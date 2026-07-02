Κεραμέως: Τέλος στην περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την τριετία

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Η Νίκη Κεραμέως σημείωσε

επίσης ότι

: «Με

τη ρύθμιση αυτή κλείνει οριστικά μία εκκρεμότητα δέκα ετών. Χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χηρείας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομηρίας, αποκαθίσταται η ασφάλεια δικαίου και ενισχύεται η προστασία των οικογενειών που έχασαν τον άνθρωπό τους. Και όλα αυτά γίνονται χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία του ασφαλιστικού συστήματος, γιατί αποτελούν καρπό της ανάπτυξης, της αύξησης της νόμιμης απασχόλησης και της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του ασφαλιστικού μας συστήματος.

Είναι άλλη μία παρέμβαση της Κυβέρνησης, που αποκαθιστά την κοινωνική δικαιοσύνη, ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και επιλύει οριστικά ένα ζήτημα που ταλαιπώρησε επί χρόνια χιλιάδες οικογένειες».