές γυναίκες έπεσαν στο έδαφος κατά τη διάρκεια του συνωστισμού.

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