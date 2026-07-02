Συνελήφθη 43χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια στο Καλαπόδι Φθιώτιδας
Συνελήφθη 43χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια στο Καλαπόδι Φθιώτιδας
Μέχρι στιγμής πρόκειται για τη μεγαλύτερη αγροτοδασική πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί στη χώρα κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο
Στην άμεση εξιχνίαση των αιτίων της μεγάλης αγροτοδασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (1/7) στην περιοχή Καλαποδίου του Δήμου Λοκρών, στη Φθιώτιδα, προχώρησαν οι Ανακριτικοί υπάλληλοι του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Φθιώτιδας, σε συνεργασία με στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), τα οποία μετέβησαν άμεσα στην περιοχή και πραγματοποίησαν συντονισμένες ανακριτικές ενέργειες.
Η πυρκαγιά αποτελεί μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη αγροτοδασική πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί στη χώρα κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο.
Από τη μεθοδική διερεύνηση του συμβάντος προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Στο πλαίσιο της προανάκρισης συνελήφθη ημεδαπός, ηλικίας 43 ετών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Από τη 1η Ιανουαρίου έως και τη 2α Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 508 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 604.851,37 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 149 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 136 (91,28%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (8,72%) από πρόθεση.
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.
Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.
Η πυρκαγιά αποτελεί μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη αγροτοδασική πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί στη χώρα κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο.
Από τη μεθοδική διερεύνηση του συμβάντος προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Στο πλαίσιο της προανάκρισης συνελήφθη ημεδαπός, ηλικίας 43 ετών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Από τη 1η Ιανουαρίου έως και τη 2α Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 508 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 604.851,37 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 149 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 136 (91,28%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (8,72%) από πρόθεση.
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.
Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.
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