Κεραμέως: Τέλος στην περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την τριετία
Κεραμέως: Τέλος στην περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την τριετία
Η υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε ότι καταργείται η μείωση 35% που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου και δεν θα ζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους
Οριστικό τέλος στις άδικες περικοπές των συντάξεων χηρείας βάζει η κυβέρνηση καταργώντας το πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάμβαναν έως σήμερα.
Τις εξαγγελίες έκανε από το βήμα της Ολομέλειας η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμεώς λέγοντας «Με διάταξη που θα έρθει κοινοβούλιο:
- Καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται με τον νόμο Κατρούγκαλο για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χηρείας μετά το νόμο αυτό.
- Απαλλάσσουμε από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλους τους συνταξιούχους χηρείας μετά το νόμο Κατρούγκαλο για τους οποίους δεν έχει επιβληθεί η περικοπή.
- Προβλέπουμε ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή 2 εθνικών συντάξεων σε περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χηρείας όπου η συσσώρευση δύο εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά πάροδο τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση 35%. Δεν θα επιβαρυνθούν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση σώρευσης θα συνεχίσουν να εισπράττουν 2 εθνικες συντάξεις. Όσοι είχαν ήδη υποστεί την μείωση από νόμο Κατρούγκαλο θα δουν σύνταξη τους να ανεβαίνει στο 70%. Ενώ όσοι αγωνιούσαν ότι θα μειωθεί η σύνταξη τους το επόμενο διάστημα δεν θα μειωθεί, θα παραμείνει στο 70%».
Όπως εξήγησε η κυρία Κεραμέως οι πόροι για την στήριξη των συνταξιούχων και την άρση των αδικιών αντλούνται από την υπεραπόδοση των εσόδων που είχαν τα ασφαλιστικά ταμεία λόγο κυρίως της εφαρμογής της κάρτας εργασίας.
«Την περσινή χρόνια είχαμε υπεραπόδοση πάνω από 800 εκατ ευρώ πάνω από τους στόχους και το μέρισμα κατευθύνθηκε σε μείωση ασφαλιστικών εισφορών και κατάργηση προσωπικής διαφοράς σε συνταξιούχους, ένα αίτημα που ικανοποιήθηκε κατα 50% και δρομολογήθηκε το υπόλοιπο. Φέτος από την μέχρι τώρα πορεία εσόδων (Ιανουάριος Απρίλιος 2026) προκύπτει από τους 4 πρώτους μήνες ότι υπερβαίνουμε ήδη 517 εκατ ευρώ τους στόχους χάρη στην τολμηρή εφαρμογή της κάρτας εργασίας σε 2,5 εκατ εργαζόμενους. Αυτό μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την σημαντική κοινωνική παρέμβαση» είπε η υπουργός.
Η Νίκη Κεραμέως σημείωσε επίσης ότι: «Με τη ρύθμιση αυτή κλείνει οριστικά μία εκκρεμότητα δέκα ετών. Χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χηρείας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομηρίας, αποκαθίσταται η ασφάλεια δικαίου και ενισχύεται η προστασία των οικογενειών που έχασαν τον άνθρωπό τους. Και όλα αυτά γίνονται χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία του ασφαλιστικού συστήματος, γιατί αποτελούν καρπό της ανάπτυξης, της αύξησης της νόμιμης απασχόλησης και της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του ασφαλιστικού μας συστήματος.
Είναι άλλη μία παρέμβαση της Κυβέρνησης, που αποκαθιστά την κοινωνική δικαιοσύνη, ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και επιλύει οριστικά ένα ζήτημα που ταλαιπώρησε επί χρόνια χιλιάδες οικογένειες».
Τις εξαγγελίες έκανε από το βήμα της Ολομέλειας η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμεώς λέγοντας «Με διάταξη που θα έρθει κοινοβούλιο:
- Καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται με τον νόμο Κατρούγκαλο για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χηρείας μετά το νόμο αυτό.
- Απαλλάσσουμε από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλους τους συνταξιούχους χηρείας μετά το νόμο Κατρούγκαλο για τους οποίους δεν έχει επιβληθεί η περικοπή.
- Προβλέπουμε ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή 2 εθνικών συντάξεων σε περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χηρείας όπου η συσσώρευση δύο εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά πάροδο τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση 35%. Δεν θα επιβαρυνθούν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση σώρευσης θα συνεχίσουν να εισπράττουν 2 εθνικες συντάξεις. Όσοι είχαν ήδη υποστεί την μείωση από νόμο Κατρούγκαλο θα δουν σύνταξη τους να ανεβαίνει στο 70%. Ενώ όσοι αγωνιούσαν ότι θα μειωθεί η σύνταξη τους το επόμενο διάστημα δεν θα μειωθεί, θα παραμείνει στο 70%».
Όπως εξήγησε η κυρία Κεραμέως οι πόροι για την στήριξη των συνταξιούχων και την άρση των αδικιών αντλούνται από την υπεραπόδοση των εσόδων που είχαν τα ασφαλιστικά ταμεία λόγο κυρίως της εφαρμογής της κάρτας εργασίας.
«Την περσινή χρόνια είχαμε υπεραπόδοση πάνω από 800 εκατ ευρώ πάνω από τους στόχους και το μέρισμα κατευθύνθηκε σε μείωση ασφαλιστικών εισφορών και κατάργηση προσωπικής διαφοράς σε συνταξιούχους, ένα αίτημα που ικανοποιήθηκε κατα 50% και δρομολογήθηκε το υπόλοιπο. Φέτος από την μέχρι τώρα πορεία εσόδων (Ιανουάριος Απρίλιος 2026) προκύπτει από τους 4 πρώτους μήνες ότι υπερβαίνουμε ήδη 517 εκατ ευρώ τους στόχους χάρη στην τολμηρή εφαρμογή της κάρτας εργασίας σε 2,5 εκατ εργαζόμενους. Αυτό μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την σημαντική κοινωνική παρέμβαση» είπε η υπουργός.
Η Νίκη Κεραμέως σημείωσε επίσης ότι: «Με τη ρύθμιση αυτή κλείνει οριστικά μία εκκρεμότητα δέκα ετών. Χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χηρείας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομηρίας, αποκαθίσταται η ασφάλεια δικαίου και ενισχύεται η προστασία των οικογενειών που έχασαν τον άνθρωπό τους. Και όλα αυτά γίνονται χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία του ασφαλιστικού συστήματος, γιατί αποτελούν καρπό της ανάπτυξης, της αύξησης της νόμιμης απασχόλησης και της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του ασφαλιστικού μας συστήματος.
Είναι άλλη μία παρέμβαση της Κυβέρνησης, που αποκαθιστά την κοινωνική δικαιοσύνη, ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και επιλύει οριστικά ένα ζήτημα που ταλαιπώρησε επί χρόνια χιλιάδες οικογένειες».
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