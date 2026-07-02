Απόστολος Ρουβάς: Ο Σάκης δεν με έπαιρνε ποτέ μαζί του ως μεγαλύτερος αδερφός όταν έβγαινε
Απόστολος Ρουβάς: Ο Σάκης δεν με έπαιρνε ποτέ μαζί του ως μεγαλύτερος αδερφός όταν έβγαινε
Με τον αδερφό μου δεν είχαμε κοινό έδαφος για να ζήσω το ποιος έχει περισσότερες κατακτήσεις, είπε ο σεφ
Στις αναμνήσεις από την παιδική και εφηβική του ηλικία αναφέρθηκε ο Απόστολος Ρουβάς, σχολιάζοντας ότι ο αδερφός του, Σάκης δεν τον έπαιρνε μαζί του στις εξόδους του.
Ο σεφ παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day που προβλήθηκε την Πέμπτη 2 Ιουλίου, περιγράφοντας πως αν και μεγάλωσαν με τον αδερφό του μαζί, λόγω της διαφοράς ηλικίας τους και το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν ποτέ στο ίδιο σχολείο, δεν είχαν ανταγωνισμό σε ό,τι αφορά τις κατακτήσεις τους.
Παράλληλα, ο Απόστολος Ρουβάς ανέφερε ότι ο τραγουδιστής, αν και μεγαλύτερος αδερφός, δεν τον έπαιρνε μαζί του στις βόλτες του: «Το καλό είναι ότι δεν χρειάστηκε να τραγουδήσω ποτέ. Το έχω κάνει 1-2 φορές. Ευτυχώς λίγοι το θυμούνται, και καλό είναι να το κρατήσουμε έτσι. Όταν ήμασταν μικροί δεν βρισκόμασταν στο ίδιο σχολείο ποτέ. Όταν ο Σάκης ήταν στο Γυμνάσιο, εγώ ήμουν ακόμη στο Δημοτικό. Δεν είχαμε κοινό έδαφος για να ζήσω το ποιος έχει περισσότερες κατακτήσεις. Ο Σάκης δεν με έπαιρνε ποτέ μαζί του ως μεγαλύτερος αδερφός όταν έβγαινε».
Δείτε το βίντεο
Ο σεφ παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day που προβλήθηκε την Πέμπτη 2 Ιουλίου, περιγράφοντας πως αν και μεγάλωσαν με τον αδερφό του μαζί, λόγω της διαφοράς ηλικίας τους και το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν ποτέ στο ίδιο σχολείο, δεν είχαν ανταγωνισμό σε ό,τι αφορά τις κατακτήσεις τους.
Παράλληλα, ο Απόστολος Ρουβάς ανέφερε ότι ο τραγουδιστής, αν και μεγαλύτερος αδερφός, δεν τον έπαιρνε μαζί του στις βόλτες του: «Το καλό είναι ότι δεν χρειάστηκε να τραγουδήσω ποτέ. Το έχω κάνει 1-2 φορές. Ευτυχώς λίγοι το θυμούνται, και καλό είναι να το κρατήσουμε έτσι. Όταν ήμασταν μικροί δεν βρισκόμασταν στο ίδιο σχολείο ποτέ. Όταν ο Σάκης ήταν στο Γυμνάσιο, εγώ ήμουν ακόμη στο Δημοτικό. Δεν είχαμε κοινό έδαφος για να ζήσω το ποιος έχει περισσότερες κατακτήσεις. Ο Σάκης δεν με έπαιρνε ποτέ μαζί του ως μεγαλύτερος αδερφός όταν έβγαινε».
Δείτε το βίντεο
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