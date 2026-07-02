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«Πόλεμος» για ένα κλιματιστικό στη Γαλλία: Ξύλο, ουρές και άδεια ράφια - Έσπασαν τις πόρτες καταστήματος, δείτε βίντεο
Γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ ανακοίνωσε τη διάθεση 200.000 κλιματιστικών και ανεμιστήρων σε προσφορά, όμως οι περιορισμένες ποσότητες ανά κατάστημα και η αυξημένη ζήτηση οδήγησαν σε συνωστισμό, εντάσεις και επεισόδια
Η αλυσίδα ανακοίνωσε τη διάθεση 200.000 κλιματιστικών και ανεμιστήρων σε όλη τη χώρα, όμως οι περιορισμένες ποσότητες ανά κατάστημα και η αυξημένη ζήτηση οδήγησαν σε συνωστισμό, εντάσεις και επεισόδια.
Τα σοβαρότερα περιστατικά σημειώθηκαν στη Ναντέρ, κοντά στο Παρίσι. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εκατοντάδες ανθρώπους να περιμένουν έξω από το κατάστημα πριν από το άνοιγμά του και στη συνέχεια να σπρώχνονται στην είσοδο. Τα σπρωξίματα ήταν τέτοια ώστε η συρόμενη πόρτα υπέστη ζημιές και κατέρρευσε.
Σύμφωνα με το BFMTV, περισσότεροι από 100 καταναλωτές εισέβαλαν στο κατάστημα, ωστόσο διαθέσιμα ήταν μόλις δέκα κλιματιστικά. Αποτέλεσμα ήταν να ξεσπάσουν καβγάδες μεταξύ των πελατών, ενώ τελικά μόνο λίγοι κατάφεραν να φύγουν έχοντας αγοράσει τη συσκευή που αναζητούσαν.
Bagarres, portes forcées, intervention de la police... L'annonce de la vente de 200.000 climatiseurs et ventilateurs par Lidl vire au chaos pic.twitter.com/Gi6wP4FYWJ— BFM (@BFMTV) July 2, 2026
@lidlfrance ment. Il y avait que 2 climatiseurs et plus de 400 personnes. Ils ont mis du gaz lacrymo. Des femmes sont tombées. #Lidl 14eme pic.twitter.com/iuUBUkvJkZ— Netchys ن Zeus #Matricule 3082 (@netchys) July 2, 2026
Ουρές από τα ξημερώματα και άδεια ράφια μέσα σε λίγα λεπτάΠαρόμοια εικόνα επικράτησε και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στο Σεν Ζερμέν-αν-Λε, τα διαθέσιμα προϊόντα εξαντλήθηκαν σχεδόν αμέσως. Το συγκεκριμένο κατάστημα δεν είχε καθόλου κλιματιστικά, αλλά μόλις περίπου 50 ανεμιστήρες, οι οποίοι εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά.
Από τις 7:30 το πρωί είχαν ήδη σχηματιστεί μεγάλες ουρές, ενώ αρκετοί καταναλωτές περίμεναν από τη νύχτα, έχοντας μαζί τους ακόμη και πτυσσόμενες καρέκλες. Ορισμένοι υποστήριξαν ότι έφτασαν έξω από τα καταστήματα από τη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα για να εξασφαλίσουν μία συσκευή.
Καθώς τα αποθέματα εξαντλούνταν, οι εντάσεις κλιμακώθηκαν. Σε αρκετές περιπτώσεις καταγράφηκαν διαπληκτισμοί για τα τελευταία διαθέσιμα κουτιά με ανεμιστήρες, ενώ οι δυνάμεις της αστυνομίας χρειάστηκε να επέμβουν για να αποκαταστήσουν την τάξη. Τα βίντεο από τα επεισόδια έκαναν γρήγορα τον γύρο των κοινωνικών δικτύων.
L’enseigne de supermarchés discount organise ce jeudi 2 juillet une grande vente de 200.000 climatiseurs et ventilateurs en France, alors qu’une nouvelle vague de chaleur est attendue en fin de semaine et que les stocks se font rares dans les magasins. Mais dans certains points… pic.twitter.com/kNbvNRtcYe— Le Figaro (@Le_Figaro) July 2, 2026
Des sauvages les gens pour clim a lidl pic.twitter.com/lFZCOOxWxe— Soso_75 ᥫ᭡🇲🇦🇲🇦🇲🇦ꫂ ၴႅၴ (@Salma91185285) July 2, 2026
Παράπονα για ελλείψεις και κακή οργάνωσηΠολλοί καταναλωτές που περίμεναν επί ώρες έφυγαν τελικά με άδεια χέρια. «Είναι απαράδεκτο. Ο κόσμος έχει χάσει κάθε μέτρο», δήλωσε ένας πελάτης που περίμενε χωρίς αποτέλεσμα.
Άλλοι επέρριψαν ευθύνες στο σούπερ μάρκετ, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία γνώριζε πως η προσφορά θα προκαλούσε τεράστια προσέλευση, χωρίς όμως να έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή εξυπηρέτηση του κοινού.
Ανάλογα περιστατικά καταγράφηκαν επίσης στην Ορζεβάλ, αλλά και στο Σεν Ζερμέν-λε-Κορμπέιγ, στην περιοχή Εσόν. Εκεί, η προσέλευση ήταν τόσο μεγάλη ώστε περίπου 200 οχήματα προκάλεσαν κυκλοφοριακό κομφούζιο στους γύρω δρόμους και χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας.
Bousculade ce matin devant un magasin Lidl pour acheter des climatiseurs et des ventilateurs.— CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) July 2, 2026
Une importante foule attendait l'ouverture du magasin depuis tôt ce matin. pic.twitter.com/k6GMU22shv
«Ένα μόνο κλιματιστικό για ολόκληρο κατάστημα»Παράπονα καταγράφηκαν και στο Παρίσι, όπου αρκετοί καταναλωτές ανέφεραν μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι τα διαθέσιμα αποθέματα ήταν ελάχιστα. Σύμφωνα με αναρτήσεις, σε ορισμένα καταστήματα υπήρχε μόλις ένα κλιματιστικό προς πώληση, ενώ άλλα δεν είχαν παραλάβει ούτε μία συσκευή.
Σε κατάστημα του 14ου διαμερίσματος του Παρισιού, χρήστες υποστήριξαν ότι υπήρχαν μόλις δύο κλιματιστικά για περισσότερους από 400 ανθρώπους που περίμεναν στην ουρά. Όπως ανέφεραν, επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, με τις Αρχές να κάνουν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος, ενώ αρκετές γυναίκες έπεσαν στο έδαφος κατά τη διάρκεια του συνωστισμού.
Les climatiseurs et ventilateurs sont pris d'assaut au Lidl de Nanterre (92) : la porte du magasin a été arrachée, quelques bagarres. La police vient d'arriver sur place pic.twitter.com/GQy8ZlzQMA— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) July 2, 2026
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